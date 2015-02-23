Как продать валюту, если кассиру не понравилась купюра?

Короткий ответ: не поддаваться на провокации.
Длинный ответ.
Продавая валюту в обменном пункте или в отделении банка, многие клиенты сталкиваются с отказом кассира принимать некоторые купюры. Причём часто речь идёт не о по-настоящему ветхих или сильно испорченных деньгах, а о просто не самых новых банкнотах, имеющих сгибы, небольшие потёртости, проколы или незначительные надписи, штампы на полях. Ни у кассира, ни у клиента при этом не возникает сомнений, что деньги подлинные, тем не менее, предлагается либо обменять их с большой скидкой (до 40%), либо забрать обратно. Что делать в этой ситуации?
Во-первых, ни в коем случае не соглашаться на обмен по невыгодному курсу, особенно если «под подозрение» попала крупная купюра или несколько иностранных бумажек. Во-вторых, спокойно пойти в другой банк или обменник и сдать валюту там.
Дело в том, что единых подробных правил для операций с наличной валютой нет, каждое учреждение вводит свои инструкции для кассиров. В разных банках эти инструкции разные, да ещё и каждый отдельный кассир понимает их по-своему. Не стоит забывать, что некоторые нечистоплотные сотрудники (особенно в уличных обменниках) могут специально «придираться» к валюте, чтобы вынудить вас сдать её дешевле нормальной цены. Особенно часто на такие трюки попадаются люди пожилые или неопытные, редко проводящие операции с валютой. В подавляющем большинстве случаев если купюра не порвана, не залита краской, не сожжена частично и т.п., её должны нормально принимать в любом обменнике. Если где-то не берут, возьмут в другом месте.
Если вы видите, что часть вашей валютной налички теоретически может не понравиться кассиру, поищите в интернете сообщения о банках, более лояльно относящихся к таким деньгам, и сразу идите к ним (если есть выбор, конечно). Даже если в этих банках курс окажется на пару процентов хуже, небольшая потерянная сумма компенсируется тем, что вы не потратите лишнее время и нервы на дискуссии о своих деньгах в более «строгих» банках.
Ещё более простой способ утилизировать такие купюры - исключить из процесса обмена человеческий фактор. Если у вас есть валютный вклад в банке, имеющем банкоматы с функцией кэш-ин, просто внесите доллары или евро на свой счёт через такой банкомат, а потом, если понадобится, снимите их со счёта «идеальными» купюрами. Кроме того, в некоторых городах есть автоматы по обмену валют (часто в крупных отделениях, в отелях или аэропортах), которые совершенно спокойно поменяют помятые или немного потёртые деньги.
Наконец, такие купюры можно отложить до поездки за границу, если вы собираетесь в отпуск в страны, где принимают имеющиеся у вас иностранные деньги. Там вы без проблем потратите их, например, в магазине.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 23
"плохие" купюры, я отношу обратно, в банк, который мне их выдал, обычно меняют, иногда, даже с "чистосердечным" раскаянием! ..потом другому всучат.
Помимо того, что банки хотят заработать в два конца (что очевидно), там где-то в промежутке наверняка покопался арбитраж. Его надо найти, но мне сейчас лень, завтра )
Согласен с Вами - важен хороший курс. Но я исходил из того, что курс при прямом обмене априорно лучше конвертации через рубль. Пару лет назад перед загранпоездкой изучал вопрос обмена долларов на евро и пришёл к выводу, что выгоднее менять за границей (при разумной комиссии), чем дома по кросс-курсу.
Напрямую, как вы уже отметили, банки меняют только по слишком невыгодному (для клиента) кросс-курсу. Однажды при мне Старбанк продавал клиентам около 5000$ за безналичные евро, но кросс-курс был просто грабительский. Дешевле в одном банке купить рубли, а в другом на эти рубли купить нужную валюту, благо интернет под рукой. Других (официальных) курсов в банках нет. Для своих же возможно, что угодно. Чем ближе вы к хозяевам банка, тем выгоднее для вас условия. Но так везде в нашей стране, чем ближе к хозяину, тем лучше жить.
См. информацию по обмену EUR/USD по ссылке: quote.rbc.ru/cash/#!/?city=1¤cy=4
Единственное, надо проверять по указанным там телефонам, прежде чем ехать.
Заметил, что в большинстве предложений довольно большие спрэды между курсом покупки и курсом продажи. Это настораживает. Например, сегодня кросс-курс продажи евро в СДМ-банке (1.14) такой же или лучше, чем курс прямого обмена во всех указанных по сноске банках. Но сам факт реальной возможности прямого обмена интересен.
Приехала подруга из Шотландии и ей необходимо было поменять деньги, небольшую сумму, на карманные расходы.
Кассир в Банке Москвы отказалась менять шотландские фунты, потому что "не уверена в том, как они выглядят". Что делать в таких случаях?
В общем, я думаю, что сотруднику "Банка Москвы" просто нужно было заглянуть в журнальчик с банкнотами, изучив, как они выглядят. В любом случае, на банкнотах будут опознавательные знаки.