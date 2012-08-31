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Пятничное

31.08.2012 19:06 10 2 851 просмотр
Дорогие друзья!

Сегодня не только последний день рабочей недели, последний день августа и последний день лета, но и последний день моей работы в качестве руководителя Службы заботы о клиентах Сбербанка. Я принял сложное для себя решение покинуть Сбербанк, но оглядываясь назад могу с уверенностью сказать, что создание Службы было самым интересным и пока самым масштабным проектом в моей карьере и, надеюсь, полезным делом для всего Сбербанка в целом.

Я хотел бы поблагодарить всех наших клиентов, причем в большей степени даже не тех, кто нас поддерживал (хотя им я благодарен за мужество), а тех, кто нас критиковал, потому что именно это и мотивировало нас что-то менять и двигаться дальше!

Я хотел бы поблагодарить всех посетителей Банков.ру, которые делились мнением и советами, а также верили в нашу Службу.

И конечно, я хотел бы поблагодарить всю команду Банков.ру, которые постоянно на связи с нами, и лично Филиппа и Елену - вы молодцы!

Я уверен, что Служба заботы продолжит развиваться и помогать нашим клиентам, так как мы действительно построили отличную команду, которая верит в свое дело и всегда стоит на стороне клиента, стремясь сделать Сбербанк чуточку лучше каждый день.

Витя Ряснов, Валера Курин, Лиза Меркулова, Саша Рябчиков, Андрей Рассохо, Таня Зимина - все эти люди всегда готовы помочь вам, если это необходимо.

Так что пишите им чаще;)

Комментарии 10

CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
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Жаль, очень жаль....
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Обалдеть!

Я и не думал, что в Сбере есть служба «заботы о клинетах»

Да простит меня Михаил, но до сих пор я представлял Сбер, как устройство сдачи и хранения. Оформляли на пенсию – перечисления только на счет в сбербанке, оформлял возврат за страховку – в сбер, … Там сбер, здесь сбер… И всё в обязательном порядке. Варианты исключены.

Цитата: «принял сложное для себя решение покинуть»
Это Ваше решение? Тогда откуда такой пессимизм?
На этом жизни не кончается!
Поверьте моему опыту, если есть «служба заботы», то есть и «служба помощи». Это не совсем так как в Сбере, но (поверьте) гораздо полезнее.
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
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Семен Семеныч... (с)
Слон почти затанцевал....
К  (shlomo_chavez)
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Думаю совершенно не важно ушел Михаил из Сбера или не ушел. Профи своего ремесла он всяко остался, провокации "костян с маленькой буквы" в рамках коротких диалогов на ГЛ не возымели для меня желаемого действа. Общение с клиентами - чин-чинарём!
Хотелось бы попросить Михаила не бросать блог, и может быть хоть изредка поддерживать нить общения на форуме smile:) И пофиг где вы будете в дальнейшем трудиться, и будет ли это известно постоянным посетителям smile:yep:
kimpatsu  (kimpatsu)
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Мне очень жаль.

Сотрудники Вашего уровня, еще не разучившиеся краснеть за недостатки в работе своего учреждения, - огромная редкость, и если руководители Сбербанка сохранили здравый смысл, они пожалеют, что не сумели Вас удержать.

Желаю Вам удачи.
Владимир Светлый  (lawmaster)
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Никто не жалеет ни о чем при потере сотрудников. Как бы это было не обидно.
@mike  (@mike)
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Михаил, очень жаль...
Общался всего пару раз, но этого вполне хватило, чтобы почувствовать, что Вы профессионал и - что важно - с весьма позитивным взглядом на жизнь. Возможно, кстати, что как раз оптимизм и мог подвести. Потому что Сбер, как махина циклопических размеров, меняет направление движения очень медленно. Но ведь изменения-то начались!
И будет исключительно любопытно, где же Вы продолжите карьеру.

@.
047169  (047169)
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задавал пару раз вопросы.
как банковский специалист-ответчик (качаю легко головой встороны с неким прищюром правого глаза плотно сжимая губы )

но ведь всегда есть специалист еще хуже и он может занять ваше место

товаистщи я клиент сбербанка и поэтому имею право иметь мнение отличное от вашего банк-банка хвалит
Тинькофф Банк  (Тинькофф Банк)
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Удачи, коллега, в любом из следующих направлений Вашей деятельности.

С уважением,
ТКС-Банк
Теневая экономка  (Теневая экономка)
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Желаю успехов на новом месте работы и благополучного продолжения карьеры smile:)
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