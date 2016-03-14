Как почти незаметно накопить $1000 за год?

Короткий ответ: откладывать на $1 больше каждую неделю.
Длинный ответ.
На одном из зарубежных «сберегательных» ресурсов встретился на первый взгляд примитивный, но очень правильный совет, имеющий серьёзные психологические основания. Выглядит он так: если вы хотите сберечь $1000 за год, еженедельно откладывайте сумму в долларах, равную номеру недели. Предполагается, что начинать надо с первой недели года, т.е. первый «взнос» в копилку составит $1. Через неделю - $2, на десятую неделю - $10 и т.д.
Легко посчитать, что, если строго следовать этому правилу, что через 52 недели (т.е. через год) в копилке (или на сберегательном счёте) окажется $1378, то есть даже значительно больше, чем изначально планировалось. Лишние $378 можно потратить на новогодний подарок, а основную сумму отложить на более важные дела. Если же цель - собрать именно $1000, то увеличение еженедельной суммы можно остановить на отметке $25, после чего до конца года каждую неделю откладывать именно её. К тому же, далеко не все могут себе позволить сохранять $40-50 в неделю, а $25 - вполне комфортная величина для большинства работающих семей.
Очевидно, что ждать начала следующего года необходимости нет, вы можете отложить свой первый доллар в новую копилку уже сегодня, через неделю добавить ещё два и т.д. Или уже сейчас начать с номера текущей недели (на момент публикации - 11), а остановить наращивание суммы на отметке $27 или $28, всё равно к Новому году $1000 у вас накопится. Кроме того, если ваши доходы позволяют, используйте другую «базовую величину» - не $1, а $2 или, например, 100 рублей. Суть от этого не меняется, разным будет только объём накоплений на конец периода.
Совет кажется примитивным и немного дурацким. Но не спешите, в нём есть смысл.
Во-первых, начав с малого, человек не испытывает дискомфорта от снижения текущего потребления на значимые суммы. Вряд ли для кого-то $1-10 в неделю - заметная потеря. А после того, как вы «втянетесь» в процесс, и бОльшие величины будут казаться на такими страшными - сработает эффект привыкания.
Во-вторых, важно, что откладывать деньги приходится довольно часто: каждую неделю, а не раз в месяц «с зарплаты» или даже раз в квартал «с премии». Частое повторение действия вызывает привыкание, в дальнейшем - привычку, которая весьма полезна.
В-третьих, когда дело дойдёт до более-менее заметных сумм, исключение которых из потребления уже вызывает некоторые проблемы, придётся пересматривать свой бюджет, искать резервы, сокращать ненужные расходы или дополнительно подрабатывать. Что, опять же, полезно.
Конечно, этот совет подойдёт не всем. Профессиональные «сберегатели», инвесторы или просто достаточно хорошо зарабатывающие люди не будут заниматься такими «глупостями». Но есть довольно много тех, кто никак не может заставить себя начать откладывать деньги и не тратить их на ненужные покупки. Для них такой немного «игровой» подход может оказаться полезным. Кроме того, подобную схему разумно предложить детям (с поправкой на суммы): они смогут накопить значительные деньги себе на новогодний подарок и самостоятельно выбрать его. А заодно научатся бережно относиться к деньгам, что пригодится в будущем.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 22
последнее знаете что сказал... в марте-ноябре 2017 путинскому режиму - вилы!
Вот только вопрос а где хранить эти самые откладываемые доллары? Если дома - то велика вероятность их траты. Депозит в банке начинается в основном от определенной суммы...
А копить можно на депозите, это еще даст + пару долларов.
От себя еще добавлю пару аналогичных:
1) если хотите скопить 66 000 долларов, откладывайте каждый день сумму в долларах, эквивалентную номеру дня в году
2) если хотите скопить миллион долларов, не забудьте заскакивать каждый день за билетиком лотереи
Артем что-то исписался в последнее время.
То, о чем написано в статье, давно известно и называется "синдром капуччино" - типа стоит отказаться от условной чашечки капуччино по утрам - и экономия по итогам года составит 20 тыс. рублей. Всего лишь на одной чашечке кофе!
последнее знаете что сказал... в марте-ноябре 2017 путинскому режиму - вилы!
Кто вилы то понесет ? Те клоуны которые недавно в Вильнюсе отжигали ? По сравнению с ними, император вместе со всем своим едром образец честности и порядочности.
Короткий ответ: отложить 31 декабря $1000.
Всё остальное не выдерживает критики. В России обычно получают зарплату два раза в месяц, аванс и остаток оклада после вычета налогов. Здесь предлагается после получения зарплаты не делать сразу накопления, а ожидать наступления недели, идти в обменник и покупать $1+ доллар США. Некоторые "втянувшиеся", благодаря совету автора, могут начать еженедельно откладывать с кредитной карты. Неважно, что это очень убыточно, это ведь игровая манера когда делать не
...чего.
Возможно гораздо лучшим решением будет поиграть в компьютерные экономические игры, да даже на планшетах, смартфонах. Если человек привыкнет делать накопления в играх, то и в жизни может начать сберегать и копить.
не британские, а чешские ЕМНИП