Как купить иностранные акции за рубли?

Короткий ответ: напрямую - никак, но есть обходной вариант. Простой, но дорогой и ненадёжный.



Длинный ответ. Не будем обсуждать, надо или не надо покупать иностранные акции (и в целом иностранные активы) вообще или конкретно на момент прочтения этой заметки, каждый решает этот вопрос для себя сам. Но если вы всё-таки намерены впервые сделать шаг в направлении иностранных рынков, вам придётся решить, как именно это делать.



Напрямую акции (а также паи ETF и взаимных фондов, облигации и прочие бумаги) можно покупать и продавать, открыв торговый счёт у иностранного брокера или у иностранной «дочки» российского брокера. Это в целом самый правильный вариант, так как он даёт возможность полноценно торговать бумагами за границей. Но и самый сложный: надо хорошо понимать, с кем вы связываетесь, желательно владеть английским языком для общения с брокером (если он иностранный), вкладывать сразу довольно приличные деньги (хотя бы от $10 тыс., меньше либо невозможно, либо не выгодно). И, конечно, чтобы успешно инвестировать, придётся хорошо изучить иностранные акции и тамошний рынок ценных бумаг в целом. Проще говоря, полноценные инвестиции за границей - скорее, дело для профессионалов, посвящающих этому существенную часть своего времени. Исключение - покупка паёв взаимных фондов и ETF, в этом случае вопрос выбора акций не возникает, хотя возникает вопрос выбора фонда.



Вариант для «простых людей», не желающих становиться фондовыми профессионалами, но готовых вложить часть сбережений (даже небольших) в иностранные ценные бумаги - российские ПИФы, работающие на западных (а также восточных, южных и прочих) рынках. Но надо понимать, что как и любой «простой» вариант, покупка паёв таких ПИФов влечёт дополнительные расходы и проблемы по сравнению с «прямыми» инвестициями в иностранные ценные бумаги.



Сейчас в России действует около 30 ПИФов от десятка управляющих компаний, вкладывающие деньги инвесторов в иностранные акции и облигации. На самом деле, эти фонды тоже не покупают акции и облигации напрямую, они инвестируют в паи иностранных ETF (биржевых фондов), которые в свою очередь держат портфели бумаг непосредственно компаний. Такие ПИФы могут специализироваться на отдельных направлениях (например, только акции компаний Западной Европы) или не иметь специализации. Отдельные фонды держат в портфеле паи только одного ETF, а другие - нескольких. Наконец, кроме паёв ПИФы могут содержать и другие ценные бумаги, например, российские или иностранные облигации, валюту и т.п.



В чём преимущества ПИФов, инвестирующих за рубежом?



- низкий порог входа. Минимальная сумма вложений - обычно несколько тысяч рублей;

- отсутствие у вкладчика необходимости работать с валютой, открывать счета за границей;

- простота покупки и продажи паёв;

- общение с управляющей компанией на русском языке;

- отсутствие проблем с налогами: НДФЛ платится автоматически при выводе средств из ПИФа.



Но любое удобство, к сожалению, имеет и обратную сторону - высокую цену и зависимость от воли посторонних людей. У таких ПИФов есть существенные недостатки:



- высокая цена обслуживания. Комиссия при вложении денег в ПИФ (в цикле «купить паи - подержать - продать») достигает нескольких процентов от суммы инвестиций, независимо от результата;

- невозможность гибко выбирать ценные бумаги для покупки: управляющий сам решает, какие акции или паи будут в фонде, инвестор не может оказывать влияние на выбор;

- отсутствие у управляющего обязанности следовать одной инвестиционной стратегии. Правила фондов очень размыты, поэтому инвестор, вложив деньги в ПИФ (условно) «Акции компаний США», через полгода запросто может обнаружить, что ПИФ покупает ETF на облигации компаний Западной Европы или золото. Кроме того, ПИФы периодически полностью меняют стратегию и даже переименовываются, что затрудняет для инвестора долгосрочное планирование вложений;

- невозможность «оптимизировать» налоги, оставляя средства за границей.



К рискам инвестиций в «иностранные» ПИФы стоит добавить и валютный риск. С одной стороны, все активы фонда - валютные, но с другой, на «входе» и на «выходе» инвестор имеет дело с рублями. Поэтому если рубль растёт в цене по отношению к доллару (или другой валюте, в которой работает ПИФ), цена пая и доходность инвестиций автоматически падает. Правда, справедливо и обратное утверждение: если курс рубля к иностранной валюте снижается, инвестор будет получать дополнительную прибыль.



Упомянутые выше риски и недостатки можно уменьшить, правильно выбрав фонд и отслеживая его деятельность. Особенности выбора ПИФов, инвестирующих в зарубежные активы, и работы с ними рассмотрим в следующей заметке.



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