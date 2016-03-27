Как избежать «ловушек» накопительных счетов?

Короткий ответ: как всегда - внимательно читать условия и обращать внимание на тонкости, о которых говорится ниже.



Длинный ответ.



Накопительный счёт в банке удобен двум типам клиентов: тем, кто хочет иметь возможность использовать часть денег в любой момент, и тем, у кого на руках на короткий срок оказалось много денег, по которым хочется получить хоть какой-то доход.



В общих чертах, накопительный счёт - это текущий счёт с повышенными процентами. То есть можно свободно вносить и снимать деньги, банк всё равно будет начислять проценты по ставке больше нуля, но меньше, чем на обычных срочных депозитах.



А вот дальше начинаются «тонкости», которые могут сильно разочаровать клиента. Большинство банков так выстраивает работу с накопительными счетами, что реально получаемые клиентами проценты оказываются намного ниже заявленных. Как они этого добиваются?



1. Начисление процентов на минимальный остаток в течение месяца. Почти все банки, предлагающие накопительные счета, делают это. Данное правило означает, что заявленные проценты начисляются не на среднюю сумму на счёте, не на начальную и не на конечную, а на минимальную, что была на нём в любой день месяца. То есть, если вы положили на счёт 300 тыс. рублей, потом сняли 100 тыс. рублей, а через пару дней вернули их на счёт и добавили ещё 300 тыс. рублей, то банк начислит проценты только на 200 тыс. рублей, несмотря на то, что почти весь месяц на счёте было намного больше денег.



Это правило вроде бы не имеет значения для людей, которые не трогают деньги на счёте. На самом деле, оно касается и их, но только один раз - при закрытии договора и снятии (переводе) суммы со счёта. Логично предположить, что банк должен выплатить проценты за часть последнего месяца. Но нет - большинство банков за последний месяц не платит ничего, даже если вы закрываете счёт 29-го числа. В результате, реальный процент, полученный за срок нахождения денег на счёте, может оказаться намного ниже, чем вы рассчитывали.



Кстати, это же правило влияет и на первый месяц нахождения денег на счёте. Проценты начинают считаться со следующего после открытия счёта дня (утром система «смотрит» остаток и начисляет на него проценты). Обратите внимание: не от момента внесения денег, а от момента подписания договора об открытии счёта. Это значит, что если вы сегодня подписали договор, а завтра перечислили на счёт деньги (они придут днём или вечером), то за первый календарный месяц проценты вы не получите, так как формально на начало первого дня у вас на счёте было ноль рублей.



Впрочем, есть банки, предлагающие ежедневную выплату процентов по реальному остатку на счёте на данный день. Встречается и «гибридная» система подсчёта процентов: от минимального остатка за месяц зависит не сумма, на которую начисляются проценты, а их ставка. То есть вы получите проценты за каждый день нахождения денег на счёте, просто если вы снимали какие-то суммы в течение месяца, то ставка процента может быть ниже.



Что делать? Искать накопительный счёт с ежедневной выплатой процентов. Не начислением, а выплатой, это важно. Такие есть, например, вклад в Touch Bank - проекте ОТП-Банка, или «Клик»-счёт в Юникредите. Это не рекомендация открывать данные счета, т.к. вас могут не устроить прочие условия, просто информация. Если вы знаете другие подобные счета - пишите в комментариях.



Если не получилось найти хорошее предложение или не устраивают другие условия по такому счёту, надо внимательно относиться к «обычному» накопительному счёту:



- вносить деньги на накопительный счёт сразу при открытии, а не на следующий день;

- в дальнейшем вносить деньги по возможности в конце месяца, а не в начале следующего;

- запланировать снятие денег в начале месяца или, если есть возможность, потянуть время до начала месяца, чтобы получить проценты за предыдущий месяц.



2. Запрет операций. Накопительный счёт обычно работает как текущий, то есть клиент может проводить по нему операции через интернет-банк или в отделении банка, а иногда и снимать наличные через карту. Но в некоторых случаях это не так: накопительный счёт выступает в роли исключительно «кубышки». Единственное, что с ним можно делать - пополнять с другого счёта в том же банке или выводить деньги на другой счёт в том же банке.



Например, в ВТБ24 под «снятием» денег с накопительного счёта понимается только их перечисление на мастер-счёт. То же самое - в Альфа-банке: никакие операции по накопительному счёту не проводятся, для распоряжения деньгами надо сначала перевести их на текущий счёт.



Подобное условие - не всегда негативное. Кому-то наоборот будет спокойнее, если крупная сумма лежит на «защищённом» счёте, с которым злоумышленник почти ничего не может сделать. Но при наличии не самых выгодных тарифов по текущим счетам это правило может привести к снижению общего дохода от накоплений.



3. Платное снятие наличных. В некоторых банках при снятии наличных с накопительного счёта приходится платить процент. Особенно, если деньги были внесены безналичным способом из других банков, а до снятия прошло менее 30 дней (защита от обналички, в этом случае комиссия может составить и 10% от суммы снятия). Также платными могут быть и внешние платежи со счёта, например, 1% за платёжку, но не менее 50 рублей. Соответственно, ваш общий доход от накоплений уменьшится.



Чтобы заранее понять, что вам грозит, смотрите не только тарифы по накопительному счёту, но и тарифы по операциям по текущему счёту.



Накопительный счёт - полезный инструмент, но он имеет свои особенности, без учёта которых незадачливый клиент может не получить ожидаемые проценты. В подавляющем большинстве случаев банки, платящие хорошие проценты по накопительным счетам, обкладывают их таким количеством неочевидных условий, что реальный доход почти у всех клиентов оказывается намного ниже рекламируемого. Поэтому при открытии накопительного счёта надо очень внимательно изучить и понят все тонкости начисления процентов. Накопительный счёт - не срочный депозит, где обычно всё достаточно просто, это «ловушка» для доверчивых и невнимательных сберегателей.



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