Как сэкономить на добровольном страховании жизни?

Короткий ответ: заключить договор страхования на срок более пяти лет и получить налоговый вычет.
Длинный ответ.
Многие знают, что деньги, уплаченные по договору страхования жизни, можно в определённых пределах вычесть из налоговой базы по подоходному налогу (НДФЛ). Но у этого правила есть особенность, о которой некоторые забывают или неправильно её толкуют: чтобы получить возможность сэкономить на налогах, надо заключить страховой договор на пять лет или дольше.
Среди налогоплательщиков встречается мнение, что важен фактический срок уплаты страховых взносов: мол, если договор каждый год автоматически продлевается ещё на год, то можно списывать налоги. Это неправильно. Минфин недавно разъяснил своим письмом данный момент, указав, что важен именно формальный срок договора, указанный в нём, а не количество фактически произведённых или будущих выплат.
В договоре со страховой компанией должен быть ясно прописан срок: 5 лет или больше. Если вы каждый год «обновляете» договор, то потраченные на взносы деньги даже частично вернуть не получится.
Кроме того, есть ещё два условия, соблюдение которых обязательно для списания налога, но они более понятны и реже вызывают вопросы:
- договор должен быть заключён со страховой организацией в свою пользу и (или) в пользу супруга, родителей, детей;
- средства, пошедшие на оплату страховых взносов, должны быть собственными.
Если все условия соблюдены, вы можете после окончания года подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ; документы, подтверждающие выплату взносов в течение года; копию страхового договора; копию лицензии страховой компании и заявление на социальный вычет. Через несколько месяцев на счёт, указанный в заявлении, придёт сумма возврата, равная 13% от подтверждённых выплат.
Возврат не может быть больше, чем сумма уплаченного в течение года налога, но учитывая, что максимальный размер возврата в любом случае равен 15600 руб. (то есть из налогооблагаемой базы вычитается не более 120 тыс. руб.), это замечание, скорее всего, будет лишним - любой работающий человек, имеющий возможность оплачивать страхование жизни, наверняка платит НДФЛ намного больше.
Так что, если вы хотите в следующем году воспользоваться «страховым» вычетом, найдите свой договор со страховой компанией и посмотрите, какой срок в нём указан.
Комментарии 5
Т.е. если я заключил договор страхования жизни в октябре 2016 года, оплатил 1 годовой взнос(к примеру) в октябре, то подать налоговую декларацию для получения вычета я смогу только в январе 2017 года? Т.е. календарный год? Второй вопрос - эти возвраты, 15600, они ведь могут суммироваться с другими СНВ - на образование, лечение и пр.? Последний вопрос - среди документов, подтверждающих оплату по 5-летнему договору СЖ что должно быть - квитанция, чек, выписка со счета(если платил через интернет-банк) или достаточно заключенного договора?
Государство в лице ФНС и Минфина, как всегда, решило чуть-чуть "сэкономить" и тут.
ФНС РФ и Минфин РФ уже выпустили разъяснительные письма, что теперь возвращается налог только со страховых сумм связанных.... .."с дожитием гражданина до определенного возраста или срока либо наступлением иных событий в жизни граждан, а также с их смертью"
"Страховые взносы по договору страхования от несчастных случаев и болезней не поименованы в подпункте 4 пункта 1 статьи 219 Кодекса, поэтому к сумме уплаченных страховых взносов по указанному договору социальный налоговый вычет не применяется.
При заключении комбинированного договора, включающего помимо добровольного страхования жизни и страхование от несчастных случаев и болезней, социальный налоговой вычет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 219 Кодекса может быть предоставлен по такому договору только в сумме страховых взносов, относящейся к добровольному страхованию жизни."
Подробно читаем в письме ФНС №БС-4-11/12961@ от 19 июля 2016 года
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/about_nalog/6109669/
Поскольку большинство накопительных страховых программ (именно они превалируют при сроках более 5 лет ) являются комбинированными ( страхуют риски и смерти, и болезней ( в т.ч и тяжелых)),
то чувствую всем придется "сильно пободаться "с налоговыми органами в следующем году
(или согласиться на возврат только с части страховых взносов).
Поскольку большинство накопительных страховых программ (именно они превалируют при сроках более 5 лет ) являются комбинированными ( страхуют риски и смерти, и болезней ( в т.ч и тяжелых)),
то чувствую всем придется "сильно пободаться "с налоговыми органами в следующем году
(или согласиться на возврат только с части страховых взносов).
Интересно, а как определить какая часть взноса идет на дожитие, какая часть идет на несчастные случаи и пр., это чисто актуарная внутренняя кухня СК. Может быть есть договоры СЖ в которых это разделено на уровне премии, прямо в договоре, но я таких не видел.
P.S. Ответ на вопрос что является фактическим подтверждением расходов найден в этом письме - "Учитывая, что нормами статьи 219 Кодекса перечень документов, подтверждающих фактические расходы налогоплательщика, не конкретизирован, по мнению Департамента, в качестве документа, являющегося основанием для подтверждения понесенных налогоплательщиком расходов, может служить справка об уплаченных страховых взносах, выданная страховой организацией."
Т.е. если я заключил договор страхования жизни в октябре 2016 года, оплатил 1 годовой взнос(к примеру) в октябре, то подать налоговую декларацию для получения вычета я смогу только в январе 2017 года? Т.е. календарный год? Второй вопрос - эти возвраты, 15600, они ведь могут суммироваться с другими СНВ - на образование, лечение и пр.? Последний вопрос - среди документов, подтверждающих оплату по 5-летнему договору СЖ что должно быть - квитанция, чек, выписка со счета(если платил через интернет-банк) или достаточно заключенного договора?
Да, на два первых вопроса, на последний уже сами ответили.
Интересно, а как определить какая часть взноса идет на дожитие, какая часть идет на несчастные случаи и пр., это чисто актуарная внутренняя кухня СК. Может быть есть договоры СЖ в которых это разделено на уровне премии, прямо в договоре, но я таких не видел.
Именно так и есть. У меня разделено.
Прям в полисе. Страховая - "PPF страхование":
Основная программа (Cтрахование на срок, Страхование на дожитие).
Дополнительная программа (Инвалидность, Временная нетрудоспособность, Телесные повреждения, Госпитализация)
P.S. Ответ на вопрос что является фактическим подтверждением расходов найден в этом письме - "Учитывая, что нормами статьи 219 Кодекса перечень документов, подтверждающих фактические расходы налогоплательщика, не конкретизирован, по мнению Департамента, в качестве документа, являющегося основанием для подтверждения понесенных налогоплательщиком расходов, может служить справка об уплаченных страховых взносах, выданная страховой организацией."
Ну вот ... получил в страховой справку за 2016.Что и следовало ожидать.
"Сумма страховых взносов за 2016 год.- xxxxx руб.
Из них по основной программе страхования -yyyyy руб и по дополнительной программе от несчастных случаев и болезней - zzzzz руб."
(в прошлом году была сумма одна - всего взноса без расшифровки).
Приехали... треть взноса- мимо "вычета".