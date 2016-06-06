Как избавиться от долгов за 10 шагов?

Короткий ответ: точно знать свои долги, погашать в правильном порядке и контролировать расходы.
Длинный ответ.
Если у вас на 30 тыс. рублей зарплаты приходится 40 тыс. рублей ежемесячных выплат по долгам, то никакие волшебные «шаги» не помогут. Поэтому должен сразу предупредить: этот совет поможет только тем, кто в принципе в состоянии гасить свои долги - то есть имеет достаточные для этого доходы, но по каким-то причинам не научился правильно управлять задолженностью и текущими расходами. Говоря просто, таким людям надо привести в порядок свои финансовые дела - именно это можно сделать за 10 перечисленных ниже шагов, основанных на советах иностранных экспертов и адаптированных под российские реалии.
Обратите внимание, что советы задают лишь общий порядок действий и принципы работы с долгами. В то же время, частные случаи могут потребовать некоторых изменений. Например, реальную ставку по карточкам с грейс-периодом определить сложно (она может равняться и нулю). Или выплату некоторых долгов (скажем, родственникам) можно на время отложить, сосредоточившись на других задолженностях. Такие случаи стоит «вынести за скобки» и рассматривать отдельно.
1. Составьте полный список своих долгов: от ипотеки и автокредита до занятых у соседей денег «до получки». Все карточки, все рассрочки и т.п. Это должна быть таблица (в табличном редакторе или хотя бы на бумаге), в которой необходимо указать следующие параметры для каждого долга:
- кому и за что вы должны;
- сколько должны («тело» кредита);
- реальная эффективная ставка кредита;
- минимальный ежемесячный платёж;
- планируемые выплаты (эта графа сначала останется пустой, вы её заполните позже).
2. Отсортируйте таблицу по размеру ставки - от большей к меньшей. Среди долгов с примерно одинаковой ставкой выше должны стоять меньшие по размеру. Приоритет меньшим долгам - момент спорный, но он имеет в первую очередь психологический смысл: когда вы увидите, что предпринимаемые усилия явным образом приносят результат в виде уменьшения количества кредитов, это подстегнёт ваше желание продолжать процесс. К тому же, с меньшим количеством разных долгов работать проще.
3. Если есть возможность, рефинансируйте часть долга. Сейчас это сделать сложно, особенно людям, ранее имевшим проблемы с выплатами кредитов, поэтому данный пункт - опция для счастливчиков, которые могут это сделать. Если у вас есть где взять новый долг под относительно низкую процентную ставку, сделайте это, а полученными деньгами погасите самые дорогие и мелкие долги (в верхней части отсортированной таблицы). Внесите этот долг в таблицу. Если нет такой возможности, то не страшно.
4. Определите максимальную ежемесячную сумму, которую вы можете потратить на выплату долгов, и впишите её в таблицу как будущую общую сумму выплат. Если вы всерьёз поставили себе цель избавиться от кредитов, возможно, есть смысл жёстко урезать остальные расходы на несколько месяцев, оставив лишь самые необходимые, чтобы увеличить сумму выплат.
Если хотите, предупредите достаточно близких людей (от родственников до некоторых сослуживцев), что вы «сели на финансовую диету» и попросите их не соблазнять вас приглашениями в рестораны, рассказами о новых гаджетах и т.п. При необходимости заранее попросите прощения за ваш возможный отказ от подарков друзьям на дни рождения и т.п. Если вы решили экономить всей семьёй, явным образом договоритесь с партнёром и детьми/родителями, что будете друг друга контролировать в тратах, чтобы потом не было обид и недопонимания. В целом, «финансовая диета» - отдельная тема, но по крайней мере, хотя бы отнеситесь к этому вопросу всерьёз.
5. В составленной вами таблице начните заполнять графу «планируемые выплаты» снизу вверх. Для всех кредитов, кроме самого верхнего, ставьте сумму, равную минимальному платежу. Для самого верхнего кредита используйте все деньги, оставшиеся от запланированной суммы выплат после заполнения остальной таблицы. Такое распределение платежей позволит вам в первую очередь избавиться от самых «дорогих» долгов, сократив со временем среднюю ставку вашей общей задолженности.
6. Автоматизируйте платежи. Настройте в вашем интернет-банке автоматические платежи на несколько месяцев вперёд по каждому кредиту. В качестве даты платежа указывайте не последний возможный день, а закладывайте хотя бы 3-4 дня запаса.
Если есть возможность выделить для всех или части платежей какой-то один день, сделайте это. Желательно, чтобы такой день был вскоре после обычной даты получения дохода (например, зарплаты), но не совсем близко, так как зарплата может задержаться на пару дней, что сорвёт выплату долгов.
Настройте доставку сообщений об операциях на телефон и/или электронную почту. Если вы настроили один «день расплаты» в месяц, то выработайте в себе привычку заходить в интернет-банк на следующий день, чтобы проверить, что все выплаты прошли успешно.
7. При получении неожиданных доходов (премия, продажа имущества, наследство) направляйте их на погашение самого дорогого долга.
8. После выплаты самого дорогого долга перераспределите высвободившиеся деньги на погашение следующего, сохранив по остальным только минимальные выплаты. Получится своеобразный эффект «снежного кома»: каждый следующий долг будет гаситься быстрее предыдущего.
9. Периодически пересматривайте вашу таблицу, вносите в неё произошедшие изменения. Держите её на виду. Явным образом отмечайте «закрытые» долги (зачёркивайте, меняйте цвет шрифта и т.п.), чтобы показать себе, что процесс успешно идёт. Вам нужна поддерживающая мотивация, особенно когда захочется всё бросить и потратить деньги на что-то приятное (а этот момент точно наступит). После выплаты долгов по кредитным картам, закрывайте их совсем (если не используете карты для каких-то схем, связанных с бонусами, грейс-периодами и т.п.).
10. Не каждый долг страшен, не каждый долг можно и нужно максимально быстро гасить, ограничивая себя во всём. Скажем, ипотека по разумной ставке - это нормальный инструмент, с которым можно прожить 15-20 лет, не страдая от потерь. Нет большого смысла портить себе жизнь на несколько лет, отказывая во всех удовольствиях, ради сокращения срока ипотеки на 3-4 года. Кредитная карта с реально нужными вам (это важно) бонусами и удобным грейс-периодом - хороший рабочий инструмент для внимательного и грамотного человека. Но как минимум микрокредиты по безумным ставкам, а также банковские потребительские кредиты заслуживают того, чтобы избавиться от них как можно быстрее. Это сделает вашу жизнь намного спокойнее и проще.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 19
В принципе, ничего нового, но структурировано, и достаточно понятно обычному пользователю.
Зачастую должнички не понимают и таких простых истин.
Зачастую должнички не понимают и таких простых истин.
Мне кажется, должники сейчас несколько пересмотрели свои взгляды на использование заемных средств)
По-крайней мере, кредитов "на отдохнуть" никто не берет.
К 10 Пункту: "Ипотеку гасить в первую очередь ибо если не вернете потребительский кредит - максимум опишут старый миксер, а если ипотеку, то потеряете жилье"
Вообще если кредитов больше 10, то это диагноз. Необходимо проконсультироваться с врачом, причем я пишу это совершенно серьезно. Кредитомания это конечно не психическое расстройство, но повод поговорить хотя бы с психологом.
И еще на заметку про мотивацию.... Всегда когда что ни будь хочется взять в кредит, посчитайте не сколько придется переплатить денег, а сколько можно купить подобных (похожих) вещей не влезая в кредит. Этот совет связан с восприятием, практически любым человеком, цифр и товаров.
Как пример: Сейчас я могу купить посудомоечную машину в кредит на пол года минимальный платеж такой то, если я пол года буду вносить этот минимальный платеж "под матрас", то через пол года куплю посудомоечную машину и новый холодильник" - примерно так...
А перестали брать, т.к. им перестали давать!
"Пролетарии-рантье", живущие в основном за счёт других, только и брали кредиты "на отдохнуть".
А перестали брать, т.к. им перестали давать!
Дают прекраснейшим образом и сейчас. Причем аж в рот впихивают. Тут другое - все таки народ у нас не поголовно дебилы, понимают, что в кризис брать кредит на "просто так" не совсем умно.
Так же в эти 60% я включил платежи по коммуналке, так как это ежемесячная финансовая нагрузка, которую нужно исполнять обязательно.
Есть пара кредитных карт, которыми пользуюсь для покупки товаров, которые требуют больших затрат чем у меня остается после погашения долгов, но рассчитываю эти долги таким образом, что бы расплатится в течении грейс-периода, и не перевалить за 60% от суммы ЗП если эти долги по кредитной карте распределить на ежемесячную оплату по 5-10% от суммы задолженности по кредитной карте.
Имхо это сейчас актуальная тема. Вопрос опубликуют ли?
Если у вас значительные долги, вы чувствуете что вот вот не сможете по ним платить - срочно составляйте с супругой брачный договор о об имущественной ответственности супругов (чтобы ваш долг был только на вас), а так же подарите свою собственность (кроме зубной щетки) вашим близким
Уже два раза читала, что если заемщик идет к этим юристам, а не сразу в свой банк за реструктуризацией, то он теряет время и деньги. Я понимаю, на данном сайте глупо ожидать иного подхода, но очень любопытно, насколько это правда?
Примерно лишь 2% всего взыскивают по гражд. делам СОЮ в Мск (очищено от штрафов). Коллекторы - это вообще тема для детского сада.
Почему? Ниже приведены мои рекомендации.
Что нам потребуется, чтобы изъять деньги у себя на выплаты кредитов и исполнять свои обязательства?
1. Включаем режим жесткой экономии.
- меняем привычки в пище, изучаем новые торговые марки, продолжая покупать качественное, но значительно дешевле, что сэкономит до 25%
- отказываемся от "поблажек" и "мелких радостей", которые могут вылиться, по скромным меркам, на сумму от 500 руб ежемесячно
- еду желательно покупать всегда со скидкой, что сэкономит до 40% за раз (я говорю о нормальных скидках, а просрочку или то, что вот-вот испортится, не берите ни в коем случае)
- перестаем платить за сотовую связь (пусть люди сами нам звонят)
- отказываемся от праздников, где мы должны скидываться или что-то дарить
- отказываемся от новых покупок, даже если это одежда ("одноразовое" может и немного дольше послужить)
- отказываемся от транспорта настолько, насколько это возможно
- отказываемся от дополнительных трат. Однако, если они возникают в результате выполнения поручений третьей стороны (не мог бы ты попутно заскочить в банк и внести очередной платеж?), перекладываем такие траты на них (могу, оплати мой проезд для этого!).
2. Анализируем обязательства и смотрим, за что мы можем не платить.
- за ЖКХ можно по закону не платить целых два месяца подряд (на самом деле, можно и дольше, пока вы уведомление о требовании уплаты долга не получите)
- займы друзей можно рефинансировать (друг, я ни в коем случае не отказываюсь тебе вернуть деньги, но можно я буду это делать не одним платежом сразу, а тремя равными, с интервалом в месяц? Конечно, на твое усмотрение!)
- по кредитным картам можно платить минимальные платежи, но лучше оплатить долг целиком сразу, поэтому забудьте
- ни в коем случае не допускайте просрочки по кредитам и картам, они повлекут за собой штрафы
- попробуйте в банке, где у вас кредитные обязательства, найти программы рефинансирования долга и, в случае, если они есть, посчитайте свою выгоду и предпримите нужное действие
3. Управляйте.
- не вижу смысла составлять четкий план на 9 месяцев вперед, но один расчетный период вы должны приблизительно просчитать
- зарезервируйте минимальную сумму на остатке, равную предполагаемым сиюминутным требованиям на случай, если у вас не окажется других денег и способов их получить. В этом случае, вы используете свой неприкосновенный тактический резерв (где взять? поголодайте недельку, пока на выходных, кушая недорогую капусту и кильку консервированную за 20 рублей! - вот вам уже и 800-1300 рублей)
- заручитесь поддержкой близких (не обязательно они должны вам давать сейчас деньги, но поставить их в известность о том, что вы, возможно, попытаетесь у них занять небольшую сумму - стОит!)
- не шикуйте, соотносите то, что уже потратили, на то, что еще предстоит потратить, смотря на остаток средств, помня, что "резерв" вы не имеете право тратить, а занимать равносильно каким-нибудь эмоциям
- желательно платить за 10 дней до очередного платежа
4. Найдите другие источники дохода. Лишние 50-50000 рублей не помешают.
Подытожим:
1. Жестко экономим, не позволяя быть другим тратам.
2. Анализируем то, за что обязаны заплатить и то, что можем повременить. Ищем пути реструктуризации долгов.
3. Управляем - это снимает стресс. Резервный фонд нам необходим, как воздух, но тратить от туда мы не имеем право. Поддержка близких и друзей тоже необходима, в перспективе.
4. Ищите новые источники доходы.
У меня, вроде бы, все.
Самый простой способ - долги не возвращать. ССП беспомощно и недееспособно, способов принуждения нет, статьи в УК кроме 177 нет, да и та не работает. Практически любой соображающий человек при желании уже сейчас долги не платит, вопрос всего лишь внутренней морали.
Примерно лишь 2% всего взыскивают по гражд. делам СОЮ в Мск (очищено от штрафов). Коллекторы - это вообще тема для детского сада.
Ну не платите. Только кто вам, такому, даже мизерный кредит одобрит по ставке хоть в 70% годовых? Никто. Репутация.