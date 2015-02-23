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Как продать валюту, если кассиру не понравилась купюра?

22.02.2015 20:00 23 68 040 просмотров
Короткий ответ: не поддаваться на провокации.

Длинный ответ.

Продавая валюту в обменном пункте или в отделении банка, многие клиенты сталкиваются с отказом кассира принимать некоторые купюры. Причём часто речь идёт не о по-настоящему ветхих или сильно испорченных деньгах, а о просто не самых новых банкнотах, имеющих сгибы, небольшие потёртости, проколы или незначительные надписи, штампы на полях. Ни у кассира, ни у клиента при этом не возникает сомнений, что деньги подлинные, тем не менее, предлагается либо обменять их с большой скидкой (до 40%), либо забрать обратно. Что делать в этой ситуации?

Во-первых, ни в коем случае не соглашаться на обмен по невыгодному курсу, особенно если «под подозрение» попала крупная купюра или несколько иностранных бумажек. Во-вторых, спокойно пойти в другой банк или обменник и сдать валюту там.

Дело в том, что единых подробных правил для операций с наличной валютой нет, каждое учреждение вводит свои инструкции для кассиров. В разных банках эти инструкции разные, да ещё и каждый отдельный кассир понимает их по-своему. Не стоит забывать, что некоторые нечистоплотные сотрудники (особенно в уличных обменниках) могут специально «придираться» к валюте, чтобы вынудить вас сдать её дешевле нормальной цены. Особенно часто на такие трюки попадаются люди пожилые или неопытные, редко проводящие операции с валютой. В подавляющем большинстве случаев если купюра не порвана, не залита краской, не сожжена частично и т.п., её должны нормально принимать в любом обменнике. Если где-то не берут, возьмут в другом месте.

Если вы видите, что часть вашей валютной налички теоретически может не понравиться кассиру, поищите в интернете сообщения о банках, более лояльно относящихся к таким деньгам, и сразу идите к ним (если есть выбор, конечно). Даже если в этих банках курс окажется на пару процентов хуже, небольшая потерянная сумма компенсируется тем, что вы не потратите лишнее время и нервы на дискуссии о своих деньгах в более «строгих» банках.

Ещё более простой способ утилизировать такие купюры - исключить из процесса обмена человеческий фактор. Если у вас есть валютный вклад в банке, имеющем банкоматы с функцией кэш-ин, просто внесите доллары или евро на свой счёт через такой банкомат, а потом, если понадобится, снимите их со счёта «идеальными» купюрами. Кроме того, в некоторых городах есть автоматы по обмену валют (часто в крупных отделениях, в отелях или аэропортах), которые совершенно спокойно поменяют помятые или немного потёртые деньги.

Наконец, такие купюры можно отложить до поездки за границу, если вы собираетесь в отпуск в страны, где принимают имеющиеся у вас иностранные деньги. Там вы без проблем потратите их, например, в магазине.

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 23

ks567  (ks567)
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при получении долларов, должна быть видеозапись с номерами купюр. один банк выдал, другой не взял, человек приносит эту купюру в местное отделение ЦБ, там быстро выносят решение, какой банк не прав. виновник, за свои злодеяния, платит человеку штраф, процентов 50%! и желание заниматься подобными кружиловами, отшибет сразу! но конечно.. это же не по нашему.. наш "регулятор", как всегда не в теме, ему не до таких "мелочей", он же докапитализацией и нормализацией занимается, ну и конечно же, инфляционным таргетированием!..

"плохие" купюры, я отношу обратно, в банк, который мне их выдал, обычно меняют, иногда, даже с "чистосердечным" раскаянием! ..потом другому всучат.
Степан Степанов  (Степан Степанов)
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Уважаемый Артём. Извините за off. Но речь также пойдёт о валютообменных операциях. Несколько раз возникала необходимость поменять наличные доллары на наличные евро. Все банки, куда я обращался, отказывались проводить прямой обмен и предлагали две опции: 1. обмен по цепочке доллар-рубль-евро посредством двух транзакций (продажа долларов за рубли и покупка евро за рубли); 2. обмен по кросс-курсу (опять же рассчитываемый через отношение рублёвых эквивалентов курса покупки и курса продажи соответствующих валют). В п. 3.1.3 инструкции ЦБ РФ от 16.09.10 N 136-И говорится, что в уполномоченном банке (филиале) может осуществляться … «Продажа наличной иностранной валюты одного иностранного государства (группы иностранных государств) за наличную иностранную валюту другого иностранного государства (группы иностранных государств) (конверсия)». Иными словами, банки МОГУТ осуществлять конверсию, но НЕ ОБЯЗАНЫ это делать. Прочитав инструкцию, я успокоился. Всё же интересно, удавалось ли кому-то, не будучи близким родственником предправления или главбуха банка, обменивать доллары на евро напрямую?
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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Если бы банк обменивал доллары на евро напрямую по курсу, отличающемуся от кросс-курса "через рубль", то клиенты могли бы экономить. Например, если есть рубли, но нужны евро, сначала купить доллары, а потом по более выгодному курсу - евро за доллары. Фактически, получилось бы, что в банке два курса евро - для "ленивых", которые покупают евро за рубли, и для "умных", которые умеют посчитать кросс-курсы. Согласитесь, это было бы странно.
Александр Фаддеев  (fadd)
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Артем, чего-то Вы намудрили... Пример: вот прямо сейчас в моем банке курс продажи доллара 63,99, курс продажи евро 72,53, "прямой" кросс-курс биржи евро-доллар 1,1335. Покупаю - по Вашему алгоритму - сначала 100 долларов за 6 399 рублей, потом меняю их на 88,22 евро. Если бы сразу покупал евро за рубли - было бы ровно то же самое. Cэкономить, к сожалению, никак не получается smile:)
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Мартышка к вечеру слаба мозгами стала (с) smile;) Плохо соображаю уже, извините.

Помимо того, что банки хотят заработать в два конца (что очевидно), там где-то в промежутке наверняка покопался арбитраж. Его надо найти, но мне сейчас лень, завтра )
Александр Фаддеев  (fadd)
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"Напрямую" происходит конвертация или через рубль - Вы все равно не узнАете, поскольку не видите проводки)). Но Вам это и не важно, а важен хороший курс, о котором всегда можно с банком договориться, если Вы конвертируете часто и помногу)). Например, я покупаю евро за доллары по бирже + 0,15%.
Степан Степанов  (Степан Степанов)
#
Александру Фаддееву
Согласен с Вами - важен хороший курс. Но я исходил из того, что курс при прямом обмене априорно лучше конвертации через рубль. Пару лет назад перед загранпоездкой изучал вопрос обмена долларов на евро и пришёл к выводу, что выгоднее менять за границей (при разумной комиссии), чем дома по кросс-курсу.
Mr. Vitaly  (Mr. Vitaly)
#
Всё же интересно, удавалось ли кому-то, не будучи близким родственником предправления или главбуха банка, обменивать доллары на евро напрямую?
Напрямую, как вы уже отметили, банки меняют только по слишком невыгодному (для клиента) кросс-курсу. Однажды при мне Старбанк продавал клиентам около 5000$ за безналичные евро, но кросс-курс был просто грабительский. Дешевле в одном банке купить рубли, а в другом на эти рубли купить нужную валюту, благо интернет под рукой. Других (официальных) курсов в банках нет. Для своих же возможно, что угодно. Чем ближе вы к хозяевам банка, тем выгоднее для вас условия. Но так везде в нашей стране, чем ближе к хозяину, тем лучше жить.
Dirk  (Dirk)
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Цитата
Степан Степанов спрашивал: Всё же интересно, удавалось ли кому-то, не будучи близким родственником предправления или главбуха банка, обменивать доллары на евро напрямую?

См. информацию по обмену EUR/USD по ссылке: quote.rbc.ru/cash/#!/?city=1¤cy=4
Единственное, надо проверять по указанным там телефонам, прежде чем ехать.
Степан Степанов  (Степан Степанов)
#
Dirk (у)

Заметил, что в большинстве предложений довольно большие спрэды между курсом покупки и курсом продажи. Это настораживает. Например, сегодня кросс-курс продажи евро в СДМ-банке (1.14) такой же или лучше, чем курс прямого обмена во всех указанных по сноске банках. Но сам факт реальной возможности прямого обмена интересен.
Dirk  (Dirk)
#
Что мешает выбрать то предложение, которая устраивает вас наилучшим образом? Например, сегодня днем в одном банке был спред 1.1240 - 1.1390 от 1 доллара/евро - весьма по-божески. И, кстати, что такое "кросс-курс продажи евро в СДМ-банке"? По этому курсу у них можно купить? Вы, наверно, имеете в виду курс биржи?
Степан Степанов  (Степан Степанов)
#
Я имел в виду отношение рублёвого значения курса продажи банком евро к рублёвому значению курса покупки банком доллара. Разумеется, всегда надо искать самый выгодный курс. Ранее я полагал, что разрешённый приведённой мною выше инструкцией ЦБ прямой обмен одной иностранной валюты на другую по логике вещей должен всегда быть выгоднее кросс-курса. Но, сравнив приведённые Вами прямые котировки доллара и евро с кросс-курсами этих валют ряда банков, вижу, что это не так или не всегда так. Просто надо искать самый выгодный курс, рассматривая как варианты прямого обмена, так и кросс-курс.
Александр Кучинский  (kutschinski)
#
А вообще ситуация с наличной валютой в наших банках просто жутко напрягает! В какой еще стране кассир банка после удостоверения подлинности банкнот будет кропотливо высматривать потертости и сгибы в каждой купюре? Только в России-матушке, наверное!
tuks  (tuks)
#
Менял в Таиланде, во Вьетнаме, в Китае, в Египте... нигде претензий не было по надписям и сгибам. Разный курс для крупных - да, был, но что бы какую то купюру не приняли из за ветхости или из за этого снизили бы курс обмена, такого никогда не было.
Антон  (zq16)
#
Синие штампы или надписи с долларов можно убрать глицерином, аптечным не пробовал, очистил хозяйственным мылом с глицерином. Замочил в раствор на 40 мин, потом потер аккуратно - штамп исчез. Даже следа не осталось, купюру конечно приняли. Купюра была не нового образца.
Andrey T  (Гоз)
#
банк Москвы меняет напрямую. Покупал шведские кроны за евро без конвертации в рубли.
Евгения Прохорова  (jekashum)
#
У меня был случай:
Приехала подруга из Шотландии и ей необходимо было поменять деньги, небольшую сумму, на карманные расходы.
Кассир в Банке Москвы отказалась менять шотландские фунты, потому что "не уверена в том, как они выглядят". Что делать в таких случаях?
Олег Волков  (Eduoleg)
#
А был случай. Я заказал в офис банка одну банкноту - 10.000 японских иен. Ее привезли. А там сотрудники никогда такие банкноты не видели. И мы начали ее разглядывать и изучать. Каждый ее видел впервые. Нашли разные признаки подлинности.

В общем, я думаю, что сотруднику "Банка Москвы" просто нужно было заглянуть в журнальчик с банкнотами, изучив, как они выглядят. В любом случае, на банкнотах будут опознавательные знаки.
Олег Волков  (Eduoleg)
#
А мне один раз дали долларовую банкноту с естественным износом 1995 года выпуска. Я пошел ее менять - ни один банк не принимает. Тогда зашел в тот банк, где мне ее выдали. Ее согласились принять с 7% скидкой. Там был другой сотрудник, поэтому все мои объяснения о том, что их же банк мне и дал эту купюру - не сработали. Обращался по нескольким банкам еще. В банке, где у меня карточный и текущий счета открыты, мне даже целую лекцию провели, почему данную купюру никто не примет по нормальному курсу. После этого, пройдя еще один банк, зашел в конечный, в котором ее приняли по самому обычному курсу. Кассир сказала "а почему бы ее не принять?!", добавляя, что купюра с естественным износом, на ней нет надписей, она не порвана. Вот и все. Конечно, в том банке, где мне все удалось, курс покупки банком был на 90 копеек ниже, чем в другом, где я обменял все остальные банкноты.
Юрий Локтев  (Юранд)
#
Перейдите на нашу Российскую валюту.не будете иметь головной боли и поможете России делом.
goodvibrations  (goodvibrations)
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И будете иметь другую головную боль.
Акоп Даниелян  (HD4125)
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Так и поступаю- текущие покупки внутри РФ, только в рублях.
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