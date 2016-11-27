Как вернуть «тетрадочный» вклад?

: показать документы о вкладе в банке-агенте.Наверное, уже практически все вкладчики знают, что во многих банках с отозванной лицензией обнаруживаются т.н. «тетрадочные» или «неучтённые» вклады. Имеется в виду, что работники банка-мошенника, принимают деньги вкладчиков, но не отражают их в официальной отчётности (записывают в неофициальную «тетрадку»), а значит, после отзыва лицензии эти вклады не могут быть выплачены Агентством по страхованию вкладов - оно о них просто не знает.Тем не менее, люди не виноваты, что банк мухлюет с отчётностью, а значит, имеют право на выплату страхового возмещения. В течение нынешнего года АСВ несколько раз меняло позицию по поводу таких вкладов. Сначала «тетрадочным» вкладчикам предлагалось обращаться в суд для доказательства своей правоты. Потом АСВ начало принимать оригиналы подтверждающих документов и на их основании само решать, надо ли возвращать вклад. Позже (в случае с ВПБ) функцию приёма документов возложили на временную администрацию лопнувшего банка. Наконец, в последнее время процедура ещё более упростилась.По последним данным (с банком «Камский горизонт»), следует поступать так. Идя в банк-агент, который должен выплатить вам компенсацию от АСВ, вы берёте с собой оригиналы всех основных и дополнительных документов по вкладу: договор банковского вклада и приходные/расходные кассовые ордера, а также любые другие документы, связанные с вкладом, на которых есть подписи или печати банка - выписки о состоянии счёта и пр.Если в банке-агенте вы узнаете, что ваш вклад полностью учтён в системе, то всё в порядке, документы не пригодятся. Вы просто заполняете заявление на получение вклада.Если в банке-агенте выяснится, что вашего вклада в реестре нет или его сумма ниже, чем на самом деле, вы достаёте заготовленную пачку документов и передаёте её работнику банка. Пока вы заполняете заявление о несогласии с суммой вклада, сотрудник должен сделать копии ваших документов и самостоятельно заверить их.В принципе, вы можете сразу принести копии, но в этом случае они должны быть нотариально заверены. Но смысла тратить время и деньги на эту процедуру нет - в банке-агенте всё сделают бесплатно и сразу же при первом обращении.Так или иначе, оригиналы документов должны остаться у вас! Никому их не передавайте, они ещё могут пригодиться!Ваше заявление о несогласии с суммой вклада и копии документов по вкладу банк-агент передаст в АСВ, которое примет решение о включении (или нет) вашего вклада в реестр. Если решение окажется положительным, сумма вклада будет выплачена по обычной процедуре.Если АСВ откажет во включении вашего вклада в реестр, оцените перспективы суда: уверены ли вы, что документов, которые есть у вас на руках, достаточно для признания вклада существующим с точки зрения нейтрального человека? Предсказать решение суда невозможно, но надо понимать, что отказ АСВ - уже серьёзный аргумент для суда против вас. Если вы уверены, что имеющихся у вас доказательств достаточно, обратитесь к юристу, который правильно оформит иск. Можно, конечно, всё сделать самостоятельно, но это не такое простое дело, особенно если вы раньше ничем подобным не занимались.Ну и, очевидно, пока дело не дошло до отзыва лицензии и обнаружения «тетрадочных» вкладов в вашем банке, позаботьтесь о получении как можно большего количества документов о вашем вкладе. Получите и сохраните бумажный договор, периодически берите выписку, сохраняйте смски о проведённых операциях, электронные письма от банка и т.п. Чем больше «следов» отношений с банком, тем больше шансов, что с вашим вкладом всё будет в порядке.