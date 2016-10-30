Как получить зарплату, если у работодателя счёт в лопнувшем банке?

Стандартная ситуация: в результате действий ЦБ счёт компании, в которой вы работаете, оказался недоступен. То ли у банка отозвана лицензия, то ли объявлен мораторий на выплаты, то ли ещё что, не важно - главное, что ваша фирма, учреждение или завод не имеет возможности получить деньги со своего счёта юридического лица, в том числе, перечислить их вам в виде зарплаты. Ещё хуже, если у вашей компании в этом банке «зарплатный проект», то есть и ваши личные счета (хотя бы карточный) находятся здесь же.



Руководство компании в такой ситуации может перестать платить зарплату, говоря, что во всём виноват банк, ЦБ, АСВ и т.п. Мол, идите к ним и требуйте свои деньги. Такие случаи есть, при этом работники компании соглашаются с доводами и требуют у ЦБ вернуть «свои» деньги. Что на самом деле происходит и как поступать в такой ситуации?



Первое и главное правило: риск потери доступа к счёту - это риск фирмы, а не ваш. Руководство и бухгалтерия компании должны понимать, в каком банке они открыли счёт, и осознавать, что с любым банком могут произойти неприятности, которые отразятся и на фирме. Что делать для минимизации рисков, каждая компания решает самостоятельно: можно держать счета в госбанках, можно диверсифицировать риски, открыв счета в нескольких банках, можно управлять остатками на счетах так, чтобы там никогда не было суммы, потеря которой станет слишком чувствительной. Так или иначе, это всё - не проблема рядовых сотрудников.



Ни лопнувший банк, ни Центральный Банк, ни АСВ, ни государство в целом не отвечают перед работниками юридических лиц по обязательствам этих юридических лиц (в т ч. по зарплатам). Обязанность вовремя платить зарплату полностью лежит на фирме и не зависит от того, «зависли» у неё деньги в каком-то банке или нет.



Соответственно, если работодатель отказывается вовремя платить вам зарплату, ссылаясь на проблемы с банком, вы можете требовать её получения в обычном порядке именно у работодателя. Как именно действовать, вы решаете сами.



Если у вас небольшая фирма с хорошими отношениями с собственниками и руководством, которые искренне стараются решить проблему, наверное, есть смысл не идти на конфликт, а действительно подождать и решить вопрос мирно. Например, согласившись перенести выплату зарплаты на более поздний срок или получить её частями в течение какого-то времени. Так или иначе, желательно оформить это соглашение письменно при помощи независимого юриста.



Если вы работаете на крупном предприятии, у которого заведомо есть несколько счетов в разных банках, а проблемы с одним из них - лишь повод для задержек зарплаты, вы можете действовать более жёстко, обратившись в Государственную инспекцию труда (Роструд) или даже в прокуратуру. Более действенным будет коллективное обращение или несколько отдельных, поэтому предварительно обсудите свои действия в коллективе.



Естественно, стоит соизмерять свои действия с реальным масштабом проблемы. Если ваше руководство предупредило заранее, что из-за проблем с банком оно немного задержит и растянет выплаты, но выполнит все обязательства в разумный срок, то, возможно, нет смысла поднимать бучу. В случае же, когда вам ультимативно заявляют, что «деньги пропали, забудьте», все средства для их получения будут хороши.