Как начать копить деньги? Ещё один «глупый» совет

Короткий ответ: сберегайте разницу.



Длинный ответ.



Практика показывает, что простые и на первый взгляд «глупые» или «детские» решения, касающиеся сбережений и инвестиций, часто оказываются наиболее востребованными и действенными, несмотря на возмущение и протесты отдельных комментаторов. Умудрённые опытом инвесторы, ворочающие миллионами, могут смело пропустить этот совет, им он не пригодится.



Но если вы живёте от зарплаты до зарплаты и отчаялись научиться откладывать деньги, чтобы иметь хотя бы небольшую «финансовую подушку безопасности», попробуйте начать с этого варианта, возможно, он «сработает» в вашем случае.



Небогатые люди часто пользуются различными акциями, скидочными сервисами и купонами, чтобы сэкономить немного денег на регулярных или разовых тратах. Наверное, не стоит подробно рассказывать, что далеко не всегда скидки - на самом деле скидки, магазины могут и обманывать покупателей, сначала повышая цены, а потом делая «скидку» до обычного уровня. Тем не менее, настоящие «выгодные сделки» встречаются и позволяют экономить немного денег по сравнению с обычными тратами.



Цель магазинов, проводящих скидочные акции, о которой они предпочитают не распространяться, - заставить вас потратить сэкономленные деньги на другой товар. Если вы привыкли тратить в супермаркете по 3 тыс. рублей за раз, то очень вероятно, что вы их всё равно потратите, даже если купите часть товаров со скидкой - просто сэкономленные деньги уйдут на другие товары (возможно, не очень нужные).



В ваших силах не поддаваться на эту «провокацию». Покупайте товары по своему обычному списку (вы же ходите в магазин с заранее заготовленным списком?), а сэкономленные на скидке деньги учитывайте отдельно. То же относится и к другим регулярным и разовым покупкам: одежда, бензин, запчасти, мебель, электроника и т.д.



Кстати, под «скидкой» в данном случае можно понимать не только жёлтый ценник с надписью «-20%», но и просто покупку по более выгодной цене, чем средняя по рынке. Тут, конечно, речь в первую очередь о разного рода технике: поиск в интернете наверняка позволит сэкономить 10-20% от цены смартфона, фотоаппарата, телевизора или другого подобного товара по сравнению с ценой в ближайшем магазине. Эту разницу тоже можно считать «скидкой» и направить на сбережения.



Накопившуюся выгоду от скидок раз в месяц (или когда вам удобнее) отправляйте на сберегательный счёт или хотя бы в копилку. Не обязательно собирать деньги в виде бумажек и монет и нести их в банк. Наверняка вы получаете зарплату на карту, а значит, можете сразу после её поступления перевести накопившуюся «скидочную» сумму на сберегательный счёт, оставив наличку в кошельке.



Следуя этому совету, не накопишь на квартиру или даже машину. Суть данной рекомендации, как и многих подобных - запустить своего рода «игру», в рамках которой человек учится более ответственно относиться к своим деньгам, учитывать расходы и находить неожиданные резервы. Скучное ежемесячное перечисление 10% дохода на сберегательный счёт быстро надоедает, зато «охота» за скидками, подсчёт разницы и «ручное» перечисление её на счёт - своего рода развлечение. Которое, кстати, можно поручить детям, заодно обучая их финансовой грамотности.



Тем не менее, и с чисто денежной точки зрения в «сбережении разницы» есть смысл. Если экономить на скидках в среднем хотя бы 5% от текущих расходов и откладывать их на счёт, то за год обычная небогатая семья соберёт несколько десятков тысяч рублей. Которые, в свою очередь, можно потратить с умом: на обучение более выгодной профессии, «инвестиции» в детей или поправку собственного здоровья.



PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.