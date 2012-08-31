Пятничное

Дорогие друзья!



Сегодня не только последний день рабочей недели, последний день августа и последний день лета, но и последний день моей работы в качестве руководителя Службы заботы о клиентах Сбербанка. Я принял сложное для себя решение покинуть Сбербанк, но оглядываясь назад могу с уверенностью сказать, что создание Службы было самым интересным и пока самым масштабным проектом в моей карьере и, надеюсь, полезным делом для всего Сбербанка в целом.



Я хотел бы поблагодарить всех наших клиентов, причем в большей степени даже не тех, кто нас поддерживал (хотя им я благодарен за мужество), а тех, кто нас критиковал, потому что именно это и мотивировало нас что-то менять и двигаться дальше!



Я хотел бы поблагодарить всех посетителей Банков.ру, которые делились мнением и советами, а также верили в нашу Службу.



И конечно, я хотел бы поблагодарить всю команду Банков.ру, которые постоянно на связи с нами, и лично Филиппа и Елену - вы молодцы!



Я уверен, что Служба заботы продолжит развиваться и помогать нашим клиентам, так как мы действительно построили отличную команду, которая верит в свое дело и всегда стоит на стороне клиента, стремясь сделать Сбербанк чуточку лучше каждый день.



Витя Ряснов, Валера Курин, Лиза Меркулова, Саша Рябчиков, Андрей Рассохо, Таня Зимина - все эти люди всегда готовы помочь вам, если это необходимо.



Так что пишите им чаще;)