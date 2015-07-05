Как относиться к предодобренному кредиту?

Короткий ответ: как к рекламе.
Длинный ответ.
Многие банковские клиенты периодически получают сообщения от банка о том, что им «предварительно одобрили» кредит или «сделали индивидуальное предложение» о получении кредитной карты. Сообщения могут приходить по смс, электронной почте или появляться в интернет-банке. Часто при этом говорится, что для получения кредита или карты достаточно зайти в офис банка с паспортом.
У неопытных клиентов создаётся впечатление, что всё уже решено, банк внимательно рассмотрел все обстоятельства и принял решение выдать кредит. На самом деле - ничего подобного. Такая рассылка - по сути, реклама, нацеленная на потенциально хороших клиентов. Только после обращения клиента с подтверждением интереса к продукту начинается его полноценная проверка. Которая, конечно, может закончиться и отказом. Единственный «плюс» предодобренного предложения - несколько большая вероятность получения кредита таким клиентом по сравнению с «человеком с улицы», так как банк перед рассылкой всё-таки делает предварительный отбор потенциальных заёмщиков по самым базовым критериям.
Что делать, если вы получили сообщение о «предварительном одобрении кредита»? Если кредит вам не нужен, то ничего. Предварительное одобрение не накладывает на вас никаких обязательств по отношению к банку. Пока вы не дадите согласие на начало процедуры получения кредита (то есть заполните заявление), предложение банка ничего не значит и его игнорирование вам ничем не грозит.
С другой стороны, предварительное одобрение кредита не накладывает никаких обязательств и на банк. Строго говоря, это не более чем обычная реклама, с помощью которой банк напоминает вам о своих услугах и пытается заманить в отделение, где и продаст вам дорогой кредит с ещё более дорогой страховкой. Или откажет в кредите, если вы ему чем-то не понравитесь. Или сделает менее выгодное для клиента предложение - на меньшую сумму или с более высоким процентом.
Соглашаться на каждое подобное предложение банков просто так, «про запас» не стоит - если вы получите отказ, информация о нём останется в базе данных банка, что может создать проблемы в дальнейшем, когда кредит будет действительно нужен. Если же вы всерьёз намерены воспользоваться предварительно одобренным кредитом, будьте готовы к тому, что на деле вам придётся показать банку не только паспорт (как он обещает в рекламе), но и другие документы, например, актуальную справку о доходах.
Всё сказанное выше не означает, что предодобренные кредиты - сплошное надувательство. Многие клиенты банков действительно получают такие кредиты, часто на чуть более привлекательных условиях, чем в случае обращения в банк «с улицы». Просто надо понимать, что гарантии реального одобрения предварительно одобренного кредита нет, сообщение об одобрении - реклама без обязательств, а значит, твёрдо на него рассчитывать не стоит.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 9
Да, и люди много раз писали как их заваливали такими предложениями, а по приходу - тупо отказывали вообще.
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<br />Думается, правы люди из народного рейтинга, которые недовольны, когда после "Вам одобрено, нужен толтко паспорт" им ничего не дали. Когда крупная организация балуется введением в заблуждение уж как-то это некрасиво.
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<br />Удивительно, что ещё не рассылают листовки с текстом: ИЗВЕЩЕНИЕ Уважаемый собственник квартиры_____! В период с 6 по 10 июля ПАО "Национальный единый банк" проводит в Вашем доме коллективную выдачу кредитов под залог недвижимости. Вам необходимо согласовать с диспетчерской время визита специалиста по телефону ________.
Об этом можно написать отдельную статью ) В данном случае речь о конкретном явлении, поэтому лучше не путать читателей обобщениями и отвлечениями.
Юрий
Неоднократно видел на этом портале описание случаев, когда заявка на кредит составлена так, что она уже является договором (офертой клиента Банку). Если Банк эту оферту акцептует (соглашается выдать кредит), то уже больше ничего подписывать не нужно. Если клиент не приходит за деньгами, то вся сумма переводятся на счет клиента и на неё начинают начисляться проценты. Ежемесячные платежи списываются с этого же счета. Через время, когда на счете денег не остаётся начинают начисляться пени и штрафы. Потом происходит общение с коллекторами.
Предодобренный кредит не пробовал получать, а вот предодобренные кредитные карты получал. От ХКФ иПСБ. Это было действительно заранее одобренное решение. Не требовалось никаких доп. документов кроме паспорта и лимит был точно таким как и предлагали.
Предодобренный кредит не пробовал получать, а вот предодобренные кредитные карты получал. От ХКФ иПСБ. Это было действительно заранее одобренное решение. Не требовалось никаких доп. документов кроме паспорта и лимит был точно таким как и предлагали.
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Виталий, оферта ведь подписывается? Я об этом и говорил. Если человек пришел и просит составить заявку на кредит (как в Сбере- сначала никто ничего не подписывает а просто заполняется и отправляется по электронной системе банка заявка) - это одно, а если человек подписал заявление-оферту на кредит - это уже совсем другое. А предодобренные карты, все равно, надо активировать по телефону, т.е. явным образом высказать согласие с условиями.
Юрий
Юрий, кроме Сбера еще очень много банков. Например, при подаче анкеты на кредит в Альфа-Банке, клиент автоматом подписывает анкету-заявление на присоединение к ДКБО (договор о комплексном банковском обслуживании) и просьбу при одобрении открыть счет и перевести деньги на него. И если клиенту кредит одобрили, то все происходит по сценарию описанному выше - деньги перечислили на счет, а пришел ты за ними или нет - не важно. На мой взгляд, это "криво", но так работает не только Альфа.