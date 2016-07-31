Как найти время для подработки?

Короткий ответ: изменить отношение к своему времени.



Длинный ответ.



Жизнь дорожает, зарплата не растёт или растёт не так быстро, как хочется, стабильность работы вызывает вопросы. Люди приходят к выводу, что одна работа - это мало для поддержания привычного уровня жизни и просто небезопасно с финансовой точки зрения. Для большей уверенности в завтрашнем дне стоит иметь одну или несколько подработок, приносящих дополнительный доход. Он может быть не очень высоким сам по себе, но если зарплата на основной работе хотя бы покрывает расходы на жильё, еду, одежду, транспорт и т.п., дополнительная наличка даёт намного больше финансовой свободы.



Найти дополнительную работу или создать собственный микробизнес обычно трудно, и как это сделать - вопрос отдельный. Но даже если есть такая возможность, у многих возникает ещё одна проблема: где найти время на это? Кажется, что день полностью забит делами: рабочие часы, дорога на работу и обратно, домашние дела, социальная жизнь, необходимый отдых - ни минуты свободной. И если заниматься чем-то ещё, придётся жертвовать сном или чем-то другим важным и необходимым.



На самом деле, часто это только так кажется: при небольшом усилии можно освободить несколько часов в неделю для дополнительного заработка.



Ниже - несколько советов, которые помогут вам более рационально распоряжаться своим временем. Стоит заметить, что не все советы полностью подходят всем: примите к сведению те, что соответствуют вашей работе и образу жизни и попробуйте адаптировать под свою ситуацию остальные.



1. Постарайтесь изменить отношение ко времени и делам. Механически следовать тем или иным советам, не понимая, почему надо поступать так, а не иначе, и не получая от этого удовлетворение, бесполезно. Такое поведение скорее приведёт вас к неврозу, чем поможет найти свободное время.



Поэтому в первую очередь научитесь двум вещам: относиться ко времени как к ресурсу (такому же, как деньги, знания, навыки, связи и т.п.) и быстро переключаться между делами, не «зависая» на чём-то одном. Последнее довольно сложно и, пожалуй, не всем доступно. Но потренироваться всё равно стоит: умение быстро переключаться между задачами и быстро реагировать на изменение ситуации - очень полезный навык.



2. Используйте время ожидания для мелких дел. Несколько минут на остановке транспорта, в очереди в парикмахерской, перед школой в ожидании ребёнка и т.п. - это хорошая возможность выполнить мелкие дела, на которые пришлось бы потратить более полезное время.



Можно оплатить счета через интернет-банк, позвонить или написать «социальное» сообщение родственникам или друзьям (если для вас это важно), ответить на электронное письмо, записаться к врачу, вызвать сантехника для ремонта давно подтекающего крана, в конце концов, ответить на личные сообщения в социальных сетях (но не «залипать» на чтении ленты) . Неплохо бы иметь список таких дел и последовательно вычёркивать из него пункты.



3. Используйте паузы в работе. Не все работают с полной нагрузкой «от звонка до звонка». В течение рабочего дня могут возникать перерывы в 15-30 минут, когда либо совсем нечего делать, либо нет срочной работы.



Если есть возможность, постарайтесь соединить эти «кусочки» времени в более длительные промежутки: заранее выполните часть будущей работы, перенеся паузу на более позднее время или наоборот отложите не очень срочные дела на ещё более поздний срок; присоедините свободные минуты к обеденному перерыву. В результате, вы сможете создать более длительную паузу и, например, сходить в магазин, освободив полчаса-час после работы. Понятно, что далеко не любая работа позволяет проделать такой «фокус», но подумайте - вдруг как раз у вас есть такая возможность?



4. Используйте время в транспорте для самообразования. В крупных городах дорога на работу и с работы часто занимает час-два в день, а то и дольше. Вместо того, чтобы в это время тупить в фейсбук, слушать музыку или рассматривать соседей в транспорте, запаситесь полезными обучающими материалами - благо, их сейчас в интернете очень много.



Учите слова иностранного языка, проходите курсы интернет-маркетинга, слушайте полезные аудио-книги, смотрите обучающие ролики. Самообразование - возможность повысить свою ценность как сотрудника (а это потенциально более высокая зарплата), придумать небольшой бизнес или просто стать умнее.



5. Сделайте слово «нет» своим другом. Научитесь вежливо говорить «нет» сотрудникам, приглашающим на пятничную пьянку, родственникам, слишком часто приходящим в гости, не очень близким друзьям, зовущим на день рождения, и т.п. Это не значит, что отказывать надо всем подряд и всегда, просто сократите количество таких пожирающих время «мероприятий» до разумного минимума. Отказ даже от одной «социальной активности» в неделю даст вам несколько часов свободного времени в месяц.



6. Делегируйте дела. Не самый очевидный совет, но тем не менее, стоит подумать о том, чтобы «купить» себе немного времени за счёт делегирования некоторых вопросов: уборка, хождение за продуктами (закажите их в интернет-магазине, пусть даже немного дороже), выгуливание собаки, присмотр за детьми, мелкий ремонт в доме, сборка мебели и т.п.



Речь не только о найме профессионалов за деньги, но и, например, о перераспределении обязанностей внутри семьи: если вы можете передать часть домашних дел мужу/жене, родителям/детям и т.д., освободив своё время для подработки, то не надо бояться обсудить этот вопрос. Сюда же относится и покупка современной бытовой техники, экономящей время. Если ваша подработка приносит больше денег, чем вы потратите на наём человека, который вымоет окна в вашей квартире, или на покупку посудомоечной машины, глупо этого не сделать.



7. Отдыхайте. Мозг и тело должны отдыхать, это не просто нормально, но и необходимо для эффективной работы. Поэтому планируйте время на отдых и не переживайте, что вы тратите его «зря». Попробуйте разные варианты и найдите лучшие для себя - кому-то для полноценного отдыха надо устроить поход на 20 км, кому-то полежать с сериалом на диване. И то, и другое - нормально.



8. Изучите свои возможности. Все знают про «сов» и «жаворонков», но не все относятся к этому достаточно серьёзно. Изучите себя, поймите, когда вы работаете максимально эффективно, и постарайтесь перестроить свою жизнь под ваш собственный график. Не всегда это просто и не всегда возможно, но если всерьёз поставить такую задачу, в конце концов вариант найдётся.



Возможно, вам будет удобнее вставать в пять утра, заниматься подработкой, потом идти на основную работу, а вечером ложиться спать рано. Или наоборот - найти основную работу с рабочим временем во второй половине дня, а ночью делать «шабашку», отсыпаясь потом до позднего утра. Осознайте, что здесь нет строгих правил, а работа «с восьми до пяти» подходит не всем.



9. Сократите рабочие часы. Если у вас есть хорошая подработка, приносящая такой же или более высокий доход, чем основная работа (в расчёте на рабочий час), то есть смысл поговорить с начальством о сокращённом рабочем дне. Вы потеряете часть дохода, но сможете более эффективно тратить время, зарабатывая больше на второй работе или фрилансе. Кроме того, это выгоднее с т.з. диверсификации рисков - на случай потери основной работы.



Перечисленные выше советы имеют довольно общий характер и, конечно, не могут быть на 100% применимы к каждому конкретному случаю. Моя цель - не дать вам список задач к исполнению, а показать, что время - это ресурс, которым можно управлять.



Как и любой ресурс, время можно покупать и продавать, использовать эффективно или выбрасывать на помойку. Человек не должен быть «рабом» кем-то заданного порядка вещей, вы владеете собственным временем и распоряжаетесь им по своему усмотрению. Если научиться думать именно так, то внезапно окажется, что у вас очень много времени, которое используется не так эффективно, как могло бы. А это можно исправить.



PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.