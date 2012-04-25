О "плавающих" цифрах в "Народном рейтинге"

Сегодня хотел бы написать о том, как странно, порой, сами по себе меняются цифры в «Народном рейтинге». Мы замечаем это не первый раз, но раньше списывали подобные изменения на какие-то процессы, которые мы попросту не отследили. Однако с каждым новым разом странных изменений цифр мы из спортивного интереса начинали все более пристально наблюдать за цифрами таблицы, причем не только по своему банку, но и по всем остальным.Долго ждать не пришлось: не прошло и нескольких недель с момента прошлых весьма странных изменений цифр, как это случилось вновь. А произошло следующее.Если бы мы посмотрели на таблицу рейтинга, то увидели бы следующие данные по нам, ВТБ и Альфа-банку:Однакоцифры были следующие:- Сбербанк куда-то потерял 71 отзыв, 12 решенных проблем, 45 ответов банка и, соответственно, упал на 0,2 в рейтинге.- Альфа-Банк потерял 15 отзывов и 15 ответов;- ВТБ потерял 0,1 рейтинга, 20 отзывов, 2 решенные проблемы и 13 ответов;На самом деле, потери еще больше, так как и в понедельник, и во-вторник появлялись новые отзывы, ответы, решенные проблемы… Примерно та же история произошла и со многими другими активными банками.Вопросы к администраторам «Народного рейтинга» копятся давно, но в постоянной работе обычно не хватает времени на то, чтобы их сформулировать и задать. Но, думаю, в таких ситуациях это все-таки стоит делать.