Как открыть вклад в пользу другого человека без доверенности?

Короткий ответ: найти банк, позволяющий это сделать, и предъявить операционисту требуемые персональные данные третьего лица.



Длинный ответ.



Иногда у вкладчиков возникает необходимость открыть вклад в пользу другого человека. Обратите внимание на понятие «в пользу»: оно означает, что вклад будет открыт на имя того, кто заключает договор и вносит первые деньги, но воспользоваться этими деньгами и в дальнейшем распоряжаться вкладом сможет только другой человек (с определённого момента, см. ниже). Этот вариант отличается от случая, когда вы даёте доверенность другому человеку распоряжаться средствами на своём вкладе. Открытие вклада в пользу третьего лица проще: вам не надо оформлять доверенность, а сам этот человек может до поры и вовсе не знать, что вы намерены сделать ему такой подарок.



Первая сложность, возникающая при желании открыть вклад в пользу другого человека без доверенности, заключается в том, что далеко не все банки предоставляют такую возможность. Тем не менее, они есть: я не буду перечислять здесь обнаруженные варианты, но вы можете достаточно просто найти их в интернете.



Вторая сложность - разные банки предъявляют разные требования к документам третьего лица, которые нужны для открытия вклада. В самом простом случае достаточно выписать персональные данные на отдельную бумажку и принести её в банк, в самом сложном - придётся брать с собой паспорт этого человека. Последний вариант вызывает серьёзные сомнения в законности такого требования, но оно встречается. Промежуточный вариант - копия основных страниц паспорта одариваемого.



Подобный вклад имеет важную особенность, не всегда учитываемую теми, кто его делает. Право на операции со вкладом переходит к третьему лицу (в пользу которого сделан вклад) в момент его первого обращения в банк по поводу этого вклада. Например, этот человек может сделать дополнительный взнос, снять часть денег или перевести их на другой счёт и т.п. С этого момента все права на вклад переходят к нему, а вы эти права теряете. Если вдруг по какой-то причине вы потом передумали и захотели забрать деньги назад, то такой возможности у вас не будет. Зато до момента первого обращения в банк указанного вами в договоре человека вы полностью распоряжаетесь вкладом.



Пример. Вы сделали вклад на какую-то сумму сроком на год под высокий процент, указав в договоре, что он сделан в пользу вашего родственника, знакомого и т.п. После этого вы торжественно вручили договор счастливчику. С точки зрения банка, в этот момент ничего не произошло: вы так и остались владельцем вклада. Если одаренный решит, что получить деньги он хочет с процентами, то есть через год, то весь этот год вы можете делать со вкладом что угодно. Если же человек через какое-то время дойдёт до банка и совершит какое-либо действие со вкладом (предъявив паспорт и договор), то вы больше ничего сделать не сможете.



Существует миф о том, что такой вклад не входит в систему страхования АСВ. Это не так: вклад в пользу третьего лица - точно такой же, как и любой другой именной вклад, он застрахован на общих условиях. Но при возникновении страхового случая получать компенсацию должен тот человек, в чью пользу был сделан вклад, даже если он до этого момента не заявил о своих правах на вклад. Если этот человек не может получить компенсацию, действует обычный порядок: он выдаёт доверенность представителю и т.д. Если третьим лицом был ваш несовершеннолетний ребёнок, вы выступаете в качестве его законного представителя на стандартных основаниях.



Коротко повторю основные моменты:



- вклад в пользу третьего лица без доверенности и его присутствия в банке сделать можно;

- такую услугу предоставляют далеко не все банки, надо искать специально;

- в разных банках разные требования относительно данных и документов третьего лица;

- до появления в банке третьего лица вкладом распоряжается вноситель, после - третье лицо;

- такой вклад застрахован в ССВ на общих основаниях;

- получателем компенсации от АСВ при наступлении страхового случая будет только третье лицо, в чью пользу сделан вклад, не важно вступило ли оно в права по этому вкладу.



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