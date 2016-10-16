Как сэкономить на добровольном страховании жизни?

: заключить договор страхования на срок более пяти лет и получить налоговый вычет.Многие знают, что деньги, уплаченные по договору страхования жизни, можно в определённых пределах вычесть из налоговой базы по подоходному налогу (НДФЛ). Но у этого правила есть особенность, о которой некоторые забывают или неправильно её толкуют: чтобы получить возможность сэкономить на налогах, надо заключить страховой договор на пять лет или дольше.Среди налогоплательщиков встречается мнение, что важен фактический срок уплаты страховых взносов: мол, если договор каждый год автоматически продлевается ещё на год, то можно списывать налоги. Это неправильно. Минфин недавносвоим письмом данный момент, указав, что важен именно формальный срок договора, указанный в нём, а не количество фактически произведённых или будущих выплат.должен быть ясно прописан срок:. Если вы каждый год «обновляете» договор, то потраченные на взносы деньги даже частично вернуть не получится.Кроме того, есть ещё два условия, соблюдение которых обязательно для списания налога, но они более понятны и реже вызывают вопросы:- договор должен быть заключён со страховой организацией в свою пользу и (или) в пользу супруга, родителей, детей;- средства, пошедшие на оплату страховых взносов, должны быть собственными.Если все условия соблюдены, вы можете после окончания года подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ; документы, подтверждающие выплату взносов в течение года; копию страхового договора; копию лицензии страховой компании и заявление на социальный вычет. Через несколько месяцев на счёт, указанный в заявлении, придёт сумма возврата, равная 13% от подтверждённых выплат.Возврат не может быть больше, чем сумма уплаченного в течение года налога, но учитывая, что максимальный размер возврата в любом случае равен 15600 руб. (то есть из налогооблагаемой базы вычитается не более 120 тыс. руб.), это замечание, скорее всего, будет лишним - любой работающий человек, имеющий возможность оплачивать страхование жизни, наверняка платит НДФЛ намного больше.