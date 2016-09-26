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Как научиться не давать в долг?

25.09.2016 20:00 24 17 379 просмотров
Короткий ответ: разработать собственные правила и следовать им.

Длинный ответ.

У каждого человека своё представление о вежливости, личных границах и правилах поведения в обществе. Это относится и к просьбам дать в долг: кто-то считает, что при возможности всегда надо помогать людям, кто-то наоборот принципиально не ссужает никому и нисколько. Большинство же, как обычно, находится ближе к середине, решая “давать или не давать” в каждом конкретном случае.

Самый неприятный вариант - когда внутренние установки человека противоречат его возможностям или необходимости вести себя рационально. Есть “безотказные” люди, которые дают взаймы, даже если понимают, что это вредит им самим. Такая ситуация приводит к неврозам, ссорам, обидам на окружающих и на себя. Если вы понимаете, что это про вас, то стоит задумать об изменении своего поведения.

Простейший вариант победить проблему - переложить ответственность за принятие решения на внешние факторы. Это можно сделать двумя способами.

Первый - “обвинить” в нежелании делиться деньгами кого-то более морально стойкого. Например: “Извини, не могу тебе занять, так как жена/муж не разрешает. Ты же понимаешь, что я не могу устраивать семейный скандал из-за денег”. Естественно, “обвиняемый” должен быть в курсе и сам должен уметь отказывать. Такой подход может немного повредить вашей репутации “самостоятельного взрослого человека”, но во-первых, в России подобный ответ обычно воспринимается совершенно нормально (Домострой у нас в головах), а во-вторых, это небольшая “плата” за укрепление финансовой стабильности. В конце концов, небольшое несовершенство только добавляет шарма.

Второй вариант сложнее, зато не требует усилий со стороны другого человека. Как-нибудь в спокойной обстановке подумайте и разработайте собственные правила, по которым вы будете решать, давать или не давать в долг, и сколько. Напишите их, распечатайте, выучите наизусть. И при необходимости ссылайтесь на них в разговоре с просящим (не показывая, конечно). Мол, ничего не могу поделать, у меня есть жёсткие правила, я вынужден/а им подчиняться. Отработайте эту мантру до автоматизма, чтобы отвечать, не задумываясь.

Какими будут эти правила - решать только вам, единого рецепта здесь нет. Например, вы можете установить, что даёте в долг только близким родственникам и строго ограниченному списку близких друзей, а на все остальные просьбы отвечаете отказом. Или выделяете на “социальную помощь” определённую сумму в месяц, одалживаете эти деньги любому попросившему знакомому, но никогда и ни за что не выходите за её пределы. Или всегда требуете залог. Или обязательно устанавливаете “период охлаждения” - скажем, отвечаете согласием или несогласием не ранее чем через три дня. Большая часть просящих за это время отвалится сама, с остальными можно разбираться, исходя из других правил. Или создаёте некое сочетание перечисленных выше и других вариантов.

Насколько подробными будут ваши правила опять же зависит от вас. Есть “зануды”, расписывающие условия дачи в долг тщательнее, чем банки составляют кредитные договоры, есть люди предпочитающие ограничиться парой простых пунктов. Это не имеет значения: главное, чтобы правила устраивали вас и чтобы вы их строго исполняли, без исключений, без срочного изменения “под ситуацию”.

И помните: что бы вы ни решили, как бы вы ни отвечали на просьбы, вы всегда правы. Никто не может вас стыдить за отказ в займе, принуждать (психологически или физически) дать в долг. Если кто-то обижается на вас из-за отказа в просьбе “перехватить до зарплаты” - это его проблемы, а не ваши. Разумное (это важно) отстаивание своих интересов намного полезнее, чем образ “безотказного друга”.

Если у вас есть свои правила одалживания денег, и вы не стесняетесь рассказать о них, поделитесь в комментариях! Возможно, это поможет другим читателям поступить правильно.

Комментарии 24

Larisa  (Melli)
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Я могу одолжить немного денег друзьям до зарплаты, родственникам с отсрочкой, если точно знаю, что им крайне необходимо, в остальных случаях ведь можно отказать, ссылаясь, что денег вы оставляете только на расходы до зарплаты, остальные просто переводите на депозит под проценты, которые вряд ли захотите потерять. Вряд ли кто предложит вам потом компенсировать все потери, обычно занимают просто сумму, которую потом и вернут без процентов.
D S  (vasilisk30)
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Интересный вопрос. актуальный. Сначала о том что удивило
Цитата
Например: “Извини, не могу тебе занять, так как жена/муж не разрешает. Ты же понимаешь, что я не могу устраивать семейный скандал из-за денег”. Естественно, “обвиняемый” должен быть в курсе и сам должен уметь отказывать. Такой подход может немного повредить вашей репутации “самостоятельного взрослого человека”, но во-первых, в России подобный ответ обычно воспринимается совершенно нормально (Домострой у нас в головах), а во-вторых, это небольшая “плата” за укрепление финансовой стабильности. В конце концов, небольшое несовершенство только добавляет шарма.
такой подход в России крайне "множко" повредит репутации несопоставимо со стабильностью. Подходит только женщинам с мужем тираном и тем кто трудится вне коллектива и результат труда не зависит от скоординированных усилий(например приходящий специалист-совместитель) . Во всех остальных случаях в офисе,в строительстве на военной службе и заводе-абсолютно не годится. У военных на мнение жены вообще ссылаться никогда не принято потому что "жену не спрашивают" по крайней мере публично. Для отказа военному такой вариант вообще не годится -это повод вытереть об отказавшего при случаи ноги А на заводе -там коллективный результат не впишешься-слесарь не выточит к сроку детальку (или срочно), которая нужна позарез а могут и накостылять.
Рецепт преодоления: не отказывайтесь скидываться в пределах разумного на корпоративные попойки,которые устраивают сослуживцы, даже если сами не планируйте участвовать. Неучастие можно оправдать срочным делом (если редко) состоянием здоровья (язва). Про "чужой счет трезвенников и язвенников" как контр аргумент давно не актуально-этим пользуются только в совсем запойных коллективах. И люди обычно относятся с пониманием к состооянию здоровья Этим сохраните лицо даже если будет известно что не одалживаете. Не имеются в виду принудительные" корпоративы от директивы" руководства
Как же стать жаднее? Тренинг. Берете сумму ,потерять которую не смертельно, но она должна вызывать чувство "жаль если не вернут"(для регионов3-5 тысяч столицы 10-15) Ищете в окружении человека с которым знакомы между шапочностью и дружбой и одалживаете, Вернее не упускаете случая одолжить,если таковой обратится Одолжили? Отлично! теперь наблюдаем как человек начинает растворяться на горизонте:) -приходиться напоминать-звонить он "дела -дела,жена тут родила..." Будет предпринята попытка должника окончательно оборвать с вами отношения(это закономерная стадия человеческой природы одалживания денег)Если растворится не получается в силу небольшого размера города или большого количества общих знакомых-возможно отдаст через год назойливых напоминаний под давлением репутации фуфлыжника (не отдающего долги) если знакомых много. Но в целом в результате тренинга надо быть готовым что нахамят пошлют и сменят номер телефона.Опытные должники "крутят динамо"-при требовании долга ссылаются на трудности, заболевших детей(почти беспроигрышный вариант для женщины-если сумма небольшая выбивать вряд ли будут),Трудности с работой и другое в 90 % случаев это все отмазки. И тут уж каждый решает сам-как поступить Гарантировано излечивает от щедрости и усилий немного:)
Все это не относится к профессиональному взысканию-там требуют в любом случае и люди реагируют по разному
Наблюдение: Обязательные должники-пенсионеры, военные , люди отбывшие срок в МЛС.
Александр  (AlexandrNic)
#
Я даю по принципу: давать ровно столько, сколько конкретно этому человеку мог бы дать просто так, обычно это от 500 руб. до 2 тыс. руб., иногда - больше. Да-да, возможно кому-то покажется это диким, но я способен дать денег без отдачи, чтобы помочь человеку в беде. А дальше всё очень просто. Даю и не напоминаю. Продолжаю спокойно и дружелюбно общаться с человеком. Если отдаст - хорошо, а если не отдаст - Бог ему судья. В конце концов, пара тысяч не такие большие деньги, чтобы узнать чего стоит человек. Есть и ещё один плюс: люди не вернувшие долг, обычно больше не тревожат повторными просьбами, а если и тревожат, то легко отшиваются: "Сперва верни то, что уже должен, а там поговорим". Удачи вам и надежных друзей.
Александр  (AlexandrNic)
#
Цитата
не отказывайтесь скидываться в пределах разумного на корпоративные попойки,которые устраивают сослуживцы, даже если сами не планируйте участвовать. Неучастие можно оправдать срочным делом (если редко) состоянием здоровья (язва).

Не очень понимаю, зачем все эти нелепые отмазки? Я, например, не пью вообще. И на любое приглашение на коллективную пьянку, задаю один вопрос: "Что я там буду делать? Сидеть и смотреть как другие бухают? Извините, не вдохновляет." И всё. Во всех коллективах, где я работал, большинство прекрасно понимали, ну, а те, кто не понимали, были посылаемы. Единственное НО: если вы непьющий, то вы действительно непьющий. В противном случае, проблем не избежать.
С принудительными корпоративами у меня было вообще смешно. Пришел и сожрал всю закусь, ну вернее не всю, а самые деликатесы. Когда попробовали возмущаться, задал резонный вопрос: Что делать человеку, который не пьёт, если еще и не кушать? После этого от корпоративов освободили как профнепригодного ))))
Георгий Егоров  (Валдаец)
#
Есть деньги - даю, нет - не даю. А отдадут или нет это меня особо не интересует. Даю естественно, что бы от себя не отрывать. Иногда даю, точно знаю, что не отдадут.
D S  (vasilisk30)
#
Цитата
Александр пишет:
Не очень понимаю, зачем все эти нелепые отмазки? Я, например, не пью вообще. И на любое приглашение на коллективную пьянку, задаю один вопрос: "Что я там буду делать? Сидеть и смотреть как другие бухают? Извините, не вдохновляет." И всё. Во всех коллективах, где я работал, большинство прекрасно понимали, ну, а те, кто не понимали, были посылаемы. Единственное НО: если вы непьющий, то вы действительно непьющий. В противном случае, проблем не избежать.
С принудительными корпоративами у меня было вообще смешно. Пришел и сожрал всю закусь, ну вернее не всю, а самые деликатесы. Когда попробовали возмущаться, задал резонный вопрос: Что делать человеку, который не пьёт, если еще и не кушать? После этого от корпоративов освободили как профнепригодного ))))
Совершенно согласен. В ряде случаев имеет смысл сразу обозначить свою непьющесть.особенно по религиозным или профессиональным (спортсмены) или еще каким убеждениям В принципе даже объяснять не надо, но тогда реально надо быть непьющим. Но например среди студентов скидываться все равно придется даже если не участвуешь-традиция А про отмазки- изначально тема статьи была как не давать в долг и был предложен вариант финансового участия в попойках:smile:) И как от них откосить
soulcollector  (soulcollector)
#
Если поработать в коллекшене, то перестаешь давать в долг вообще. Когда обращаются с просьбой занять, говоришь:"Ты уверен(-а), что хочешь занимать у коллектора?".

Я вижу, тут каждый предлагает свои тренинги по работе с долгами. Когда на кассе магазина продавщица скажет, что у нее нет мелочи на сдачу и "буду должна", посмотрите серьезно ей в глаза, выдержите паузу и скажите: "У тебя есть сутки!" smile:)
aerolog  (aerolog)
#
Цитата
Александр пишет:
Я даю по принципу: давать ровно столько, сколько конкретно этому человеку мог бы дать просто так, обычно это от 500 руб. до 2 тыс. руб., иногда - больше.


Действую аналогично. smile:))) чтобы не расстраиваться, если не отдаст smile:) а вовремя долги в наше время почти никто не возвращает.
Faith  (Evera)
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Всегда давала в долг небольшие суммы (до 10 000) коллегам, порой забывала об этих долгах - заемщики сами напоминали... Случалось давать крупные суммы (до 10 000 евро) близким родственникам, но с распиской. С трудом отказала в крупном займе старинной подруге (просила $20000, имея доход около 20000 руб. в месяц) -отговорилась несогласием мужа. С очень серьезными угрызениями совести отказала в займе 1500 евро бывшему однокурснику, с которым не виделась более 30 лет (просил якобы для сына, на операцию за рубежом), сославшись на существенную потерю процентов по депозиту при досрочном закрытии. Оказалось, была права -он под эту тему уже брал в долг у других однокурсников, и вообще на сайте судебных приставов фигурирует как безнадежный должник с долгом более 7 млн руб. Выводы: нельзя поддаваться первым душевным порывам - помочь другу или знакомому, надо взять тайм-аут и проанализировать платежеспособность заемщика, если просят крупную сумму. Небольшие суммы можно давать без сомнений, если человек с тобой работает или является близким родственником. Невозврат денег в этом случае редок, да и хорошие отношения важнее забытых долгов.
CardUser  (CardUser)
#
Цитата
Александр пишет:
Я даю по принципу: давать ровно столько, сколько конкретно этому человеку мог бы дать просто так, обычно это от 500 руб. до 2 тыс. руб., иногда - больше. Да-да, возможно кому-то покажется это диким, но я способен дать денег без отдачи, чтобы помочь человеку в беде. А дальше всё очень просто. Даю и не напоминаю. Продолжаю спокойно и дружелюбно общаться с человеком. Если отдаст - хорошо, а если не отдаст - Бог ему судья. В конце концов, пара тысяч не такие большие деньги, чтобы узнать чего стоит человек. Есть и ещё один плюс: люди не вернувшие долг, обычно больше не тревожат повторными просьбами, а если и тревожат, то легко отшиваются: "Сперва верни то, что уже должен, а там поговорим". Удачи вам и надежных друзей.


совершенно аналогично поступаю, за небольшим уточнением. Поскольку родственников не много, то я им не одалживаю, а просто даю, если есть возможность.
A A  (kven)
#
Все очень просто.
Нужно просто представить, что не одалживаешь, а даришь, если готов подарить такую сумму - одалживай, нет - значит нет.
Ну в таком случае, если не отдают, то не стоит бегать за должником, это того не стоит, считай что подарил, ведь в момент одалживания мысленно уже был готов.
Таким образом можно отсеивать достойных людей и тех, с кем не нужно никогда иметь никаких дел.
multipass  (multipass)
#
Такой ликбез, как будто не давать в долг архи- трудно, стыдно, неудобно. А одалживать означает проявить слабость. Да ну...Долг (любой, даже на пиво до зарплаты) - это власть.
groten  (groten)
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Когда меня просят дать взаймы, всегда спрашиваю: на какие цели нужны деньги? И только тогда решаю: давать или нет. Всегда в приорите медицина.
fgfdsgsdfgdg  (fgfdsgsdfgdg)
#
Все правильно выше написали, также поступаю - одалживаю небольшую сумму (от 2 до 5 тысяч евро), но с расчётом, что как будто подарил её, ну типа не жалко. Лишь бы с человеком не поссориться и не испортить отношения. Если отдаст - хорошо, если нет - то хитро улыбаюсь при встрече, но ни в коем случае не дам снова, ибо говорю - отдай прежний долг. Обычно понимают и всегда отдают. Вообще все друзья на месте, не понимаю проблем с одалживанием никаких.
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