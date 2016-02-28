Вход
Профиль Блог Лента Активность

Как пожаловаться на сотрудника банка?

28.02.2016 20:00 7 15 822 просмотра
Короткий ответ: «Дайте жалобную книгу», но не только.

Длинный ответ.

Если при посещении отделения банка у вас возникла конфликтная ситуация с сотрудником, необязательно сразу писать жалобу в Банк России или Роспотребнадзор. Вполне возможно, что проблема - в конкретном человеке, а сам банк (его руководство и остальные сотрудники) работает хорошо. В этом случае необходимо сообщить менеджменту банка о проблемах, связанных с конкретным человеком. Как это сделать?

1. Жалобная книга или специальный бланк. Как это ни удивительно, но советское понятие «Жалобная книга» ещё живо. Правда, называться она может иначе: «Книга предложений», «Книга отзывов» и т.п. Но суть та же: недовольный клиент может оставить в ней запись о происшествии, и эта информация при очередной проверке дойдёт до руководства банка. Впрочем, чаще в отделениях выдают не книги, а специальные бланки для написания претензий. Такой бланк надо заполнить и сдать, получить номер претензии (и записать его для себя) и подтверждение о приёме.

Сотрудники отделений очень не любят принимать такие претензии, поэтому, с одной стороны, они могут тут же исполнить ваши (разумные) требования, чтобы вы не жаловались, или, с другой стороны, предпочтут просто вас послать подальше, устроив скандал с обвинением в срыве работы отделения. Если вы видите, что сотрудники банка, включая руководителя отделения, вам хамят и явно нарываются на конфликт, нет смысла им потакать, т.к. вы можете воспользоваться другими каналами воздействия.

2. Телефонный звонок на «горячую линию». Если у банка есть специальный номер для работы с клиентами, можно позвонить по нему, авторизоваться в качестве клиента и оставить жалобу на действия сотрудников. Как и в первом случае, обязательно получите номер обращения и запишите его себе, чтобы потом можно было проверить реакцию банка.

3. Форма обратной связи на сайте банка. Любой банк, активно работающий с клиентами, имеет на своём сайте форму для связи. Её не всегда легко найти, но можно использовать небольшой «лайфхак»: если сразу на главной странице сайта ссылка на «обратную связь» не нашлась, смотрите в самом низу, в «подвале», где обычно размещается много «технических» ссылок. Очень часто там дублируется и ссылка на форму связи с банком.

Чтобы вам не искать, приведу несколько ссылок на такие формы крупных банков: Сбербанк, ВТБ24 (здесь нет страницы, надо нажать на большую синюю кнопку внизу страницы "Оставить отзыв"), Альфа-банк, Промсвязьбанк, Открытие (ссылки актуальны на момент публикации).

4. Официальные сообщества и страницы банка в социальных сетях. Обратите внимание, что выходить на эти страницы необходимо с официального сайта банка. Обычный поиск в интернете может выдать неофициальные страницы или и вовсе мошеннические. На сайте же банка прямо на главной или по ссылке «Контакты», «О банке» и т.п. есть ссылки на настоящие представительства банка в соцсетях. При написании комментариев и сообщений в соцсетях не забывайте, что их могут видеть совершенно посторонние люди, поэтому не оставляйте в открытом доступе свою личную информацию.

5. «Народный рейтинг». Тут всё понятно: пожаловаться на сотрудника можно прямо на сайте Банки.ру, но опять же не пишите в открытом виде ваши личные данные. При необходимости их запросить представитель банка на сайте свяжется с вами частным образом. Кроме того, в форме отзыва есть специальный раздел, информация из которого не публикуется на сайте, но может быть передана банку для разбирательства. Имя, номер договора и прочие личные подробности лучше писать там.

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 7

Александр  (AlexandrNic)
#
Еще посоветовал бы, при написании жалоб, вкладывать меньше эмоций и больше конкретики.
Во-первых, вы должны четко представлять, какие именно ваши права нарушены. Только четкие факты: вместо "сотрудник вёл себя хамски", должно быть "сотрудник сделал/не сделал то-то и то-то, чем нарушил такие-то пункты и статьи закона или банковского договора.
Во-вторых, ваше требование должно быть столь же четким и конкретным. Вместо абстрактной "справедливости", вы должны требовать строго конкретных шагов со стороны сотрудников банка: принять такое-то заявление, отменить такое-то действие, выдать такую-то бумагу и т.п.
Помните, чем более коротко и конкретно изложены ваши претензии и требования, тем больше шансов добиться конкретных результатов, вместо получения пространного ответа с заявлениями в любви и уважении.
Абсолютно Серийный Вкладчик  (konst2003)
#
Претензия и жалобная книга суть разные. Претензию рассматривает сам банк, жалобную книгу смотрят надзорные органы и проверяют что предприняла организация по жалобе клиента. Так что я советовал бы писать и туда и туда одновременно
Игорь Мксв  (9066496087)
#
Обычно простые спокойно сказанные фразы/вопросы типа:
1. Сообщите, пожалуйста, Ваши фамилию, имя и отчество.
2. Вам надоело здесь работать?
3. Где находится Ваш начальник?
и т.п. решают любой спор в вашу пользу smile:D
D S  (vasilisk30)
#
Все верно, кроме
Цитата
Как это ни удивительно, но советское понятие «Жалобная книга» ещё живо. Правда, называться она может иначе: «Книга предложений», «Книга отзывов» и т.п. Но суть та же: недовольный клиент может оставить в ней запись о происшествии, и эта информация при очередной проверке дойдёт до руководства банка.
Ничего удивительного. Жалобная книга-это такой пережиток прошлого.который старательно украшают и выставляют на видное место. Ее не любят -она требует ухода-при малейшей жалобе из нее выдергиваются страницы при этом делать это может ( о великая честь!) даже заведующий отделением. smile:) Сотрудники очень не любят ее предоставлять потому что это украшение витрины потребителя и изготовить новую дело хлопотное, но почти всегда обязательное. smile:D поэтому
Цитата
Впрочем, чаще в отделениях выдают не книги, а специальные бланки для написания претензий. Такой бланк надо заполнить и сдать,
а также его удобно смять и выкинуть в корзину smile:) остальные способы вполне действенны
D S  (vasilisk30)
#
Цитата
Игорь Мксв пишет:
Обычно простые спокойно сказанные фразы/вопросы типа:
1. Сообщите, пожалуйста, Ваши фамилию, имя и отчество.
2. Вам надоело здесь работать?
3. Где находится Ваш начальник?
и т.п. решают любой спор в вашу пользу smile:D
По разному предложенное подходит для собеса но не для банка ответы
1 Сиоаоалла Ма-а В-на (сопровождается зевком и переворачиванием бейджа) и уходом в бэк офис smile:D
2.Охрана! smile8) тут странный чел у него документ липовый !
3(уходом в сторону и звонком по мобильному) тетя тут к тебе недовольный клиент... что мне делать? smile:)
Евгений Иванов  (jenya357)
#
Это все ДОБРОВОЛЬНО со стороны банка.
Я как то просил книгу жалоб в нескольких банках, но их там нет. Написал жалобу в СЗП, РПН, ЦБ. ТАк вот по закону книгу должны иметь только в торговле и в услугах. При этом банки оказывают фин. услуги, т.е. НЕ подпадают под эту норму. Вот такой дурацкий закон...
un str  (unstr)
#
Цитата
Евгений Иванов пишет:
Это все ДОБРОВОЛЬНО со стороны банка.
Я как то просил книгу жалоб в нескольких банках, но их там нет. Написал жалобу в СЗП, РПН, ЦБ. ТАк вот по закону книгу должны иметь только в торговле и в услугах. При этом банки оказывают фин. услуги, т.е. НЕ подпадают под эту норму. Вот такой дурацкий закон...


Книга жалоб действительно не обязательна в Банке. Обязательным является принятие жалобы в письменном виде (не важно на бланке банка или просто клиент напишет все от руки) и регистрация этого заявления в ДО. Клиенту должны предоставить копию его заявления, где будет стоять штамп со входящим номером, на этот номер и можно ссылаться, если не дай бог, последует дальнейшее разбирательство.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения