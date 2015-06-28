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Как узнать, законно ли работает обменник?

28.06.2015 20:00 8 3 574 просмотра
Короткий ответ: потратить 5-10 минут на небольшое расследование по интернету.

Длинный ответ.

Как выяснилось из комментариев добрых людей к недавней колонке, до сих пор существует немалое количество пользователей уличных обменных пунктов (то есть операционных касс банков, которые ничем другим, кроме обмена практически не занимаются), в том числе в Москве и Московской области. При этом в прессе постоянно появляются сообщения об очередном случае обмана или ограбления в обменнике, а сами такие пункты зачастую оказываются фальшивыми - никакому банку они не принадлежат и открыты исключительно ради лишения граждан честно заработанных наличных.

Невооружённым взглядом отличить фальшивый обменник от настоящего довольно сложно: с одной стороны, и настоящий может выглядеть непрезентабельно, с другой, мошенникам ничего не стоит распечатать бумажки с печатями, якобы подтверждающими официальный статус заведения. Поэтому лучше всё проверить.

Первый способ

- узнайте, от какого банка работает данный обменник (оперкасса, допофис и т.д.);
- уточните адрес точки вплоть до номера дома, корпуса и т.п.;
- найдите на официальном сайте банка номер «горячей линии» и узнайте у оператора, есть ли у банка отделение по такому адресу. Также на сайте банка может быть список отделений с адресами или карта отделений.

Второй способ

Центробанк ведёт отдельный учёт всех банковских подразделений, имеющих право на операции с валютой - как допофисов, так и оперкасс. Список всех таких подразделений публикуется в виде файла (электронной таблицы в формате xls) на специальной странице сайта ЦБ. Если вы собираетесь совершить обмен на значимую для себя сумму, нашли пункт с подходящим курсом, но не уверены, что он настоящий, сделайте следующее:

- узнайте адрес точки с максимальной точностью и название банка, от которого она работает;
- скачайте таблицу с указанной страницы сайта ЦБ (она периодически обновляется, поэтому перед каждой проверкой лучше скачивать её заново);
- с помощью функции поиска вашей программы для работы с электронными таблицами поищите адрес пункта;
- если адрес в точности совпадает, а в столбце «Сокращённое наименование кредитной организации» указан тот же банк, что на самом пункте, то всё нормально;
- если соответствующего адреса нет, то теоретически это может означать, что банк открыл здесь оперкассу только что, и она не успела попасть в базу ЦБ. Но лучше не рисковать и найти другой вариант.

Обратите внимание: в таблице под шесть тысяч строк, она «весит» больше мегабайта, несмотря на то, что содержит только текст. Возможно, слабые компьютеры или смартфоны будут плохо с ней работать.

И ещё одно важное замечание: наличие лицензии на работу с валютой не означает, что данная точка идеально «белая и пушистая». Даже в полностью законном и зарегистрированном пункте может работать мошенник, обманывающий клиентов. Поэтому после успешной проверки указанными выше способами всё равно не стоит терять бдительность.

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 8

Abbach  (Abbach)
#
Артем, поиском поддельных купюр не хотите предложить гражданам заняться? Их количество растет год от года в геометрической прогрессии. Основные места сбыта мелочи: такси, рынки (это для купюр, которые подделаны только внешне) или, для тех, кто играет по крупному, платежные терминалы, и банкоматы (это для купюр, у которых подделаны машиночитаемые признаки).
Слава  (slavic)
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Ещё один вариант: если вам нравится курс обмена в пункте, который выставляет себя как подразделение некоторого банка X, узнайте по Сети ближайшее полноценное отделение (филиал) этого банка и обратитесь туда. Курсы обмена должны быть такими же, а шансы быть обманутым в отделении намного меньше. Если же филиала рядом с вами у банка нет, а есть лишь головное отделение в какой-нибудь Тьмутаракани, делайте вывод сами.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Цитата
Ещё один вариант:

Слава


Логично, согласен. Спасибо!
Oksana  (oksanola)
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Цитата
Курсы обмена должны быть такими же, а шансы быть обманутым в отделении намного меньше.
Слава

Курсы не просто не должны быть такими же, они очень часто будут разными. Зависит от кучи факторов - от места расположения отделения и обменника, от того, сколько рядом конкурентов и какие они, ну и от приоритетного направления работы тоже зависит. К примеру, отделение специализируется на ипотеке или ВИП-обслуживании, ему толпы народа в кассе не нужны совершенно, поэтому курсы будут не самые интересные.
Но зайти на сайт банка и поискать отделение с более или менее приличными курсами - соглашусь, не помешает. Может и повезти.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Цитата
Курсы не просто не должны быть такими же, они очень часто будут разными.
Oksana


Я бы с опасением относился к продавцу товара, у которого для разных покупателей разная цена )

Посмотрел на РБК, да, есть несколько банков с такими фокусами. Но большие в основном держат один курс по отделениям.
Oksana  (oksanola)
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Большому банку сложно администрировать разные курсы для разных отделений. К тому же и курсы в крупных банках, как правило, не очень интересные. Маленькие банки в этом отношении могут реагировать более гибко, это не обман, это форма ведения бизнеса. А для нас это просто возможность выбора - где менять и на каких условиях.
Vladimir Panaskin  (vlp-b)
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Я не очень понимаю, где гарантия того, что купленные купюры даже в крупном банке не окажутся поддельными. Мне не попадались банки, которые дают официальный документ с номерами проданных купюр.
Сергей  (Baskilla)
#
О да, набрать номер банка и узнать про отделение, достойно целой статьи))) Пора вводить рубрику-" Ейсков разоблачает")))
<br />И коммент к PS, если уж появится вопрос по личным финансам, вам уж я точно его не задам
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