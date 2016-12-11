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Как получить «тетрадочный» вклад, доставшийся в наследство?

11.12.2016 20:00 6 4 677 просмотров
Рассмотрим такую ситуацию: человек имел вклад в банке, умер, а вы получили право на этот вклад по наследству. Но не успели забрать деньги, так как у банка была отозвана лицензия. Что делать?

Необходимо собрать пакет документов, который должен включать:

- документы о вкладе (договор, выписки, приходные и расходные ордера, всё, что найдёте);
- документы о праве на наследство (свидетельство от нотариуса);
- паспорт.

С этим пакетом идёте в банк-агент, который выплачивает страховку АСВ. Если ваш наследодатель (например, умерший родственник) значится в реестре вкладчиков, и сумма, указанная в реестре совпадает с настоящей, процесс пройдёт гладко - как если бы вы получали свой вклад.

Однако, может возникнуть две проблемы.

Во-первых, сумма вклада, указанная в реестре вкладчиков, имеющемся в АСВ, может не совпадать с суммой, которая реально была на счёте в банке, или вклад в реестре вообще не будет найден. Проще говоря, вклад вашего наследодателя оказался «тетрадочным». В этом случае, как и в ситуации с собственным вкладом, вы пишете заявление о несогласии с суммой и даёте подготовленный пакет документов оператору банка для копирования. Дальше начинается обычная процедура - АСВ получит ваши документы, исследует их и, если признает достаточно весомыми, исправит сумму вклада. Если нет, то откажет в изменениях, а вам придётся идти в суд.

Вторая возможная проблема значительно сложнее. Как было сказано в самом начале, при походе в банк-агент надо иметь на руках Свидетельство о праве на наследство, полученное у нотариуса. Но если банк «лопнул» до того, как вы смогли получить это свидетельство, нотариусу придётся направлять запрос о существовании вклада и размере суммы на нём в АСВ. В случае, если вклада не окажется в реестре, Агентство откажет нотариусу в передаче каких-либо данных, а вы не сможете получить Свидетельство о праве на наследство.

Получается замкнутый круг: чтобы только начать процедуру доказательства Агентству наличия вклада, надо, чтобы АСВ сообщило нотариусу о наличии этого вклада, но АСВ не может этого сделать, т.к. у него нет сведений об этом вкладе. И это несмотря на то, что у вас на руках есть все документы по вкладу.

Тем не менее, решение существует. Нотариус может выдать Свидетельство о праве на наследство по вкладу на основании дополнительных документов, если будет уверен в их достаточности и подлинности. Под «дополнительными документами» понимаются те самые оригиналы договора о вкладе, выписок со вклада, ордеров и т.д. Подтверждение наличия вклада от АСВ в данном случае не является обязательным. Конечно, нотариус может «упереться», не беря на себя ответственность, или на самом деле подозревая наследников в подделке документов, или считая, что предоставленных документов не хватает для подтверждения факта наличия вклада. Тогда придётся решать этот вопрос через суд.

Если же нотариус выдаст Свидетельство, дальнейшая процедура проста и сводится к написанию в банке-агенте заявления о несогласии с суммой вклада с приложением всех имеющихся документов.

Обратите внимание: данный совет написан на основе вызывающей доверие информации из открытых источников, в т.ч. консультации сотрудника АСВ, но не может считаться квалифицированной юридической консультацией. Автор лишь указывает возможный способ решения проблемы; если вам нужна консультация юриста, обращайтесь к юристу.

Комментарии 6

ЭльдаРР  (PFO)
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Уважаемый автор! А как "разрулить" ситуацию, если вклад открывался через интернет-банк? Извините, за оффтоп, но коли уж пошла речь о сложных примерах...
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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Цитата
ЭльдаРР пишет:
Уважаемый автор! А как "разрулить" ситуацию, если вклад открывался через интернет-банк? Извините, за оффтоп, но коли уж пошла речь о сложных примерах...


http://www.banki.ru/blog/artm_eyskov/7311.php
Geasha  (Geasha)
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Вступив в наследство после 6 месецев если сумма вклада более 1,4млн рублей.На оставшую сумму после выплаты АСВ вы не попадаете в 1 очередь так как у вас прошли сроки подачи заявления о включении вас в реестр..
Safaga  (safaga)
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У меня к несчастью сложилась точь в точь такая ситуация в связи с кончиной мужа. Его вклад оказался тетрадочным. В этом случае я поступила так: отвезла все копии банковских документов, копии своих документов, свидетельство о смерти, нотариальный запрос, приложила заявление с подробным описанием ситуации и лично сдала в АСВ. Срок поиска вклада и внесения в реестр заняло меньше времени, чем подавать все это в банк-агент, тем более там без нотариального свидетельства ничего не принимают.
elstal  (elstal)
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Читаю я это всё и думаю, кто это же это строчит нормативку? Исходя из логики, что вся эта писанина руководство к действию и истина в последней инстанции, то писать её должны вундеркинды, просчитывающие все возможные практические ситуации. Но жизнь доказывает, что всё, увы, гораздо печальнее - пробираются на такие места люди не работу делать, а зарплату высокую получать. И плодятся у нас непонятки, как кролики.
Константин  (jFinder)
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Можно я спрошу у Ейскова? Может новую статью напишете. Как правильно закрыть ипотечный кредит? Точнее с закрытием всё понятно. Подаём заявление. Рассчитывают сумму, которая должна оказаться на счете в определенный день. Сумму занёс... А в от дальше что? Там есть закладная. Кому как когда она передаётся, какие действия надо проделать. Нужно ли куда-то идти, получать обновленные документы о праве собственности, снимать обременение, получать справки итд итп.
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