О "плавающих" цифрах в "Народном рейтинге"

Сегодня хотел бы написать о том, как странно, порой, сами по себе меняются цифры в «Народном рейтинге». Мы замечаем это не первый раз, но раньше списывали подобные изменения на какие-то процессы, которые мы попросту не отследили. Однако с каждым новым разом странных изменений цифр мы из спортивного интереса начинали все более пристально наблюдать за цифрами таблицы, причем не только по своему банку, но и по всем остальным.
Долго ждать не пришлось: не прошло и нескольких недель с момента прошлых весьма странных изменений цифр, как это случилось вновь. А произошло следующее.
Если бы мы посмотрели на таблицу рейтинга в понедельник (23.04.2012), то увидели бы следующие данные по нам, ВТБ и Альфа-банку:
Однако сегодня утром (25.04.2012) цифры были следующие:
Таким образом, по сравнению с понедельником:
- Сбербанк куда-то потерял 71 отзыв, 12 решенных проблем, 45 ответов банка и, соответственно, упал на 0,2 в рейтинге.
- Альфа-Банк потерял 15 отзывов и 15 ответов;
- ВТБ потерял 0,1 рейтинга, 20 отзывов, 2 решенные проблемы и 13 ответов;
На самом деле, потери еще больше, так как и в понедельник, и во-вторник появлялись новые отзывы, ответы, решенные проблемы… Примерно та же история произошла и со многими другими активными банками.
Вопросы к администраторам «Народного рейтинга» копятся давно, но в постоянной работе обычно не хватает времени на то, чтобы их сформулировать и задать. Но, думаю, в таких ситуациях это все-таки стоит делать.
Комментарии 5
Только это не к администраторам "Народного рейтинга", а к программистам. Модераторы здесь ни при чем.
Приносим извинение за временные неудобства.
Корни проблемы уходят во внедрение на сайте новой системы кеширования данных, чтобы быстрее обслуживать большее количество запросов посетителей при отображении результатов Народного рейтинга. Поскольку в расчёте участвует большое количесво банков и ещё большее количество параметров, мы хранили новые результаты ежедневно рассчитываемых рейтингов в кэше. Алгоритм пересчёта рейтингов был разработан с учётом работы стандартной (файловой) системы кешированя данных сайта, и на месте стыковки отображения данных из нового кеша и пересчёта происходит та самая проблема: что мы видим разные цифры. В базе данных при этом ничего не меняется, что естественно.
Сложность решения этой проблемы в том, что данные расхождения проявлялись бессистемно, и мы уже несколько раз проводили работы по исправлению ошибок в расхождении отображения расчётов рейтинга, но каждый раз не доходили до первопричины.
Сегодня могу с уверенностью сказать, что новое исправление этой проблемы по вышеописанной причине избавит нас от неё навсегда. Мы просто не будем связываться с хранением результатов расчёта рейтингов в кэше, а переведём хранение новых результатов расчётов рейтингов в базу данных. Проиграем в скорости - выиграем в надёжности. Так лучше. А заодно появится история расчётов рейтинга банка на каждый день, и мы сможем легко увидеть изменения, в том числе на графиках. Но это уже другая история...
Сегодня мы применили временное (быстрое) решение для избавления от неточностей, и пока будем перерасчитывать рейтинги раз в час. На следующей неделе исправим на постоянной основе, я напишу по готовности.