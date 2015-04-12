Как купить иностранные акции за рубли?

Короткий ответ: напрямую - никак, но есть обходной вариант. Простой, но дорогой и ненадёжный.
Длинный ответ. Не будем обсуждать, надо или не надо покупать иностранные акции (и в целом иностранные активы) вообще или конкретно на момент прочтения этой заметки, каждый решает этот вопрос для себя сам. Но если вы всё-таки намерены впервые сделать шаг в направлении иностранных рынков, вам придётся решить, как именно это делать.
Напрямую акции (а также паи ETF и взаимных фондов, облигации и прочие бумаги) можно покупать и продавать, открыв торговый счёт у иностранного брокера или у иностранной «дочки» российского брокера. Это в целом самый правильный вариант, так как он даёт возможность полноценно торговать бумагами за границей. Но и самый сложный: надо хорошо понимать, с кем вы связываетесь, желательно владеть английским языком для общения с брокером (если он иностранный), вкладывать сразу довольно приличные деньги (хотя бы от $10 тыс., меньше либо невозможно, либо не выгодно). И, конечно, чтобы успешно инвестировать, придётся хорошо изучить иностранные акции и тамошний рынок ценных бумаг в целом. Проще говоря, полноценные инвестиции за границей - скорее, дело для профессионалов, посвящающих этому существенную часть своего времени. Исключение - покупка паёв взаимных фондов и ETF, в этом случае вопрос выбора акций не возникает, хотя возникает вопрос выбора фонда.
Вариант для «простых людей», не желающих становиться фондовыми профессионалами, но готовых вложить часть сбережений (даже небольших) в иностранные ценные бумаги - российские ПИФы, работающие на западных (а также восточных, южных и прочих) рынках. Но надо понимать, что как и любой «простой» вариант, покупка паёв таких ПИФов влечёт дополнительные расходы и проблемы по сравнению с «прямыми» инвестициями в иностранные ценные бумаги.
Сейчас в России действует около 30 ПИФов от десятка управляющих компаний, вкладывающие деньги инвесторов в иностранные акции и облигации. На самом деле, эти фонды тоже не покупают акции и облигации напрямую, они инвестируют в паи иностранных ETF (биржевых фондов), которые в свою очередь держат портфели бумаг непосредственно компаний. Такие ПИФы могут специализироваться на отдельных направлениях (например, только акции компаний Западной Европы) или не иметь специализации. Отдельные фонды держат в портфеле паи только одного ETF, а другие - нескольких. Наконец, кроме паёв ПИФы могут содержать и другие ценные бумаги, например, российские или иностранные облигации, валюту и т.п.
В чём преимущества ПИФов, инвестирующих за рубежом?
- низкий порог входа. Минимальная сумма вложений - обычно несколько тысяч рублей;
- отсутствие у вкладчика необходимости работать с валютой, открывать счета за границей;
- простота покупки и продажи паёв;
- общение с управляющей компанией на русском языке;
- отсутствие проблем с налогами: НДФЛ платится автоматически при выводе средств из ПИФа.
Но любое удобство, к сожалению, имеет и обратную сторону - высокую цену и зависимость от воли посторонних людей. У таких ПИФов есть существенные недостатки:
- высокая цена обслуживания. Комиссия при вложении денег в ПИФ (в цикле «купить паи - подержать - продать») достигает нескольких процентов от суммы инвестиций, независимо от результата;
- невозможность гибко выбирать ценные бумаги для покупки: управляющий сам решает, какие акции или паи будут в фонде, инвестор не может оказывать влияние на выбор;
- отсутствие у управляющего обязанности следовать одной инвестиционной стратегии. Правила фондов очень размыты, поэтому инвестор, вложив деньги в ПИФ (условно) «Акции компаний США», через полгода запросто может обнаружить, что ПИФ покупает ETF на облигации компаний Западной Европы или золото. Кроме того, ПИФы периодически полностью меняют стратегию и даже переименовываются, что затрудняет для инвестора долгосрочное планирование вложений;
- невозможность «оптимизировать» налоги, оставляя средства за границей.
К рискам инвестиций в «иностранные» ПИФы стоит добавить и валютный риск. С одной стороны, все активы фонда - валютные, но с другой, на «входе» и на «выходе» инвестор имеет дело с рублями. Поэтому если рубль растёт в цене по отношению к доллару (или другой валюте, в которой работает ПИФ), цена пая и доходность инвестиций автоматически падает. Правда, справедливо и обратное утверждение: если курс рубля к иностранной валюте снижается, инвестор будет получать дополнительную прибыль.
Упомянутые выше риски и недостатки можно уменьшить, правильно выбрав фонд и отслеживая его деятельность. Особенности выбора ПИФов, инвестирующих в зарубежные активы, и работы с ними рассмотрим в следующей заметке.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 15
А по поводу иностранных акций - есть же Who Trades при Финаме. Там и налог сам платишь.
http://www.sberbank-am.ru/rus/Individuals/Mutual_Funds/Federal/index.wbp
Абсолютно неправильное утверждение. Можно делать это и через российских брокеров (естественно не за рубли, а за валюту, которую вы переводите со своего банковского счёта в России на свой брокерский счёт у российского брокера). Например, через российский Ситибанк (у меня есть такая возможность - он же является и брокером, и депозитарием). Но для этого нужно получить статус "квалифицированного инвестора" (хотя делается он несложно, а ВИП-клиентам Траста делали его даже без осмысленного желания самих клиентов).
Жирный минус вкладывания валюты в иностранные активы - придётся платить НДФЛ и с курсовой разницы даже если в валюте вы получили убыток. Например, купили паи взаимного фонда за 100$ при курсе ЦБ на дату покупки 30 рублей, через год продали эти паи за 90$ при курсе ЦБ 50 рублей, в валюте получили убыток 10$ (плохой оказался фонд или все рынки валились). Но извольте заплатить 13% с 1500 рублей, т.е. ещё минус 3,90$ казалось бы на ровном месте (причём российский брокер удержит этот налог при погашении паёв). А если бы ваш стольник баксов просто лежал на банковском счету или на вкладе, то он стольником бы и остался (или к нему бы приросли ещё и неналогооблагаемые проценты).
Вы обороты по ним видели?
Если работать не с ETF, а с mutual funds, то никакие биржи и никакие обороты не важны - подписка и выкуп идут напрямую с фондом (правда, многое зависит от брокера - если брокер не работает плотно с данным фондом, то ограничения по минимальным суммам входа/выхода могут быть существенно выше).
"Не позволяйте никому говорить, что ETF не слишком ликвиден, если его дневные биржевые обороты малы. Вы не инвестируете в объем, вы инвестируете в продукт, который отслеживает индекс. Если вы можете эффективно продавать и покупать индексный портфель, вам безразличны объемы, с которыми торгуют другие люди".
С другой стороны, вы м.б. и правы. Если Финэкс работает на этом рынке в качестве маркет-мейкера и закрывает любую заявку по разумной цене, то может быть в этом и есть некоторый смысл. Но как-то стрёмно всё-таки, когда на рынке один продавец и он же покупатель.