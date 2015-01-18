Как открыть вклад в пользу другого человека без доверенности?

Короткий ответ: найти банк, позволяющий это сделать, и предъявить операционисту требуемые персональные данные третьего лица.
Длинный ответ.
Иногда у вкладчиков возникает необходимость открыть вклад в пользу другого человека. Обратите внимание на понятие «в пользу»: оно означает, что вклад будет открыт на имя того, кто заключает договор и вносит первые деньги, но воспользоваться этими деньгами и в дальнейшем распоряжаться вкладом сможет только другой человек (с определённого момента, см. ниже). Этот вариант отличается от случая, когда вы даёте доверенность другому человеку распоряжаться средствами на своём вкладе. Открытие вклада в пользу третьего лица проще: вам не надо оформлять доверенность, а сам этот человек может до поры и вовсе не знать, что вы намерены сделать ему такой подарок.
Первая сложность, возникающая при желании открыть вклад в пользу другого человека без доверенности, заключается в том, что далеко не все банки предоставляют такую возможность. Тем не менее, они есть: я не буду перечислять здесь обнаруженные варианты, но вы можете достаточно просто найти их в интернете.
Вторая сложность - разные банки предъявляют разные требования к документам третьего лица, которые нужны для открытия вклада. В самом простом случае достаточно выписать персональные данные на отдельную бумажку и принести её в банк, в самом сложном - придётся брать с собой паспорт этого человека. Последний вариант вызывает серьёзные сомнения в законности такого требования, но оно встречается. Промежуточный вариант - копия основных страниц паспорта одариваемого.
Подобный вклад имеет важную особенность, не всегда учитываемую теми, кто его делает. Право на операции со вкладом переходит к третьему лицу (в пользу которого сделан вклад) в момент его первого обращения в банк по поводу этого вклада. Например, этот человек может сделать дополнительный взнос, снять часть денег или перевести их на другой счёт и т.п. С этого момента все права на вклад переходят к нему, а вы эти права теряете. Если вдруг по какой-то причине вы потом передумали и захотели забрать деньги назад, то такой возможности у вас не будет. Зато до момента первого обращения в банк указанного вами в договоре человека вы полностью распоряжаетесь вкладом.
Пример. Вы сделали вклад на какую-то сумму сроком на год под высокий процент, указав в договоре, что он сделан в пользу вашего родственника, знакомого и т.п. После этого вы торжественно вручили договор счастливчику. С точки зрения банка, в этот момент ничего не произошло: вы так и остались владельцем вклада. Если одаренный решит, что получить деньги он хочет с процентами, то есть через год, то весь этот год вы можете делать со вкладом что угодно. Если же человек через какое-то время дойдёт до банка и совершит какое-либо действие со вкладом (предъявив паспорт и договор), то вы больше ничего сделать не сможете.
Существует миф о том, что такой вклад не входит в систему страхования АСВ. Это не так: вклад в пользу третьего лица - точно такой же, как и любой другой именной вклад, он застрахован на общих условиях. Но при возникновении страхового случая получать компенсацию должен тот человек, в чью пользу был сделан вклад, даже если он до этого момента не заявил о своих правах на вклад. Если этот человек не может получить компенсацию, действует обычный порядок: он выдаёт доверенность представителю и т.д. Если третьим лицом был ваш несовершеннолетний ребёнок, вы выступаете в качестве его законного представителя на стандартных основаниях.
Коротко повторю основные моменты:
- вклад в пользу третьего лица без доверенности и его присутствия в банке сделать можно;
- такую услугу предоставляют далеко не все банки, надо искать специально;
- в разных банках разные требования относительно данных и документов третьего лица;
- до появления в банке третьего лица вкладом распоряжается вноситель, после - третье лицо;
- такой вклад застрахован в ССВ на общих основаниях;
- получателем компенсации от АСВ при наступлении страхового случая будет только третье лицо, в чью пользу сделан вклад, не важно вступило ли оно в права по этому вкладу.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 22
1. Открывал вклад на 3-е лицо
2. После окончания вклада забрал его
от 3-го лица требовалась только копия паспорта.
Подскажите, а есть ли возможность уже оформленный депозит передать в пользу другого лица? Возможно ли это сделать простым посещением банка или же необходимо посетить нотариуса?
Заранее благодарен
Очевидный способ - нотариальная доверенность на право пользования счётом, выданная третьему лицу. Но вы при этом останетесь вкладчиком со всеми правами. В качестве альтернативы могу предложить изучить вопрос с договором уступки права требования (тут уже происходит полная передача), но я не юрист, конкретики не знаю. Может, кто-то более грамотный подскажет. С другой стороны, не уверен, что это будет проще.
Некая стандартная процедура передачи прав по договору вклада непосредственно в банке мне неизвестна.
Депозит это денежные средства, размещенные на счете клиента. Никакой процедуры передачи именно счета нет (мне неизвестно), только пожалуй вступление в наследство, но это именно денежные средства, а не условия их размещения.
Можно ли так передать это право, что первоначальный владелец не сможет его отозвать?
Насколько знаю --- нет, поэтому "оформленный депозит передать в пользу другого лица" невозможно.
Как раз планирую вопрос юристам интересующего меня банка в письменной форме задать.
(уверен, что "красиво" так сделать нельзя, иначе был бы рынок продажи зафиксированных вкладов)
Однако процесс далеко не типовой, реализовать его физ. лицу практически не реально, хотя юридически никаких запретов нет.
<br />(уверен, что "красиво" так сделать нельзя, иначе был бы рынок продажи зафиксированных вкладов)
Сергей
Вернулся к этому вопросу. Передача права требования по вкладу ничем не ограничена. Так что теперь я предлагаю всем вклад под 19% годовых в банке из топ-20
Иван Полегуев
Иван, а подробности? Каким договором оформляется такая передача прав требования? В страховом АСВ случае как новый владелец попадает в реестр? Как старый владелец ограничен в расторжении уступки права требования?