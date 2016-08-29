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Как на самом деле надо поступать с найденной банковской картой?

28.08.2016 20:00 23 87 512 просмотров
Короткий ответ: уничтожить или не трогать.

Длинный ответ.

В интернете много советов о том, как поступить с найденной банковской картой, в том числе от самих банков. Например, на днях Сбербанк опубликовал на своей странице в Фейсбуке «реальный рассказ»: мол, человек нашёл чужую карту в кафе и не растерялся: перевёл на неё через мобильное приложение 10 рублей с коротким сообщением типа «вы забыли карту там-то, позвоните на номер такой-то». Пострадавший через полчаса прибыл в ресторан, забрал карту и на радостях оплатил ужин нашедшему. История красивая, но совет так поступать - плохой.

Эту ситуацию следует рассматривать в первую очередь с точки зрения интересов человека, потерявшего карту. Для него единственный правильный вариант поведения - немедленно заблокировать карту и заказать выпуск новой, с другими реквизитами, так как карта, побывавшая в чужих руках, заведомо скомпрометирована. Потерявший не знает, кто найдёт карту, и как именно нашедший ею воспользуется. Перевыпуск же - не такая сложная и долгая процедура, чтобы сильно из-за неё переживать (кроме очень редких случаев). Соответственно, даже если нашедший карту человек свяжется с потерявшим, возвращаться за уже бесполезным куском пластика смысла нет. И тем более он не стоит оплаты ужина.

Кроме того, эта ситуация не так безопасна и для нашедшего карту. Если потерявший недавно что-то оплачивал, он может «повесить» этот платёж на честного человека, связавшегося с ним. Более того, уже после получения сообщения нехороший человек может провести платёж через интернет. Узнать имя доброго самаритянина не так сложно, как и подтвердить (с помощью свидетелей или записи), что карта была у него в руках. После чего достаточно подать заявление в полицию, обвинив ничего не подозревающего человека в краже денег со счёта. Также потерявший может оказаться. например, параноиком и заподозрит нашедшего карту в каких-то мошеннических схемах. И повезёт, если это окажется тихий и безопасный параноик, а не бандит или полицейский.

Понимая всё это, честный человек, нашедший чужую карту, должен поступить самым простым и безопасным для всех способом: уничтожить её. Почему не оставить там, где увидел, или не передать в банк и т.п.? Потому что такое действие сохраняет риски для потерявшего: следующий после вас человек, нашедший или получивший чужую карту, может оказаться не таким честным, как вы. Уничтожив же пластиковую карточку, вы исключаете все риски - и для себя, и для потерявшего её.

Отдельно стоит сказать о картах, найденных около банкоматов или в банковских отделениях. Эти точки находятся под непрерывным наблюдением видеокамер, поэтому, если вы нашли карту, положили её в карман и ушли (честно собираясь уничтожить позже), это может вызвать подозрения в ваш адрес. Особенно, если по карте позже прошли какие-то операции (например, переводы или платежи в интернете). Поэтому в таких местах чужую карту лучше не трогать вовсе или уничтожить сразу.

Как достаточно надёжно уничтожить карту? Общий принцип един для всех вариантов: необходимо испортить один или несколько реквизитов, имеющихся на карте: номер, имя владельца, cvc-код. Самое простое - разрезать карту пополам вдоль короткой стороны и выбросить половинки в разных местах. Другой способ не так надёжен, но не требует ножниц или ножа: заверните карту в бумажку и выбросьте в ближайшую урну или мусорное ведро. На бумажку в мусорке, в отличие от карты, никто внимания не обратит.

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 23

Compaq  (Compaq)
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Ранее банки рекомендовали вставить найденную карту в ближайший банкомат и не забирать, пока банкомат по таймауту не оставит ее себе. Далее инкассация ее примет и сообщит в банк-эмитент.
Дядюшка Ляо  (AlexanderIzumov)
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Был как то на инструктаже чопа в тц - на бумажке памятке - требование относить все найденные вещи и документы на стойку, а вот голосом, по простому, начальник инструктировал - нашли что то кроме детской игрушки? В урну и на мусорку. Да и с игрушками лучше уже не рисковать.
Аргументировал просто - шансов нарваться на "жлоба" "с шапочкой" который решит за ваш счет, свои дела поправить - рассказывая что вот тут у него все сокровища русской короны лежали, а теперь их почему то нет - куда выше чем на красивую сказочку с угощением вас обедом.
И все равно каждый месяц находится какой нибудь гастарбайтер (русскоязычные если их туда берут уже научены) который найдя бумажник, ключ от машины, папку с документами или смарт тупо лыбясь названивают владельцу и надеются что вот сейчас примчится прынц и даст им стопицотмильонов. Хотя за много лет ни одного коня в округе так и не заметили. А вот трех человек за последний пару лет уже пытались "привлечь".

Так что все "рекомендации банков" в данном случае просто попытки самого банка прикрыть свой банковский зад. А в реальности лучше способа поступить с найденной карточкой, чем - вообще в руки не брать или ногой подопонуть подальше от себя - нет.
alexpmac  (alexpmac)
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"Перевыпуск же - не такая сложная и долгая процедура, чтобы сильно из-за неё переживать (кроме очень редких случаев)"
Сбербанк это тот самый "редкий случай". Сроки перевыпуска огромные, деньги на карт-счете недоступны пока карта не перевыпущена и не выдана. 21 век на дворе... хе-хе
Мильков Юрий  (Трендец)
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Поддерживаю автора: эти розово-сопливые истории про счастливое возвращение пластиковых карт, периодически публикуемые наивными девушками из PR служб банков - потенциально опасны.
- Карта может быть снята с трупа, обналичена и выкинута - а тут опа, вы и ваши пальчики на ней.
- Владелец может начать требовать с вас 100500 долларов, которые были на карте, а их кто-то снял в банкомате, стыдливо прикрыв лицо капюшоном.
и т.д.

Поэтому, видя бесхозную пластиковую карту - отворачиваемся и проходим мимо, во избежание пустых хлопот, длинной дороги и казенного дома...
Мильков Юрий  (Трендец)
#
Цитата
Compaq пишет:
Ранее банки рекомендовали вставить найденную карту в ближайший банкомат и не забирать, пока банкомат по таймауту не оставит ее себе. Далее инкассация ее примет и сообщит в банк-эмитент.


Теоретически есть механизм возврата карты в банк-эмитент. На практике он почти никогда не используется, и карта уничтожается. Так что это по факту использование УС в качестве защищенной мусорки... smile;)
tyrexxx  (tyrexxx)
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Артем, у вас есть неплохие статьи, но в последнее время ваши опусы это попытки написать абы что, лишь бы натянуть на необходимое количество знаков.

По делу. Правильный юридический ответ на вопрос что делать с найденной картой - отнести ее в полицию.
Уничтожать карту нельзя - это порча чужого имущества. Переводить даже 10 рублей с чужой карты нельзя - это хоть и не уголовка, но однозначная административка.
Обратите внимание, вариант с полицией снимет с вас обвинения в "использовании карты с трупа" и в возможном вымогательстве со стороны потеряльщика ("Спасибо, но у меня там 50 тыс. было, а теперь всего две!").
Людмила  (Luydmila D)
#
Цитата
tyrexxx пишет:
По делу. Правильный юридический ответ на вопрос что делать с найденной картой - отнести ее в полицию.

Артем дает практические рекомендации. Вряд ли найдутся желающие идти с чужой картой в полицию.
А если найдутся, то им надо заранее подготовить ответы на вопросы:
1.Почему именно вы обратили внимание на лежащую карту, если, как вы говорите, нашли ее в довольно людном месте? Как вариант: а каким образом вы попали туда, где, по вашим словам, практически никто не бывает?
2.Кто еще был с вами в тот момент, когда вы нашли карту? Давно вы знакомы с этими людьми? Вы работает вместе? Что именно вас связывает?
3.Почему вы решили принести карту в полицию?
И ,не дай Бог, поблизости кому-то ударили по голове или сам владелец карты с "травмами, не совместимыми с жизнью": соблазн повесить преступление на "мимо проходящего" и никого больше не искать будет очень велик.
Виталий М  (Vitalii_M)
#
Цитата
tyrexxx пишет:
Правильный юридический ответ на вопрос что делать с найденной картой - отнести ее в полицию.

Не в этой стране.

Цитата
tyrexxx пишет:
Переводить даже 10 рублей с чужой карты нельзя - это хоть и не уголовка, но однозначная административка.

Читаете невнимательно: перевёл на неё через мобильное приложение 10 рублей
то есть пополнил карту потерпевшего на 10 рублей.
Михаил Новиков  (nomv)
#
Цитата
Виталий М пишет:
Цитата
tyrexxx пишет:
Правильный юридический ответ на вопрос что делать с найденной картой - отнести ее в полицию.

Не в этой стране.

И здесь про Сатрапию! Я бы в любой другой стране в полицию не понес.
Terentiy  (bukleuh)
#
Цитата
а не бандит или полицейский


Оговорка по Фрейду)))
tyrexxx  (tyrexxx)
#
Цитата
Людмила пишет:
Артем дает практические рекомендации. Вряд ли найдутся желающие идти с чужой картой в полицию.
А если найдутся, то им надо заранее подготовить ответы на вопросы:

Какие ответы на вопросы? Объясните ситуацию и сдадите карту под акт. Допрашивать вас никто не будет (а то вы список вопросов написали, как будто, вас на суде в убийстве обвиняют).
Terentiy  (bukleuh)
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Цитата
заверните карту в бумажку и выбросьте в ближайшую урну или мусорное ведро


Главный совет столетия ящитаю
DrAwesome  (DrAwesome)
#
Иду - кошелёк на асфальте. Обхожу за полтора метра. И только очень потом вспоминаю, что кошелёк специально обронила впереди идущая дэвушка, рядом крутился поц какой-то, да ещё трухлявая жигуля рядом стояла.
НЕ ТВОЁ - НЕ ТРОГАЙ.
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