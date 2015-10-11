Вход
Профиль Блог Лента Активность

Как не отдать деньги мошенникам с «больными детьми»?

11.10.2015 20:00 6 5 093 просмотра
Короткий ответ: потратить несколько минут на поиск информации.

Длинный ответ.

В социальных сетях и на форумах в интернете не прекращается поток объявлений с просьбой дать денег «на лечение» того или иного ребёнка или на покупку ему вещей после «аварии», «потери родителей» и т.п. Реже такие объявления касаются взрослых. Грамотно составленное сообщение с подходящей фотографией симпатичного ребёнка может собрать десятки тысяч перепостов, его увидят сотни тысяч, если не миллионы людей. Даже если на просьбу отреагирует 0,1% увидевших, собранная сумма может оказаться весьма внушительной.

Проблема в том, что, как показывает практика, почти все эти объявления - фальшивки, созданные мошенниками. Умение правильно реагировать на подобные просьбы - тоже элемент финансовой грамотности современного человека: когда перечисление денег происходит нажатием нескольких кнопок, бывает трудно удержаться от перевода в адрес «несчастного ребёнка» или как минимум перепоста сообщения, а значит, помощи мошенникам в воровстве денег у ваших друзей и знакомых.

Как понять, фальшивое объявление перед вами или кому-то действительно нужна помощь?

1. Пробейте ключевые слова из объявления по поисковым системам: имя ребёнка, номера телефонов, банковских счетов, электронных кошельков и карт. Кстати, многие думают, что если в объявлении указаны банковские счета (или номера карт) с фамилиями получателей, то это говорит о честности авторов. На самом деле, скорее всего, эти номера и фамилии взяты с потолка именно с целью повысить доверие к объявлению, а реальный сбор денег происходит через анонимные электронные кошельки, указанные здесь же. В крайнем случае, используются подставные лица.

Поиск по ключевым словам может сразу вывести вас на сообщения тех, кто уже сделал тщательную проверку и убедился в том, что объявление - фальшивка. Или вы можете обнаружить, что те же слова (номера счетов) используются в других похожих объявлениях. Или что заинтересовавшее вас сообщение крутится по социальным сетям уже года три и давно устарело. В последнем случае объявление может оказаться не фальшивым, но изменившиеся обстоятельства делают бессмысленным его перепост или отправку денег. Недавно мне встретилась просьба «помочь вещами» трёхлетнему ребёнку в Москве, потерявшему родителей. Поиск показал, что случай - реальный, но произошёл в 2010 году, а девочка уже ходит в школу в одной из кавказских республик. К тому же, у неё большая и вполне состоятельная семья. При этом по указанным номерам московского телефона до сих пор отвечают какие-то люди и даже приезжают к желающим отдать вещи «несчастной трёхлетке», не отказываясь и от денег.

2. Сделайте поиск по фотографии. В Яндексе или в Гугле нажмите на изображение фотокамеры в поисковой строке и загрузите картинку. Одна и та же фотография особо симпатичного или вызывающего жалость ребёнка может использоваться в разных объявлениях с разными именами, некоторые изображения могут быть взяты из фотобанков или публикаций в зарубежной прессе. Такое дублирование - очевидный признак фальшивки.

3. Обычный совет, который часто дают в этом случае: «Позвоните по телефонам, указанным в сообщении, и узнайте всё сами». На первом этапе этого делать не стоит. Во-первых, фальшивые или «молчащие» номера в объявлении дают только самые ленивые мошенники (хотя встречаются и такие). Во-вторых, вполне возможно, что по телефону вам ответит не просто человек, играющий роль родителя больного ребёнка, но подготовленный специалист, профессионально «разводящий» звонящих на большие суммы. Если вы когда-нибудь «золотили ручку» цыганкам, вы понимаете, к чему это может привести. Звонить имеет смысл только после предварительной проверки, если её результаты не вызвали у вас сомнений в подлинности объявления.

4. Не принимайте решение спонтанно. Ничего плохого не случится, если вы «переспите» с мыслью о помощи и через день-два оцените ситуацию более трезво. Профессионально составленные объявления рассчитаны именно на эффект «спонтанной покупки»: читателя «выбивают из колеи», выводят из обычного состояния, ставят в неудобное положение, вешают на него комплекс вины («там ребёнок страдает, а я тут в интернете сижу») и предлагают способ быстро «откупиться» от этого чувства - перечислить немного денег или хотя бы нажать кнопку «перепост».

5. Стоит ли делать перепост просьбы о помощи? Только в одном случае: если вы провели проверку и убедились в правдивости сообщения. А ещё лучше - если сами уже помогли. Перед тем, как нажать кнопку «Поделиться», представьте (буквально - на уровне картинки перед глазами), что вы сами, своими руками вытаскиваете деньги из кошельков друзей и отдаёте их автору поста. Если вы готовы сделать это в реальности - нажимайте. Если есть сомнения - воздержитесь.

Распространение вами подобных просьб - не просто акт жалости, сочувствия или проявления эмпатии. Оправдание в стиле: «я просто нажал(а) кнопку, потому что мне жалко ребёнка» не работает. Это финансовая операция, затрагивающая интересы ваших друзей и знакомых. Относитесь к ней именно как к финансовой операции, используйте хотя бы простейшие правила финансовой гигиены, это поможет избежать большинства ошибок.

О том, кому и как правильно помогать финансово - в следующей заметке.

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 6

scrumb  (scrumb)
#
хорошо бы 5-й пункт и послесловие вынести в начало
именно это один из бичей соцсетей
Эдуард Банков  (CrashBack)
#
Надо хотя бы спросить у репостеров, уверенны ли они в информации.
Александр  (AlexandrNic)
#
Спасибо. Очень толковая статья.
Елена Митрофанова  (Elenamitrofanova)
#
Все верно! Сейчас на каждом шагу встречаются мошейники, которые зарабатывают на маленьких, больных детях. В электричках, в метро - там их пруд пруди. Часто помогаю детям, но полностью доверяю только первому каналу.
Мария Г.  (фейри)
#
Цитата
scrumb пишет:
хорошо бы 5-й пункт и послесловие вынести в начало
<br />именно это один из бичей соцсетей

хорошо бы понимать, что сами соцсети - бич интернетов.
Зара  (Pannntera)
#
Очень хорошая статья, а главное полезная.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения