Как сообщить в налоговую о движении средств по иностранному счёту?

С 1 января 2015 года в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 N 218-ФЗ, вносящим изменения в пункт 7 статьи 12 Федерального Закона N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», физические лица, имеющие счета (вклады) в зарубежных банках, обязаны представить в налоговые органы по месту своего учета отчеты о движении средств по этим счетам в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.



Действующими правилами представления резидентами отчетов о движении средств по счетам в банках за пределами территории Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2005 № 819, утверждена форма отчета о движении средств по счетам для юридических лиц.



А для резидентов - физических лиц по состоянию на 30 апреля 2015 года Форма отчета о движении средств по счетам в банках за пределами территории Российской Федерации и порядок его представления не утверждены.



Учитывая вышеизложенное, физические лица – резиденты имеют право предоставлять информацию о движении средств по счетам в банках за пределами территории Российской Федерации в налоговые органы, однако обязанность до утверждения его формы и порядка представления Постановлением Правительства Российской Федерации не возникает.