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All you need is love

15.02.2011 10:33 2 1 353 просмотра
Love! Love! Love!
http://www.youtube.com/watch?v=r4p8qxGbpOk
так и звучит у меня в ушах. Это бессмертное творение ливерпульской четверки не покидает меня последнее время. И причиной тому - неожиданное поздравление в моем блоге. Отдельное спасибо Екатерине и присоединившейся к ней группе товарищей. За это им двойное спасибо.
Посмотрев на этот пост и комментарии, я понял, а главное почувствовал, что делаю небезнадежное дело. Интерес к моей скромной персоне - это еще и знак внимания к той теме, о которой я говорю: о коллективных инвестициях. С большой буквы - ПИФах.

И мне хочется, поделиться со всеми Вами той теплотой, которая переполняет меня. И сделать для Вас что-то полезное. К сожалению, точнее к счастью, мы находимся на финансовом рынке, а значит в большей степени на стороне правого полушария, отвечающего за логику: цифры и факты. А значит, что делясь с Вами своими знаниями, информацией и опытом, я могу передать свои чувства и быть полезным. И тогда я надеюсь, что Вы реализуете свои мечты, а в Ваших ушах будет звучать песня With a help from my fiends (с помощью моих друзей).
http://www.youtube.com/watch?v=jBDF04fQKtQ

Комментарии 2

Першинг  (Першинг)
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Спасибо, Александр! Порадовали! Однако жду продолжения темы!!!
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