Популярные сообщения

Александр Бару
17.02.2011 18:33
baru
Назад в будущее или разговор с инвестором
(эпизод, не вошедший ни в какой фильм)
музыка
http://www.youtube.com/watch?v=8_anbEJsr6s
Титры на фоне офисного здания и голос за кадром
Я приобрел паи ПИФа "Райффайзен – Индекс ММВБ" 14 декабря 2010 года
на сумму 15 000 рублей…
на 15 февраля у меня стало 15 514 рублей…
14 января 2011 я еще доинвестировал – 5 000 рублей (сегодня 4 798 рублей)…
14 февраля еще 5 000 (сегодня 4 881)…
Итого я инвестировал 25 000 рублей, а в результате получилось 25 192 рубля.
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Александр Бару
15.02.2011 10:33
baru
All you need is love
Love! Love! Love!
http://www.youtube.com/watch?v=r4p8qxGbpOk
так и звучит у меня в ушах. Это бессмертное творение ливерпульской четверки не покидает меня последнее время. И причиной тому - неожиданное поздравление в моем блоге. Отдельное спасибо Екатерине и присоединившейся к ней группе товарищей. За это им двойное спасибо.
Посмотрев на этот пост и комментарии, я понял, а главное почувствовал, что делаю небезнадежное дело. Интерес к моей скромной персоне - это еще и знак внимания к той теме, о которой я говорю: о коллективных инвестициях. С большой буквы - ПИФах.
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Екатерина Суворова
09.02.2011 13:16
baru
Поздравляем с Днем Рождения Александра Бару!
Итак, друзья и коллеги, я снова выполняю приятнейшую миссию в чужом блоге! Сегодня День Рождения у нашего коллеги по блогосфере (Блог о паевых и инвестиционных фондах), директора управления продаж и маркетинга УК «Райффайзен Капитал» Александра Бару! Поздравим!
Александр, от себя хочу поблагодарить за интересные и регулярные (это особенно ценно) сообщения на тему инвестиций. Последний пост про Мальдивы особенно понравился. Продолжайте привносить в наши блоги интересную и полезную информацию!
Александр Бару
03.02.2011 16:15
baru
Back to basic или назад к основам 2.
У каждой истории должно быть продолжение подумал я и вспомнил о том, что мы не закончили историю с Мальдивами.
Итак, я предложу свое решение этой проблемы.
Напомню условие: Вы хотите вдвоем с подругой слетать на Мальдивы через год. Вам нужно примерно 110 000 рублей на поездку. Сегодня на это вы можете выделить, допустим, 30 000 рублей и каждый месяц откладывать, скажем, по 5 000 рублей. Итого через 12 месяцев получится 90 000 рублей. А значит, еще 20 000 руб. надо где-то раздобыть.
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Александр Бару
21.01.2011 14:25
baru
Доходность заказывали?
И снова здравствуйте.
Теперь, когда уже все мыслимые и немыслимые праздники прошли, как и последствия от них, можно подвести итоги 2010 года. Каким он был для рынка коллективных инвестиций?
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Александр Бару
28.12.2010 16:00
baru
Да прибудет тренд с Вами!
Дорогие друзья, хотел сдержать свое слово и продолжить тему с финансовым планированием. Но, посмотрев на календарь, на новогодние подарки – понял, всему свое время. А значит об этом можно поговорить в следующем году.
А сейчас время для поздравлений.
Мне хочется от всей души поздравить всех Вас и пожелать, чтобы в следующем году Вы полностью занялись творчеством, и не важно, чем Вы занимаетесь: строите дома, выпекаете хлеб или работаете с документами в офисе. Только творчество приносит радость!
Ну и, конечно же, финансового благополучия, чтобы Ваши активы создали благоприятную почву, на которой вырастет прекрасное дерево Ваших творений.
И еще раз – счастливого Вам Нового Года!
Да прибудет тренд с Вами!
p.s. Инвестировав 15000 рублей 14 января 2010 года в наш индексный фонд на сегодня, 28 декабря, у меня 15193 рубля. О чем это говорит? Да, пока, если честно, ни о чем. Посмотрим, что будет дальше. Продолжение следует…
Александр Бару
22.12.2010 16:08
baru
Вне плана. Заметки на полях.
Начиная этот блог, я не мог представить, что для многих людей вопросы, связанные с паевыми инвестиционными фондами, будут представлять животрепещущий интерес. Поэтому, как говорили еще недавно, идя навстречу интересам трудящихся, я хочу написать внеплановый пост и ответь на некоторое вопросы.
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Александр Бару
17.12.2010 17:29
baru
Back to basic или назад к основам.
В прошлой раз я обещал поделиться знаниями о теории финансового планирования.
Но сначала скажу, что проинвестировав 15 000 рублей, я стал счастливым обладателем 1.5433 пая фонда « Райффайзен - Индекс ММВБ» по цене 9719 рублей за один пай.
Но не будем больше отвлекаться.
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Александр Бару
14.12.2010 18:29
baru
Шаг первый или лед тронулся!
Хотя правильнее сказать очередной. Я, как и обещал, приступил к процессу инвестирования. В очередной раз я доверил собственные деньги нашей управляющей компании. Мои 15 000 рублей в настоящий момент «превращаются в паи». Сколько паев и по какой цене - я узнаю завтра (как сотрудник компании). А так бы можно было посмотреть в четверг в нашей интернет-системе «Raiffeisen Connect». Как говорил герой одного литературного произведения: «Лед тронулся». Старт дан.
Пока мои активы готовятся к напряженной работе, я посмотрел на ваши комментарии.
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Александр Бару
10.12.2010 17:28
baru
Как накопить не теряя?
Как заставить свои сбережения работать наиболее эффективно, соблюдая баланс между риском и доходностью?
Как использовать хороший опыт и учиться на чужих ошибках?
День добрый, я, Бару Александр, рад приветствовать всех вас на Banki.ru. Я буду вести блог, посвященный Паевым Инвестиционным Фондам.
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