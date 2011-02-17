Популярные сообщения

Итак, друзья и коллеги, я снова выполняю приятнейшую миссию в чужом блоге! Сегодня День Рождения у нашего коллеги по блогосфере (Блог о паевых и инвестиционных фондах), директора управления продаж и маркетинга УК «Райффайзен Капитал» Александра Бару! Поздравим! Александр, от себя хочу поблагодарить за интересные и регулярные (это особенно ценно) сообщения на тему инвестиций. Последний пост про Мальдивы особенно понравился. Продолжайте привносить в наши блоги интересную и полезную информацию!

Дорогие друзья, хотел сдержать свое слово и продолжить тему с финансовым планированием. Но, посмотрев на календарь, на новогодние подарки – понял, всему свое время. А значит об этом можно поговорить в следующем году. А сейчас время для поздравлений. Мне хочется от всей души поздравить всех Вас и пожелать, чтобы в следующем году Вы полностью занялись творчеством, и не важно, чем Вы занимаетесь: строите дома, выпекаете хлеб или работаете с документами в офисе. Только творчество приносит радость! Ну и, конечно же, финансового благополучия, чтобы Ваши активы создали благоприятную почву, на которой вырастет прекрасное дерево Ваших творений. И еще раз – счастливого Вам Нового Года! Да прибудет тренд с Вами! p.s. Инвестировав 15000 рублей 14 января 2010 года в наш индексный фонд на сегодня, 28 декабря, у меня 15193 рубля. О чем это говорит? Да, пока, если честно, ни о чем. Посмотрим, что будет дальше. Продолжение следует…