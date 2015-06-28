Как узнать, законно ли работает обменник?

Короткий ответ: потратить 5-10 минут на небольшое расследование по интернету.
Длинный ответ.
Как выяснилось из комментариев добрых людей к недавней колонке, до сих пор существует немалое количество пользователей уличных обменных пунктов (то есть операционных касс банков, которые ничем другим, кроме обмена практически не занимаются), в том числе в Москве и Московской области. При этом в прессе постоянно появляются сообщения об очередном случае обмана или ограбления в обменнике, а сами такие пункты зачастую оказываются фальшивыми - никакому банку они не принадлежат и открыты исключительно ради лишения граждан честно заработанных наличных.
Невооружённым взглядом отличить фальшивый обменник от настоящего довольно сложно: с одной стороны, и настоящий может выглядеть непрезентабельно, с другой, мошенникам ничего не стоит распечатать бумажки с печатями, якобы подтверждающими официальный статус заведения. Поэтому лучше всё проверить.
Первый способ
- узнайте, от какого банка работает данный обменник (оперкасса, допофис и т.д.);
- уточните адрес точки вплоть до номера дома, корпуса и т.п.;
- найдите на официальном сайте банка номер «горячей линии» и узнайте у оператора, есть ли у банка отделение по такому адресу. Также на сайте банка может быть список отделений с адресами или карта отделений.
Второй способ
Центробанк ведёт отдельный учёт всех банковских подразделений, имеющих право на операции с валютой - как допофисов, так и оперкасс. Список всех таких подразделений публикуется в виде файла (электронной таблицы в формате xls) на специальной странице сайта ЦБ. Если вы собираетесь совершить обмен на значимую для себя сумму, нашли пункт с подходящим курсом, но не уверены, что он настоящий, сделайте следующее:
- узнайте адрес точки с максимальной точностью и название банка, от которого она работает;
- скачайте таблицу с указанной страницы сайта ЦБ (она периодически обновляется, поэтому перед каждой проверкой лучше скачивать её заново);
- с помощью функции поиска вашей программы для работы с электронными таблицами поищите адрес пункта;
- если адрес в точности совпадает, а в столбце «Сокращённое наименование кредитной организации» указан тот же банк, что на самом пункте, то всё нормально;
- если соответствующего адреса нет, то теоретически это может означать, что банк открыл здесь оперкассу только что, и она не успела попасть в базу ЦБ. Но лучше не рисковать и найти другой вариант.
Обратите внимание: в таблице под шесть тысяч строк, она «весит» больше мегабайта, несмотря на то, что содержит только текст. Возможно, слабые компьютеры или смартфоны будут плохо с ней работать.
И ещё одно важное замечание: наличие лицензии на работу с валютой не означает, что данная точка идеально «белая и пушистая». Даже в полностью законном и зарегистрированном пункте может работать мошенник, обманывающий клиентов. Поэтому после успешной проверки указанными выше способами всё равно не стоит терять бдительность.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 8
Слава
Логично, согласен. Спасибо!
Слава
Курсы не просто не должны быть такими же, они очень часто будут разными. Зависит от кучи факторов - от места расположения отделения и обменника, от того, сколько рядом конкурентов и какие они, ну и от приоритетного направления работы тоже зависит. К примеру, отделение специализируется на ипотеке или ВИП-обслуживании, ему толпы народа в кассе не нужны совершенно, поэтому курсы будут не самые интересные.
Но зайти на сайт банка и поискать отделение с более или менее приличными курсами - соглашусь, не помешает. Может и повезти.
Oksana
Я бы с опасением относился к продавцу товара, у которого для разных покупателей разная цена )
Посмотрел на РБК, да, есть несколько банков с такими фокусами. Но большие в основном держат один курс по отделениям.
<br />И коммент к PS, если уж появится вопрос по личным финансам, вам уж я точно его не задам