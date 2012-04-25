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О "плавающих" цифрах в "Народном рейтинге"

25.04.2012 11:03 5 2 476 просмотров
Сегодня хотел бы написать о том, как странно, порой, сами по себе меняются цифры в «Народном рейтинге». Мы замечаем это не первый раз, но раньше списывали подобные изменения на какие-то процессы, которые мы попросту не отследили. Однако с каждым новым разом странных изменений цифр мы из спортивного интереса начинали все более пристально наблюдать за цифрами таблицы, причем не только по своему банку, но и по всем остальным.

Долго ждать не пришлось: не прошло и нескольких недель с момента прошлых весьма странных изменений цифр, как это случилось вновь. А произошло следующее.

Если бы мы посмотрели на таблицу рейтинга в понедельник (23.04.2012), то увидели бы следующие данные по нам, ВТБ и Альфа-банку:



Однако сегодня утром (25.04.2012) цифры были следующие:



Таким образом, по сравнению с понедельником:

- Сбербанк куда-то потерял 71 отзыв, 12 решенных проблем, 45 ответов банка и, соответственно, упал на 0,2 в рейтинге.
- Альфа-Банк потерял 15 отзывов и 15 ответов;
- ВТБ потерял 0,1 рейтинга, 20 отзывов, 2 решенные проблемы и 13 ответов;

На самом деле, потери еще больше, так как и в понедельник, и во-вторник появлялись новые отзывы, ответы, решенные проблемы… Примерно та же история произошла и со многими другими активными банками.

Вопросы к администраторам «Народного рейтинга» копятся давно, но в постоянной работе обычно не хватает времени на то, чтобы их сформулировать и задать. Но, думаю, в таких ситуациях это все-таки стоит делать.

Комментарии 5

Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Хороший вопрос. Пошли искать ответы.
Только это не к администраторам "Народного рейтинга", а к программистам. Модераторы здесь ни при чем.
Вадим Пикулин  (pqline)
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Михаил, да, действительно были некоторые технические проблемы с главной таблицей НР, которая, к сожалению, пересчиталась не в 0 часов, как положено нашей системе, а в другое время и показала результат с погрешностью. Сейчас сделан принудительный пересчет данной таблицы, который восстановил истинный результат. Отзывы никуда, конечно же не пропали...

Приносим извинение за временные неудобства.
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
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Про проблему расхождения данных расчётных показателей рейтинга мы знаем, и планировали на этой неделе её закрыть, вы нас опередили (к сожалению). Постараюсь рассказать в чём тут дело.

Корни проблемы уходят во внедрение на сайте новой системы кеширования данных, чтобы быстрее обслуживать большее количество запросов посетителей при отображении результатов Народного рейтинга. Поскольку в расчёте участвует большое количесво банков и ещё большее количество параметров, мы хранили новые результаты ежедневно рассчитываемых рейтингов в кэше. Алгоритм пересчёта рейтингов был разработан с учётом работы стандартной (файловой) системы кешированя данных сайта, и на месте стыковки отображения данных из нового кеша и пересчёта происходит та самая проблема: что мы видим разные цифры. В базе данных при этом ничего не меняется, что естественно.

Сложность решения этой проблемы в том, что данные расхождения проявлялись бессистемно, и мы уже несколько раз проводили работы по исправлению ошибок в расхождении отображения расчётов рейтинга, но каждый раз не доходили до первопричины.

Сегодня могу с уверенностью сказать, что новое исправление этой проблемы по вышеописанной причине избавит нас от неё навсегда. Мы просто не будем связываться с хранением результатов расчёта рейтингов в кэше, а переведём хранение новых результатов расчётов рейтингов в базу данных. Проиграем в скорости - выиграем в надёжности. Так лучше. А заодно появится история расчётов рейтинга банка на каждый день, и мы сможем легко увидеть изменения, в том числе на графиках. Но это уже другая история...

Сегодня мы применили временное (быстрое) решение для избавления от неточностей, и пока будем перерасчитывать рейтинги раз в час. На следующей неделе исправим на постоянной основе, я напишу по готовности.
Bonart  (Bonart)
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Вот если бы банки давали аналогичные по оперативности и результату ответы на запросы клиентов...
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
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По мере сил стараюсь давать, но далеко не всегда времени хватает...
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