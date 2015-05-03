Как сообщить в налоговую о движении средств по иностранному счёту?

Длинный ответ.
Россияне, имеющие счета в зарубежных банках, уже несколько месяцев пытаются понять, что им делать в новой ситуации. С 1 января 2015 года у них есть обязанность предоставлять в российскую налоговую службу отчёты о движении средств по этим счетам. Более того, многие россияне, ранее сообщившие налоговикам о наличии у них таких счетов, начали получать письма от ФНС с требованием уже сейчас на ежеквартальной основе предоставлять отчёты о движении средств. Но никто не знает, надо ли это делать на самом деле, и если надо, то как.
Не прошло и полугода, как налоговые органы дали хоть какие-то разъяснения по этому поводу. Правда, эти разъяснения носят не совсем официальный характер, то есть они выпущены не в виде документов с номером, датой и т.п., а в виде персональных писем отдельным налогоплательщикам, «новостей налогового законодательства» и даже фразы в популярной брошюре. Тем не менее, это уже хоть что-то. Итак, по состоянию на начало мая ситуация выглядит так.
1. В брошюре, посвящённой деофшоризации, опубликованной на сайте ФНС, в ответе на вопрос о счетах за рубежом (стр. 11) есть фраза: «Вам также необходимо будет уведомлять ежегодно с 2016 года налоговый орган о движении средств по счету». Здесь важны два момента: уведомлять надо не ежеквартально, а ежегодно; первое уведомление должно быть сделано в 2016 году за 2015 год. Это значит, что на сегодняшний день нарушения закона нет, а письма из налоговой ошибочны.
2. Если верить одному из пользователей форума Банков.ру, он направил в свою местную налоговую запрос на разъяснение сложившейся ситуации и получил следующий ответ: «Соответствующий нормативный акт, устанавливающий порядок и сроки представления отчетов физическими лицами-резидентами, не принят. Ответственность за неисполнение физическими лицами-резидентами обязанности, предусмотренной статьей 12 ФЗ №173-ФЗ, до настоящего времени не установлена». В письме налоговой нет информации, что конкретно из этого следует, но логика подсказывает, что при отсутствии порядка предоставления отчётов и ответственности за не предоставление, можно ничего не делать.
3. Наконец, 30 апреля 2015 года на сайте Федеральной налоговой службы по Москве появилась новость следующего содержания:
Цитата
|С 1 января 2015 года в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 N 218-ФЗ, вносящим изменения в пункт 7 статьи 12 Федерального Закона N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», физические лица, имеющие счета (вклады) в зарубежных банках, обязаны представить в налоговые органы по месту своего учета отчеты о движении средств по этим счетам в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
Действующими правилами представления резидентами отчетов о движении средств по счетам в банках за пределами территории Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2005 № 819, утверждена форма отчета о движении средств по счетам для юридических лиц.
А для резидентов - физических лиц по состоянию на 30 апреля 2015 года Форма отчета о движении средств по счетам в банках за пределами территории Российской Федерации и порядок его представления не утверждены.
Учитывая вышеизложенное, физические лица – резиденты имеют право предоставлять информацию о движении средств по счетам в банках за пределами территории Российской Федерации в налоговые органы, однако обязанность до утверждения его формы и порядка представления Постановлением Правительства Российской Федерации не возникает.
Новость на сайте не является, конечно, официальным документом, но так или иначе, это - позиция ФНС, высказанная ясно и чётко. Необходимо дождаться формы и порядка предоставления отчётности и только после этого начать предпринимать действия, связанные с зарубежным счётом.
Однако интересен факт упоминания возможности добровольного информирования ФНС о движениях по счёту в иностранном банке. Если кто-то из читателей готов потратить время на поход в налоговую с выписками со счёта, было бы интересно почитать в комментариях, как это происходило и какое выражение лица было у сотрудников службы, принимавших документы.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 8
Если б государство просто принимало выписки, как, к примеру, государство ФРГ принимает выписки на англ, нем или франц языках, то многие не делали бы вид, что позакрывали счета за рубежом.
Увы, да. Поэтому я в декабре 2014 наблюдал многих желающих известить Родину о закрытии счетов за границей. А закрыли ли они счета...
Выписки со счёта нужно перевести на язык Российской Федерации у известного нотариусу переводчика и заверить нотариально. Кто-то готов нести эти сопутствующие расходы?
Если б государство просто принимало выписки, как, к примеру, государство ФРГ принимает выписки на англ, нем или франц языках, то многие не делали бы вид, что позакрывали счета за рубежом.
Правильно мыслите.
Да уж, такие траты (пересылка документов курьерскими службами [ну, не почту же России использовать, ясен пень!], переводчик с нотариусом) по карману только тем, у кого за бугром миллионы лежат. Обычному гражданину, который скопил несколько десятков тысяч зелёных и решил схоронить их за границей, сплошное разорение.
А за рубежом и не хранят 2 рубля...
Но выписку по счету инобанка надо получать лично или по доверенности, так что курьер курит...
Кстати прислать информацию можно и просто заполнив форму без выписок или с их сканами. но выписку налоговики могут затребовать. штраф за "идите в пень" вроде тысяч 5 р. можно подождать чо будет
Степень актуальности совета зашкаливает.
традиция такая... у автора
Но зато хоть фактов подкинул для обдумывания. )