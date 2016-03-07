Как узнать накопившуюся на вашем пенсионном счёте сумму?

Короткий ответ: Запросить данные в ПФР одним из нескольких способов и подождать.
Длинный ответ.
Если вы работаете официально и получаете «белую» зарплату, ваш работодатель платит за вас взносы в Пенсионный фонд России. Со временем на вашем пенсионном счёте накопится приличная сумма. Возможно, вам будет интересно, сколько вы уже накопили. Особого значения эта информация не имеет, кроме одного случая: вы можете проверить, в полном ли объёме ваш работодатель за вас вносит деньги. Ну и, возможно, кому-то просто интересно посмотреть, что ему на данный момент должно государство.
Строго говоря, никаких денег на вашем «счёте» в ПФР нет, там только записаны ваши «пенсионные права». Но эти права выражены в том числе в суммах, которые можно посмотреть. Что для этого придётся сделать? Есть несколько вариантов:
1. Берите с собой паспорт и зелёную «пенсионную карточку» (СНИЛС) и идите в своё территориальное отделение ПФР. Там вам выдадут бланк заявления на получение информации о состоянии индивидуального лицевого счёта (ИЛС). Заполняете, сдаёте и ждёте до 10 дней. После этого приходите снова и забираете подготовленную бумагу, которая называется «Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета» по форме СЗИ-6. Заявление можно заполнить заранее, скачав бланк с сайта ПФР (ссылка).
2. Чтобы не ходить туда-сюда или в случае, если вы в данный момент находитесь далеко от своего отделения ПФР, напишите письмо с почти таким же запросом (ссылка на бланк) по его адресу. Приложите нотариально заверенные копии паспорта и СНИЛС. Ответ придёт заказным письмом по указанному вами адресу. Сроки исполнения те же - 10 дней, но к ним добавится время на пересылку.
3. Если вы зарегистрированы на портале госуслуг gosuslugi.ru, то запрос можно сделать прямо там (ссылка). Сведения о вас там уже есть, поэтому достаточно будет лишь заполнить заявление. ПФР обещает, что выписка будет предоставлена быстро.
4. Точно такой же порядок получения данных и на сайте самого ПФР в «личном кабинете застрахованного лица» (ссылка). Обратите внимание: для пользования этим кабинетом тоже надо иметь регистрацию в «Единой системе идентификации и аутентификации» (как на «Госуслугах»). Там вообще много информации о ваших пенсионных делах, если вы ими интересуетесь, стоит начать именно с «личного кабинета».
5. В случае, когда ни один из перечисленных способов не устраивает, можно попробовать воспользоваться услугами посредника - одного из банков, с которыми у ПФР заключён договор на информационное обслуживание граждан. Это, например, «Сбербанк», «Уралсиб», «Газпромбанк», ВТБ 24. О конкретном порядке получения информации о состоянии ИЛС узнавайте в своём банке: теоретически, сведения можно получить у операциониста или даже через интернет-банк. ПФР не даёт закрытый список банков, то есть даже если вашего банка нет среди указанных выше, попробуйте уточнить - возможно, у вас есть право на такую услугу.
6. Если вас интересуют данные не за всю рабочую биографию, а только за время работы на текущем месте, проще всего обратиться в бухгалтерию своей компании с заявлением о предоставлении таких сведений. Они обязаны передать вам копию данных, которые отсылаются в ПФР. Это не даст вам полной картины, но вы сможете проконтролировать ситуацию на текущий момент.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 12
Существует ли нормативный срок перечисления ПФР денежных средств накопительной части в НПФ? Известно ли о нарушении ПФР срока перечисления денежных средств накопительной части в НПФ? Возможно ли привлечь ПФР к какой-либо ответственности за незаконное "удержание" денежных средств накопительной части пенсии?
пришел к выводу, что ПФР перечисляет средства в НПФ с задержкой до 3-х лет.
До
грабежамараторя средства перечислялись в течении полугода с окончания квартала (т.е. деньги за первый квартал приходили в НПФ где-то сентябре, за второй - в декабре и т.д.). Первичный перевод в НПФ выполнялся раз год весной по окончании года, в котором подавали заявление. (подали в январе - ждали марта-апреля СЛЕДУЩЕГО года). Потом деньги сп@@дилисмараторили и тупо не перечисляли.
Если я не до живу до пенсионного возраста.Почему моя накопленаая пенсия не переходит к прямым наследникам.Ведь она рассчитана, из рассчета 25 лет жизни на пенсии.
если исходить из того, что утверждение автора статьи верно
то, в соответствии со ст. 1112 ГК РФ: Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом или другими законами.
Думаю, что пенсионные права неразрывно связаны с личностью, пенсионера, в отличии, допустим от конкретных денежных средств, которые поступают в НПФ.
Это мы все знаем.Но какой надо закон для себя наши правители всегда примут.А так как в нашей стране капиталистическая форма собственности.Я считаю вправе отказаться вообще от отчислений в пенсионный фонд.Так как я свой трудовой стаж уже заработал.
Очевидно, что работодатели, которые выплачивают "серую" з/п делают это вовсе не из "вредности", а с целью сэкономить на взносах, при этом, если бы о платил з/п "по белому", то зарплата была бы меньше "серой", практически на сумму этих взносов.
Очевидно, что работодатели, которые выплачивают "серую" з/п делают это вовсе не из "вредности", а с целью сэкономить на взносах, при этом, если бы о платил з/п "по белому", то зарплата была бы меньше "серой", практически на сумму этих взносов.
Вот туточки я с вами не соглашусь.В связи с постоянной девольвацией рубля.Смысл делать самостоятельные накопления в рублях теряется.Через 30 лет к примеру ваши накопления будут копеечные по сравнению с гарантируемым прожиточным минимумом.Государство само ведет нас к тем решениям которое выгодно ему(государству).Чтоб не нести ответственность за социальную форму как само панятие для чего создано государство.С падением социалистической формы развития государства.Прекратилась борьба трудового класса за свои права во всем мире.Так как исчезли пртиваречия между капитализмом и социализмом.Осталась одна форма и капитализм возвращаеит свои позиции которые он потерял когда был Советский Союз.
Если я не до живу до пенсионного возраста.Почему моя накопленаая пенсия не переходит к прямым наследникам.Ведь она рассчитана, из рассчета 25 лет жизни на пенсии.Ведь сейчас к начислении пенсии вы подходите с позиции капитализма.А распределение пенсии с позиции соцализма.Но в нашей стране давно капиталистическая форма сосуществования.И с 92 года я давно заработал на капиталистическую пенсию и новый капиталистический тудовой стаж.
Справедливости ради накопительная часть может быть выплачена в течение 6 мес. со дня смерти (если пенсия лицу не назначалась) по письменному обращению наследников в территориальный орган ПФР (срок может быть восстановлен при его пропуске в судебном порядке)