Дорогие друзья!
Сегодня не только последний день рабочей недели, последний день августа и последний день лета, но и последний день моей работы в качестве руководителя Службы заботы о клиентах Сбербанка. Я принял сложное для себя решение покинуть Сбербанк, но оглядываясь назад могу с уверенностью сказать, что создание Службы было самым интересным и пока самым масштабным проектом в моей карьере и, надеюсь, полезным делом для всего Сбербанка в целом.
Я хотел бы поблагодарить всех наших клиентов, причем в большей степени даже не тех, кто нас поддерживал (хотя им я благодарен за мужество), а тех, кто нас критиковал, потому что именно это и мотивировало нас что-то менять и двигаться дальше!
Я хотел бы поблагодарить всех посетителей Банков.ру, которые делились мнением и советами, а также верили в нашу Службу.
И конечно, я хотел бы поблагодарить всю команду Банков.ру, которые постоянно на связи с нами, и лично Филиппа и Елену - вы молодцы!
Я уверен, что Служба заботы продолжит развиваться и помогать нашим клиентам, так как мы действительно построили отличную команду, которая верит в свое дело и всегда стоит на стороне клиента, стремясь сделать Сбербанк чуточку лучше каждый день.
Витя Ряснов, Валера Курин, Лиза Меркулова, Саша Рябчиков, Андрей Рассохо, Таня Зимина - все эти люди всегда готовы помочь вам, если это необходимо.
Так что пишите им чаще;)
Комментарии 10
Я и не думал, что в Сбере есть служба «заботы о клинетах»…
Да простит меня Михаил, но до сих пор я представлял Сбер, как устройство сдачи и хранения. Оформляли на пенсию – перечисления только на счет в сбербанке, оформлял возврат за страховку – в сбер, … Там сбер, здесь сбер… И всё в обязательном порядке. Варианты исключены.
Цитата: «принял сложное для себя решение покинуть»
Это Ваше решение? Тогда откуда такой пессимизм?
На этом жизни не кончается!
Поверьте моему опыту, если есть «служба заботы», то есть и «служба помощи». Это не совсем так как в Сбере, но (поверьте) гораздо полезнее.
Слон почти затанцевал....
Хотелось бы попросить Михаила не бросать блог, и может быть хоть изредка поддерживать нить общения на форуме И пофиг где вы будете в дальнейшем трудиться, и будет ли это известно постоянным посетителям
Сотрудники Вашего уровня, еще не разучившиеся краснеть за недостатки в работе своего учреждения, - огромная редкость, и если руководители Сбербанка сохранили здравый смысл, они пожалеют, что не сумели Вас удержать.
Желаю Вам удачи.
Общался всего пару раз, но этого вполне хватило, чтобы почувствовать, что Вы профессионал и - что важно - с весьма позитивным взглядом на жизнь. Возможно, кстати, что как раз оптимизм и мог подвести. Потому что Сбер, как махина циклопических размеров, меняет направление движения очень медленно. Но ведь изменения-то начались!
И будет исключительно любопытно, где же Вы продолжите карьеру.
@.
как банковский специалист-ответчик (качаю легко головой встороны с неким прищюром правого глаза плотно сжимая губы )
но ведь всегда есть специалист еще хуже и он может занять ваше место
товаистщи я клиент сбербанка и поэтому имею право иметь мнение отличное от вашего банк-банка хвалит
С уважением,
ТКС-Банк