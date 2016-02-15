Как вернуть деньги, не выданные банкоматом?

Короткий ответ: через письменное заявление в банк, а в крайнем случае - через полицию.



Длинный ответ.



Многие клиенты банков испытали на себе неприятную ситуацию: банкомат принял карту, учёл ввод пин-кода, но в последний момент не выдал деньги. При этом со счёта соответствующая сумма списалась. Ещё хуже, если вы случайно забыли забрать деньги (например, не дождались, пока они появятся из соответствующего отверстия и «на автомате» пошли дальше). Банкомат через короткое время «втягивает» купюры обратно, но кто-то может успеть их забрать. Кроме того, бывают случаи, когда выдача происходит на сразу, а через несколько минут, что упрощает ситуацию для возможного вора. Тем не менее, отчаиваться не стоит, шанс вернуть деньги есть.



Сначала придётся подождать примерно сутки (фактически - до вечера следующего дня). Если банкомат «зажал» деньги в результате сбоя или «втянул» их обратно, то они могут за это время вернуться на счёт (после инкассации). Если нет, то придётся идти в банк и писать заявление на возврат. Если вы снимали деньги в отделении "своего" банка, идти надо именно в это отделение. Если это"свой" банкомат, но не в отделении, или "чужой" банкомат, то - в любое отделение "своего" банка. Заявление имеет стандартную форму; перед тем, как его писать, не забудьте подготовить данные обо всех подробностях происшествия: точную сумму снятия, по возможности точное время, данные карты.



Заявление может рассматриваться долго - до месяца, к этому надо быть морально и материально готовым. Банк должен проверить сам факт снятия и восстановить полную картину происшествия: был это технический сбой или вы просто забыли забрать деньги, куда банкноты отправились в конечном итоге - обратно в банкомат, вам (и вы просто забыли об этом) или нехорошему человеку, который подошёл к машине после вас. Результат рассмотрения зависит от качества работы банка с клиентами. Например, может придти простая отписка в стиле «сбоев в работе банкомата не обнаружено», то есть банк просто проверил техническую часть, но не стал тратить время на полноценное расследование.



Имейте в виду, что каждый банкомат оборудован видеокамерой, которая записывает всё происходящее перед ним, а также часто - внешней камерой, снимающей «пятачок» перед банкоматом. Поэтому у банка точно есть видеозапись как ваших действий, так и того, что случилось после вашего ухода. Кроме того, в отделении банка (если вы снимали деньги в отделении) установлено много камер, снимающих всех находящихся в нём людей и их действия. Правильный банк при подготовке ответа на ваш запрос проверит не только техническое состояние банкомата, но и записи с видеокамер.



Это важно в случае, если банкомат сработал штатно или «почти штатно», то есть выдал деньги, но вы их по каким-то причинам не забрали. Например, на форуме Банков.ру описан случай, когда банкомат в магазине выдал деньги через 10 минут после положенного времени, и их забрал дворник того же магазина. Это зафиксировала камера, вора быстро вычислили и нашли. Другая ситуация, в которую попал один из подписчиков форума связана с его неаккуратностью: он забыл забрать деньги, их тут же получили сотрудники отделения банка, о чём «забыли» ему рассказать, это тоже выяснилось после просмотра видео.



Если вы вместо возврата денег получили отписку от банка, идите в полицию и пишите заявление о краже, получив талон КУСП. Можете снова обратиться в банк, приложив копию талона (это заставит их пошевелиться). Полиция обратится в банк за теми же видеозаписями, банку придётся более активно заняться вашим вопросом. Скажем, в том же примере с «расторопными» сотрудниками отделения после обращения клиента в полицию «внезапно» выяснилось, что выемка денег была сразу же оформлена, но «неправильно», из-за чего клиент об этом не узнал. Обращение полиции освежило память сотрудников отделения, и деньги через некоторое время вернулись владельцу.



Попадали в подобные ситуации? Расскажите в комментариях, что с вами случилось, и как вы решили проблему - это будет полезно другим читателям!



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