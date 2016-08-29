Как на самом деле надо поступать с найденной банковской картой?

Короткий ответ: уничтожить или не трогать.



Длинный ответ.



В интернете много советов о том, как поступить с найденной банковской картой, в том числе от самих банков. Например, на днях Сбербанк опубликовал на своей странице в Фейсбуке «реальный рассказ»: мол, человек нашёл чужую карту в кафе и не растерялся: перевёл на неё через мобильное приложение 10 рублей с коротким сообщением типа «вы забыли карту там-то, позвоните на номер такой-то». Пострадавший через полчаса прибыл в ресторан, забрал карту и на радостях оплатил ужин нашедшему. История красивая, но совет так поступать - плохой.



Эту ситуацию следует рассматривать в первую очередь с точки зрения интересов человека, потерявшего карту. Для него единственный правильный вариант поведения - немедленно заблокировать карту и заказать выпуск новой, с другими реквизитами, так как карта, побывавшая в чужих руках, заведомо скомпрометирована. Потерявший не знает, кто найдёт карту, и как именно нашедший ею воспользуется. Перевыпуск же - не такая сложная и долгая процедура, чтобы сильно из-за неё переживать (кроме очень редких случаев). Соответственно, даже если нашедший карту человек свяжется с потерявшим, возвращаться за уже бесполезным куском пластика смысла нет. И тем более он не стоит оплаты ужина.



Кроме того, эта ситуация не так безопасна и для нашедшего карту. Если потерявший недавно что-то оплачивал, он может «повесить» этот платёж на честного человека, связавшегося с ним. Более того, уже после получения сообщения нехороший человек может провести платёж через интернет. Узнать имя доброго самаритянина не так сложно, как и подтвердить (с помощью свидетелей или записи), что карта была у него в руках. После чего достаточно подать заявление в полицию, обвинив ничего не подозревающего человека в краже денег со счёта. Также потерявший может оказаться. например, параноиком и заподозрит нашедшего карту в каких-то мошеннических схемах. И повезёт, если это окажется тихий и безопасный параноик, а не бандит или полицейский.



Понимая всё это, честный человек, нашедший чужую карту, должен поступить самым простым и безопасным для всех способом: уничтожить её. Почему не оставить там, где увидел, или не передать в банк и т.п.? Потому что такое действие сохраняет риски для потерявшего: следующий после вас человек, нашедший или получивший чужую карту, может оказаться не таким честным, как вы. Уничтожив же пластиковую карточку, вы исключаете все риски - и для себя, и для потерявшего её.



Отдельно стоит сказать о картах, найденных около банкоматов или в банковских отделениях. Эти точки находятся под непрерывным наблюдением видеокамер, поэтому, если вы нашли карту, положили её в карман и ушли (честно собираясь уничтожить позже), это может вызвать подозрения в ваш адрес. Особенно, если по карте позже прошли какие-то операции (например, переводы или платежи в интернете). Поэтому в таких местах чужую карту лучше не трогать вовсе или уничтожить сразу.



Как достаточно надёжно уничтожить карту? Общий принцип един для всех вариантов: необходимо испортить один или несколько реквизитов, имеющихся на карте: номер, имя владельца, cvc-код. Самое простое - разрезать карту пополам вдоль короткой стороны и выбросить половинки в разных местах. Другой способ не так надёжен, но не требует ножниц или ножа: заверните карту в бумажку и выбросьте в ближайшую урну или мусорное ведро. На бумажку в мусорке, в отличие от карты, никто внимания не обратит.



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