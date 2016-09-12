Как удержать личные финансы под контролем?

Короткий ответ: следовать простым правилам, хотя это и не так просто.
Длинный ответ.
Никаких новых секретных способов контролировать своё финансовое поведение не существует. Все они стары как мир. Другое дело, что для слабых духом людей, каждый раз с грустью понимающих, что до зарплаты ещё неделя, а денег уже нет, лучше не просто теоретически знать, что такие способы есть, а постоянно держать перед глазами их список и со всей страстью пытаться ему следовать.
Особенно важны правила разумного финансового поведения для тех, кто зарабатывает недостаточно. Если у вас каждый месяц остаётся много денег после всех затрат, вы можете быть не столь жёсткими. Но если ваши финансы в беспорядке, вы живёте в долг, а зарабатывать больше не получается, надо всерьёз браться за дисциплину.
Формулировок этих правил тоже много, хотя в целом они все говорят примерно об одном. Мне понравился список, найденный на одном иностранном ресурсе, поэтому привожу его здесь в адаптированном виде. Сегодня - первые пять пунктов, в следующей заметке - оставшиеся пять.
1. Никаких оправданий
Каждый раз, когда вы тратите деньги зря, вы лишаете себя чего-то необходимого. Даже если вам очень хочется что-то купить, даже если какая-то вещь нужна вам, чтобы произвести на кого-то впечатление - это не повод тратить деньги. Не ищите оправданий, их нет.
2. Спрашивайте себя: “Надо ли мне это для выживания”?
Это главный вопрос, который необходимо задавать себе каждый раз при каждой покупке. Не при походе в магазин вообще, а когда вы берёте в руки каждый отдельный товар. Даже мелочь. Надо ли мне для выживания проехать три остановки на автобусе, потратив на это деньги, или можно пройти пешком? Надо ли мне для выживания покупать полуфабрикаты или можно потратить вдвое меньше на “сырые” продукты? Надо ли мне для выживания запланировать обед в столовой или лучше взять что-то из дома? Надо ли мне для выживания купить эту вещь или можно пока обойтись?
Если есть хоть какая-то альтернатива покупке, покупать нельзя. Это тяжело, это сильно противоречит привычкам большинства людей, но это полезная практика - как для кошелька, так и для психики. Осознанное поведение, чёткое понимание жизненных приоритетов, умение контролировать желания - всё это пригодится и потом, когда денег станет больше.
3. Живите на свои
Никаких кредитов. Никогда, кроме случаев, когда чужие деньги нужны вам для физического выживания. Если долги уже есть, избавьтесь от них за 10 шагов. Никаких кредитных карт, никаких долгов “до получки”, никаких “перехватить у друзей”. Тратить можно только заработанное.
Если у вас критическая финансовая ситуация, да ещё и висят долги, подумайте о том, чтобы отказаться от их выплаты (по крайней мере, частично). Это очень непопулярный взгляд на вещи, и я советую обращаться к этому способу экономии только в самом крайнем случае. Тем не менее, не надо забывать, что долг профессиональному кредитору (банку, МФО и т.п.) - это всего лишь деньги, здесь не стоит говорить о “чести”, “правилах хорошего тона” и т.д. Долги друзьям и родственникам - это другая история, но у профессиональных кредиторов невозврат части долгов заложен в бизнес-план. Да, вы испортите свою кредитную историю и, возможно, получите неприятные “приветы” от коллекторов, но это лучше, чем голодать или остаться без крыши над головой.
4. Носите с собой мало денег
Не соблазняйте сами себя, имея на руках больше денег, чем вам надо на обязательные запланированные покупки в течение дня. Одно исключение: с собой надо постоянно иметь “аварийный запас” наличных на крайний случай. Для себя я его определяю как сумму, достаточную, чтобы доехать на такси до дома (или до другого места) из любой точки города в случае экстренной ситуации (травма, серьёзные проблемы с родственниками и т.п.). Если вы не слишком доверяете себе, сделайте так, чтобы эта сумма была недоступна без серьёзных усилий.
Тут возникает вопрос с дебетовой картой: с одной стороны, её наличие противоречит этому принципу, с другой, карта может иметь приятные бонусы, которые очень пригодятся человеку с проблемными финансами. Поэтому решите для себя сами: способны ли вы контролировать траты по карте, жёстко ограничивая их, или стоит пожертвовать бонусами, чтобы не тратить лишнего.
5. Не заменяйте деятельность покупками
В жёсткой финансовой ситуации о хобби или увлечениях лучше на время забыть. С другой стороны, подобная деятельность отвлекает, даёт возможность на время расслабиться. Тем не менее, и здесь необходим осознанный подход. Главное - не заменяйте саму деятельность затратами на неё.
Скажем, если вы любите читать, то не покупайте книги, пока не прочитаете имеющиеся. Пользуйтесь бесплатными электронными библиотеками, меняйтесь бумажными книгами с друзьями и соседями. Слушаете музыку - опять же, не тратьте на это деньги. Речь даже не о “пиратстве”: в интернете полно бесплатной хорошей музыки. Занимайтесь спортом не в платном зале, а в парке, ходите в бесплатные или дешёвые музеи, развлекайтесь на уличных праздниках и в квартирах друзей, а не в клубах. Когда у вас будут свободные деньги, сможете позволить себе больше. Хотя, кстати, не факт, что захотите.
Следующие пять правил финансового самоконтроля - через неделю. Пока попробуйте соблюдать хотя бы перечисленные выше.
Если у вас есть свои правила и “секреты”, позволяющие держать финансы под контролем, расскажите о них в комментариях!
Комментарии 17
А ещё: вторично используйте воду, которая осталась от мытья посуды, для смыва в туалете, одевайтесь в магазинах секонд хенд, вместо зубной пасты используйте золу, покупайте немного просроченные продукты на распродажах (они дешевле, но в то же время не ядовиты), изучите книги по питанию солнечной энергией (автор Хухамипрабсванийог) - так вы сэкономите на продуктах. Главное - никаких кредитов!
Не обращать внимание на дурацкие отзывы
Вести домашнюю бухгалтерию. (Дребеденьги, EasyFinance или CASHOFF.RU) и анализировать свои финансы.
Стать инвестором.
Стать инвестором?!?! серьёзно??? Это статья для тех кто получает 10-25К в месяц. Каким ещё инвестором?
Ваши советы, конечно, полезны и интересны, но хотелось бы рассмотреть ситуацию человека без долгов и с более-менее стабильным заработком.
Например, как поступить с накоплениями? (альтернативы депозитов, Ваш совет).
Как распределить свои риски?
Это что и без обуви и одежды ходить?
И иногда выгоднее взять сейчас но со скидкой чем потом но без скидки.
Те же рассрочки от ритейла, выгоднее взять в кредит и его покагасить и получить скидку в 10-25% чем не пользоваться кредитом в принципе.
И кредитки не зло если есть резервы и умение пользоваться программами учёта обязательств и накоплений.
Та же летняя обувь сейчас не нужна для выживания ибо осень уже наступает, но лучше купить сейчас за пол цены чем в следующую весну за полную цену плюс инфляция
Учитывая темпы проедания накопленного и замороженного, геополитическую обстановку и скандальные новости о коррупции, статья "Как удержать личные финансы под контролем?" с каждым днём будет всё более и более актуальной. Для всех.
Если остались свободные деньги перед получкой, отложи их. Стремись к тому, чтобы у тебя всегда оставались свободные деньги.
Делай накопления
Из любого дохода обязательно отложи какой-то процент на здоровье и старость. Не забывай про своего будущего старенького «я» - дедульку/бабульку, который нуждается в тебе, в молодом(ой), уже сейчас.
Что до обсуждаемой темы, то нужно просто знать сколько тратишь в месяц, в неделю, а остальное тратить на что хочешь. Если есть желание копить деньги, значит нужно решить какую сумму откладывать ежемесячно и делать это сразу по получении доходов. До того, как начал тратить.
Артем, неделя прошла, где обещанное продолжение?????
Ещё не прошла ) Сегодня в 20.00 мск, как обычно.