Популярные сообщения

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Александр Бару 17.02.2011 18:33 baru
Назад в будущее или разговор с инвестором
(эпизод, не вошедший ни в какой фильм) музыка http://www.youtube.com/watch?v=8_anbEJsr6s Титры на фоне офисного здания и голос за кадром Я приобрел паи ПИФа "Райффайзен – Индекс ММВБ" 14 декабря 2010 года на сумму 15 000 рублей… на 15 февраля у меня стало 15 514 рублей… 14 января 2011 я еще доинвестировал – 5 000 рублей (сегодня 4 798 рублей)… 14 февраля еще 5 000 (сегодня 4 881)… Итого я инвестировал 25 000 рублей, а в результате получилось 25 192 рубля. Читать далее
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Александр Бару 15.02.2011 10:33 baru
All you need is love
Love! Love! Love! http://www.youtube.com/watch?v=r4p8qxGbpOk так и звучит у меня в ушах. Это бессмертное творение ливерпульской четверки не покидает меня последнее время. И причиной тому - неожиданное поздравление в моем блоге. Отдельное спасибо Екатерине и присоединившейся к ней группе товарищей. За это им двойное спасибо. Посмотрев на этот пост и комментарии, я понял, а главное почувствовал, что делаю небезнадежное дело. Интерес к моей скромной персоне - это еще и знак внимания к той теме, о которой я говорю: о коллективных инвестициях. С большой буквы - ПИФах. Читать далее
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Екатерина Суворова 09.02.2011 13:16 baru
Поздравляем с Днем Рождения Александра Бару!
Итак, друзья и коллеги, я снова выполняю приятнейшую миссию в чужом блоге! Сегодня День Рождения у нашего коллеги по блогосфере (Блог о паевых и инвестиционных фондах), директора управления продаж и маркетинга УК «Райффайзен Капитал» Александра Бару! Поздравим! Александр, от себя хочу поблагодарить за интересные и регулярные (это особенно ценно) сообщения на тему инвестиций. Последний пост про Мальдивы особенно понравился. Продолжайте привносить в наши блоги интересную и полезную информацию!
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Александр Бару 03.02.2011 16:15 baru
Back to basic или назад к основам 2.
У каждой истории должно быть продолжение подумал я и вспомнил о том, что мы не закончили историю с Мальдивами. Итак, я предложу свое решение этой проблемы. Напомню условие: Вы хотите вдвоем с подругой слетать на Мальдивы через год. Вам нужно примерно 110 000 рублей на поездку. Сегодня на это вы можете выделить, допустим, 30 000 рублей и каждый месяц откладывать, скажем, по 5 000 рублей. Итого через 12 месяцев получится 90 000 рублей. А значит, еще 20 000 руб. надо где-то раздобыть. Читать далее
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Александр Бару 21.01.2011 14:25 baru
Доходность заказывали?
И снова здравствуйте. Теперь, когда уже все мыслимые и немыслимые праздники прошли, как и последствия от них, можно подвести итоги 2010 года. Каким он был для рынка коллективных инвестиций? Читать далее
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Александр Бару 28.12.2010 16:00 baru
Да прибудет тренд с Вами!
Дорогие друзья, хотел сдержать свое слово и продолжить тему с финансовым планированием. Но, посмотрев на календарь, на новогодние подарки – понял, всему свое время. А значит об этом можно поговорить в следующем году. А сейчас время для поздравлений. Мне хочется от всей души поздравить всех Вас и пожелать, чтобы в следующем году Вы полностью занялись творчеством, и не важно, чем Вы занимаетесь: строите дома, выпекаете хлеб или работаете с документами в офисе. Только творчество приносит радость! Ну и, конечно же, финансового благополучия, чтобы Ваши активы создали благоприятную почву, на которой вырастет прекрасное дерево Ваших творений. И еще раз – счастливого Вам Нового Года! Да прибудет тренд с Вами! p.s. Инвестировав 15000 рублей 14 января 2010 года в наш индексный фонд на сегодня, 28 декабря, у меня 15193 рубля. О чем это говорит? Да, пока, если честно, ни о чем. Посмотрим, что будет дальше. Продолжение следует…
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Александр Бару 22.12.2010 16:08 baru
Вне плана. Заметки на полях.
Начиная этот блог, я не мог представить, что для многих людей вопросы, связанные с паевыми инвестиционными фондами, будут представлять животрепещущий интерес. Поэтому, как говорили еще недавно, идя навстречу интересам трудящихся, я хочу написать внеплановый пост и ответь на некоторое вопросы. Читать далее
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Александр Бару 17.12.2010 17:29 baru
Back to basic или назад к основам.
В прошлой раз я обещал поделиться знаниями о теории финансового планирования. Но сначала скажу, что проинвестировав 15 000 рублей, я стал счастливым обладателем 1.5433 пая фонда « Райффайзен - Индекс ММВБ» по цене 9719 рублей за один пай. Но не будем больше отвлекаться. Читать далее
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Александр Бару 14.12.2010 18:29 baru
Шаг первый или лед тронулся!
Хотя правильнее сказать очередной. Я, как и обещал, приступил к процессу инвестирования. В очередной раз я доверил собственные деньги нашей управляющей компании. Мои 15 000 рублей в настоящий момент «превращаются в паи». Сколько паев и по какой цене - я узнаю завтра (как сотрудник компании). А так бы можно было посмотреть в четверг в нашей интернет-системе «Raiffeisen Connect». Как говорил герой одного литературного произведения: «Лед тронулся». Старт дан. Пока мои активы готовятся к напряженной работе, я посмотрел на ваши комментарии. Читать далее
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Александр Бару 10.12.2010 17:28 baru
Как накопить не теряя?
Как заставить свои сбережения работать наиболее эффективно, соблюдая баланс между риском и доходностью? Как использовать хороший опыт и учиться на чужих ошибках? День добрый, я, Бару Александр, рад приветствовать всех вас на Banki.ru. Я буду вести блог, посвященный Паевым Инвестиционным Фондам. Читать далее
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