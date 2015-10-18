Как правильно помогать нуждающимся?

Короткий ответ: адресно, в основном знакомым или по конкретным рекомендациям, в крайнем случае, через проверенные фонды и банки.
Длинный ответ.
В прошлой заметке рассказано, как не надо давать деньги «нуждающимся» в интернете: большинство просьб о помощи, широко расходящихся по социальным сетям и форумам, либо мошеннические, либо устаревшие. Тем не менее, иногда людям действительно нужна помощь. Как и в прошлый раз напомню: предоставление помощи - это не акт сопричастности, не «движение души» и не попытка откупиться от грехов. Это нормальная финансовая операция, требующая к себе такого же отношения, как и любая другая операция с деньгами. Ниже - несколько простых правил, позволяющих сделать помощь более эффективной и полезной и не потратить деньги впустую.
1. Найдите, кому помочь, в своём кругу. Каждый человек так или иначе общается с десятками, а то и сотнями людей - близкими и дальними родственниками, друзьями, коллегами по работе или учёбе. У этих людей в свою очередь есть семьи и друзья. Получается, что каждый человек «через одно рукопожатие» знаком с тысячами или даже десятками тысяч людей. Вполне возможно, что кому-то из них нужна помощь, в том числе финансовая. Конечно, не стоит бегать по знакомым и спрашивать каждого, не знает ли он кого-то, кому надо дать денег, это может показаться странным. Но если такая тема всплывает в разговоре, то, возможно, есть смысл выяснить подробнее, о чём речь. Так или иначе, помощь «близкому» (пусть и относительно) с большей вероятностью окажется полезной и эффективной, чем отправка денег куда-то «по фотографии».
2. Если вы видите, что кто-то из ваших друзей в соцсетях распространяет призыв о помощи, обратитесь к этому человеку лично с вопросом знает ли он того, про кого пишет, и подробности ситуации. Иногда люди действительно делятся постами лично знакомых и друзей после того, как помогли сами. Такому сообщению, конечно, доверия намного больше, чем обычному.
3. Старайтесь находить как можно более прямой выход на получателя помощи. Если предлагается перечислять деньги на счета дальних родственников или знакомых больного, то это может стать проблемой. К сожалению, известны случаи, когда люди наживаются на чьих-то трудностях, в то время, как ни пострадавший, ни его близкие не могут контролировать процесс. Кроме того, даже искренне желающие помочь друзья не всегда знают, что именно надо сделать, купить и т.п. и тратят деньги впустую.
4. Не всегда людям нужна прямая финансовая помощь. Поинтересуйтесь, что можно сделать ещё: помочь найти разовую или постоянную работу, перевезти больного на машине, подсказать знакомого врача, предоставить на время жильё. Например, если тяжёлая ситуация носит не острый, а хронический характер, то вполне возможно, что удалённая работа со свободным графиком для самого пострадавшего или его родственника окажется намного более полезной помощью, чем разовая передача нескольких тысяч рублей. Кроме того, для многих людей психологически комфортнее получить деньги за работу, а не просто так.
5. Самый простой вариант - перечисление денег в благотворительные фонды, занимающиеся решением тех или иных проблем. Даже если отвлечься от проблемы фальшивых и неэффективных фондов и организаций, надо понимать две вещи: во-первых, часть ваших средств уйдёт на оплату административных расходов; во-вторых, ваша помощь почти никогда не будет адресной. Даже если вы перечисляете деньги по конкретному объявлению, размещенному фондом в прессе, с пометкой «на лечение такого-то ребёнка», это вовсе не значит, что деньги пойду на данные цели. «Целевая» реклама с именем и фотографией - маркетинговый шаг, используемый фондами для сбора большего количества денег, т.к. такая реклама работает лучше, чем просто призыв перевести деньги в фонд. Ничего страшного в этом нет, просто надо осознавать, что, перечисляя деньги в фонд или на счета организации, вы их отдаёте в распоряжение менеджеров фонда, а не конкретному получателю.
6. Если вы не хотите тратить время и усилия на поиск эффективного варианта помощи, но испытываете непреодолимое желание заняться благотворительностью, узнайте, есть ли благотворительные программы у вас на работе и в вашем банке. Многие банки имеют специальные карты или тарифные планы, позволяющие автоматически перечислять небольшие деньги на счета проверенных благотворительных фондов. Крупные работодатели также иногда сотрудничают с такими фондами, и вы можете «вписаться» в подобную программу. Преимущество этого варианта по сравнению с предыдущим - большая уверенность, что фонд-получатель использует деньги по назначению, т.к. банки и компании перед заключением договора проверяют работу фонда, а иногда и контролируют траты собранных средств.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 5
Еще нужно добавить, что "административные расходы" - жестко контроллируются надзором в нормальных(не поддельных) фондах, ограничены в %, и , например, на ЗП менеджера их просто НЕЛЬЗЯ пустить. В нормальных фондах, зарплату платят другие сочуствующие компании. Например, deti-life, БФ Жизнь, зарплату получают от SPLAT.
Верно, но я там не зря написал "фондов и организаций". У организаций нет такого ограничения (если они его сами себе не устанавливают). Например, у "доктора Лизы" именно не фонд (как часто ошибочно говорят), а "Международная общественная организация". И у них административные расходы за 2014 г. - 4,6 млн руб. из 14,8 млн руб. поступлений. При этом из оставшихся денег 4 млн ушло в другие благотворительные организации (в основном в Донецк).
<br /><br />Все очень хорошо распиарено. Запомнилась история как снарядили целый самолет чтобы в центр Алмазова привести совсем нежизнеспособного новорожденного-при этом умудрились выявить прямо порок сердца(у плода!) При этом порок найти технологический уровень позволил как не странно а госпитализировать надо госпиталь гонять. А ведь даже у взрослых людей в возрасте случаются в полете перепады давления-наши отдыхательные граждане и в пожилом возрасте летят в жаркие страны с ишемией диабетами и прочими "радостями" ,а потом самолеты сажают " Самолет совершил экстренную посадку из-за того что какому нибудь старому
дуракупассажиру стало плохо" Конечно там специальные камеры но все такиКак то напоказ
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