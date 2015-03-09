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Как вернуть ошибочно переведённые деньги?

08.03.2015 20:00 25 139 768 просмотров
Короткий ответ: вежливо, но настойчиво попросить.

Длинный ответ.

Как рассказывают пользователи форума Банков.ру, они периодически отправляют деньги не на те счета, на какие собирались. Кто-то нажимает не ту «кнопку» на экране банкомата и переводит средства в организацию с похожим названием, кто-то делает то же самое в интернет-банке. Речь идёт о «шаблонных» платежах, реквизиты по которым не вводятся вручную, а для удобства пользователей уже заранее заложены в систему банкомата или интернет-банка.

С точки зрения банка подобные платежи не являются ошибочными. Клиент вошёл в систему (введя логин и пароль или пин в банкомате), добровольно выбрал определённую организацию из списка, сам ввёл требуемый пароль для платежа и согласился на перечисление денег. Банк не знает, есть ли у клиента договор с этой организацией, должен он ей что-то платить или нет. Его дело - максимально быстро и точно перевести средства клиента получателю. Поэтому требовать от банка возврата ошибочно переведённых денег клиент не может.

Зато клиент может попросить банк помочь в этом деле. Как минимум, клиент получит в банке бумажное подтверждение платежа, чтобы при дальнейшем разбирательстве иметь твёрдое доказательство своей правоты. Кроме того, клиент может вежливо, но настойчиво попросить сотрудника банка связаться с «ошибочным» получателем денег и объяснить ситуацию. В принципе, сотрудник не обязан этого делать, но если банк отличается клиентоориентированностью или конкретный клиент чем-то особенно полезен для банка, то такой звонок возможен.

Далее надо найти телефон получившей по ошибке деньги организации (лучше - бухгалтерии или приёмной директора) и позвонить туда с изложением ситуации. По звонку средства не вернут, но наверняка объяснят, что конкретно надо сделать, чтобы их получить. Хотя бы скажут фамилию и должность человека, на чьё имя придётся написать заявление о возврате.

Пострадавший пишет заявление в свободной форме с изложением ситуации и предлагает вернуть ему ошибочно уплаченные средства. Естественно, надо приложить справку из банка о проведённом платеже. Документы отправляются на адрес организации заказным письмом или передаются в банк, чтобы он сам их переправил по своим каналам. Это - второй момент, в котором может помочь банк, если захочет. Но и заказное письмо тоже подойдёт.

Организация, неожиданно получившая «лишние» деньги, должна провести обратную операцию и вернуть их на счёт пострадавшего человека, скорее всего, за вычетом расходов на отправку. Теоретически, если в организации работают не очень честные люди, они могут попытаться не вернуть деньги. Но с другой стороны, для них это тоже проблема, точнее, сразу две. Во-первых, появившиеся «ниоткуда» деньги (без договора, без продажи товара или оказания услуг) будет сложно «спрятать» в бухгалтерской отчётности. Во-вторых, потерявший деньги человек имеет все основания для подачи в суд заявления о неосновательном обогащении за его счёт. При наличии подтверждения платежа и отсутствии договора с данной организацией вероятность выигрыша клиентом банка такого дела близка к 100%. Поэтому, если организация тянет с возвратом или явно отказывается его делать, надо объяснить её представителям печальные для них последствия такого поведения. То же самое относится и к физическим лицам - порядок действий в этом случае тот же.

Повторю ещё раз: банк при совершении платежей выступает только в качестве посредника между отправителем и получателем денег. Вряд ли кому-то понравилось, если бы банк требовал письменное подтверждение наличия договора клиента с получателем и правильность отправки именно такой суммы - это бы усложнило, замедлило и повысило стоимость переводов (что, кстати, и происходит в реальности с «валютным контролем»). Поэтому помощь банка клиенту в возврате ошибочно, но полностью законно, переведённых средств - дело добровольное. И помощь эта может заключаться только в выдаче подтверждающих факт платежа документов и «психологическом» воздействии на получателя (а также в передаче документов по своим каналам, если это требуется и возможно). В целом же, ошибшийся клиент должен рассчитывать на себя и, в крайнем случае, на суд.

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 25

Иван Иваныч  (somewan)
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хороший совет.
но очень бы хотелось прочитать про действия с зелегым банком, который принял перевод, но его еще не выполнил (например, перевод был принят в выходной день), а потом отказывается отменить этот перевод и вернуть деньги отправителю. «ну вы же уже оформили перевод! нет, мы не можем его отменить!»
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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Жаловаться начальству. Если на самом деле процедура возврата ещё не ушедших денег есть, то сотрудник нарушает внутренние правила, его накажут. Если нет, то начальство на каком-то уровне (не знаю, на каком конкретно в "зелёном" банке) может сделать это лично по заявлению. Писать в Народный рейтинг, это часто помогает.
Семен Альтов  (Юза228(2))
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а если ошибочно перевел на карту Сбербанка, то Сбербанк в таких случаях говорит что требуется письменное подтверждение владельца счета, куда переведены средства, что делать если человек не разрешит банку вернуть деньги на счет отправителя?
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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Это не Сбер требует, а конкретный сотрудник, т.к. прописанной процедуры нет, каждый пытается решать по-своему. Тут важно, что именно хочет сделать Сбер и заявитель - технически вернуть платёж или попросить получателя вернуть его самостоятельно. В первом случае, естественно, требуется согласие получателя (иначе можно было бы возвращать какие угодно платежи от кого угодно). Во втором случае надо, чтобы получатель сам вернул деньги переводом.

Если человек не хочет возвращать, единственный законный способ воздействия на него - суд по заявлению о неосновательном обогащении за счёт отправителя. Ни в краже, ни в мошенничестве и т.п. его обвинить нельзя, т.к. он не был инициатором получения этих денег, а просто "воспользовался моментом".
Ибирь  (Ибирь)
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Цитата
Это не Сбер требует, а конкретный сотрудник, т.к. прописанной процедуры нет, каждый пытается решать по-своему.

Если нет регламента, сотрудник ничего делать не будет или запросит указаний начальства. Что именно нужно делать в такой ситуации, указывается в регламенте.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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В теории - да. Но люди - не роботы, даже в Сбере. Материал написан по следам реального случая (как и большинство "Советов"), и случай был именно в Сбере. Были и другие - куда более печальные - случаи.
D S  (vasilisk30)
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Цитата
Кто-то нажимает не ту «кнопку» на экране банкомата и переводит средства в организацию с похожим названием
такое возможно. учитывая тормознутость и не новость наших банкоматов. Другое дело - что проводить более менее серьезный платеж через банкомат нельзя неверно пополненный мобильник не в счет- достаточно обратиться с чеком к оператору связи
Цитата
кто-то делает то же самое в интернет-банке.
С этим сложнее Чтобы ошибиться надо: а) добросовестно заблуждаться в реквизитах б) не проверять подтверждения платежа( которые приходят на мобильный телефон в) быть пьяным smile:D (шутка)
Цитата
Естественно, надо приложить справку из банка о проведённом платеже
если банк ее выдаст например ,в Сбере мне на застрявший платеж в интернет банкинге сказали, что чек интернет банкинга документом не является они его не заверяют так как выполнен на обычном листе. Тарифов на осуществления заверения в каталоге банка не существует., а самое главное закона не обязывает Стало быть чек отпадает
А по результатом (платеж прошел)шанс вернуть деньги есть только если организация совсем непрофильная (платили за ЖКХ а деньги ушли на какой нибудь ...космодром) smile:D А если направление оплаты верное, но оплатили,ошибшись в счете за соседа никто деньги не вернет.
Цитата
. Во-вторых, потерявший деньги человек имеет все основания для подачи в суд заявления о неосновательном обогащении за его счёт. При наличии подтверждения платежа
Единственный кто обогатится и вполне обоснованно это адвокат в бесперспективном деле. Да еще банк, который выставит комиссию за необоснованный протест платежа ибо как справедливо замечено
Цитата
С точки зрения банка подобные платежи не являются ошибочными

С формальной стороны юридически все чисто-платеж подтверждали (в том числе шаблон при первом создании?-подтверждали. смс-ка приходила типа "разуйте глаза с вашего счета будет списание пароль для подтверждения ХХХХ? вопрос закрыт суд проигран)
Цитата
Во-первых, появившиеся «ниоткуда» деньги (без договора, без продажи товара или оказания услуг) будет сложно «спрятать» в бухгалтерской отчётности.
В России бухгалтера на то и существуют чтобы объяснять такие ситуации smile:D Самый ушлый из бухгалтеров именуется главным и у него большая зарплата вовсе не за умение заполнить бланк smile:magic:
вот таковы реалии
PS: комиссия за 1 операцию необоснованного платежа может достигать 1500 руб. в среднем
Alex  (aprol)
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Цитата
PS: комиссия за 1 операцию необоснованного платежа может достигать 1500 руб. в среднем

Преамбула:
"В огороде бузина, а в Киеве дядька...." (С)
Амбула:
Статья-то совершенно не об этом!!
1) "операция необоснованного платежа" не существует, комиссия за неё не взимается... Возможно, речь идёт о "необоснованном опротестовании платежа", но это смотри выше...
2) речь как раз об операциях, которые клиент СОВЕРШИЛ и сего факта НЕ ОТРИЦАЕТ. Автор и пишет, что вины банка в указании ненадлежащего получателя НЕТ, и опротестовывать операцию нет смысла, а стоит ПОПРОСИТЬ банк связаться с получателем для, по возможности, быстрого и безболезненного возврата ваших денюжек...
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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Реалии разные. Деньги возвращают - и люди, и организации. Далеко не все готовы портить себе карму и нервы за три рубля (условно).
Транжир  (Транжир)
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Упало на мой счёт в Мосэнергосбыте несколько тыщ непонятных.
Там в электронном кабинете есть кнопочка - отправить рекламацию.
Написал - мол, прошу принять меры к установлению неизвестного лица, ошибочно зачислившего деньги на мой счёт, и вернуть деньги ему.
Оперативненько средства вывели, а до моего замечания они неделю лежали на счету.

З.Ы. Давно это было, у приятеля в Марьине стали ломиться в дверь коллекторы - отдавай 40 тыщ задолженности по ЖКХ.
Выяснилось - евонный папаша переписал у соседа реквизиты платежа и несколько лет платил за дядю (чем дело кончилось не знаю - т.к. оба уже не жильцы).
Ибирь  (Ибирь)
#
Цитата
То же самое относится и к физическим лицам - порядок действий в этом случае тот же.

Как у вас всё просто.
1) Если даже известны ФИО этого физ. лица, то неизвестно его место жительства (т.к. в платежном поручении оно не указывается).
2) Если перевод был по номеру карты, то неизвестны ни ФИО, ни место жительства.
Чтобы обратиться в суд к ответчику - физ. лицу, нужно знать его ФИО и место жительства.
Цитата
Статья 131 ГПК. Форма и содержание искового заявления

1. Исковое заявление подается в суд в письменной форме.
2. В исковом заявлении должны быть указаны:
...
2) наименование истца, его место жительства
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
1. "Порядок действий" - это обращение к получателю с просьбой вернуть деньги, обращение в банк с просьбой поддержать просьбу и - при необходимости - вежливое напоминание о возможных проблемах с законом (кто-то может просто не знать, что за случайное получение чужих денег можно ответить). Я сильно сомневаюсь, что до суда дело вообще дойдёт.

2. Ситуации бывают разные. В данном случае предполагается сценарий, по которому деньги отправляются не совсем постороннему анониму (это вообще довольно сложно сделать, кстати), а, например, не тому адресату из сохранённых шаблонов в интернет-банке. У меня, например, настроены десятка полтора шаблонов перечислений в адрес физлиц; теоретически, я вполне могу перепутать кого-то - в спешке, усталости и т.п. (если бы пил, было бы ещё проще). Всех этих людей я так или иначе знаю, связаться с ними по другим каналам могу. Случайно отправить деньги вам я бы очень вряд ли смог, поэтому и необходимости искать ваш адрес почти наверняка не возникнет.
D S  (vasilisk30)
#
Цитата
В данном случае предполагается сценарий, по которому деньги отправляются не совсем постороннему анониму (это вообще довольно сложно сделать, кстати), а, например, не тому адресату из сохранённых шаблонов в интернет-банке.
Из материала статьи данный сценарий неочевиден smile:oops: smile:o конечно если деньги пересылаются знакомому можно договорится и без участия банка-вернет да все
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
В первом же абзаце:

"Речь идёт о «шаблонных» платежах, реквизиты по которым не вводятся вручную, а для удобства пользователей уже заранее заложены в систему банкомата или интернет-банка".

Аналог для платежей в пользу физлиц - собственные шаблоны. Ошибки при вводе номера карты и т.п. - это другая тема.
D S  (vasilisk30)
#
В таком случае ошибиться с вводом шаблона можно только один раз-при его создании. В Сбере например приходит смс ка с просьбой быть внимательным еще раз проверить и ввести код подтверждения.Ну А уж если перепутал адресата-проще адресатом договорится. как то рассматриваемая ситуация очень фантастична ИМХО так накосячить в интернет банкинге это слишком. Не имею ввиду перевод на карту-это действительно другая тема smile:)
PS; чтобы не ошибаться в название шаблона можно включать адресата типа "оплата газа-Регионгаз" или латиницейтогда сразу видно куда отправлять smile:)
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Ошибка с шаблоном физлица - ситуация действительно редкая, наверное. Разве что, если у кого-то в ИБ забиты шаблоны на членов семьи с одинаковой фамилией ) Но с юрлицом - сплошь и рядом. Собственно, мой пойнт только в том, что не надо чего-то требовать от банка, если сам накосячил. Вежливо попроси - есть шанс, что помогут.
Ибирь  (Ибирь)
#
Цитата
Я сильно сомневаюсь, что до суда дело вообще дойдёт.

А я не сомневаюсь. Возьмем ситуацию с Мобильным банком (смс-банкингом) Сбербанка. Во многих случаях клиенты забрасывают свои номера телефонов, которые привязаны к этой услуге, полагая, что Мобильный банк никаких функций, кроме смс-информирования, не несет. Через несколько месяцев оператор связи расторгает договор и передает номер телефона новому абоненту. Новый абонент, получив от банка сообщение: "Уважаемый клиент. Вы можете пополнить свой номер телефона на 100 руб., отправив сообщение 100 на номер 900". Или неосторожно, или специально новый владелец номера отправляет на номер 900 определенную команду. И мало кто, получив халяву, добровольно возвращает деньги обратно.

Цитата
Случайно отправить деньги вам я бы очень вряд ли смог

Частая ситуация, когда клиент ошибается в номере карты. А банк получателя ссылается на банковскую тайну и без решения суда данные о получателя не выдает.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Кстати, вопрос со случайным вводом чужих данных карты меня давно интересует. Насколько я помню, номер карты - величина совсем не случайная, он формируется по какому-то алгоритму и в нём есть встроенный механизм проверки правильности (контрольная сумма). Какова вероятность ошибки, при которой а) контрольная сумма оказывается всё равно правильной и б) получившийся номер реален и принадлежит действующей карте? Я правда не знаю, т.е. вопрос не риторический, было бы интересно заслушать специалистов.
Алексей  (Alexei2012)
#
Была такая ситуация: надо было сделать оплату пошлины 1000руб. Оплатили через кассу банка. Через 30 минут выяснилось, что оплачивать пошлину за сделку должен был другой человек. Вернулись в банк, объяснили ситуацию кассиру. Та сперва напряглась и пошла в отказ — мол я всё оформила верно, всё как вы попросили. Я ей рассказал, что она профессионал своего дела, что она всё сделала правильно и никаких претензий у нас к ней нет и быть не может. Потом последовало признание нами нашей собственной ошибки и вежливая просьба попробовать найти какой-нибудь выход из ситуации. Кассир куда-то позвонила, что-то уточнила и через 5 минут был оформлен возврат ошибочного платежа и повторный платёж от нужного лица.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Спасибо.

Я как раз об этом: социальная инженерия рулит )
u_k_v  (ukv_ru)
#
Цитата
Единственный кто обогатится и вполне обоснованно это адвокат в бесперспективном деле.

Цитата
Как у вас всё просто.

Цитата
А я не сомневаюсь.


Угу. Где-то так оно и есть. Замкнутый круг.
Нет "наименование истца, его место жительства" (ст.131 ГПК) - нет искового заявления.
Нет искового заявления - судье нечего принимать к производству.
Нет производства - нет возможности подать ходатайство о судебном запросе.
Нет судебного запроса в банк - банк рассказывает о банковской тайне (разъясняет заявителю смысл ст. 857 ГК РФ и ст. 26 Закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности»)
THE END smile:o
D S  (vasilisk30)
#
В общем самый действенный способ вернуть деньги предложил Алексей(Alexei2012)
Цитата
Вернулись в банк, объяснили ситуацию кассиру. Та сперва напряглась и пошла в отказ — мол я всё оформила верно, всё как вы попросили. Я ей рассказал, что она профессионал своего дела, что она всё сделала правильно и никаких претензий у нас к ней нет и быть не может. Потом последовало признание нами нашей собственной ошибки и вежливая просьба попробовать найти какой-нибудь выход из ситуации.
правда этот способ не имеет никакого отношения к юридическим процедурам и основывывается на частном случае воздействия на сотрудницу способом игры на самолюбии(какой она профессионал!) Хотя с точки зрения банка она профнепригодна-поддается влиянию smile8) Этот как повезет. Если например, кассирша будет с бодуна после корпоратива она и сейфохранилище откроет smile:D "я сегодня добрая"
Алексей  (Alexei2012)
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Возврат денег оформлялся через все необходимые юридические процедуры: мной было написано заявление на возврат по установленному банком образцу, затем я расписался в расходном ордере, на получение денег из кассы.
Ибирь  (Ибирь)
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Я очень сомневаюсь, что кассир имеет возможность отменить операцию, если это не предусмотрено регламентом банка. А если это регламентом предусмотрено, то явно не "доброй воле" кассира, а в любых случаях (иначе в банках началась бы анархия). Т.е. кассир просто-напросто придерживался регламента своего банка. А значит, в случае просьбы клиента отозвать перевод без открытия счета кассир обязана была не "напрягаться и идти в отказ", а произвести действия согласно регламента.
Ксения Морозова  (humblebezz)
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А если платежная система не выполнила перевод денег и отказывается их возвращать? Куда обращаться?
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