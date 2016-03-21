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Как начать копить деньги? Ещё один «глупый» совет

20.03.2016 20:00 17 11 577 просмотров
Короткий ответ: сберегайте разницу.

Длинный ответ.

Практика показывает, что простые и на первый взгляд «глупые» или «детские» решения, касающиеся сбережений и инвестиций, часто оказываются наиболее востребованными и действенными, несмотря на возмущение и протесты отдельных комментаторов. Умудрённые опытом инвесторы, ворочающие миллионами, могут смело пропустить этот совет, им он не пригодится.

Но если вы живёте от зарплаты до зарплаты и отчаялись научиться откладывать деньги, чтобы иметь хотя бы небольшую «финансовую подушку безопасности», попробуйте начать с этого варианта, возможно, он «сработает» в вашем случае.

Небогатые люди часто пользуются различными акциями, скидочными сервисами и купонами, чтобы сэкономить немного денег на регулярных или разовых тратах. Наверное, не стоит подробно рассказывать, что далеко не всегда скидки - на самом деле скидки, магазины могут и обманывать покупателей, сначала повышая цены, а потом делая «скидку» до обычного уровня. Тем не менее, настоящие «выгодные сделки» встречаются и позволяют экономить немного денег по сравнению с обычными тратами.

Цель магазинов, проводящих скидочные акции, о которой они предпочитают не распространяться, - заставить вас потратить сэкономленные деньги на другой товар. Если вы привыкли тратить в супермаркете по 3 тыс. рублей за раз, то очень вероятно, что вы их всё равно потратите, даже если купите часть товаров со скидкой - просто сэкономленные деньги уйдут на другие товары (возможно, не очень нужные).

В ваших силах не поддаваться на эту «провокацию». Покупайте товары по своему обычному списку (вы же ходите в магазин с заранее заготовленным списком?), а сэкономленные на скидке деньги учитывайте отдельно. То же относится и к другим регулярным и разовым покупкам: одежда, бензин, запчасти, мебель, электроника и т.д.

Кстати, под «скидкой» в данном случае можно понимать не только жёлтый ценник с надписью «-20%», но и просто покупку по более выгодной цене, чем средняя по рынке. Тут, конечно, речь в первую очередь о разного рода технике: поиск в интернете наверняка позволит сэкономить 10-20% от цены смартфона, фотоаппарата, телевизора или другого подобного товара по сравнению с ценой в ближайшем магазине. Эту разницу тоже можно считать «скидкой» и направить на сбережения.

Накопившуюся выгоду от скидок раз в месяц (или когда вам удобнее) отправляйте на сберегательный счёт или хотя бы в копилку. Не обязательно собирать деньги в виде бумажек и монет и нести их в банк. Наверняка вы получаете зарплату на карту, а значит, можете сразу после её поступления перевести накопившуюся «скидочную» сумму на сберегательный счёт, оставив наличку в кошельке.

Следуя этому совету, не накопишь на квартиру или даже машину. Суть данной рекомендации, как и многих подобных - запустить своего рода «игру», в рамках которой человек учится более ответственно относиться к своим деньгам, учитывать расходы и находить неожиданные резервы. Скучное ежемесячное перечисление 10% дохода на сберегательный счёт быстро надоедает, зато «охота» за скидками, подсчёт разницы и «ручное» перечисление её на счёт - своего рода развлечение. Которое, кстати, можно поручить детям, заодно обучая их финансовой грамотности.

Тем не менее, и с чисто денежной точки зрения в «сбережении разницы» есть смысл. Если экономить на скидках в среднем хотя бы 5% от текущих расходов и откладывать их на счёт, то за год обычная небогатая семья соберёт несколько десятков тысяч рублей. Которые, в свою очередь, можно потратить с умом: на обучение более выгодной профессии, «инвестиции» в детей или поправку собственного здоровья.

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 17

fgfdsgsdfgdg  (fgfdsgsdfgdg)
#
Цитата
Скучное ежемесячное перечисление 10% дохода на сберегательный счёт быстро надоедает, зато «охота» за скидками, подсчёт разницы и «ручное» перечисление её на счёт - своего рода развлечение.

И вновь соглашусь с автором. Но развлечение не для всех. Мне очень нравилось в детстве подобное, практикую и сейчас, поэтому и вторую статью про такие способы накопления приветствую и одобряю.
Игорь Мксв  (9066496087)
#
fgfdsgsdfgdg пишет:
"Но развлечение не для всех"
-------------------------------------------------------------
Этим "развлечением" заняты почти все россияне в возрасте 20-40 + после 60 лет! smile:D
Ярослав  (Yar_a)
#
Цитата
Скучное ежемесячное перечисление 10% дохода на сберегательный счёт быстро надоедает

Сбережение 10% от дохода действительно может быстро надоесть, так как это очень мало. Я начинал с ориентира в 50% от дохода (зарплаты, премий). В среднем выходит даже больше. Но при этом весь доход от сбережений (проценты, купоны, прибыль) можно направлять в расход.
Lynette Scavo  (Lynette)
#
Автор все говорит правильно. Кроме одного момента. Нельзя называть игру игрой. Это парадокс восприятия личных финансовых процессов. В сознании российских потребителей накопления - это когда серьезно. Очень серьезно. Только крайне небольшой процент финансового грамотного населения (которое финансовой грамотное не потому что много знает, а потому что уровень интеллекта и образования у них соответствующий, плюс способность к рефлексии ярко выражена) способен понимать, что можно сберегать в игровой форме, вырабатывая таким образом привычку. Большинство не приемлет игр с банками и деньгами, отторгая идею. Ну не вяжутся игры в сознании потребителей с деньгами. Так что убрать слово "игра", и все ок.
Роман  (MaxHo)
#
Цитата
Которое, кстати, можно поручить детям, заодно обучая их финансовой грамотности.
smile:thumbsup:
Ярослав  (Yar_a)
#
"Игроков" у нас полно. Они несут свои сбережения в МММ, КПК, МФО, "УК" и прочие организации. Всё-таки к сбережениям надо относиться не как к игре, а со всей серьёзностью, как к ипотеке наоборот. Ведь многим удаётся делать сбережения, но сохранить их удаётся далеко не всем.
Роман  (energiser)
#
Цитата
Игорь Мксв пишет:
fgfdsgsdfgdg пишет:
"Но развлечение не для всех"
-------------------------------------------------------------
Этим "развлечением" заняты почти все россияне в возрасте 20-40 + после 60 лет! smile:D


Не соглашусь, 26 лет, а подобный способ действительно может быть лишь развлечением, я например отслеживаю объемы полученного кешбека.
aleksk kr  (fintreyd)
#
А если сэкономленные таким образом деньги в банк на депозит класть-то через несколько лет можно увидеть что такое сила сложного процента. Но к сожалению рублевый депозит скорей всего обесцениться из-за девальвации рубля, а процент в $ выше 5-7 процентов (в конце 2014 было и такое ) не поднимался.
Так что это не для России smile:-(
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Цитата
Небогатые люди часто пользуются различными акциями, скидочными сервисами и купонами, чтобы сэкономить немного денег на регулярных или разовых тратах.

Вообще не понял, причем тут связь: небогатые люди и именно поэтому они всякой фигней пользуются типа скидочные сервисы etc. Прям как то высокомерно звучит smile:|
Тратить деньги с умом это тоже часть финансовой дисциплины и к бедности не имеет никакого отношения.
Юрий Степанов  (LOXOTRON)
#
Приветствую всех,доброго вечера.,игра игрой,а жизнь диктует свои правила.Сплошные "дыры", тарифы, как? сэкономишь в магазине,отдашь за коммуналку. Согласен с aleksk kr ,в РОССИИ это не катит и не покатит.
Обратите внимание,что творят банки, уже слышу от многих "РОССИЙСКАЯ КОБОЛА". Сходите на сайт РУССКИЙ СТАНДАРТ(соответствует), волосы шевелятся. Государство-то правовое.
Вячеслав Попов  (ViSlav)
#
Цитата
Юрий Степанов пишет:
Сплошные "дыры", тарифы, как?

Конопатить дырки, другого пути наверное нет
Михаил Никонов
#
Очень мудрено. И еще - люди, которые ведутся на маркетинговые приемы (скидки карты), состоятельными никогда не будут. Они и накопленное таким способом все равно потратят, найдут причины.
Дмитрий  (banker1985)
#
Цитата
Михаил Никонов пишет:
люди, которые ведутся на маркетинговые приемы (скидки карты), состоятельными никогда не будут

Не соглашусь. Есть у меня одна знакомая, у неё муж занимает хорошо оплачиваемую должность в "ЛУКойле", да и сама она немало зарабатывает. Но вот что касается расходной части их семейного бюджета, то они везде пытаются найти выгоду (покупают по акциям, не гнушаются брать вещи б/у у знакомых). А все сэкономленные деньги направляют на покупку очередной квартиры или машины.
Евгений Иванов  (jenya357)
#
ДА....
Сберегайте разницу - ваще улыбнуло... И у кого она образуется?
ФОРМИРУЙТЕ разницу и ищите куда бы ее сберечь от грязных ручек.... включая СВОИ!
Т.е. не так пришло 100 р. потратил 90 и 10 в кубышку. Пришло 100, СНАЧАЛА в кубышку 10, а потом 90 распределяешь уже чтобы хватило....
Если Вы про рубли то лучше сразу тратить.
Biarritz  (Biarritz)
#
Цитата
aleksk kr пишет:
А если сэкономленные таким образом деньги в банк на депозит класть-то через несколько лет можно увидеть что такое сила сложного процента. Но к сожалению рублевый депозит скорей всего обесцениться из-за девальвации рубля, а процент в $ выше 5-7 процентов (в конце 2014 было и такое ) не поднимался.
Так что это не для России smile:-(

Это для любой страны мира, какая разница. Речь идет о финансовой стратегии.
Biarritz  (Biarritz)
#
Цитата
Юрий Степанов пишет:
Приветствую всех,доброго вечера.,игра игрой,а жизнь диктует свои правила.Сплошные "дыры", тарифы, как? сэкономишь в магазине,отдашь за коммуналку. Согласен с aleksk kr ,в РОССИИ это не катит и не покатит.
Обратите внимание,что творят банки, уже слышу от многих "РОССИЙСКАЯ КОБОЛА". Сходите на сайт РУССКИЙ СТАНДАРТ(соответствует), волосы шевелятся. Государство-то правовое.

Меня как вкладчика всегда очень радуют подобные рассуждения. Они означают, что не оскудеют потоки берущих кредиты, а значит, банкам будет с чего платить мне проценты. smile:D
Александр  (AlexandrNic)
#
Вот никогда не бегал за скидками. И так нормально коплю, если нужно. Тратить просто нужно на то, что нужно, а на то, что не нужно - тратить не нужно. (с)
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