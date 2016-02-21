Как выбрать ПИФ драгметаллов?

Короткий ответ: читать документы и отчёты, а не рекламу.
Длинный ответ.
Люди, пока не инвестировавшие в ПИФы драгоценных металлов, могут думать, что доходность таких вложений должна быть очень близка к доходности покупки и продажи металлов на бирже (за минусом небольшой комиссии). На самом деле, это совсем не так: ПИФы могут приносить доход как выше, так и ниже «положенного». Дело в том, что никакой ПИФ не покупает золото или платину на бирже, он сам инвестирует в производные бумаги (а есть и более экзотичные варианты) и платит различные комиссии. Кроме того, комиссия самого фонда может оказаться неожиданно высокой. На что обращать внимание перед покупкой паёв «драгоценных» фондов?
0. Перед тем, как сравнивать доходность фондов с изменением цены металлов, переведите эти показатели в одну валюту. Драгметаллы торгуются на биржах за доллары, а ПИФы показывают доходность в рублях. Сравнивать их напрямую нельзя. Можно не высчитывать самому цену золота в рублях, а посмотреть её на сайте Банка России. Там указаны не биржевые, а собственные цены ЦБ, но динамика у них такая же.
1. Узнайте, в какие металлы инвестирует данный фонд. К драгоценным металлам помимо золота относятся также серебро, платина и палладий, а движение их цен может сильно отличаться от движения цены золота. Например, паи ПИФа «Райффайзен Драгоценные металлы» за прошлый год подешевели более чем на 11%, несмотря на рост цены золота. Почему? Потому, что фонд практически ничего не держит в золоте и серебре, более 90% его средств размещены в платине и палладии, а те за 2015 год подешевели даже в рублях. А в ПИФе «Альфа-Капитал Золото», несмотря на название, золота всего 38% (на момент публикации), остальное - серебро, платина, облигации, деньги и пр. ПИФ «РСХБ – Золото, серебро, платина» вкладывается не только в эти металлы, но и в российские гособлигации - причём на треть капитала.
Узнать это можно, прочитав документ, который называется «Справка о стоимости активов» или «Баланс имущества». Они обязательно размещаются на сайте управляющей компании в разделе «Отчёты» или «Документы».
2. Узнайте, в какие инструменты инвестирует фонд. ПИФы не хранят «физические» металлы, они покупают те или иные ценные бумаги. Все или почти все открытые «чисто золотые» ПИФы (средства которых более чем на 90% вложены в золото) на самом деле всего лишь переводят средства инвесторов в паи ETF PowerShares DB Gold Fund. Эти фонды отличаются только размером вознаграждения и минимального вложения, а также удобством проведения операций.
Среди таких «фондов - посредников» можно найти «Сбербанк - Золото», «Уралсиб Золото», «ТКБ Инвестмент Партнерс - Золото», «РГС - Золото», «Райффайзен - Золото», «Открытие Золото», «Газпромбанк - Золото».
«РСХБ – Золото, серебро, платина» держит паи сразу шести ETF - по два фонда серебра и золота и по одному - платины и палладия.
Но могут быть и более сложные варианты, особенно с другими драгоценными металлами. Скажем, упомянутый выше ПИФ «Райффайзен Драгоценные металлы» инвестирует в обезличенные металлические счета - инструмент, легко доступный любому частному инвестору. В этом случае возникает дополнительный риск: неизвестно, на каких условиях фонд работает с банком, по какой цене покупает и продаёт металлы в рамках ОМС.
Информация о конкретных бумагах также есть в открытом доступе на сайте любого соответствующего ПИФа и часто в отчётности - в справке о стоимости активов или в балансе имущества.
3. Узнайте, открытый это фонд или интервальный. В первом случае вы можете в любой момент докупить ещё паёв или погасить имеющиеся, во втором операции с паями возможны только в определённые периоды в течение года. Смысла в «интервальности» в случае с фондами драгметаллов нет никакого, поэтому при прочих равных лучше выбрать открытый ПИФ. Но если прямого аналога нет, то сгодится и интервальный, только внимательно следите за информацией об открытии и закрытии интервалов и не откладывайте операции на последний день.
4. Узнайте комиссии. Управляющие компании взимают комиссию за управление (даже если цена пая падает) и могут брать дополнительные комиссии за ввод и вывод денег в ПИФ. Совокупно размер всех комиссий и сборов может составлять 1-5% от вложений. При не очень сильных движениях рынка размер комиссии может заметно влиять на доходность ваших инвестиций. Информация о комиссиях обязательно есть на странице ПИФа на сайте компании.
Насколько богат выбор фондов? Честно говоря, большого разнообразия «драгоценных» фондов в России нет. Несмотря на то, что формально их под два десятка, в реальности половина просто перекладывает деньги инвесторов в один иностранный фонд, беря за это вознаграждение. Часть остальных - очень маленькие по размеру активов, вкладываться в них рискованно. Остаётся, фактически, четыре-пять фондов, которые есть смысл сравнить между собой. Чёткого ответа на вопрос «какой фонд лучше» нет и быть не может - интересы у инвесторов разные, в каждом конкретном случае надо исходить из ваших личных предпочтений и возможностей.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 10
А какие инструменты на фондовом рынке ММВБ можно использовать для самостоятельного приобретения драг.металлов?
Очень уж это похоже на рерайт одной из записей в ЖЖ
Запись послужила поводом, что вполне очевидно. Но у Сергея слишком много эмоций и патетических восклицаний и мало конкретики. Плюс некоторое количество лажи (с Райфом, например, он совсем не разобрался). Собственно, поэтому я решил написать что-то типа "ответа", только с более полезной информацией и объяснением, откуда берутся те результаты, по поводу которых он так переживает.
ПИФы разве хранятся не в специализированном депозитарии, и потому инвестирование в них разве не лишено риска, вне зависимости от того, что это за фонды?
Здравствуйте Артем,
Абстагируять от статья, хочу задать вопрос:
На сегодняшний день, какое лучшее применение возможно для:
1. 1 млн. руб.
2. 30 тыс. долл. США.
Цель: максимальных доход в рублях. горизонт - год.
Очень интересно Ваше мнение. Думаю, что другие читатели меня поддержат.
Только не отвечайте пожалуйста "у всех своя стратегия и задачи", "потратить на отдых", "вложить в образование" и пр.
Т.е. есть сегодня, миллион рублей, 30 тысяч долл. США, 23 февраля 2016 года, и все что вокруг: банки, ММВБ, стройка, ПИФЫ, монеты, вклады, облигации, инвестиционный счет, ячейка, обменник и пр.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Здравствуйте Артем,
Абстагируять от статья, хочу задать вопрос:
На сегодняшний день, какое лучшее применение возможно для:
1. 1 млн. руб.
2. 30 тыс. долл. США.
Цель: максимальных доход в рублях. горизонт - год.
Очень интересно Ваше мнение. Думаю, что другие читатели меня поддержат.
Только не отвечайте пожалуйста "у всех своя стратегия и задачи", "потратить на отдых", "вложить в образование" и пр.
Т.е. есть сегодня, миллион рублей, 30 тысяч долл. США, 23 февраля 2016 года, и все что вокруг: банки, ММВБ, стройка, ПИФЫ, монеты, вклады, облигации, инвестиционный счет, ячейка, обменник и пр.
Фьючерс на индекс РТС.