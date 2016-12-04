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Как связаться с Агентством по страхованию вкладов?

04.12.2016 20:30 2 13 983 просмотра
В разговорах, связанных с отзывом лицензий банков, часто возникает вопрос: как сообщить что-то АСВ, задать вопрос, пожаловаться и т.п. Ниже - справочник по разным способам связи с Агентством. Стоит напомнить, что интернет-переписку и звонки по телефону сложно использовать в качестве доказательства при последующем общении или в суде, поэтому если вы хотите иметь официальные ответы, лучше писать «бумажные» запросы и получать на них «бумажные» ответы. Но для получения актуальных справок или оперативной информации достаточно позвонить или написать сообщение через интернет.

1. Телефоны:
- общий телефон АСВ: 8(800)200-08-05
- справки о прохождении корреспонденции: +74957253141
- телефон доверия по фактам коррупции в АСВ: +74957772430
- Департамент страхования банковских вкладов: +74957452130
- Департамент ликвидации кредитных организаций: +74957253117
- Департамент реструктуризации финансовых организаций: +74957453135

2. Приёмная АСВ, где можно оставлять ваши письма и запросы при личном визите или отправлять их туда по почте: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2. Экспедиция (приём почты) работает в холле первого этажа по рабочим дням с 9:00 до 17:30 (в пятницу до 16:00), перерыв на обед с 12:00 до 12:45. Сюда надо писать по вопросам ликвидации банков и негосударственных пенсионных фондов.

3. Ещё одна приёмная АСВ: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. Сюда тоже можно присылать или приносить письма, экспедиция (приём почты) работает в холле первого этажа по рабочим дням с 9:00 до 17:30 (в пятницу до 16:00), перерыв на обед с 12:00 до 12:45. Здесь принимают обращения по вопросам выплаты возмещения по вкладам в банках и общим вопросам работы АСВ.

4. Общий электронный почтовый адрес: info@asv.org.ru

5. Интернет-приёмная АСВ здесь. Интернет-приёмная состоит из четырёх разделов, два из них имеют подразделы:

Вопрос
- по страхованию вкладов (от физ. лиц)
- по страхованию вкладов (от банков)
- по гарантированию пенсий
- по ликвидации банков
- по ликвидации НПФ
- по оздоровлению (предупреждению банкротства) банков
- по погашению кредита, в том числе ипотеки
- по торгам имуществом ликвидируемых банков
- по требованиям кредиторов и выплатам, превышающим страховое возмещение
- по трудовым отношениям от работников ликвидируемых финансовых организаций
- по трудоустройству в Агентство
- прочие вопросы

Предложение

Жалоба
- на прием заявлений и выплату страхового возмещения по вкладам в банках-агентах
- на регистрацию требований и расчеты с кредиторами при ликвидации (банкротстве) банков
- иная жалоба

Благодарность

Выбрав вид вопроса или жалобы, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных и переходите на форму, в которой надо ввести ваши ФИО, адрес электронной почты, населённый пункт, другие данные в зависимости от типа запроса и, собственно, само сообщение. Ответ должен прийти по электронной почте.

6. Узнать статус заявления о несогласии с размером страхового возмещения можно с помощью специального сервиса

7. Вопрос по ликвидации и банкротству банков можно задать Василию Кудякову в сервисе «Вопрос-Ответ» на Банках.ру.

Если у вас есть опыт общения с АСВ или вы знаете другие способы связи с Агентством, напишите об этом в комментариях - многим читателям ваше сообщение будет очень полезно.

Комментарии 2

Максим Паук  (Daddy Maq)
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Спасибо, Артём.
В этот раз от тебя большая польза smile:shuffle:
До этого АСВ дозвониться - большая проблема, есть только call-centre, где студенты, как попугаи, озвучивают информацию с сайта. И всячески оберегают контакты нужных сотрудников.
Ирина  (cherrinka)
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Интернет-приёмная АСВ работает через два раза на третий. Регулярно (раз в два-три месяца) пишу им запросы по ходу конкурсного производства, отвечают далеко не на все smile:D
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