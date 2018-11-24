БОЛЬШОЙ CASHBACK кредитная карта ОТП Банка с КБ 7% на выбранную категорию

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ссылка на сайт банка https://www.otpbank.ru/retail/cards/big-cashback/
Cсылка на ветку сайта Банки.ру https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=11&TID=354749&PAGEN_1=1#forum-message-list
Для клиентов Московского региона заявку на карту можно оформить на сайте онлайн
https://anketa.otpbank.ru/public/cards_landing/big_cashback.html?design=big_cashback
но почему-то в офисе ее не видят и приходится заново все заполнять.
Комиссия за выпуск карты - отсутствует
Обслуживание карты - Бесплатно
Кредитный лимит - 100 000 — 1 000 000 руб. (в дальнейшем можно его снизить по заявке на zabota@otpbank.ru в произвольной форме с указанием паспортных данных, номера Карты, отправив письмо с электронной почты, зарегистрированной в банке, либо по звонку на ГЛ.).
Ставка на покупки - 24,9%
Ставка на снятие наличных -34,9%
Беспроцентный период - до 55 дней на любые покупки по карте, на операции снятия наличных беспроцентный период не распространяется.
Расчетный период начинается в дату активации карты и длится 30/31 день. Ниже описаны особенности окончания РП при активации карт в период с 26 по 01 число (первый РП удлиненный для этих дат).
Минимальный платеж - 5% от суммы задолженности (мин. 500 руб.).
В Детальной информации по карте указана дата окончания льготного периода, и чтобы не платить проценты за пользование кредитными ресурсами необходимо строго до этой даты (включая ее) погасить задолженность по выписке.
Кроме того в детальной информации по карте указана Дата очередного платежа - это такая особенность для ОТП, Вы можете оплатить до этой даты обязательный платеж, если не пользуетесь грейс-периодом. Но тогда Вам будут начислены проценты за пользование кредитными средствами.
Оповещение об операциях - Бесплатно (Сообщение о пополнениях карты, СМС-выписки, напоминания о платежах и прочие уведомления).
Лимит на снятие наличных
100 000 руб. в день
700 000 руб. в месяц
Процент на остаток собственных средств по карте
до 10 000 руб. — 0%
от 10 000 до 500 000 руб. — 4%
от 500 000 руб. — 1%
ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
Требования к заемщику
Вы гражданин Российской Федерации в возрасте от 21 года до 68 лет
Вы имеете постоянное место работы
Ваш доход не менее 70 000 руб. (для Москвы)/50 000 руб. (для остальных регионов)
Ваш трудовой стаж на последнем месте составляет не менее 3-х месяцев, либо вы находитесь на трудовой пенсии (трудовая пенсия по старости, трудовая пенсия по инвалидности, а также досрочная трудовая пенсия и пенсия за выслугу лет)
Вы постоянно зарегистрированы в любом субъекте РФ, в котором Банк осуществляет деятельность по выдаче потребительских кредитов
Необходимые документы:
Для получения карты при себе достаточно иметь только паспорт![/U,
также могут потребовать СНИЛС и ИНН работодателя, адрес и кол-во работающих, данные о близком родственнике (обычно матери). Все записывается со слов, в т.ч. и зарплата/доход.
Для получающих трудовую пенсию/ пенсию военнослужащего/пенсию сотрудника МВД: пенсионное удостоверение (при наличии) или справка о размере назначенной пенсии из отделения Пенсионного фонда РФ (оригинал или
копия), иной документ подтверждающий доход ( выписка с банковского счета/копия сберегательной книжки).
[U]Оформление кредитной карты производится в полноформатных офисах:дополнительный офис, операционный офис и филиал Банка. (В представительствах, торговых точках данную карту не выдают).
В момент оформления карты выбирается категория с повышенным КБ одна из 6:
«Путешествия»
«Рестораны и развлечения»,
«Авто»
«Семейная»
«Все для ремонта»
«Шопинг и красота»
В дальнейшем менять категорию нельзя.
В день оформления договора можно сразу получить MasterCard/Unembossed, либо принимается заявка на именную MasterCard World.
Активация карты происходит в момент ее выдачи. Если нужна определенная дата, то необходимо в эту дату обратиться в офис банка за получением карты.
Кроме того, необходимо учитывать условия продления длительности первого расчетного периода при активации карты в период с 26 число по 01 число. Но при этом ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД (для оплаты задолженности в грейс-период) не увеличивается и он равен 55 дням с даты активации карты.
Согласно ПРАВИЛ ВЫПУСКА И ОБСЛУЖИВАНИЯ БАНКОВСКИХ КАРТ АО «ОТП Банк»
1.4 Для Клиентов, заключивших Договор/Кредитный договор с 05 мая 2015 г. (включительно), первый Расчетный период начинается с даты Активации первой Карты по Договору/Кредитному договору и заканчивается в предшествующее дню Активации число следующего месяца, за исключением следующих случаев:
- в случае Активации Карты 1-го числа месяца, первый Расчетный период заканчивается 9 числа
месяца, следующего после месяца Активации;
- в случае Активации Карты в 26-31 числа месяца, первый Расчетный период заканчивается
соответственно 3-8 числа второго месяца, следующего после месяца Активации.
Каждый последующий Расчетный период начинается с даты, следующей после окончания
предыдущего Расчетного периода.
1.5 Первый Расчетный период, в случаях определенных Банком, может составлять более одного месяца, но не более двух месяцев. Дата окончания Расчетного периода в данном случае определяется Клиентом при Активации Карты. Каждый последующий Расчетный период начинается с даты, следующей после окончания предыдущего Расчетного периода.
4.1 Если дата окончания Расчетного периода, дата Платежного периода, дата Льготного периода, дата
окончания Срока возврата кредита приходятся на нерабочий день, то датой окончания Расчетного
периода, Платежного периода, Льготного периода, Срока возврата кредита является ближайший
следующий за ним рабочий день.
https://www.otpbank.ru/f/documents/cards/obsluj_s_01072014.pdf
Интернет банк подключается в офисе, через пару минут вам приходит логин (его вам еще и распечатывают с памяткой) и пароль. Доступ в ИБ для Вас открыт. Кто-то в ИБ сразу может увидеть там всю информацию по карте, а кому-то приходится ждать загрузки информации по карте до следующего рабочего дня. Может это зависит от времени оформления карты.
Не забываем про Кодовое слово, которое Вам потребуется для общения с ГЛ..
Не забываем прописать пин на карте проверив баланс в банкомате ОТП после формирования пина в КЦ.
Пин-код сразу можно поменять в банкомате банка бесплатно..
Если карту в банкомат не вставляли, то пин-код можно записать:
- просто запросить в банкомате Альфы/ВТБ/Тинькова (эти выдают большие суммы) сумму большую чем лимит для выдачи. Деньги не выдаст, никакой комиссии ни за что не спишет (как за проверку баланса в чужом банкомате, например), пин запишет.
- оплатить сотовую связь через банкомат/терминал Сбербанка или другого банка, где есть такая возможность.
Подключается услуга предоставление ежемесячной выписки:
- в электронном виде на адрес электронной почты Клиента (комиссия не взимается)
- в бумажном виде на почтовый адрес Клиента - комиссия 59 руб. (взимается ежемесячно по окончании Расчетного периода при наличии задолженности по Кредиту).
По умолчанию могут стоять галки в обоих вариантах.
Звонком на ГЛ возможно отключить платную услугу доставки выписки в бумажном виде.
При оформлении карты могут навязать страховку, внимательно смотреть где какие галки проставлены.
В большинстве случаев подключается страховка за 1200 руб.
Из практики оформления заявок на получение данной карты, много отказов по непонятным причинам.
Может со страховкой и увеличивается шанс получить данную карту.
Информацию о страховке можно увидеть в ИБ и МБ:
1. Первым делом появится число в строке "Основной долг" в ИБ и МП в Детальной информации по карте
2. Через некоторое время появится
a) Информация об операции в Выписке
b) Изменится сумма в строке "Доступно к использованию"
c) Изменится сумма "общей задолженности к уплате"
Для отказа от навязанной страховки Схема действий такая: (опыт форумчан)
1. На сайте страховой https://www.absolutins.ru/ через обратную связь (справа облачко с 3 точками) пишем, что хотим отказаться от страховки (я прямо им написал, что хочу отказаться от навязанной и ненужной страховки).
2. На почту приходит ответ с бланком заявления и просьбой отправить сканы заявления, полиса и 2-3 страниц паспорта на info@absolutins.ru
3. Отправляем сканы и ждем деньги на счет, указанный в заявлении.
А этот еще вариант:
1. Впарили в банке страховку - не получилось отключить ее в отделении: сразу идем на absolutins.ru и там по цепочке: Частным клиентам - Страхование от несчастного случая - Заявление на расторжение.
Скачиваете там заявление, распечатываете его, подписываете и скан этой бумаги вместе с копией первого разворота паспорта отправляете на info@absolutins.ru. Ждете деньги на карту, реквизиты которой указали в заявлении (любую).
ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ
-межбанком, если не поздний рейс, зачисление текущим днем, сразу погашается задолженность по кредиту.
-через терминал/банкомат пополнение карты моментально, но деньги на счет зачисляются не сразу (сроков не знаю)
-с2с на сайте ОТП (но по некоторым картам возможна комиссия 2%, но не менее 60 руб., если есть комиссия она показывается при формировании перевода, проверяйте может пока не все карты добавлены в список для бесплатного перевода). Зачисление на карту моментально, но на счет деньги поступают на 2-3 рабочий день (не годится для быстрого погашения задолженности по кредиту)
https://www.otpbank.ru/p2p/
Комиссия:
А) 0% от суммы перевода при переводе на карту ОТП Банк, номер карты начинается на 526839647, 459230150, 552140001, 552140002, 522470435, 526839657, 526839660, 459230152, 552140004, 552140005, 522470448, 526839661, 522470430, 526839663, 526839665, 552140006, 526839664, 522470453, 552140008, 436865000 – 436865012, 533685, 552140009, 552140010, 552140011, 522470455, 552140012, 522470457, 552140013, 552140014, 552140015.
Б) 2% от суммы перевода, минимум 60 рублей, при переводе на любые другие карты, не соответствующие требованиям, указанным в п.А.
Быстро и с комиссией можно пополнить по номеру счета здесь https://www.otpbank.ru/retail/canalplateg/. Комиссия 2%.
СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ
Стягивание С2С с карты собственных средств без комиссии.
Снятие наличных со счета с комиссией 1,5% мин. 150 руб. (согласно тарифам банка п 5.2.9.)
При покупках в иностранной валюте - курс иностранной валюты определяется по курсу КУРС ЦБ + 1,5% НА ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЁТУ
БОНУСНАЯ ПРОГРАММА
Кэшбэк - 7% в выбранных категориях:
«Путешествия»
«Рестораны и развлечения»,
«Авто»
«Семейная»
«Все для ремонта»
«Шопинг и красота»
- 1% на остальные покупки
Начисление Бонусов производится Банком при совершении Участником Бонусной Операции в ТСП на сумму 100 руб. и более с использованием Карты.
На операции в ИБ КБ не начисляется.
Максимальный размер начисляемых Бонусов за один календарный месяц составляет 3 000 Бонусов (Лимит считается по дате авторизации).
КБ начисляется в т.ч. и за оплату покупок собственными деньгами.
Список мсс бонусируемых с КБ 7% (после обработки операции можно в ИБ получать название торговой точки, и по нему определять МСС). Для Семейной это:
5411 Grocery Stores, Supermarkets [Бакалейные магазины, супермаркеты]
5499 Miscellaneous Food Stores – Convenience Stores, Markets, Specialty Stores
5641 Children’s and Infant’s Wear Stores [Детская одежда, включая одежду для самых маленьких]
5945 Hobby, Toy, and Game Shops [Магазины игрушек]
8351 Child Care Services
4119 Ambulance Services [Служба скорой помощи]
5912 Drug Stores and Pharmacies [Аптеки]
5975 Hearing Aids Sales and Supplies [Слуховые аппараты – распродажа, услуги, магазины]
5976 Orthopedic Goods – Prosthetic Devices [Ортопедические товары]
8011 Doctors [Доктора — нигде ранее не классифицируемые]
8021 Dentists, Orthodontists [Дантисты, ортодантисты]
8031 Osteopaths [Osteopathic врачи, терапевты]
8041 Chiropractors [Хиропрактики]
8042 Optometrists, Ophthalmologist [Оптометристы, офтальмологи ]
8043 Opticians, Eyeglasses [Оптика, Оптические Товары, и Очки]
8044 То же что 8043, но уже не используется
8049 Chiropodists, Podiatrists [Ортопеды]
8050 Nursing/Personal Care [Уход и Средства Персонального обслуживания]
8062 Hospitals [Больницы]
8071 Medical and Dental Labs [Зубные и Медицинские Лаборатории]
8099 Medical Services [Практикующие врачи, Медицинские Услуги]
5122 Drugs, Drug Proprietaries, and Druggist Sundries [Лекарства, их распространители, аптеки]
4900 Utilities – Electric, Gas, Heating Oil, Sanitary, Water [Коммунальные услуги – электричество, газ, санитария, вода]
Бонусы не начисляются:
• По операциям на сумму менее 100 рублей;
• по операциям получения наличных денежных средств (в том числе в банкоматах, кассах банков или других пунктах выдачи наличных);
• по всем операциям, связанным с перечислением средств на счета Банка и других банков;
• по операциям с финансовыми организациями и транзакциям в пользу страховых компаний и паевых фондов;
• по операциям по оплате ставок и пари (в том числе на бегах и иных соревнованиях), прав на участие в розыгрышах призов либо иных поощрений;
• по операциям, связанным с пополнением электронных кошельков;
• по операциям по оплате членских и других взносов в благотворительные, политические организации, гражданские ассоциации;
• по операциям по оплате ставок и пари в казино, тотализаторах и других игорных заведениях;
• по операциям по покупке дорожных чеков, акций и иных ценных бумаг, драгоценных металлов, лотерейных билетов;
• по операциям по покупке иностранной валюты;
• по операциям по осуществлению денежных переводов;
• по операциям в пользу ломбардов;
• по операциям, по которым впоследствии был осуществлен возврат средств
• по операциям в ТСП со следующими МСС- кодами: 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 5933, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6211, 6300, 6532, 6533, 6536, 6537, 6538, 6540, 7299, 7311, 7321, 7372, 7399, 7995, 8398, 8651, 8999, 9222, 9223, 9311, 9399.
Выплата Бонусов осуществляется с зачислением денежных средств на Счет карты ежемесячно 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
В истории операций значится Сумма зеленым цветом в графе "Приход" с заголовком "Выплата вознаграждения за покупки по банковской карте".
МСС можно посмотреть только после обработки операции:
в выписке по карте/детализация операции, где указан не привычный 4-х значный цифровой код, а указана Категория торговой точки
В гугле или яндексе можете по нему (в кавычках) найти соответствующий цифровой код.
Прочие моменты
В данных по карте Финансовая информация есть строка Собственные средства, там можно увидеть сумму ( - ххх руб.)
Это странная ОТП-шная фишка: вначале покупки идут в холд, потом попадают в этот "остаток" и затем окончательно перебрасываются в "общую задолженность". Если не делать покупок несколько рабочих дней, то "остаток" тоже в 0 превращается.
Связь с оператором горячей линии.
Необходимо позвонить на горячую линию по номеру 88002007001 или 0707 с мобильного. Прослушайте свою финансовую информацию и далее выбирайте пункт "другие продукты" для соединения с оператором.
Льготный период кредитования:
https://www.otpbank.ru/retail/cards/ya-poluchil-kartu-po-pochte-chto-dalshe/faq.php
Первые наброски по карте. По мере появления новой информации буду добавлять/корректировать данные сведения. Буду рада ценным советам, что добавить, а что можно убрать.
Комментарии 41
(АО "ОТП Банк" и его филиалы, за исключением филиалов "Омский" и "Ростовский")
https://www.otpbank.ru/f/retail/tariffs/tarif-krome-rostov-omsk_051118.pdf
Согласно данным тарифам: п 5.2.9.
Выдача наличных собственных денежных средств с текущих счетов с разрешенным овердрафтом, к которым выпущены банковские карты - 1,5% от суммы (min - 150 рублей)
Комиссия рассчитывается от суммы транзакции и взимается в дату проведения транзакции.
Семейная Продуктовые гипермаркеты и сетевые магазины продуктов. Товары для детей и будущих мам. Аптеки, поликлиники, медицинские центры. ЖКХ
5411, 5499, 5641, 5945, 8351, 4119, 5912, 5975, 5976, 8011, 8021, 8031, 8041, 8042, 8043, 8044, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099, 5122, 4900
Доступ в ИБ возможен после получения карты. Сегодня заказал именную (неименные все выдали). Логин с паролем получил по смс, зашел в ИБ, сменил пароль. Карту получу на следующей неделе.
Спасибо за полезную информацию.
мсс ЭКХ всегда и у всех банков одинаков?
хм. и что ЖКХ есть в "выбранных категориях"?
мсс ЭКХ всегда и у всех банков одинаков?
Категория Семейная включает ЖКХ, мсс 4900 как у всех банков.
Как понимать "При оформлении"?
1 - при подготовке заявки на рассмотрение;
2 - при подготовке договора.
"При оформлении карты могут навязать страховку, внимательно смотреть где какие галки проставлены."
Как понимать "При оформлении"?
1 - при подготовке заявки на рассмотрение;
2 - при подготовке договора.
Как я понимаю - на любом этапе.
При подаче заявки озвучить свое желание получить карту без страховок и платных услуг.
При подписании договора и других документов читать текст и обращать внимание где проставлены галки и для чего.
При просмотре информации по карте (уже в ИБ) обращать внимание на сумму долга по карте. Здесь выкладывали скрины с отражением долга 1200 руб., хотя покупок по карте не совершалось.
При получении выписок по окончании расчетного периода проверять за что выставлены суммы к оплате.
И если никаких лишних оплат не обнаружили, то тогда можно быть уверенным, что платные услуги не подключены.
Я по всем своим кредитным картам на первом этапе очень внимательно все изучаю, проверяю и в итоге всегда в грейсе и без дополнительных затрат.
"При оформлении карты могут навязать страховку, внимательно смотреть где какие галки проставлены."
Как понимать "При оформлении"?
1 - при подготовке заявки на рассмотрение;
2 - при подготовке договора.
после одобрения (если одобрят), перед заключением договора
Какие даты начала и окончания расчетного периода по кэшбэку?
Кэшбэк считается за календарный месяц.
Исходя из опыта использования Понятной карты, расчет по дате авторизации. Все что оплатили до 30/31 числа и если покупка обработана до даты начисления КБ, КБ будет зачислен 10 числа следующего месяца.
10 декабря будет точная информация по начислению КБ. Подтвердятся ли эти предположения или нет. Осталось ждать 5 дней.)))
"При оформлении карты могут навязать страховку, внимательно смотреть где какие галки проставлены."
Как понимать "При оформлении"?
1 - при подготовке заявки на рассмотрение;
2 - при подготовке договора.
Мне пытались предложить страховку при получении ПИН-кода. Здесь ПИН дают только после беседы с живым оператором. Маринка сказала что пинкод готовится, рассказала какая замечательная страховка и когда я два раза сказал "Нет" переключила на автомат, где я сам задал ПИН. Короче борются за клиента до последнего