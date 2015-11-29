Как получить актуальную информацию о ликвидируемых банках?

Короткий ответ: в специальном разделе на сайте АСВ или подписавшись на электронную рассылку.
Длинный ответ.
С получением денег из лопнувших банков в пределах страховки АСВ обычно проблем не возникает, эта процедура известна уже многим вкладчикам. Но некоторые не самые осторожные клиенты банков сталкиваются с необходимостью получения средств, превышающих застрахованную АСВ сумму (на сегодня 1,4 млн рублей). Эти выплаты производятся позже и могут происходить частями, по мере поступления средств в процессе ликвидации банка. То же касается и других пострадавших кредиторов банков. Если информация для «обычных вкладчиков» легко доступна и часто дублируется в СМИ, то «превышенцам» и представителям юридических лиц приходится несколько сложнее.
Однако, на самом деле, вся информация собрана в одном месте, просто надо знать, как её найти. Чтобы быть в курсе происходящих в ликвидируемом банке событий, стоит следить за специальным разделом на сайте АСВ «Ликвидация банков». В нём есть отдельные подразделы для каждого банка, проходящего процедуру ликвидации. Банки отсортированы по алфавиту, поэтому найти «свой» банк можно без особых проблем. На данный момент в процессе ликвидации находится 222 банка, процедура завершена по 229 банкам.
На странице конкретного банка (например, БПФ) публикуется поток сообщений о событиях, связанных с его ликвидацией: ежемесячные отчёты о ходе конкурсного производства (проще говоря, сколько денег собрано и потрачено за месяц, а также размер задолженности перед кредиторами разных очередей), новости о заседаниях комитетов кредиторов, сметы расходов и другие документы. Эти сообщения позволяют отслеживать состояние дел в банке и иметь актуальные контакты и реквизиты.
Чтобы не заходить на страницу банка на сайте АСВ в поисках свежей информации, можно подписаться на электронную почтовую рассылку сообщений. Ссылка «Подписка на новости» расположена под карточкой банка на его странице (справа над списком новостей).
Кроме того, раздел «Ликвидация банков» имеет собственную справочную систему и «склад» бланков документов.
Даже если вы сейчас не имеете вкладов в лопнувших банках, полезно заранее внести в «Избранное» вашего браузера эту страницу, чтобы потом не бегать по форумам и не задавать банальные вопросы, официальные и точные ответы на которые уже даны АСВ. В нервной ситуации отзыва лицензии и ликвидации «вашего» банка вам будет проще найти информацию как о действиях Агентства, так и о том, что нужно и не нужно делать вам.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 5
Это лицемерие, говорить что юр.лицам несколько сложнее. У многих деятельность останавливается, невозможность оплатить и получить за работу. Оплата налогов застряла. У юр.лиц работники, которым нет возможности выплатить зарплату . И далее вся цепочка.
Вопрос: Какое количество юридических лиц пострадало, в каком денежном эквиваленте из-за политики сокращения банков? Почему опять стрелочники?
P.S.
"Руководитель ВТБ считает, что число банков в России продолжит сокращаться значительными темпами и в 2016 г. может снизиться на 60−80 единиц". https://news.mail.ru/economics/23998827/
Про "итоги заседания комитета кредиторов" вообще смех. Пишут кратко обсуждавшийся вопрос, а потом: "Решение принято". Какое решение принято? Ничего не понятно. По БПФ за почти два года с момента отзыва лицензии этих заседаний комитета кредиторов выложено 3 штуки, все 18 ноября 2015 года. "Хошь как хошь, а маловато!" (с)
О ходе конкурсного производства отчитываются спустя рукава. Самое ценное, что пишут - сколько денег поступило в конкурсную массу и сколько потрачено. Про суды и исполнительные производства не информативно, а иногда и с ошибками (пишут: решений в пользу банка не выносилось, а я в базе kad.arbitr.ru вижу, что выносились, ну и так далее).
В общем, превышенцам расслабляться не стоит в расчёте на то, что АСВ даст им своевременную и правдивую информацию. По БПФ последние выплаты были в апреле, пришлось долбить письмами АСВ, чтобы выяснить, что следующие платежи кредиторам первой очереди будут в декабре - никакой информации на странице ликвидации банка нет до сих пор. В июне повторные торги имуществом не состоялись - в октябре опять-таки пришлось теребить АСВ, чтоб рассказали хотя бы вкратце, что происходит с имуществом банка (которое, между прочим, содержится на деньги из конкурсной массы!). Прислали отписку, пообещали рассказать подробности после заседания комитета кредиторов. Оно состоялось 30 октября - подробностей ждём до сих пор. Ну и так далее.