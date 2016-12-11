Как получить «тетрадочный» вклад, доставшийся в наследство?

Рассмотрим такую ситуацию: человек имел вклад в банке, умер, а вы получили право на этот вклад по наследству. Но не успели забрать деньги, так как у банка была отозвана лицензия. Что делать?
Необходимо собрать пакет документов, который должен включать:
- документы о вкладе (договор, выписки, приходные и расходные ордера, всё, что найдёте);
- документы о праве на наследство (свидетельство от нотариуса);
- паспорт.
С этим пакетом идёте в банк-агент, который выплачивает страховку АСВ. Если ваш наследодатель (например, умерший родственник) значится в реестре вкладчиков, и сумма, указанная в реестре совпадает с настоящей, процесс пройдёт гладко - как если бы вы получали свой вклад.
Однако, может возникнуть две проблемы.
Во-первых, сумма вклада, указанная в реестре вкладчиков, имеющемся в АСВ, может не совпадать с суммой, которая реально была на счёте в банке, или вклад в реестре вообще не будет найден. Проще говоря, вклад вашего наследодателя оказался «тетрадочным». В этом случае, как и в ситуации с собственным вкладом, вы пишете заявление о несогласии с суммой и даёте подготовленный пакет документов оператору банка для копирования. Дальше начинается обычная процедура - АСВ получит ваши документы, исследует их и, если признает достаточно весомыми, исправит сумму вклада. Если нет, то откажет в изменениях, а вам придётся идти в суд.
Вторая возможная проблема значительно сложнее. Как было сказано в самом начале, при походе в банк-агент надо иметь на руках Свидетельство о праве на наследство, полученное у нотариуса. Но если банк «лопнул» до того, как вы смогли получить это свидетельство, нотариусу придётся направлять запрос о существовании вклада и размере суммы на нём в АСВ. В случае, если вклада не окажется в реестре, Агентство откажет нотариусу в передаче каких-либо данных, а вы не сможете получить Свидетельство о праве на наследство.
Получается замкнутый круг: чтобы только начать процедуру доказательства Агентству наличия вклада, надо, чтобы АСВ сообщило нотариусу о наличии этого вклада, но АСВ не может этого сделать, т.к. у него нет сведений об этом вкладе. И это несмотря на то, что у вас на руках есть все документы по вкладу.
Тем не менее, решение существует. Нотариус может выдать Свидетельство о праве на наследство по вкладу на основании дополнительных документов, если будет уверен в их достаточности и подлинности. Под «дополнительными документами» понимаются те самые оригиналы договора о вкладе, выписок со вклада, ордеров и т.д. Подтверждение наличия вклада от АСВ в данном случае не является обязательным. Конечно, нотариус может «упереться», не беря на себя ответственность, или на самом деле подозревая наследников в подделке документов, или считая, что предоставленных документов не хватает для подтверждения факта наличия вклада. Тогда придётся решать этот вопрос через суд.
Если же нотариус выдаст Свидетельство, дальнейшая процедура проста и сводится к написанию в банке-агенте заявления о несогласии с суммой вклада с приложением всех имеющихся документов.
Обратите внимание: данный совет написан на основе вызывающей доверие информации из открытых источников, в т.ч. консультации сотрудника АСВ, но не может считаться квалифицированной юридической консультацией. Автор лишь указывает возможный способ решения проблемы; если вам нужна консультация юриста, обращайтесь к юристу.
Комментарии 6
Уважаемый автор! А как "разрулить" ситуацию, если вклад открывался через интернет-банк? Извините, за оффтоп, но коли уж пошла речь о сложных примерах...
http://www.banki.ru/blog/artm_eyskov/7311.php