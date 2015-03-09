Как вернуть ошибочно переведённые деньги?

Короткий ответ: вежливо, но настойчиво попросить.



Длинный ответ.



Как рассказывают пользователи форума Банков.ру, они периодически отправляют деньги не на те счета, на какие собирались. Кто-то нажимает не ту «кнопку» на экране банкомата и переводит средства в организацию с похожим названием, кто-то делает то же самое в интернет-банке. Речь идёт о «шаблонных» платежах, реквизиты по которым не вводятся вручную, а для удобства пользователей уже заранее заложены в систему банкомата или интернет-банка.



С точки зрения банка подобные платежи не являются ошибочными. Клиент вошёл в систему (введя логин и пароль или пин в банкомате), добровольно выбрал определённую организацию из списка, сам ввёл требуемый пароль для платежа и согласился на перечисление денег. Банк не знает, есть ли у клиента договор с этой организацией, должен он ей что-то платить или нет. Его дело - максимально быстро и точно перевести средства клиента получателю. Поэтому требовать от банка возврата ошибочно переведённых денег клиент не может.



Зато клиент может попросить банк помочь в этом деле. Как минимум, клиент получит в банке бумажное подтверждение платежа, чтобы при дальнейшем разбирательстве иметь твёрдое доказательство своей правоты. Кроме того, клиент может вежливо, но настойчиво попросить сотрудника банка связаться с «ошибочным» получателем денег и объяснить ситуацию. В принципе, сотрудник не обязан этого делать, но если банк отличается клиентоориентированностью или конкретный клиент чем-то особенно полезен для банка, то такой звонок возможен.



Далее надо найти телефон получившей по ошибке деньги организации (лучше - бухгалтерии или приёмной директора) и позвонить туда с изложением ситуации. По звонку средства не вернут, но наверняка объяснят, что конкретно надо сделать, чтобы их получить. Хотя бы скажут фамилию и должность человека, на чьё имя придётся написать заявление о возврате.



Пострадавший пишет заявление в свободной форме с изложением ситуации и предлагает вернуть ему ошибочно уплаченные средства. Естественно, надо приложить справку из банка о проведённом платеже. Документы отправляются на адрес организации заказным письмом или передаются в банк, чтобы он сам их переправил по своим каналам. Это - второй момент, в котором может помочь банк, если захочет. Но и заказное письмо тоже подойдёт.



Организация, неожиданно получившая «лишние» деньги, должна провести обратную операцию и вернуть их на счёт пострадавшего человека, скорее всего, за вычетом расходов на отправку. Теоретически, если в организации работают не очень честные люди, они могут попытаться не вернуть деньги. Но с другой стороны, для них это тоже проблема, точнее, сразу две. Во-первых, появившиеся «ниоткуда» деньги (без договора, без продажи товара или оказания услуг) будет сложно «спрятать» в бухгалтерской отчётности. Во-вторых, потерявший деньги человек имеет все основания для подачи в суд заявления о неосновательном обогащении за его счёт. При наличии подтверждения платежа и отсутствии договора с данной организацией вероятность выигрыша клиентом банка такого дела близка к 100%. Поэтому, если организация тянет с возвратом или явно отказывается его делать, надо объяснить её представителям печальные для них последствия такого поведения. То же самое относится и к физическим лицам - порядок действий в этом случае тот же.



Повторю ещё раз: банк при совершении платежей выступает только в качестве посредника между отправителем и получателем денег. Вряд ли кому-то понравилось, если бы банк требовал письменное подтверждение наличия договора клиента с получателем и правильность отправки именно такой суммы - это бы усложнило, замедлило и повысило стоимость переводов (что, кстати, и происходит в реальности с «валютным контролем»). Поэтому помощь банка клиенту в возврате ошибочно, но полностью законно, переведённых средств - дело добровольное. И помощь эта может заключаться только в выдаче подтверждающих факт платежа документов и «психологическом» воздействии на получателя (а также в передаче документов по своим каналам, если это требуется и возможно). В целом же, ошибшийся клиент должен рассчитывать на себя и, в крайнем случае, на суд.



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