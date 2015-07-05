Как относиться к предодобренному кредиту?

Короткий ответ: как к рекламе.



Длинный ответ.



Многие банковские клиенты периодически получают сообщения от банка о том, что им «предварительно одобрили» кредит или «сделали индивидуальное предложение» о получении кредитной карты. Сообщения могут приходить по смс, электронной почте или появляться в интернет-банке. Часто при этом говорится, что для получения кредита или карты достаточно зайти в офис банка с паспортом.



У неопытных клиентов создаётся впечатление, что всё уже решено, банк внимательно рассмотрел все обстоятельства и принял решение выдать кредит. На самом деле - ничего подобного. Такая рассылка - по сути, реклама, нацеленная на потенциально хороших клиентов. Только после обращения клиента с подтверждением интереса к продукту начинается его полноценная проверка. Которая, конечно, может закончиться и отказом. Единственный «плюс» предодобренного предложения - несколько большая вероятность получения кредита таким клиентом по сравнению с «человеком с улицы», так как банк перед рассылкой всё-таки делает предварительный отбор потенциальных заёмщиков по самым базовым критериям.



Что делать, если вы получили сообщение о «предварительном одобрении кредита»? Если кредит вам не нужен, то ничего. Предварительное одобрение не накладывает на вас никаких обязательств по отношению к банку. Пока вы не дадите согласие на начало процедуры получения кредита (то есть заполните заявление), предложение банка ничего не значит и его игнорирование вам ничем не грозит.



С другой стороны, предварительное одобрение кредита не накладывает никаких обязательств и на банк. Строго говоря, это не более чем обычная реклама, с помощью которой банк напоминает вам о своих услугах и пытается заманить в отделение, где и продаст вам дорогой кредит с ещё более дорогой страховкой. Или откажет в кредите, если вы ему чем-то не понравитесь. Или сделает менее выгодное для клиента предложение - на меньшую сумму или с более высоким процентом.



Соглашаться на каждое подобное предложение банков просто так, «про запас» не стоит - если вы получите отказ, информация о нём останется в базе данных банка, что может создать проблемы в дальнейшем, когда кредит будет действительно нужен. Если же вы всерьёз намерены воспользоваться предварительно одобренным кредитом, будьте готовы к тому, что на деле вам придётся показать банку не только паспорт (как он обещает в рекламе), но и другие документы, например, актуальную справку о доходах.



Всё сказанное выше не означает, что предодобренные кредиты - сплошное надувательство. Многие клиенты банков действительно получают такие кредиты, часто на чуть более привлекательных условиях, чем в случае обращения в банк «с улицы». Просто надо понимать, что гарантии реального одобрения предварительно одобренного кредита нет, сообщение об одобрении - реклама без обязательств, а значит, твёрдо на него рассчитывать не стоит.



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