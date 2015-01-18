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Как открыть вклад в пользу другого человека без доверенности?

18.01.2015 20:00 22 46 211 просмотров
Короткий ответ: найти банк, позволяющий это сделать, и предъявить операционисту требуемые персональные данные третьего лица.

Длинный ответ.

Иногда у вкладчиков возникает необходимость открыть вклад в пользу другого человека. Обратите внимание на понятие «в пользу»: оно означает, что вклад будет открыт на имя того, кто заключает договор и вносит первые деньги, но воспользоваться этими деньгами и в дальнейшем распоряжаться вкладом сможет только другой человек (с определённого момента, см. ниже). Этот вариант отличается от случая, когда вы даёте доверенность другому человеку распоряжаться средствами на своём вкладе. Открытие вклада в пользу третьего лица проще: вам не надо оформлять доверенность, а сам этот человек может до поры и вовсе не знать, что вы намерены сделать ему такой подарок.

Первая сложность, возникающая при желании открыть вклад в пользу другого человека без доверенности, заключается в том, что далеко не все банки предоставляют такую возможность. Тем не менее, они есть: я не буду перечислять здесь обнаруженные варианты, но вы можете достаточно просто найти их в интернете.

Вторая сложность - разные банки предъявляют разные требования к документам третьего лица, которые нужны для открытия вклада. В самом простом случае достаточно выписать персональные данные на отдельную бумажку и принести её в банк, в самом сложном - придётся брать с собой паспорт этого человека. Последний вариант вызывает серьёзные сомнения в законности такого требования, но оно встречается. Промежуточный вариант - копия основных страниц паспорта одариваемого.

Подобный вклад имеет важную особенность, не всегда учитываемую теми, кто его делает. Право на операции со вкладом переходит к третьему лицу (в пользу которого сделан вклад) в момент его первого обращения в банк по поводу этого вклада. Например, этот человек может сделать дополнительный взнос, снять часть денег или перевести их на другой счёт и т.п. С этого момента все права на вклад переходят к нему, а вы эти права теряете. Если вдруг по какой-то причине вы потом передумали и захотели забрать деньги назад, то такой возможности у вас не будет. Зато до момента первого обращения в банк указанного вами в договоре человека вы полностью распоряжаетесь вкладом.

Пример. Вы сделали вклад на какую-то сумму сроком на год под высокий процент, указав в договоре, что он сделан в пользу вашего родственника, знакомого и т.п. После этого вы торжественно вручили договор счастливчику. С точки зрения банка, в этот момент ничего не произошло: вы так и остались владельцем вклада. Если одаренный решит, что получить деньги он хочет с процентами, то есть через год, то весь этот год вы можете делать со вкладом что угодно. Если же человек через какое-то время дойдёт до банка и совершит какое-либо действие со вкладом (предъявив паспорт и договор), то вы больше ничего сделать не сможете.

Существует миф о том, что такой вклад не входит в систему страхования АСВ. Это не так: вклад в пользу третьего лица - точно такой же, как и любой другой именной вклад, он застрахован на общих условиях. Но при возникновении страхового случая получать компенсацию должен тот человек, в чью пользу был сделан вклад, даже если он до этого момента не заявил о своих правах на вклад. Если этот человек не может получить компенсацию, действует обычный порядок: он выдаёт доверенность представителю и т.д. Если третьим лицом был ваш несовершеннолетний ребёнок, вы выступаете в качестве его законного представителя на стандартных основаниях.

Коротко повторю основные моменты:

- вклад в пользу третьего лица без доверенности и его присутствия в банке сделать можно;
- такую услугу предоставляют далеко не все банки, надо искать специально;
- в разных банках разные требования относительно данных и документов третьего лица;
- до появления в банке третьего лица вкладом распоряжается вноситель, после - третье лицо;
- такой вклад застрахован в ССВ на общих основаниях;
- получателем компенсации от АСВ при наступлении страхового случая будет только третье лицо, в чью пользу сделан вклад, не важно вступило ли оно в права по этому вкладу.

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 22

вера кашникова
#
Артем, все же трудно найти такой банк, да еще с высокими процентами.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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Не всегда в этом случае нужны высокие проценты. Потребности могут быть разные. А найти просто - хоть Сбер (есть и другие).
Рудольф Сикорски  (openid.yandex.ru/phazon)
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Промсвязьбанк, например, имеет возможность открывать вклады в пользу третьих лиц. Правда, не все из линейки (и не все вклады у них особо выгодны), из документов требуют паспортные данные бенефициара.
Skeptik  (Skeptik)
#
Делал все вышеописанное с Несгораемым процентом в Интеркоммерце.

1. Открывал вклад на 3-е лицо
2. После окончания вклада забрал его

от 3-го лица требовалась только копия паспорта.
Михаил Афанасенков  (afanas)
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Я правильно понимаю, что основной смысл сего деяния - удвоение (утроение и т.п.) страховой суммы АСВ?
eship  (eship)
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Михаил, при чем здесь удвоение (утроение) страховой суммы АСВ?? smile:o Страховая сумма не может множиться в этом случае на количество участников (вноситель + одариваемый). Она рассчитывается по общим правилам. Ее не может стать в энное количество раз больше при оформлении таким образом, т.к. эти два человека просто как-бы делят между собой некоторые функции управления одним вкладом (один "стартует", открывая вклад и возможно его пополняя, другой его получает и по сути закрывает депозит, как его выгодополучатель), это грубо, схематично. Основной смысл?? - жизненные ситуации у разных людей бывают очень разные. Так что цель - точно не удвоение и не утроение, поскольку это невозможно.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Это один из вариантов, если речь идёт, например, о семье. Вместо того, чтобы всей толпой идти в банк, можно послать одного человека с паспортными и прочими данными на всех членов семьи. Этот человек становится "вносителем" денег, а остальные - "вкладчиками". В случае, если банк лопнет, каждый вкладчик (третье лицо) получит свою компенсацию.
Михаил Афанасенков  (afanas)
#
Спасибо, Артём, я именно это и имел в виду, причём с дополнением, что (насколько я видел подобные договора), членам семьи можно и не сообщать что на их имя что-то открыто и в нормальной ситуации всё забирать самостоятельно (в роли "вносителя"). А вот в страховом случае уже привлечь тётю и дядю - пенсионеров и жену для выковыривания кратной суммы из АСВ. Мелкий семейный конфликт (в худшем случае) гораздо дешевле, чем потеря сотен тысяч вникуда чужому дяде (банку). Единственное ограничение - надо быть уверенным, что у дяди-тёти-жены самих нет случайно вкладов в том же банке (видимо этот номинальный вариант подразумевал котёнок мурк).
Иван Полегуев  (Ivan.P)
#
Артем, здравствуйте.
Подскажите, а есть ли возможность уже оформленный депозит передать в пользу другого лица? Возможно ли это сделать простым посещением банка или же необходимо посетить нотариуса?
Заранее благодарен
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Добрый день.

Очевидный способ - нотариальная доверенность на право пользования счётом, выданная третьему лицу. Но вы при этом останетесь вкладчиком со всеми правами. В качестве альтернативы могу предложить изучить вопрос с договором уступки права требования (тут уже происходит полная передача), но я не юрист, конкретики не знаю. Может, кто-то более грамотный подскажет. С другой стороны, не уверен, что это будет проще.

Некая стандартная процедура передачи прав по договору вклада непосредственно в банке мне неизвестна.
Сергей  (tomich)
#
Иван, поучаствую тоже в ответе?
Депозит это денежные средства, размещенные на счете клиента. Никакой процедуры передачи именно счета нет (мне неизвестно), только пожалуй вступление в наследство, но это именно денежные средства, а не условия их размещения.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
"Депозит" - это не "денежные средства". Договор вклада даёт вкладчику право требовать у банка получения определённой суммы. Т.е. передаваться может не счёт, а право получения денег с него.
Сергей  (tomich)
#
"Т.е. передаваться может не счёт, а право получения денег с него."
Можно ли так передать это право, что первоначальный владелец не сможет его отозвать?
Насколько знаю --- нет, поэтому "оформленный депозит передать в пользу другого лица" невозможно.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Я бы ещё раз обратил внимание, что это вопрос больше к юристу, чем к журналисту. Но если конкретно с договорами вклада специальных ограничений нет, то передача права требования подразумевает полную передачу, без сохранения прав у предыдущего их владельца. А дальше надо смотреть тонкости, связанные конкретно с вкладами. Я эту тему настолько глубоко, к сожалению, не знаю. Если вы юрист и отвечаете за свои слова, ок. Если нет, я бы посоветовал автору вопроса пообщаться с грамотным юристом.
Иван Полегуев  (Ivan.P)
#
Спасибо за ответы.
Как раз планирую вопрос юристам интересующего меня банка в письменной форме задать.
Сергей  (tomich)
#
Иван, буду очень признателен, если сообщите о результате.
(уверен, что "красиво" так сделать нельзя, иначе был бы рынок продажи зафиксированных вкладов)
Антон
#
При мне оформлялся договор цессии (уступки права требования) - и деньги по нему получало уже третье лицо, а открывшее в этом не участвовало - опыт в трех банках (но помню сейчас только ОТП). При этом банк открывает новый счет для получателся и переносит на него средства со старого. Основаниями для получения средств в итоге являлся договор вклада + договор цессии.
Однако процесс далеко не типовой, реализовать его физ. лицу практически не реально, хотя юридически никаких запретов нет.
Сергей  (tomich)
#
Спасибо за информацию.
Иван Полегуев  (Ivan.P)
#
Цитата
Иван, буду очень признателен, если сообщите о результате.
<br />(уверен, что "красиво" так сделать нельзя, иначе был бы рынок продажи зафиксированных вкладов)

Сергей

Вернулся к этому вопросу. Передача права требования по вкладу ничем не ограничена. Так что теперь я предлагаю всем вклад под 19% годовых в банке из топ-20 smile;)
Сергей  (tomich)
#
Цитата
Передача права требования по вкладу ничем не ограничена. Так что теперь я предлагаю всем вклад под 19% годовых в банке из топ-20
Иван Полегуев

Иван, а подробности? Каким договором оформляется такая передача прав требования? В страховом АСВ случае как новый владелец попадает в реестр? Как старый владелец ограничен в расторжении уступки права требования?
Антон Чернявский  (Forever_in_life)
#
Интересно, открытие вклада на другое лицо не противоречит 115 - ФЗ о легализации? Банки вообще имеют правовое основание это делать?
Сергей Сергеев  (sergeiw)
#
Очень глубоко вник в тему по открытию вклада в пользу третьего лица. Подробности в моем блоге, а также темах НР и форума. Есть судебные решения.
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