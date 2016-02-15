Как вернуть деньги, не выданные банкоматом?

Короткий ответ: через письменное заявление в банк, а в крайнем случае - через полицию.
Длинный ответ.
Многие клиенты банков испытали на себе неприятную ситуацию: банкомат принял карту, учёл ввод пин-кода, но в последний момент не выдал деньги. При этом со счёта соответствующая сумма списалась. Ещё хуже, если вы случайно забыли забрать деньги (например, не дождались, пока они появятся из соответствующего отверстия и «на автомате» пошли дальше). Банкомат через короткое время «втягивает» купюры обратно, но кто-то может успеть их забрать. Кроме того, бывают случаи, когда выдача происходит на сразу, а через несколько минут, что упрощает ситуацию для возможного вора. Тем не менее, отчаиваться не стоит, шанс вернуть деньги есть.
Сначала придётся подождать примерно сутки (фактически - до вечера следующего дня). Если банкомат «зажал» деньги в результате сбоя или «втянул» их обратно, то они могут за это время вернуться на счёт (после инкассации). Если нет, то придётся идти в банк и писать заявление на возврат. Если вы снимали деньги в отделении "своего" банка, идти надо именно в это отделение. Если это"свой" банкомат, но не в отделении, или "чужой" банкомат, то - в любое отделение "своего" банка. Заявление имеет стандартную форму; перед тем, как его писать, не забудьте подготовить данные обо всех подробностях происшествия: точную сумму снятия, по возможности точное время, данные карты.
Заявление может рассматриваться долго - до месяца, к этому надо быть морально и материально готовым. Банк должен проверить сам факт снятия и восстановить полную картину происшествия: был это технический сбой или вы просто забыли забрать деньги, куда банкноты отправились в конечном итоге - обратно в банкомат, вам (и вы просто забыли об этом) или нехорошему человеку, который подошёл к машине после вас. Результат рассмотрения зависит от качества работы банка с клиентами. Например, может придти простая отписка в стиле «сбоев в работе банкомата не обнаружено», то есть банк просто проверил техническую часть, но не стал тратить время на полноценное расследование.
Имейте в виду, что каждый банкомат оборудован видеокамерой, которая записывает всё происходящее перед ним, а также часто - внешней камерой, снимающей «пятачок» перед банкоматом. Поэтому у банка точно есть видеозапись как ваших действий, так и того, что случилось после вашего ухода. Кроме того, в отделении банка (если вы снимали деньги в отделении) установлено много камер, снимающих всех находящихся в нём людей и их действия. Правильный банк при подготовке ответа на ваш запрос проверит не только техническое состояние банкомата, но и записи с видеокамер.
Это важно в случае, если банкомат сработал штатно или «почти штатно», то есть выдал деньги, но вы их по каким-то причинам не забрали. Например, на форуме Банков.ру описан случай, когда банкомат в магазине выдал деньги через 10 минут после положенного времени, и их забрал дворник того же магазина. Это зафиксировала камера, вора быстро вычислили и нашли. Другая ситуация, в которую попал один из подписчиков форума связана с его неаккуратностью: он забыл забрать деньги, их тут же получили сотрудники отделения банка, о чём «забыли» ему рассказать, это тоже выяснилось после просмотра видео.
Если вы вместо возврата денег получили отписку от банка, идите в полицию и пишите заявление о краже, получив талон КУСП. Можете снова обратиться в банк, приложив копию талона (это заставит их пошевелиться). Полиция обратится в банк за теми же видеозаписями, банку придётся более активно заняться вашим вопросом. Скажем, в том же примере с «расторопными» сотрудниками отделения после обращения клиента в полицию «внезапно» выяснилось, что выемка денег была сразу же оформлена, но «неправильно», из-за чего клиент об этом не узнал. Обращение полиции освежило память сотрудников отделения, и деньги через некоторое время вернулись владельцу.
Попадали в подобные ситуации? Расскажите в комментариях, что с вами случилось, и как вы решили проблему - это будет полезно другим читателям!
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 17
В Сбере недавно была ситуация, когда банкомат втянул в себя половину купюры, а половина торчит, и завис. Удалось вытащить)
Благо, все это было в отделении, поэтому банкомат открыли и мою карту мне вернули. Хотя заявление писать все же пришлось.
1) "Идти надо в то отделение, где установлен неисправный банкомат или, если он стоит не в отделении, в ближайший офис данного банка."
Писать заявление необходимо в своем, и только своем банке! В банке, который выдал карту! Банк, владелец банкомат, ничего конкретно обладателю карты не вернет.
2) "Заявление может рассматриваться долго - до месяца".
Это в лучшем случае! Нет, в принципе, деньги могут вернуться и через неделю, но если операция проходила в чужом банкомате то 30-35 дней. В среднем до 45 дней.
3) "Имейте в виду, что каждый банкомат оборудован видеокамерой".
Ах, если бы! Не стоит обнадеживать потенциальных неполученцев.
4) "Полиция обратится в банк за теми же видеозаписями, банку придётся более активно заняться вашим вопросом."
Вот тоже не стоит на это рассчитывать. Зачастую полиция получает точно такой же ответ, что и клиент. Тем не менее, обратиться в любом случае стоит.
Артём, не очень хорошо писать заметки о том, в чём Вы не очень разбираетесь.
1) "Идти надо в то отделение, где установлен неисправный банкомат или, если он стоит не в отделении, в ближайший офис данного банка."
Писать заявление необходимо в своем, и только своем банке! В банке, который выдал карту! Банк, владелец банкомат, ничего конкретно обладателю карты не вернет.
2) "Заявление может рассматриваться долго - до месяца".
Это в лучшем случае! Нет, в принципе, деньги могут вернуться и через неделю, но если операция проходила в чужом банкомате то 30-35 дней. В среднем до 45 дней.
3) "Имейте в виду, что каждый банкомат оборудован видеокамерой".
Ах, если бы! Не стоит обнадеживать потенциальных неполученцев.
4) "Полиция обратится в банк за теми же видеозаписями, банку придётся более активно заняться вашим вопросом."
Вот тоже не стоит на это рассчитывать. Зачастую полиция получает точно такой же ответ, что и клиент. Тем не менее, обратиться в любом случае стоит.
Очень правильные и полезные замечания. Все таки хочется, что бы при написании подобных статей, те, кто их пишет хоть немного погружались в тему. В противном случае идет полная дезинформация граждан.
1) "Идти надо в то отделение, где установлен неисправный банкомат или, если он стоит не в отделении, в ближайший офис данного банка."
Писать заявление необходимо в своем, и только своем банке! В банке, который выдал карту! Банк, владелец банкомат, ничего конкретно обладателю карты не вернет.
Да, всё верно. У меня в голове во время написания была сцена снятия денег в отделении своего банка, просто не пришло в голову, что человек пойдёт искать чужой банкомат в чужом отделении. Сейчас исправлю, спасибо.
Остальное - не соглашусь, т.к. всё "основано на реальных событиях". Про сроки чётко сказано, что это время рассмотрения заявления, а не срок возврата денег. Про камеры - не могу представить, что где-то есть банкомат одновременно и без собственной камеры, и без внешнего видеонаблюдения. Его ж ограбят в первый день ) Про полицию - вы сами подтверждаете, что обращаться надо, вероятность хорошего исхода намного выше. Именно потому, что они могут более "авторитетно" затребовать видеозаписи.
А если банкомат с функцией ресайклинга, то инкассации можно ждать долго...надо сразу звонить/писать заявления (копию с отметкой банка о принятии заявы с временем и датой и ФИО менеджера, не забыть взять себе).
...если денежные средства были списаны со счета, но не выданы устройством самообслуживания, клиент оформляет заявление о спорной операции (далее по тексту ЗОСО) установленной Банком формы, в котором указывается точная дата, сумма операции (если клиентом оспаривается несколько сумм, то в ЗОСО необходимо указывать сумму каждой операции отдельно), номер и адрес устройства самообслуживания.
....
Указанное заявление клиент может оформить в любом структурном подразделении Банка.
.....
По вопросу времени ожидания выдачи денежных средств из устройства
самообслуживания сообщаем, что ... максимальное время ожидания выдачи наличных денежных средств из устройства самообслуживания составляет пять минут. В том случае, если по истечении данного времени денежные средства не будут выданы устройством самообслуживания, необходимо оформить ЗОСО.
Так что если у вас не выдает банкомат Сбербанка, пять минут придется толкаться у банкомата, после чего, нужно сразу двигаться писать заявление.
если есть доступ к разетке, то лучше его отключить - быстрее разберуться и другие не получат проблемы. Если банкомат при филиале банка, то лучше сразу обратиться к кассирам, т.к если банкоматы не отданы на аутсорс, то опять же быстрее разберуться.
Вот таким, у которых есть доступ к "разетке", нужно вообще запретить иметь карту. Была бы моя воля, накладывал бы на таких штраф в тысяч 20 за такое. Подобное поведение - это явный признак, что человек не дружит с головой.
Пока, крайнее действие, написал заявление в банке-эмитенте АО "Райффайзенбанк" об опротестовании решения.
Дождусь результата и буду обращаться уже тогда в полицию.
Подскажите, а есть ли, какая либо статья закона в которой указано сколько должны храниться видеозаписи в банке?