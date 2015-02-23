Как продать валюту, если кассиру не понравилась купюра?

Короткий ответ: не поддаваться на провокации.



Длинный ответ.



Продавая валюту в обменном пункте или в отделении банка, многие клиенты сталкиваются с отказом кассира принимать некоторые купюры. Причём часто речь идёт не о по-настоящему ветхих или сильно испорченных деньгах, а о просто не самых новых банкнотах, имеющих сгибы, небольшие потёртости, проколы или незначительные надписи, штампы на полях. Ни у кассира, ни у клиента при этом не возникает сомнений, что деньги подлинные, тем не менее, предлагается либо обменять их с большой скидкой (до 40%), либо забрать обратно. Что делать в этой ситуации?



Во-первых, ни в коем случае не соглашаться на обмен по невыгодному курсу, особенно если «под подозрение» попала крупная купюра или несколько иностранных бумажек. Во-вторых, спокойно пойти в другой банк или обменник и сдать валюту там.



Дело в том, что единых подробных правил для операций с наличной валютой нет, каждое учреждение вводит свои инструкции для кассиров. В разных банках эти инструкции разные, да ещё и каждый отдельный кассир понимает их по-своему. Не стоит забывать, что некоторые нечистоплотные сотрудники (особенно в уличных обменниках) могут специально «придираться» к валюте, чтобы вынудить вас сдать её дешевле нормальной цены. Особенно часто на такие трюки попадаются люди пожилые или неопытные, редко проводящие операции с валютой. В подавляющем большинстве случаев если купюра не порвана, не залита краской, не сожжена частично и т.п., её должны нормально принимать в любом обменнике. Если где-то не берут, возьмут в другом месте.



Если вы видите, что часть вашей валютной налички теоретически может не понравиться кассиру, поищите в интернете сообщения о банках, более лояльно относящихся к таким деньгам, и сразу идите к ним (если есть выбор, конечно). Даже если в этих банках курс окажется на пару процентов хуже, небольшая потерянная сумма компенсируется тем, что вы не потратите лишнее время и нервы на дискуссии о своих деньгах в более «строгих» банках.



Ещё более простой способ утилизировать такие купюры - исключить из процесса обмена человеческий фактор. Если у вас есть валютный вклад в банке, имеющем банкоматы с функцией кэш-ин, просто внесите доллары или евро на свой счёт через такой банкомат, а потом, если понадобится, снимите их со счёта «идеальными» купюрами. Кроме того, в некоторых городах есть автоматы по обмену валют (часто в крупных отделениях, в отелях или аэропортах), которые совершенно спокойно поменяют помятые или немного потёртые деньги.



Наконец, такие купюры можно отложить до поездки за границу, если вы собираетесь в отпуск в страны, где принимают имеющиеся у вас иностранные деньги. Там вы без проблем потратите их, например, в магазине.



PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.