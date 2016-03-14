Как почти незаметно накопить $1000 за год?

Короткий ответ: откладывать на $1 больше каждую неделю.



Длинный ответ.



На одном из зарубежных «сберегательных» ресурсов встретился на первый взгляд примитивный, но очень правильный совет, имеющий серьёзные психологические основания. Выглядит он так: если вы хотите сберечь $1000 за год, еженедельно откладывайте сумму в долларах, равную номеру недели. Предполагается, что начинать надо с первой недели года, т.е. первый «взнос» в копилку составит $1. Через неделю - $2, на десятую неделю - $10 и т.д.



Легко посчитать, что, если строго следовать этому правилу, что через 52 недели (т.е. через год) в копилке (или на сберегательном счёте) окажется $1378, то есть даже значительно больше, чем изначально планировалось. Лишние $378 можно потратить на новогодний подарок, а основную сумму отложить на более важные дела. Если же цель - собрать именно $1000, то увеличение еженедельной суммы можно остановить на отметке $25, после чего до конца года каждую неделю откладывать именно её. К тому же, далеко не все могут себе позволить сохранять $40-50 в неделю, а $25 - вполне комфортная величина для большинства работающих семей.



Очевидно, что ждать начала следующего года необходимости нет, вы можете отложить свой первый доллар в новую копилку уже сегодня, через неделю добавить ещё два и т.д. Или уже сейчас начать с номера текущей недели (на момент публикации - 11), а остановить наращивание суммы на отметке $27 или $28, всё равно к Новому году $1000 у вас накопится. Кроме того, если ваши доходы позволяют, используйте другую «базовую величину» - не $1, а $2 или, например, 100 рублей. Суть от этого не меняется, разным будет только объём накоплений на конец периода.



Совет кажется примитивным и немного дурацким. Но не спешите, в нём есть смысл.



Во-первых, начав с малого, человек не испытывает дискомфорта от снижения текущего потребления на значимые суммы. Вряд ли для кого-то $1-10 в неделю - заметная потеря. А после того, как вы «втянетесь» в процесс, и бОльшие величины будут казаться на такими страшными - сработает эффект привыкания.



Во-вторых, важно, что откладывать деньги приходится довольно часто: каждую неделю, а не раз в месяц «с зарплаты» или даже раз в квартал «с премии». Частое повторение действия вызывает привыкание, в дальнейшем - привычку, которая весьма полезна.



В-третьих, когда дело дойдёт до более-менее заметных сумм, исключение которых из потребления уже вызывает некоторые проблемы, придётся пересматривать свой бюджет, искать резервы, сокращать ненужные расходы или дополнительно подрабатывать. Что, опять же, полезно.



Конечно, этот совет подойдёт не всем. Профессиональные «сберегатели», инвесторы или просто достаточно хорошо зарабатывающие люди не будут заниматься такими «глупостями». Но есть довольно много тех, кто никак не может заставить себя начать откладывать деньги и не тратить их на ненужные покупки. Для них такой немного «игровой» подход может оказаться полезным. Кроме того, подобную схему разумно предложить детям (с поправкой на суммы): они смогут накопить значительные деньги себе на новогодний подарок и самостоятельно выбрать его. А заодно научатся бережно относиться к деньгам, что пригодится в будущем.



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