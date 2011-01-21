Доходность заказывали?

И снова здравствуйте.
Теперь, когда уже все мыслимые и немыслимые праздники прошли, как и последствия от них, можно подвести итоги 2010 года. Каким он был для рынка коллективных инвестиций?
Конечно, нас интересуют Ее величество доходность и ее свита! Позвольте представить свиту Королевы – индекс ММВБ 2010 – плюс 23% (видимо, аплодисменты). Это совсем неплохо. Индекс же потребительского сектора вырос на 85%, машиностроения – 74%, металлов на 63%. Самый низкий рост показал индекс нефти и газа – 17%. Не стесняйтесь, можно еще раз похлопать, разве нет? Это одни из лучших результатов среди всех доступных инструментов. Если же посмотреть на все королевство, то по результатам исследования, проведенного ЦМЭИ аналогичные сбережения в долларах и евро обесценились на 7,39% и 14,57%. В январе 2010 года средневзвешенная ставка по годовым депозитам в рублях в 15 крупнейших банках составляла 8,14%, что ниже годовой инфляции. Более того, уже к концу 2010 года ставки опустились до 5,17%. Депозиты в иностранной валюте также огорчили своих владельцев из-за укрепления рубля к евро на 7,04% и слабого укрепления доллара (на 0,77% к рублю), обезличенные металлические счета (ОМС) в золоте дали вкладчикам 19,66% за год, а жилая недвижимость в Москве — принесла инвесторам в среднем доходность + 4,2%. Повторюсь, это данные ЦМЭИ.
Выводы делайте сами. Что было, то было. Далее нужно смотреть вперед.
Так что же год грядущий нам готовит?
По мнению наших управляющих и аналитиков, он будет не хуже предыдущего: индекс ММВБ вырастет на 20%, а отраслевые индексы могут достичь отметки в 25-30% годовых.
Это в большей степени касается отраслевых индексов электроэнергетики и потребительского сектора.
Что же касается меня, то я по-прежнем буду верен индексу ММВБ и изо всех сил буду его поддерживать, инвестируя свои сбережения в этот фонд.
Для информации по моему «портфелю»: я приобрел 14 декабря 2010 года на 15000 рублей паи нашего фонда индекс ММВБ и на 18 января 2011 года общая сумма составила 16109 рублей, что составило прирост в 7,39%. И, как обещал, 14 января я инвестировал еще 5 000 рублей. Итого результат получился 21 193 рублей. Если переводить на язык процентов, то за месяц по основной сумме и по дополнительной + 5,97%.
Хорошо ли это или плохо – решать вам.
Я лишь скажу: «Боже, храни Индекс ММВБ!»
Комментарии 1
Извините, может я задаю глупые вопросы, но очень хочется понять и принять участие в этом интересном и пока прибыльном занятии.
Ну и хотелось бы поддержать Вашу молитву. "Боже, храни Россию, а уж мы как-нибудь выживем!". С наступившим Новым годом Вас!