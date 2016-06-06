Как избавиться от долгов за 10 шагов?

Короткий ответ: точно знать свои долги, погашать в правильном порядке и контролировать расходы.



Длинный ответ.



Если у вас на 30 тыс. рублей зарплаты приходится 40 тыс. рублей ежемесячных выплат по долгам, то никакие волшебные «шаги» не помогут. Поэтому должен сразу предупредить: этот совет поможет только тем, кто в принципе в состоянии гасить свои долги - то есть имеет достаточные для этого доходы, но по каким-то причинам не научился правильно управлять задолженностью и текущими расходами. Говоря просто, таким людям надо привести в порядок свои финансовые дела - именно это можно сделать за 10 перечисленных ниже шагов, основанных на советах иностранных экспертов и адаптированных под российские реалии.



Обратите внимание, что советы задают лишь общий порядок действий и принципы работы с долгами. В то же время, частные случаи могут потребовать некоторых изменений. Например, реальную ставку по карточкам с грейс-периодом определить сложно (она может равняться и нулю). Или выплату некоторых долгов (скажем, родственникам) можно на время отложить, сосредоточившись на других задолженностях. Такие случаи стоит «вынести за скобки» и рассматривать отдельно.



1. Составьте полный список своих долгов: от ипотеки и автокредита до занятых у соседей денег «до получки». Все карточки, все рассрочки и т.п. Это должна быть таблица (в табличном редакторе или хотя бы на бумаге), в которой необходимо указать следующие параметры для каждого долга:



- кому и за что вы должны;

- сколько должны («тело» кредита);

- реальная эффективная ставка кредита;

- минимальный ежемесячный платёж;

- планируемые выплаты (эта графа сначала останется пустой, вы её заполните позже).



2. Отсортируйте таблицу по размеру ставки - от большей к меньшей. Среди долгов с примерно одинаковой ставкой выше должны стоять меньшие по размеру. Приоритет меньшим долгам - момент спорный, но он имеет в первую очередь психологический смысл: когда вы увидите, что предпринимаемые усилия явным образом приносят результат в виде уменьшения количества кредитов, это подстегнёт ваше желание продолжать процесс. К тому же, с меньшим количеством разных долгов работать проще.



3. Если есть возможность, рефинансируйте часть долга. Сейчас это сделать сложно, особенно людям, ранее имевшим проблемы с выплатами кредитов, поэтому данный пункт - опция для счастливчиков, которые могут это сделать. Если у вас есть где взять новый долг под относительно низкую процентную ставку, сделайте это, а полученными деньгами погасите самые дорогие и мелкие долги (в верхней части отсортированной таблицы). Внесите этот долг в таблицу. Если нет такой возможности, то не страшно.



4. Определите максимальную ежемесячную сумму, которую вы можете потратить на выплату долгов, и впишите её в таблицу как будущую общую сумму выплат. Если вы всерьёз поставили себе цель избавиться от кредитов, возможно, есть смысл жёстко урезать остальные расходы на несколько месяцев, оставив лишь самые необходимые, чтобы увеличить сумму выплат.



Если хотите, предупредите достаточно близких людей (от родственников до некоторых сослуживцев), что вы «сели на финансовую диету» и попросите их не соблазнять вас приглашениями в рестораны, рассказами о новых гаджетах и т.п. При необходимости заранее попросите прощения за ваш возможный отказ от подарков друзьям на дни рождения и т.п. Если вы решили экономить всей семьёй, явным образом договоритесь с партнёром и детьми/родителями, что будете друг друга контролировать в тратах, чтобы потом не было обид и недопонимания. В целом, «финансовая диета» - отдельная тема, но по крайней мере, хотя бы отнеситесь к этому вопросу всерьёз.



5. В составленной вами таблице начните заполнять графу «планируемые выплаты» снизу вверх. Для всех кредитов, кроме самого верхнего, ставьте сумму, равную минимальному платежу. Для самого верхнего кредита используйте все деньги, оставшиеся от запланированной суммы выплат после заполнения остальной таблицы. Такое распределение платежей позволит вам в первую очередь избавиться от самых «дорогих» долгов, сократив со временем среднюю ставку вашей общей задолженности.



6. Автоматизируйте платежи. Настройте в вашем интернет-банке автоматические платежи на несколько месяцев вперёд по каждому кредиту. В качестве даты платежа указывайте не последний возможный день, а закладывайте хотя бы 3-4 дня запаса.



Если есть возможность выделить для всех или части платежей какой-то один день, сделайте это. Желательно, чтобы такой день был вскоре после обычной даты получения дохода (например, зарплаты), но не совсем близко, так как зарплата может задержаться на пару дней, что сорвёт выплату долгов.



Настройте доставку сообщений об операциях на телефон и/или электронную почту. Если вы настроили один «день расплаты» в месяц, то выработайте в себе привычку заходить в интернет-банк на следующий день, чтобы проверить, что все выплаты прошли успешно.



7. При получении неожиданных доходов (премия, продажа имущества, наследство) направляйте их на погашение самого дорогого долга.



8. После выплаты самого дорогого долга перераспределите высвободившиеся деньги на погашение следующего, сохранив по остальным только минимальные выплаты. Получится своеобразный эффект «снежного кома»: каждый следующий долг будет гаситься быстрее предыдущего.



9. Периодически пересматривайте вашу таблицу, вносите в неё произошедшие изменения. Держите её на виду. Явным образом отмечайте «закрытые» долги (зачёркивайте, меняйте цвет шрифта и т.п.), чтобы показать себе, что процесс успешно идёт. Вам нужна поддерживающая мотивация, особенно когда захочется всё бросить и потратить деньги на что-то приятное (а этот момент точно наступит). После выплаты долгов по кредитным картам, закрывайте их совсем (если не используете карты для каких-то схем, связанных с бонусами, грейс-периодами и т.п.).



10. Не каждый долг страшен, не каждый долг можно и нужно максимально быстро гасить, ограничивая себя во всём. Скажем, ипотека по разумной ставке - это нормальный инструмент, с которым можно прожить 15-20 лет, не страдая от потерь. Нет большого смысла портить себе жизнь на несколько лет, отказывая во всех удовольствиях, ради сокращения срока ипотеки на 3-4 года. Кредитная карта с реально нужными вам (это важно) бонусами и удобным грейс-периодом - хороший рабочий инструмент для внимательного и грамотного человека. Но как минимум микрокредиты по безумным ставкам, а также банковские потребительские кредиты заслуживают того, чтобы избавиться от них как можно быстрее. Это сделает вашу жизнь намного спокойнее и проще.



PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.