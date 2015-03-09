Как вернуть ошибочно переведённые деньги?

Короткий ответ: вежливо, но настойчиво попросить.
Длинный ответ.
Как рассказывают пользователи форума Банков.ру, они периодически отправляют деньги не на те счета, на какие собирались. Кто-то нажимает не ту «кнопку» на экране банкомата и переводит средства в организацию с похожим названием, кто-то делает то же самое в интернет-банке. Речь идёт о «шаблонных» платежах, реквизиты по которым не вводятся вручную, а для удобства пользователей уже заранее заложены в систему банкомата или интернет-банка.
С точки зрения банка подобные платежи не являются ошибочными. Клиент вошёл в систему (введя логин и пароль или пин в банкомате), добровольно выбрал определённую организацию из списка, сам ввёл требуемый пароль для платежа и согласился на перечисление денег. Банк не знает, есть ли у клиента договор с этой организацией, должен он ей что-то платить или нет. Его дело - максимально быстро и точно перевести средства клиента получателю. Поэтому требовать от банка возврата ошибочно переведённых денег клиент не может.
Зато клиент может попросить банк помочь в этом деле. Как минимум, клиент получит в банке бумажное подтверждение платежа, чтобы при дальнейшем разбирательстве иметь твёрдое доказательство своей правоты. Кроме того, клиент может вежливо, но настойчиво попросить сотрудника банка связаться с «ошибочным» получателем денег и объяснить ситуацию. В принципе, сотрудник не обязан этого делать, но если банк отличается клиентоориентированностью или конкретный клиент чем-то особенно полезен для банка, то такой звонок возможен.
Далее надо найти телефон получившей по ошибке деньги организации (лучше - бухгалтерии или приёмной директора) и позвонить туда с изложением ситуации. По звонку средства не вернут, но наверняка объяснят, что конкретно надо сделать, чтобы их получить. Хотя бы скажут фамилию и должность человека, на чьё имя придётся написать заявление о возврате.
Пострадавший пишет заявление в свободной форме с изложением ситуации и предлагает вернуть ему ошибочно уплаченные средства. Естественно, надо приложить справку из банка о проведённом платеже. Документы отправляются на адрес организации заказным письмом или передаются в банк, чтобы он сам их переправил по своим каналам. Это - второй момент, в котором может помочь банк, если захочет. Но и заказное письмо тоже подойдёт.
Организация, неожиданно получившая «лишние» деньги, должна провести обратную операцию и вернуть их на счёт пострадавшего человека, скорее всего, за вычетом расходов на отправку. Теоретически, если в организации работают не очень честные люди, они могут попытаться не вернуть деньги. Но с другой стороны, для них это тоже проблема, точнее, сразу две. Во-первых, появившиеся «ниоткуда» деньги (без договора, без продажи товара или оказания услуг) будет сложно «спрятать» в бухгалтерской отчётности. Во-вторых, потерявший деньги человек имеет все основания для подачи в суд заявления о неосновательном обогащении за его счёт. При наличии подтверждения платежа и отсутствии договора с данной организацией вероятность выигрыша клиентом банка такого дела близка к 100%. Поэтому, если организация тянет с возвратом или явно отказывается его делать, надо объяснить её представителям печальные для них последствия такого поведения. То же самое относится и к физическим лицам - порядок действий в этом случае тот же.
Повторю ещё раз: банк при совершении платежей выступает только в качестве посредника между отправителем и получателем денег. Вряд ли кому-то понравилось, если бы банк требовал письменное подтверждение наличия договора клиента с получателем и правильность отправки именно такой суммы - это бы усложнило, замедлило и повысило стоимость переводов (что, кстати, и происходит в реальности с «валютным контролем»). Поэтому помощь банка клиенту в возврате ошибочно, но полностью законно, переведённых средств - дело добровольное. И помощь эта может заключаться только в выдаче подтверждающих факт платежа документов и «психологическом» воздействии на получателя (а также в передаче документов по своим каналам, если это требуется и возможно). В целом же, ошибшийся клиент должен рассчитывать на себя и, в крайнем случае, на суд.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 25
но очень бы хотелось прочитать про действия с
зелегымбанком, который принял перевод, но его еще не выполнил (например, перевод был принят в выходной день), а потом отказывается отменить этот перевод и вернуть деньги отправителю. «ну вы же уже оформили перевод! нет, мы не можем его отменить!»
Если человек не хочет возвращать, единственный законный способ воздействия на него - суд по заявлению о неосновательном обогащении за счёт отправителя. Ни в краже, ни в мошенничестве и т.п. его обвинить нельзя, т.к. он не был инициатором получения этих денег, а просто "воспользовался моментом".
Если нет регламента, сотрудник ничего делать не будет или запросит указаний начальства. Что именно нужно делать в такой ситуации, указывается в регламенте.
А по результатом (платеж прошел)шанс вернуть деньги есть только если организация совсем непрофильная (платили за ЖКХ а деньги ушли на какой нибудь ...космодром) А если направление оплаты верное, но оплатили,ошибшись в счете за соседа никто деньги не вернет.
С формальной стороны юридически все чисто-платеж подтверждали (в том числе шаблон при первом создании?-подтверждали. смс-ка приходила типа "разуйте глаза с вашего счета будет списание пароль для подтверждения ХХХХ? вопрос закрыт суд проигран)
вот таковы реалии
PS: комиссия за 1 операцию необоснованного платежа может достигать 1500 руб. в среднем
Преамбула:
"В огороде бузина, а в Киеве дядька...." (С)
Амбула:
Статья-то совершенно не об этом!!
1) "операция необоснованного платежа" не существует, комиссия за неё не взимается... Возможно, речь идёт о "необоснованном опротестовании платежа", но это смотри выше...
2) речь как раз об операциях, которые клиент СОВЕРШИЛ и сего факта НЕ ОТРИЦАЕТ. Автор и пишет, что вины банка в указании ненадлежащего получателя НЕТ, и опротестовывать операцию нет смысла, а стоит ПОПРОСИТЬ банк связаться с получателем для, по возможности, быстрого и безболезненного возврата ваших денюжек...
Там в электронном кабинете есть кнопочка - отправить рекламацию.
Написал - мол, прошу принять меры к установлению неизвестного лица, ошибочно зачислившего деньги на мой счёт, и вернуть деньги ему.
Оперативненько средства вывели, а до моего замечания они неделю лежали на счету.
З.Ы. Давно это было, у приятеля в Марьине стали ломиться в дверь коллекторы - отдавай 40 тыщ задолженности по ЖКХ.
Выяснилось - евонный папаша переписал у соседа реквизиты платежа и несколько лет платил за дядю (чем дело кончилось не знаю - т.к. оба уже не жильцы).
Как у вас всё просто.
1) Если даже известны ФИО этого физ. лица, то неизвестно его место жительства (т.к. в платежном поручении оно не указывается).
2) Если перевод был по номеру карты, то неизвестны ни ФИО, ни место жительства.
Чтобы обратиться в суд к ответчику - физ. лицу, нужно знать его ФИО и место жительства.
1. Исковое заявление подается в суд в письменной форме.
2. В исковом заявлении должны быть указаны:
...
2) наименование истца, его место жительства
2. Ситуации бывают разные. В данном случае предполагается сценарий, по которому деньги отправляются не совсем постороннему анониму (это вообще довольно сложно сделать, кстати), а, например, не тому адресату из сохранённых шаблонов в интернет-банке. У меня, например, настроены десятка полтора шаблонов перечислений в адрес физлиц; теоретически, я вполне могу перепутать кого-то - в спешке, усталости и т.п. (если бы пил, было бы ещё проще). Всех этих людей я так или иначе знаю, связаться с ними по другим каналам могу. Случайно отправить деньги вам я бы очень вряд ли смог, поэтому и необходимости искать ваш адрес почти наверняка не возникнет.
"Речь идёт о «шаблонных» платежах, реквизиты по которым не вводятся вручную, а для удобства пользователей уже заранее заложены в систему банкомата или интернет-банка".
Аналог для платежей в пользу физлиц - собственные шаблоны. Ошибки при вводе номера карты и т.п. - это другая тема.
PS; чтобы не ошибаться в название шаблона можно включать адресата типа "оплата газа-Регионгаз" или латиницейтогда сразу видно куда отправлять
А я не сомневаюсь. Возьмем ситуацию с Мобильным банком (смс-банкингом) Сбербанка. Во многих случаях клиенты забрасывают свои номера телефонов, которые привязаны к этой услуге, полагая, что Мобильный банк никаких функций, кроме смс-информирования, не несет. Через несколько месяцев оператор связи расторгает договор и передает номер телефона новому абоненту. Новый абонент, получив от банка сообщение: "Уважаемый клиент. Вы можете пополнить свой номер телефона на 100 руб., отправив сообщение 100 на номер 900". Или неосторожно, или специально новый владелец номера отправляет на номер 900 определенную команду. И мало кто, получив халяву, добровольно возвращает деньги обратно.
Частая ситуация, когда клиент ошибается в номере карты. А банк получателя ссылается на банковскую тайну и без решения суда данные о получателя не выдает.
Я как раз об этом: социальная инженерия рулит )
Угу. Где-то так оно и есть. Замкнутый круг.
Нет "наименование истца, его место жительства" (ст.131 ГПК) - нет искового заявления.
Нет искового заявления - судье нечего принимать к производству.
Нет производства - нет возможности подать ходатайство о судебном запросе.
Нет судебного запроса в банк - банк рассказывает о банковской тайне (разъясняет заявителю смысл ст. 857 ГК РФ и ст. 26 Закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности»)
THE END