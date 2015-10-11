Как не отдать деньги мошенникам с «больными детьми»?

Короткий ответ: потратить несколько минут на поиск информации.
Длинный ответ.
В социальных сетях и на форумах в интернете не прекращается поток объявлений с просьбой дать денег «на лечение» того или иного ребёнка или на покупку ему вещей после «аварии», «потери родителей» и т.п. Реже такие объявления касаются взрослых. Грамотно составленное сообщение с подходящей фотографией симпатичного ребёнка может собрать десятки тысяч перепостов, его увидят сотни тысяч, если не миллионы людей. Даже если на просьбу отреагирует 0,1% увидевших, собранная сумма может оказаться весьма внушительной.
Проблема в том, что, как показывает практика, почти все эти объявления - фальшивки, созданные мошенниками. Умение правильно реагировать на подобные просьбы - тоже элемент финансовой грамотности современного человека: когда перечисление денег происходит нажатием нескольких кнопок, бывает трудно удержаться от перевода в адрес «несчастного ребёнка» или как минимум перепоста сообщения, а значит, помощи мошенникам в воровстве денег у ваших друзей и знакомых.
Как понять, фальшивое объявление перед вами или кому-то действительно нужна помощь?
1. Пробейте ключевые слова из объявления по поисковым системам: имя ребёнка, номера телефонов, банковских счетов, электронных кошельков и карт. Кстати, многие думают, что если в объявлении указаны банковские счета (или номера карт) с фамилиями получателей, то это говорит о честности авторов. На самом деле, скорее всего, эти номера и фамилии взяты с потолка именно с целью повысить доверие к объявлению, а реальный сбор денег происходит через анонимные электронные кошельки, указанные здесь же. В крайнем случае, используются подставные лица.
Поиск по ключевым словам может сразу вывести вас на сообщения тех, кто уже сделал тщательную проверку и убедился в том, что объявление - фальшивка. Или вы можете обнаружить, что те же слова (номера счетов) используются в других похожих объявлениях. Или что заинтересовавшее вас сообщение крутится по социальным сетям уже года три и давно устарело. В последнем случае объявление может оказаться не фальшивым, но изменившиеся обстоятельства делают бессмысленным его перепост или отправку денег. Недавно мне встретилась просьба «помочь вещами» трёхлетнему ребёнку в Москве, потерявшему родителей. Поиск показал, что случай - реальный, но произошёл в 2010 году, а девочка уже ходит в школу в одной из кавказских республик. К тому же, у неё большая и вполне состоятельная семья. При этом по указанным номерам московского телефона до сих пор отвечают какие-то люди и даже приезжают к желающим отдать вещи «несчастной трёхлетке», не отказываясь и от денег.
2. Сделайте поиск по фотографии. В Яндексе или в Гугле нажмите на изображение фотокамеры в поисковой строке и загрузите картинку. Одна и та же фотография особо симпатичного или вызывающего жалость ребёнка может использоваться в разных объявлениях с разными именами, некоторые изображения могут быть взяты из фотобанков или публикаций в зарубежной прессе. Такое дублирование - очевидный признак фальшивки.
3. Обычный совет, который часто дают в этом случае: «Позвоните по телефонам, указанным в сообщении, и узнайте всё сами». На первом этапе этого делать не стоит. Во-первых, фальшивые или «молчащие» номера в объявлении дают только самые ленивые мошенники (хотя встречаются и такие). Во-вторых, вполне возможно, что по телефону вам ответит не просто человек, играющий роль родителя больного ребёнка, но подготовленный специалист, профессионально «разводящий» звонящих на большие суммы. Если вы когда-нибудь «золотили ручку» цыганкам, вы понимаете, к чему это может привести. Звонить имеет смысл только после предварительной проверки, если её результаты не вызвали у вас сомнений в подлинности объявления.
4. Не принимайте решение спонтанно. Ничего плохого не случится, если вы «переспите» с мыслью о помощи и через день-два оцените ситуацию более трезво. Профессионально составленные объявления рассчитаны именно на эффект «спонтанной покупки»: читателя «выбивают из колеи», выводят из обычного состояния, ставят в неудобное положение, вешают на него комплекс вины («там ребёнок страдает, а я тут в интернете сижу») и предлагают способ быстро «откупиться» от этого чувства - перечислить немного денег или хотя бы нажать кнопку «перепост».
5. Стоит ли делать перепост просьбы о помощи? Только в одном случае: если вы провели проверку и убедились в правдивости сообщения. А ещё лучше - если сами уже помогли. Перед тем, как нажать кнопку «Поделиться», представьте (буквально - на уровне картинки перед глазами), что вы сами, своими руками вытаскиваете деньги из кошельков друзей и отдаёте их автору поста. Если вы готовы сделать это в реальности - нажимайте. Если есть сомнения - воздержитесь.
Распространение вами подобных просьб - не просто акт жалости, сочувствия или проявления эмпатии. Оправдание в стиле: «я просто нажал(а) кнопку, потому что мне жалко ребёнка» не работает. Это финансовая операция, затрагивающая интересы ваших друзей и знакомых. Относитесь к ней именно как к финансовой операции, используйте хотя бы простейшие правила финансовой гигиены, это поможет избежать большинства ошибок.
О том, кому и как правильно помогать финансово - в следующей заметке.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 6
именно это один из бичей соцсетей
хорошо бы 5-й пункт и послесловие вынести в начало
<br />именно это один из бичей соцсетей
хорошо бы понимать, что сами соцсети - бич интернетов.