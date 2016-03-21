Как начать копить деньги? Ещё один «глупый» совет

Короткий ответ: сберегайте разницу.
Длинный ответ.
Практика показывает, что простые и на первый взгляд «глупые» или «детские» решения, касающиеся сбережений и инвестиций, часто оказываются наиболее востребованными и действенными, несмотря на возмущение и протесты отдельных комментаторов. Умудрённые опытом инвесторы, ворочающие миллионами, могут смело пропустить этот совет, им он не пригодится.
Но если вы живёте от зарплаты до зарплаты и отчаялись научиться откладывать деньги, чтобы иметь хотя бы небольшую «финансовую подушку безопасности», попробуйте начать с этого варианта, возможно, он «сработает» в вашем случае.
Небогатые люди часто пользуются различными акциями, скидочными сервисами и купонами, чтобы сэкономить немного денег на регулярных или разовых тратах. Наверное, не стоит подробно рассказывать, что далеко не всегда скидки - на самом деле скидки, магазины могут и обманывать покупателей, сначала повышая цены, а потом делая «скидку» до обычного уровня. Тем не менее, настоящие «выгодные сделки» встречаются и позволяют экономить немного денег по сравнению с обычными тратами.
Цель магазинов, проводящих скидочные акции, о которой они предпочитают не распространяться, - заставить вас потратить сэкономленные деньги на другой товар. Если вы привыкли тратить в супермаркете по 3 тыс. рублей за раз, то очень вероятно, что вы их всё равно потратите, даже если купите часть товаров со скидкой - просто сэкономленные деньги уйдут на другие товары (возможно, не очень нужные).
В ваших силах не поддаваться на эту «провокацию». Покупайте товары по своему обычному списку (вы же ходите в магазин с заранее заготовленным списком?), а сэкономленные на скидке деньги учитывайте отдельно. То же относится и к другим регулярным и разовым покупкам: одежда, бензин, запчасти, мебель, электроника и т.д.
Кстати, под «скидкой» в данном случае можно понимать не только жёлтый ценник с надписью «-20%», но и просто покупку по более выгодной цене, чем средняя по рынке. Тут, конечно, речь в первую очередь о разного рода технике: поиск в интернете наверняка позволит сэкономить 10-20% от цены смартфона, фотоаппарата, телевизора или другого подобного товара по сравнению с ценой в ближайшем магазине. Эту разницу тоже можно считать «скидкой» и направить на сбережения.
Накопившуюся выгоду от скидок раз в месяц (или когда вам удобнее) отправляйте на сберегательный счёт или хотя бы в копилку. Не обязательно собирать деньги в виде бумажек и монет и нести их в банк. Наверняка вы получаете зарплату на карту, а значит, можете сразу после её поступления перевести накопившуюся «скидочную» сумму на сберегательный счёт, оставив наличку в кошельке.
Следуя этому совету, не накопишь на квартиру или даже машину. Суть данной рекомендации, как и многих подобных - запустить своего рода «игру», в рамках которой человек учится более ответственно относиться к своим деньгам, учитывать расходы и находить неожиданные резервы. Скучное ежемесячное перечисление 10% дохода на сберегательный счёт быстро надоедает, зато «охота» за скидками, подсчёт разницы и «ручное» перечисление её на счёт - своего рода развлечение. Которое, кстати, можно поручить детям, заодно обучая их финансовой грамотности.
Тем не менее, и с чисто денежной точки зрения в «сбережении разницы» есть смысл. Если экономить на скидках в среднем хотя бы 5% от текущих расходов и откладывать их на счёт, то за год обычная небогатая семья соберёт несколько десятков тысяч рублей. Которые, в свою очередь, можно потратить с умом: на обучение более выгодной профессии, «инвестиции» в детей или поправку собственного здоровья.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 17
И вновь соглашусь с автором. Но развлечение не для всех. Мне очень нравилось в детстве подобное, практикую и сейчас, поэтому и вторую статью про такие способы накопления приветствую и одобряю.
"Но развлечение не для всех"
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Этим "развлечением" заняты почти все россияне в возрасте 20-40 + после 60 лет!
Сбережение 10% от дохода действительно может быстро надоесть, так как это очень мало. Я начинал с ориентира в 50% от дохода (зарплаты, премий). В среднем выходит даже больше. Но при этом весь доход от сбережений (проценты, купоны, прибыль) можно направлять в расход.
fgfdsgsdfgdg пишет:
"Но развлечение не для всех"
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Этим "развлечением" заняты почти все россияне в возрасте 20-40 + после 60 лет!
Не соглашусь, 26 лет, а подобный способ действительно может быть лишь развлечением, я например отслеживаю объемы полученного кешбека.
Так что это не для России
Вообще не понял, причем тут связь: небогатые люди и именно поэтому они всякой фигней пользуются типа скидочные сервисы etc. Прям как то высокомерно звучит
Тратить деньги с умом это тоже часть финансовой дисциплины и к бедности не имеет никакого отношения.
Обратите внимание,что творят банки, уже слышу от многих "РОССИЙСКАЯ КОБОЛА". Сходите на сайт РУССКИЙ СТАНДАРТ(соответствует), волосы шевелятся. Государство-то правовое.
Сплошные "дыры", тарифы, как?
Конопатить дырки, другого пути наверное нет
люди, которые ведутся на маркетинговые приемы (скидки карты), состоятельными никогда не будут
Не соглашусь. Есть у меня одна знакомая, у неё муж занимает хорошо оплачиваемую должность в "ЛУКойле", да и сама она немало зарабатывает. Но вот что касается расходной части их семейного бюджета, то они везде пытаются найти выгоду (покупают по акциям, не гнушаются брать вещи б/у у знакомых). А все сэкономленные деньги направляют на покупку очередной квартиры или машины.
Сберегайте разницу - ваще улыбнуло... И у кого она образуется?
ФОРМИРУЙТЕ разницу и ищите куда бы ее сберечь от грязных ручек.... включая СВОИ!
Т.е. не так пришло 100 р. потратил 90 и 10 в кубышку. Пришло 100, СНАЧАЛА в кубышку 10, а потом 90 распределяешь уже чтобы хватило....
Если Вы про рубли то лучше сразу тратить.
А если сэкономленные таким образом деньги в банк на депозит класть-то через несколько лет можно увидеть что такое сила сложного процента. Но к сожалению рублевый депозит скорей всего обесцениться из-за девальвации рубля, а процент в $ выше 5-7 процентов (в конце 2014 было и такое ) не поднимался.
Так что это не для России
Это для любой страны мира, какая разница. Речь идет о финансовой стратегии.
Приветствую всех,доброго вечера.,игра игрой,а жизнь диктует свои правила.Сплошные "дыры", тарифы, как? сэкономишь в магазине,отдашь за коммуналку. Согласен с aleksk kr ,в РОССИИ это не катит и не покатит.
Обратите внимание,что творят банки, уже слышу от многих "РОССИЙСКАЯ КОБОЛА". Сходите на сайт РУССКИЙ СТАНДАРТ(соответствует), волосы шевелятся. Государство-то правовое.
Меня как вкладчика всегда очень радуют подобные рассуждения. Они означают, что не оскудеют потоки берущих кредиты, а значит, банкам будет с чего платить мне проценты.