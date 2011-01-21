Вход
Профиль Блог Лента Активность

Доходность заказывали?

21.01.2011 14:25 1 1 320 просмотров
И снова здравствуйте.
Теперь, когда уже все мыслимые и немыслимые праздники прошли, как и последствия от них, можно подвести итоги 2010 года. Каким он был для рынка коллективных инвестиций?
Конечно, нас интересуют Ее величество доходность и ее свита! Позвольте представить свиту Королевы – индекс ММВБ 2010 – плюс 23% (видимо, аплодисменты). Это совсем неплохо. Индекс же потребительского сектора вырос на 85%, машиностроения – 74%, металлов на 63%. Самый низкий рост показал индекс нефти и газа – 17%. Не стесняйтесь, можно еще раз похлопать, разве нет? Это одни из лучших результатов среди всех доступных инструментов. Если же посмотреть на все королевство, то по результатам исследования, проведенного ЦМЭИ аналогичные сбережения в долларах и евро обесценились на 7,39% и 14,57%. В январе 2010 года средневзвешенная ставка по годовым депозитам в рублях в 15 крупнейших банках составляла 8,14%, что ниже годовой инфляции. Более того, уже к концу 2010 года ставки опустились до 5,17%. Депозиты в иностранной валюте также огорчили своих владельцев из-за укрепления рубля к евро на 7,04% и слабого укрепления доллара (на 0,77% к рублю), обезличенные металлические счета (ОМС) в золоте дали вкладчикам 19,66% за год, а жилая недвижимость в Москве — принесла инвесторам в среднем доходность + 4,2%. Повторюсь, это данные ЦМЭИ.
Выводы делайте сами. Что было, то было. Далее нужно смотреть вперед.

Так что же год грядущий нам готовит?
По мнению наших управляющих и аналитиков, он будет не хуже предыдущего: индекс ММВБ вырастет на 20%, а отраслевые индексы могут достичь отметки в 25-30% годовых.
Это в большей степени касается отраслевых индексов электроэнергетики и потребительского сектора.
Что же касается меня, то я по-прежнем буду верен индексу ММВБ и изо всех сил буду его поддерживать, инвестируя свои сбережения в этот фонд.
Для информации по моему «портфелю»: я приобрел 14 декабря 2010 года на 15000 рублей паи нашего фонда индекс ММВБ и на 18 января 2011 года общая сумма составила 16109 рублей, что составило прирост в 7,39%. И, как обещал, 14 января я инвестировал еще 5 000 рублей. Итого результат получился 21 193 рублей. Если переводить на язык процентов, то за месяц по основной сумме и по дополнительной + 5,97%.
Хорошо ли это или плохо – решать вам.
Я лишь скажу: «Боже, храни Индекс ММВБ!»

Комментарии 1

Першинг  (Першинг)
#
Хотелось бы уточнить чисто математически. Когда Вы добавили 5 тр, у Вас изменилось количество паёв* Как это считается дальше? Насколько я помню, у Вас было что-то около 1,5... А теперь? И как это считается? И доход составил 1109 руб в месяц? Это хорошо. Но это доход математический? И получить его наличными нельзя?
Извините, может я задаю глупые вопросы, но очень хочется понять и принять участие в этом интересном и пока прибыльном занятии.
Ну и хотелось бы поддержать Вашу молитву. "Боже, храни Россию, а уж мы как-нибудь выживем!". С наступившим Новым годом Вас!
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения