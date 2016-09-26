Как научиться не давать в долг?

Короткий ответ: разработать собственные правила и следовать им.
Длинный ответ.
У каждого человека своё представление о вежливости, личных границах и правилах поведения в обществе. Это относится и к просьбам дать в долг: кто-то считает, что при возможности всегда надо помогать людям, кто-то наоборот принципиально не ссужает никому и нисколько. Большинство же, как обычно, находится ближе к середине, решая “давать или не давать” в каждом конкретном случае.
Самый неприятный вариант - когда внутренние установки человека противоречат его возможностям или необходимости вести себя рационально. Есть “безотказные” люди, которые дают взаймы, даже если понимают, что это вредит им самим. Такая ситуация приводит к неврозам, ссорам, обидам на окружающих и на себя. Если вы понимаете, что это про вас, то стоит задумать об изменении своего поведения.
Простейший вариант победить проблему - переложить ответственность за принятие решения на внешние факторы. Это можно сделать двумя способами.
Первый - “обвинить” в нежелании делиться деньгами кого-то более морально стойкого. Например: “Извини, не могу тебе занять, так как жена/муж не разрешает. Ты же понимаешь, что я не могу устраивать семейный скандал из-за денег”. Естественно, “обвиняемый” должен быть в курсе и сам должен уметь отказывать. Такой подход может немного повредить вашей репутации “самостоятельного взрослого человека”, но во-первых, в России подобный ответ обычно воспринимается совершенно нормально (Домострой у нас в головах), а во-вторых, это небольшая “плата” за укрепление финансовой стабильности. В конце концов, небольшое несовершенство только добавляет шарма.
Второй вариант сложнее, зато не требует усилий со стороны другого человека. Как-нибудь в спокойной обстановке подумайте и разработайте собственные правила, по которым вы будете решать, давать или не давать в долг, и сколько. Напишите их, распечатайте, выучите наизусть. И при необходимости ссылайтесь на них в разговоре с просящим (не показывая, конечно). Мол, ничего не могу поделать, у меня есть жёсткие правила, я вынужден/а им подчиняться. Отработайте эту мантру до автоматизма, чтобы отвечать, не задумываясь.
Какими будут эти правила - решать только вам, единого рецепта здесь нет. Например, вы можете установить, что даёте в долг только близким родственникам и строго ограниченному списку близких друзей, а на все остальные просьбы отвечаете отказом. Или выделяете на “социальную помощь” определённую сумму в месяц, одалживаете эти деньги любому попросившему знакомому, но никогда и ни за что не выходите за её пределы. Или всегда требуете залог. Или обязательно устанавливаете “период охлаждения” - скажем, отвечаете согласием или несогласием не ранее чем через три дня. Большая часть просящих за это время отвалится сама, с остальными можно разбираться, исходя из других правил. Или создаёте некое сочетание перечисленных выше и других вариантов.
Насколько подробными будут ваши правила опять же зависит от вас. Есть “зануды”, расписывающие условия дачи в долг тщательнее, чем банки составляют кредитные договоры, есть люди предпочитающие ограничиться парой простых пунктов. Это не имеет значения: главное, чтобы правила устраивали вас и чтобы вы их строго исполняли, без исключений, без срочного изменения “под ситуацию”.
И помните: что бы вы ни решили, как бы вы ни отвечали на просьбы, вы всегда правы. Никто не может вас стыдить за отказ в займе, принуждать (психологически или физически) дать в долг. Если кто-то обижается на вас из-за отказа в просьбе “перехватить до зарплаты” - это его проблемы, а не ваши. Разумное (это важно) отстаивание своих интересов намного полезнее, чем образ “безотказного друга”.
Если у вас есть свои правила одалживания денег, и вы не стесняетесь рассказать о них, поделитесь в комментариях! Возможно, это поможет другим читателям поступить правильно.
Комментарии 24
Рецепт преодоления: не отказывайтесь скидываться в пределах разумного на корпоративные попойки,которые устраивают сослуживцы, даже если сами не планируйте участвовать. Неучастие можно оправдать срочным делом (если редко) состоянием здоровья (язва). Про "чужой счет трезвенников и язвенников" как контр аргумент давно не актуально-этим пользуются только в совсем запойных коллективах. И люди обычно относятся с пониманием к состооянию здоровья Этим сохраните лицо даже если будет известно что не одалживаете. Не имеются в виду принудительные" корпоративы от директивы" руководства
Как же стать жаднее? Тренинг. Берете сумму ,потерять которую не смертельно, но она должна вызывать чувство "жаль если не вернут"(для регионов3-5 тысяч столицы 10-15) Ищете в окружении человека с которым знакомы между шапочностью и дружбой и одалживаете, Вернее не упускаете случая одолжить,если таковой обратится Одолжили? Отлично! теперь наблюдаем как человек начинает растворяться на горизонте:) -приходиться напоминать-звонить он "дела -дела,жена тут родила..." Будет предпринята попытка должника окончательно оборвать с вами отношения(это закономерная стадия человеческой природы одалживания денег)Если растворится не получается в силу небольшого размера города или большого количества общих знакомых-возможно отдаст через год назойливых напоминаний под давлением репутации фуфлыжника (не отдающего долги) если знакомых много. Но в целом в результате тренинга надо быть готовым что нахамят пошлют и сменят номер телефона.Опытные должники "крутят динамо"-при требовании долга ссылаются на трудности, заболевших детей(почти беспроигрышный вариант для женщины-если сумма небольшая выбивать вряд ли будут),Трудности с работой и другое в 90 % случаев это все отмазки. И тут уж каждый решает сам-как поступить Гарантировано излечивает от щедрости и усилий немного:)
Все это не относится к профессиональному взысканию-там требуют в любом случае и люди реагируют по разному
Наблюдение: Обязательные должники-пенсионеры, военные , люди отбывшие срок в МЛС.
Не очень понимаю, зачем все эти нелепые отмазки? Я, например, не пью вообще. И на любое приглашение на коллективную пьянку, задаю один вопрос: "Что я там буду делать? Сидеть и смотреть как другие бухают? Извините, не вдохновляет." И всё. Во всех коллективах, где я работал, большинство прекрасно понимали, ну, а те, кто не понимали, были посылаемы. Единственное НО: если вы непьющий, то вы действительно непьющий. В противном случае, проблем не избежать.
С принудительными корпоративами у меня было вообще смешно. Пришел и сожрал всю закусь, ну вернее не всю, а самые деликатесы. Когда попробовали возмущаться, задал резонный вопрос: Что делать человеку, который не пьёт, если еще и не кушать? После этого от корпоративов освободили как профнепригодного ))))
Не очень понимаю, зачем все эти нелепые отмазки? Я, например, не пью вообще. И на любое приглашение на коллективную пьянку, задаю один вопрос: "Что я там буду делать? Сидеть и смотреть как другие бухают? Извините, не вдохновляет." И всё. Во всех коллективах, где я работал, большинство прекрасно понимали, ну, а те, кто не понимали, были посылаемы. Единственное НО: если вы непьющий, то вы действительно непьющий. В противном случае, проблем не избежать.
С принудительными корпоративами у меня было вообще смешно. Пришел и сожрал всю закусь, ну вернее не всю, а самые деликатесы. Когда попробовали возмущаться, задал резонный вопрос: Что делать человеку, который не пьёт, если еще и не кушать? После этого от корпоративов освободили как профнепригодного ))))
Я вижу, тут каждый предлагает свои тренинги по работе с долгами. Когда на кассе магазина продавщица скажет, что у нее нет мелочи на сдачу и "буду должна", посмотрите серьезно ей в глаза, выдержите паузу и скажите: "У тебя есть сутки!"
Я даю по принципу: давать ровно столько, сколько конкретно этому человеку мог бы дать просто так, обычно это от 500 руб. до 2 тыс. руб., иногда - больше.
Действую аналогично. )) чтобы не расстраиваться, если не отдаст а вовремя долги в наше время почти никто не возвращает.
Я даю по принципу: давать ровно столько, сколько конкретно этому человеку мог бы дать просто так, обычно это от 500 руб. до 2 тыс. руб., иногда - больше. Да-да, возможно кому-то покажется это диким, но я способен дать денег без отдачи, чтобы помочь человеку в беде. А дальше всё очень просто. Даю и не напоминаю. Продолжаю спокойно и дружелюбно общаться с человеком. Если отдаст - хорошо, а если не отдаст - Бог ему судья. В конце концов, пара тысяч не такие большие деньги, чтобы узнать чего стоит человек. Есть и ещё один плюс: люди не вернувшие долг, обычно больше не тревожат повторными просьбами, а если и тревожат, то легко отшиваются: "Сперва верни то, что уже должен, а там поговорим". Удачи вам и надежных друзей.
совершенно аналогично поступаю, за небольшим уточнением. Поскольку родственников не много, то я им не одалживаю, а просто даю, если есть возможность.
Нужно просто представить, что не одалживаешь, а даришь, если готов подарить такую сумму - одалживай, нет - значит нет.
Ну в таком случае, если не отдают, то не стоит бегать за должником, это того не стоит, считай что подарил, ведь в момент одалживания мысленно уже был готов.
Таким образом можно отсеивать достойных людей и тех, с кем не нужно никогда иметь никаких дел.