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Как купить иностранные акции за рубли?

12.04.2015 20:00 15 7 102 просмотра
Короткий ответ: напрямую - никак, но есть обходной вариант. Простой, но дорогой и ненадёжный.

Длинный ответ. Не будем обсуждать, надо или не надо покупать иностранные акции (и в целом иностранные активы) вообще или конкретно на момент прочтения этой заметки, каждый решает этот вопрос для себя сам. Но если вы всё-таки намерены впервые сделать шаг в направлении иностранных рынков, вам придётся решить, как именно это делать.

Напрямую акции (а также паи ETF и взаимных фондов, облигации и прочие бумаги) можно покупать и продавать, открыв торговый счёт у иностранного брокера или у иностранной «дочки» российского брокера. Это в целом самый правильный вариант, так как он даёт возможность полноценно торговать бумагами за границей. Но и самый сложный: надо хорошо понимать, с кем вы связываетесь, желательно владеть английским языком для общения с брокером (если он иностранный), вкладывать сразу довольно приличные деньги (хотя бы от $10 тыс., меньше либо невозможно, либо не выгодно). И, конечно, чтобы успешно инвестировать, придётся хорошо изучить иностранные акции и тамошний рынок ценных бумаг в целом. Проще говоря, полноценные инвестиции за границей - скорее, дело для профессионалов, посвящающих этому существенную часть своего времени. Исключение - покупка паёв взаимных фондов и ETF, в этом случае вопрос выбора акций не возникает, хотя возникает вопрос выбора фонда.

Вариант для «простых людей», не желающих становиться фондовыми профессионалами, но готовых вложить часть сбережений (даже небольших) в иностранные ценные бумаги - российские ПИФы, работающие на западных (а также восточных, южных и прочих) рынках. Но надо понимать, что как и любой «простой» вариант, покупка паёв таких ПИФов влечёт дополнительные расходы и проблемы по сравнению с «прямыми» инвестициями в иностранные ценные бумаги.

Сейчас в России действует около 30 ПИФов от десятка управляющих компаний, вкладывающие деньги инвесторов в иностранные акции и облигации. На самом деле, эти фонды тоже не покупают акции и облигации напрямую, они инвестируют в паи иностранных ETF (биржевых фондов), которые в свою очередь держат портфели бумаг непосредственно компаний. Такие ПИФы могут специализироваться на отдельных направлениях (например, только акции компаний Западной Европы) или не иметь специализации. Отдельные фонды держат в портфеле паи только одного ETF, а другие - нескольких. Наконец, кроме паёв ПИФы могут содержать и другие ценные бумаги, например, российские или иностранные облигации, валюту и т.п.

В чём преимущества ПИФов, инвестирующих за рубежом?

- низкий порог входа. Минимальная сумма вложений - обычно несколько тысяч рублей;
- отсутствие у вкладчика необходимости работать с валютой, открывать счета за границей;
- простота покупки и продажи паёв;
- общение с управляющей компанией на русском языке;
- отсутствие проблем с налогами: НДФЛ платится автоматически при выводе средств из ПИФа.

Но любое удобство, к сожалению, имеет и обратную сторону - высокую цену и зависимость от воли посторонних людей. У таких ПИФов есть существенные недостатки:

- высокая цена обслуживания. Комиссия при вложении денег в ПИФ (в цикле «купить паи - подержать - продать») достигает нескольких процентов от суммы инвестиций, независимо от результата;
- невозможность гибко выбирать ценные бумаги для покупки: управляющий сам решает, какие акции или паи будут в фонде, инвестор не может оказывать влияние на выбор;
- отсутствие у управляющего обязанности следовать одной инвестиционной стратегии. Правила фондов очень размыты, поэтому инвестор, вложив деньги в ПИФ (условно) «Акции компаний США», через полгода запросто может обнаружить, что ПИФ покупает ETF на облигации компаний Западной Европы или золото. Кроме того, ПИФы периодически полностью меняют стратегию и даже переименовываются, что затрудняет для инвестора долгосрочное планирование вложений;
- невозможность «оптимизировать» налоги, оставляя средства за границей.

К рискам инвестиций в «иностранные» ПИФы стоит добавить и валютный риск. С одной стороны, все активы фонда - валютные, но с другой, на «входе» и на «выходе» инвестор имеет дело с рублями. Поэтому если рубль растёт в цене по отношению к доллару (или другой валюте, в которой работает ПИФ), цена пая и доходность инвестиций автоматически падает. Правда, справедливо и обратное утверждение: если курс рубля к иностранной валюте снижается, инвестор будет получать дополнительную прибыль.

Упомянутые выше риски и недостатки можно уменьшить, правильно выбрав фонд и отслеживая его деятельность. Особенности выбора ПИФов, инвестирующих в зарубежные активы, и работы с ними рассмотрим в следующей заметке.

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 15

Антон  (colorprint)
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Еще один недостаток российских ПИФов - при существенном падении рубля попадаете на НДФЛ )
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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О, точно. Хотел написать про налоги, но забыл. Сейчас добавлю, спасибо.
Степан Степанов  (Степан Степанов)
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Вы очень всё видите из своего туманного далёка. Мы как нибудь разберёмся без вас.
Amvrosi  (Amvrosi)
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В Сбербанке при покупке ПИФов взимается 1%, и то с 2012 или 2013 года. При погашении, при условии что месяц пролежат в Фонде денежного рынка, никакой комиссии. Вывод сразу, комиссия при операциях обмена между фондами не взимается. В чем тут высокие проценты управляющим?

А по поводу иностранных акций - есть же Who Trades при Финаме. Там и налог сам платишь.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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Возможно, вы имеете в виду какие-то другие фонды. Например, для фонда "Сбербанк - Америка" (по сути - простейший прокси на SPDR S&P500, там вообще управлять не надо) вознаграждение УК составляет 2%, доп. расходы ещё 0,5%, стандартная надбавка при покупке - 1,2% (есть другие варианты в зависимости от агента и суммы), стандартная скидка при продаже - 1%. Т.е. если вы купили паёв на 20 тыс. руб., а продали за 25 тыс. руб., то заплатите 240+200+560 (примерно)=1000 руб. Не так уж мало, мягко говоря.

http://www.sberbank-am.ru/rus/Individuals/Mutual_Funds/Federal/index.wbp
Amvrosi  (Amvrosi)
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Там есть и другие фонды, и можно переводить средства между ними через личный кабинет без комиссии. 1% при погашении можно не платить, продержав средства месяц в Фонде денежного рынка.
bayad  (bayad)
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Если говорить о работе с иностранным брокером (пополнение со счета в российском банке, вывод в российский банк), то насколько налоговая или банк отслеживают уплату подоходных налогов? И как их правильно считать (расходы и доходы должны быть пересчитаны в рубли, но вот на какие даты: расход на дату покупки ценной бумаги или на дату пополнения, доход на дату получения средств в российском банке или на дату продажи ценной бумаги)? Из общения с форекс-брокера извлек для себя, что мало кто вообще платит налоги (по крайней мере, так было до последних новаций в отношении форекса).
Sergey7  (Sergey7)
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Цитата
Напрямую акции (а также паи ETF и взаимных фондов, облигации и прочие бумаги) можно покупать и продавать, открыв торговый счёт у иностранного брокера или у иностранной «дочки» российского брокера.

Абсолютно неправильное утверждение. Можно делать это и через российских брокеров (естественно не за рубли, а за валюту, которую вы переводите со своего банковского счёта в России на свой брокерский счёт у российского брокера). Например, через российский Ситибанк (у меня есть такая возможность - он же является и брокером, и депозитарием). Но для этого нужно получить статус "квалифицированного инвестора" (хотя делается он несложно, а ВИП-клиентам Траста делали его даже без осмысленного желания самих клиентов).

Жирный минус вкладывания валюты в иностранные активы - придётся платить НДФЛ и с курсовой разницы даже если в валюте вы получили убыток. Например, купили паи взаимного фонда за 100$ при курсе ЦБ на дату покупки 30 рублей, через год продали эти паи за 90$ при курсе ЦБ 50 рублей, в валюте получили убыток 10$ (плохой оказался фонд или все рынки валились). Но извольте заплатить 13% с 1500 рублей, т.е. ещё минус 3,90$ казалось бы на ровном месте (причём российский брокер удержит этот налог при погашении паёв). А если бы ваш стольник баксов просто лежал на банковском счету или на вкладе, то он стольником бы и остался (или к нему бы приросли ещё и неналогооблагаемые проценты).
Татьяна Акованцева  (TatianaAkovantseva)
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Артем, купить ETF за рубли возможно, так как уже несколько лет на Московской Бирже доступны ETF компании FinEx. 11 фондов на все классы активов. Более того, данные фонды можно купить через любого российского брокера, никакие иностранные "дочки" для этого не нужны
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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Спасибо, я в курсе smile;)
Вы обороты по ним видели?
Sergey7  (Sergey7)
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Цитата
Вы обороты по ним видели?

Если работать не с ETF, а с mutual funds, то никакие биржи и никакие обороты не важны - подписка и выкуп идут напрямую с фондом (правда, многое зависит от брокера - если брокер не работает плотно с данным фондом, то ограничения по минимальным суммам входа/выхода могут быть существенно выше).
No Importa  (noimporta)
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Присоединяюсь к вопросу по налогам. Даже если взять менее распространенную ситуацию, когда налоговый резидент РФ открывает счет у заграничного брокера и инвестирует туда напрямую в долларах, то по какому алгоритму он будет платить налоги в России?
Татьяна Акованцева  (TatianaAkovantseva)
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Артем, обороты видела, но если верить гуру ETF Крису Хемпстеду, то вот что он сказал в своем интервью:
"Не позволяйте никому говорить, что ETF не слишком ликвиден, если его дневные биржевые обороты малы. Вы не инвестируете в объем, вы инвестируете в продукт, который отслеживает индекс. Если вы можете эффективно продавать и покупать индексный портфель, вам безразличны объемы, с которыми торгуют другие люди".
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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Сильно подозреваю, что гуру имел в виду неликвидность в американском смысле, т.е. обороты на жалкие миллионы долларов в день. Когда речь идёт о тысячах долларов, ситуация несколько меняется.

С другой стороны, вы м.б. и правы. Если Финэкс работает на этом рынке в качестве маркет-мейкера и закрывает любую заявку по разумной цене, то может быть в этом и есть некоторый смысл. Но как-то стрёмно всё-таки, когда на рынке один продавец и он же покупатель.
Татьяна Акованцева  (TatianaAkovantseva)
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Артем, а как же без маркетмейкера, присутствует всегда, поэтому не стремно:) фонды же под Ирландским и Российским регулированием. Гарантии европейского регулятора должны давать уверенность, ведь подразумевают, что вряд ли возможна ситуация, когда инвестор не сможет продать купленный фонд , если они разрешены для покупки розничным инвесторам у них.
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