Как научиться не давать в долг?

Короткий ответ: разработать собственные правила и следовать им.



Длинный ответ.



У каждого человека своё представление о вежливости, личных границах и правилах поведения в обществе. Это относится и к просьбам дать в долг: кто-то считает, что при возможности всегда надо помогать людям, кто-то наоборот принципиально не ссужает никому и нисколько. Большинство же, как обычно, находится ближе к середине, решая “давать или не давать” в каждом конкретном случае.



Самый неприятный вариант - когда внутренние установки человека противоречат его возможностям или необходимости вести себя рационально. Есть “безотказные” люди, которые дают взаймы, даже если понимают, что это вредит им самим. Такая ситуация приводит к неврозам, ссорам, обидам на окружающих и на себя. Если вы понимаете, что это про вас, то стоит задумать об изменении своего поведения.



Простейший вариант победить проблему - переложить ответственность за принятие решения на внешние факторы. Это можно сделать двумя способами.



Первый - “обвинить” в нежелании делиться деньгами кого-то более морально стойкого. Например: “Извини, не могу тебе занять, так как жена/муж не разрешает. Ты же понимаешь, что я не могу устраивать семейный скандал из-за денег”. Естественно, “обвиняемый” должен быть в курсе и сам должен уметь отказывать. Такой подход может немного повредить вашей репутации “самостоятельного взрослого человека”, но во-первых, в России подобный ответ обычно воспринимается совершенно нормально (Домострой у нас в головах), а во-вторых, это небольшая “плата” за укрепление финансовой стабильности. В конце концов, небольшое несовершенство только добавляет шарма.



Второй вариант сложнее, зато не требует усилий со стороны другого человека. Как-нибудь в спокойной обстановке подумайте и разработайте собственные правила, по которым вы будете решать, давать или не давать в долг, и сколько. Напишите их, распечатайте, выучите наизусть. И при необходимости ссылайтесь на них в разговоре с просящим (не показывая, конечно). Мол, ничего не могу поделать, у меня есть жёсткие правила, я вынужден/а им подчиняться. Отработайте эту мантру до автоматизма, чтобы отвечать, не задумываясь.



Какими будут эти правила - решать только вам, единого рецепта здесь нет. Например, вы можете установить, что даёте в долг только близким родственникам и строго ограниченному списку близких друзей, а на все остальные просьбы отвечаете отказом. Или выделяете на “социальную помощь” определённую сумму в месяц, одалживаете эти деньги любому попросившему знакомому, но никогда и ни за что не выходите за её пределы. Или всегда требуете залог. Или обязательно устанавливаете “период охлаждения” - скажем, отвечаете согласием или несогласием не ранее чем через три дня. Большая часть просящих за это время отвалится сама, с остальными можно разбираться, исходя из других правил. Или создаёте некое сочетание перечисленных выше и других вариантов.



Насколько подробными будут ваши правила опять же зависит от вас. Есть “зануды”, расписывающие условия дачи в долг тщательнее, чем банки составляют кредитные договоры, есть люди предпочитающие ограничиться парой простых пунктов. Это не имеет значения: главное, чтобы правила устраивали вас и чтобы вы их строго исполняли, без исключений, без срочного изменения “под ситуацию”.



И помните: что бы вы ни решили, как бы вы ни отвечали на просьбы, вы всегда правы. Никто не может вас стыдить за отказ в займе, принуждать (психологически или физически) дать в долг. Если кто-то обижается на вас из-за отказа в просьбе “перехватить до зарплаты” - это его проблемы, а не ваши. Разумное (это важно) отстаивание своих интересов намного полезнее, чем образ “безотказного друга”.



Если у вас есть свои правила одалживания денег, и вы не стесняетесь рассказать о них, поделитесь в комментариях! Возможно, это поможет другим читателям поступить правильно.