Как получить «тетрадочный» вклад, доставшийся в наследство?

Необходимо собрать пакет документов, который должен включать:- документы о вкладе (договор, выписки, приходные и расходные ордера, всё, что найдёте);- документы о праве на наследство (свидетельство от нотариуса);- паспорт.С этим пакетом идёте в банк-агент, который выплачивает страховку АСВ. Если ваш наследодатель (например, умерший родственник) значится в реестре вкладчиков, и сумма, указанная в реестре совпадает с настоящей, процесс пройдёт гладко - как если бы вы получали свой вклад.Однако, может возникнуть две проблемы., сумма вклада, указанная в реестре вкладчиков, имеющемся в АСВ, может не совпадать с суммой, которая реально была на счёте в банке, или вклад в реестре вообще не будет найден. Проще говоря, вклад вашего наследодателя оказался «тетрадочным». В этом случае, как и в, вы пишете заявление о несогласии с суммой и даёте подготовленный пакет документов оператору банка для копирования. Дальше начинается обычная процедура - АСВ получит ваши документы, исследует их и, если признает достаточно весомыми, исправит сумму вклада. Если нет, то откажет в изменениях, а вам придётся идти в суд.значительно сложнее. Как было сказано в самом начале, при походе в банк-агент надо иметь на руках Свидетельство о праве на наследство, полученное у нотариуса. Но если банк «лопнул» до того, как вы смогли получить это свидетельство, нотариусу придётся направлять запрос о существовании вклада и размере суммы на нём в АСВ. В случае, если вклада не окажется в реестре, Агентство откажет нотариусу в передаче каких-либо данных, а вы не сможете получить Свидетельство о праве на наследство.Получается замкнутый круг: чтобы только начать процедуру доказательства Агентству наличия вклада, надо, чтобы АСВ сообщило нотариусу о наличии этого вклада, но АСВ не может этого сделать, т.к. у него нет сведений об этом вкладе. И это несмотря на то, что у вас на руках есть все документы по вкладу.Тем не менее,. Нотариус может выдать Свидетельство о праве на наследство по вкладу на основании, если будет уверен в их достаточности и подлинности. Под «дополнительными документами» понимаются те самые оригиналы договора о вкладе, выписок со вклада, ордеров и т.д. Подтверждение наличия вклада от АСВ в данном случае не является обязательным. Конечно, нотариус может «упереться», не беря на себя ответственность, или на самом деле подозревая наследников в подделке документов, или считая, что предоставленных документов не хватает для подтверждения факта наличия вклада. Тогда придётся решать этот вопрос через суд.Если же нотариус выдаст Свидетельство, дальнейшая процедура проста и сводится к написанию в банке-агенте заявления о несогласии с суммой вклада с приложением всех имеющихся документов.