Как самостоятельно печатать деньги?

Короткий ответ: в виде QR-кодов.



Длинный ответ.



Не буду долго сохранять интригу: под «деньгами» в данном случае понимаются биткоины (которые легко превратить в любые «обычные» деньги), а под их «печатанием» - создание бумажного «холодного кошелька», т.е. пары адрес-ключ, которую действительно можно распечатать на обычном принтере.



Зачем это делать? Казалось бы, биткоин - порождение века электроники и интернета, поэтому печатать его на бумаге - какая-то странная идея. На самом деле, в этом есть смысл. Во-первых, такая «купюра» - забавный и оригинальный подарок, который можно вручить продвинутому криптогику или наоборот - человеку, которого вы хотите приобщить к миру цифровых валют. Во-вторых (и в главных), «бумажное» хранение биткоинов при должном подходе - самый безопасный способ долговременного сбережения крупных сумм в этой валюте. Интернет-кошелёк могут вскрыть хакеры, биткоины из компьютера украдёт вирус (или диск «накроется» и вы всё потеряете), а бумажка - она и есть бумажка, при нормальном обращении будет спокойно ждать своего часа годами.



Теория бумажного хранения биткоина проста. Для использования сохраняемых денег вам надо иметь пару длинных буквенно-цифровых строк: адрес биткоин-«счёта» и приватный ключ для доступа к расходным операциям с него (по сути - пароль). Выглядят они примерно так:



адрес: 14Ro67t3rLxYFLphDG5LaQ7RAHnbjTCpF8 (желающие передать мне привет могут сюда что-нибудь прислать)

ключ: 5JfxV8BAMT5CkQEEcTmZoRvNv7e6jyJpv1WFLuBDG8gHtc5L5TE (пример взят из интернета)



Их можно распечатать и хранить прямо в таком виде или «свернуть» в две QR-картинки, которые удобно импортировать в биткоин-кошельки на смартфонах. Когда хранящиеся на бумаге биткоины вам понадобятся, вы просто возьмёте эти строки или картинки и введёте их в биткоин-кошелёк. Деньги мгновенно окажутся в вашем распоряжении.



Теперь к практике.



1. Сформировать пару адрес-ключ можно на одном из многих предназначенных для этого сайтов. Важная особенность правильных сайтов для генерации бумажных кошельков: их можно целиком скачать на свой компьютер, отключиться от интернета и получить адрес и ключ полностью безопасно, после чего удалить скачанное. Фактически, эти сайты будут работать как установленная на компьютере программа, не имея возможности отправить вашу информацию куда-то ещё.



Я не буду приводить здесь адреса таких сайтов, чтобы не создавать впечатление, что я рекомендую какие-то конкретные из них, пользуйтесь Гуглом («генератор бумажных кошельков биткоин») и находите наиболее удобные варианты. Главное - помните про необходимость оффлайн-режима.



2. Из соображений безопасности лучше не пользоваться услугами таких сайтов для подготовки «красивого» бумажного кошелька. В конце концов, любой человек в состоянии вывести на принтер две строки или две картинки, а при небольшой подготовке вы сможете вставить их в открытку или имитацию купюры, если хотите сделать подарок. Для хранения же в личных целях достаточно напечатать требуемое на обычной бумаге.



3. После генерации и распечатки адреса и ключа следует перевести на полученный адрес необходимое количество биткоинов. Если у вас есть биткоины, то очевидно, что вы знаете, как это сделать.



Предварительно обдумайте, сколько денег вы хотите хранить таким способом. Можно, конечно, перевести на один кошелёк сразу все имеющиеся у вас биткоины (особенно если их не так уж много), но если у вас на руках большая сумма, то есть смысл разбить её на части. С одной стороны, так безопаснее: вы можете хранить несколько бумажек в разных местах, с другой стороны, так будет проще использовать только часть накоплений, когда возникнет необходимость. Я бы рекомендовал держать на одной бумажке что-то типа 0,1 биткоина (около 90 долларов по текущему курсу). Но дело ваше - возможно, вы миллионер, и даже 1 биткоин (900 долларов) для вас - небольшая сумма, тогда, конечно, нет смысла дробить сбережения на сотни бумажек.



4. Желательно не хранить напечатанные адрес и ключ на одной бумажке. Это удобно, но в случае, если кто-то найдёт вашу «купюру» с обеими записями (и поймёт, что это такое), ею будет очень легко воспользоваться. Лучше хранить их раздельно, разве что пронумеровав, чтобы не забыть, какой ключ соответствует какому адресу. (Если вы делаете бумажный подарок в виде красивой купюры, то можно разделять адрес и ключ - напечатайте их рядом или на разных сторонах «купюры», но предупредите получателя, чтобы он никому не показывал купюру до использования).



5. Распечатайте каждую бумажку с адресом и ключом в двух или нескольких экземплярах для раздельного хранения. Не забывайте, что бумага может сгореть, пострадать от воды, быть съеденной крысами и т.д. Если исчезнет единственная копия, вы навсегда потеряете доступ к сохранённым на ней биткоинам.



6. Как вариант, можно не печатать несколько экземпляров, а отсканировать получившиеся «купюры», заархивировать их с паролем, а файл архива переименовать нейтральным образом (скажем, IMG_087.jpg) и положить в папку с похожими по названию файлами (например, в редко используемый раздел семейного фотоальбома). Плюс сохранить его на «облако».



7. Разложите 2-3 копии бумажек с биткоинами в запечатанные конверты и держите их в надёжных секретных местах: дома, на даче, в сейфе на работе и т.д. Конверты или сами бумажки можно вложить в книги, всё равно их никто не читает. Некоторые ещё и ламинируют бумажки с кодами для длительного хранения. Если у вас получилось несколько «бумажных кошельков» с небольшими суммами на каждом, не храните их все в одном месте.



8. Если хотите, сообщите доверенным родственникам, где лежат ваши сокровища - на крайний случай.



Заниматься всем этим стоит, только если у вас накопились значительные по вашим личным меркам суммы в биткоинах, которые вы хотите хранить годами. Обычный «операционный резерв» проще держать в программных кошельках или даже он-лайн на относительно надёжных сайтах.