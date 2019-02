БОЛЬШОЙ CASHBACK кредитная карта ОТП Банка с КБ 7% на выбранную категорию

Для получения карты при себе достаточно иметь только паспорт![/U,

также могут потребовать СНИЛС и ИНН работодателя, адрес и кол-во работающих, данные о близком родственнике (обычно матери). Все записывается со слов, в т.ч. и зарплата/доход.

Для получающих трудовую пенсию/ пенсию военнослужащего/пенсию сотрудника МВД: пенсионное удостоверение (при наличии) или справка о размере назначенной пенсии из отделения Пенсионного фонда РФ (оригинал или

копия), иной документ подтверждающий доход ( выписка с банковского счета/копия сберегательной книжки).



[U]Оформление кредитной карты производится

Пин-код сразу можно поменять в банкомате банка бесплатно.

Подключается услуга предоставление ежемесячной выписки

Информацию о страховке можно увидеть в ИБ и МБ:

Для отказа от навязанной страховки Схема действий такая

На операции в ИБ КБ не начисляется.

Бонусы не начисляются:

Выплата вознаграждения за покупки по банковской карте".

Связь с оператором горячей линии

Ссылка на сайт банка https://www.otpbank.ru/retail/cards/big-cashback/ Cсылка на ветку сайта Банки.ру https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=11&TID=354749&PAGEN_1=1#forum-message-list Для клиентов Московского региона заявку на карту можно оформить на сайте онлайнно почему-то в офисе ее не видят и приходится заново все заполнять.Комиссия за выпуск карты - отсутствуетОбслуживание карты - БесплатноКредитный лимит - 100 000 — 1 000 000 руб. (в дальнейшем можно его снизить по заявке на zabota@otpbank.ru в произвольной форме с указанием паспортных данных, номера Карты, отправив письмо с электронной почты, зарегистрированной в банке, либо по звонку на ГЛ.).Ставка на покупки - 24,9%Ставка на снятие наличных -34,9%Беспроцентный период - до 55 дней на любые покупки по карте, на операции снятия наличных беспроцентный период не распространяется.и длится 30/31 день. Ниже описаны особенности окончания РП при активации карт в период с 26 по 01 число (первый РП удлиненный для этих дат).Минимальный платеж - 5% от суммы задолженности (мин. 500 руб.).В Детальной информации по карте указана, и чтобы не платить проценты за пользование кредитными ресурсами необходимо строго до этой даты (включая ее) погасить задолженность по выписке.Кроме того в детальной информации по карте указана- это такая особенность для ОТП, Вы можете оплатить до этой даты обязательный платеж, если не пользуетесь грейс-периодом. Но тогда Вам будут начислены проценты за пользование кредитными средствами.Оповещение об операциях - Бесплатно (Сообщение о пополнениях карты, СМС-выписки, напоминания о платежах и прочие уведомления).100 000 руб. в день700 000 руб. в месяцдо 10 000 руб. — 0%от 10 000 до 500 000 руб. — 4%от 500 000 руб. — 1%Вы гражданин Российской Федерации в возрасте от 21 года до 68 летВы имеете постоянное место работыВаш доход не менее 70 000 руб. (для Москвы)/50 000 руб. (для остальных регионов)Ваш трудовой стаж на последнем месте составляет не менее 3-х месяцев, либо вы находитесь на трудовой пенсии (трудовая пенсия по старости, трудовая пенсия по инвалидности, а также досрочная трудовая пенсия и пенсия за выслугу лет)Вы постоянно зарегистрированы в любом субъекте РФ, в котором Банк осуществляет деятельность по выдаче потребительских кредитовв полноформатных офисах:дополнительный офис, операционный офис и филиал Банка. (В представительствах, торговых точках данную карту не выдают).одна из 6:«Путешествия»«Рестораны и развлечения»,«Авто»«Семейная»«Все для ремонта»«Шопинг и красота»В дальнейшем менять категорию нельзя.В день оформления договора можно сразу получить, либо принимается заявка на именную. Если нужна определенная дата, то необходимо в эту дату обратиться в офис банка за получением карты.Кроме того, необходимо учитыватьНо при этом ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД (для оплаты задолженности в грейс-период) не увеличивается и он равен 55 дням с даты активации карты.Согласно ПРАВИЛ ВЫПУСКА И ОБСЛУЖИВАНИЯ БАНКОВСКИХ КАРТ АО «ОТП Банк»Интернет банк подключается в офисе, через пару минут вам приходит логин (его вам еще и распечатывают с памяткой) и пароль. Доступ в ИБ для Вас открыт. Кто-то в ИБ сразу может увидеть там всю информацию по карте, а кому-то приходится ждать загрузки информации по карте до следующего рабочего дня. Может это зависит от времени оформления карты.Не забываем про, которое Вам потребуется для общения с ГЛ..Не забываемна карте проверив баланс в банкомате ОТП после формирования пина в КЦ.Если карту в банкомат не вставляли, то пин-код можно записать:- просто запросить в банкомате Альфы/ВТБ/Тинькова (эти выдают большие суммы) сумму большую чем лимит для выдачи. Деньги не выдаст, никакой комиссии ни за что не спишет (как за проверку баланса в чужом банкомате, например), пин запишет.- оплатить сотовую связь через банкомат/терминал Сбербанка или другого банка, где есть такая возможность.- в электронном виде на адрес электронной почты Клиента (комиссия не взимается)- в бумажном виде на почтовый адрес Клиента -. (взимается ежемесячно по окончании Расчетного периода при наличии задолженности по Кредиту).По умолчанию могут стоять галки в обоих вариантах.При оформлении карты могут навязать страховку, внимательно смотреть где какие галки проставлены.Из практики оформления заявок на получение данной карты, много отказов по непонятным причинам.Может со страховкой и увеличивается шанс получить данную карту.1. Первым делом появится число в строке "Основной долг" в ИБ и МП в Детальной информации по карте2. Через некоторое время появитсяa) Информация об операции в Выпискеb) Изменится сумма в строке "Доступно к использованию"c) Изменится сумма "общей задолженности к уплате": (опыт форумчан)1. На сайте страховой https://www.absolutins.ru/ через обратную связь (справа облачко с 3 точками) пишем, что хотим отказаться от страховки (я прямо им написал, что хочу отказаться от навязанной и ненужной страховки).2. На почту приходит ответ с бланком заявления и просьбой отправить сканы заявления, полиса и 2-3 страниц паспорта на info@absolutins.ru3. Отправляем сканы и ждем деньги на счет, указанный в заявлении.А этот еще вариант:1. Впарили в банке страховку - не получилось отключить ее в отделении: сразу идем на absolutins.ru и там по цепочке: Частным клиентам - Страхование от несчастного случая - Заявление на расторжение.Скачиваете там заявление, распечатываете его, подписываете и скан этой бумаги вместе с копией первого разворота паспорта отправляете на info@absolutins.ru. Ждете деньги на карту, реквизиты которой указали в заявлении (любую).-межбанком, если не поздний рейс, зачисление текущим днем, сразу погашается задолженность по кредиту.-через терминал/банкомат пополнение карты моментально, но деньги на счет зачисляются не сразу (сроков не знаю)-с2с на сайте ОТП (но по некоторым картам возможна комиссия 2%, но не менее 60 руб., если есть комиссия она показывается при формировании перевода, проверяйте может пока не все карты добавлены в список для бесплатного перевода). Зачисление на карту моментально, но на счет деньги поступают на 2-3 рабочий день (не годится для быстрого погашения задолженности по кредиту)Комиссия:А) 0% от суммы перевода при переводе на карту ОТП Банк, номер карты начинается на 526839647, 459230150, 552140001, 552140002, 522470435, 526839657, 526839660, 459230152, 552140004, 552140005, 522470448, 526839661, 522470430, 526839663, 526839665, 552140006, 526839664, 522470453, 552140008, 436865000 – 436865012, 533685, 552140009, 552140010, 552140011, 522470455, 552140012, 522470457, 552140013, 552140014, 552140015.Б) 2% от суммы перевода, минимум 60 рублей, при переводе на любые другие карты, не соответствующие требованиям, указанным в п.А.Быстро и с комиссией можно пополнить по номеру счета здесь https://www.otpbank.ru/retail/canalplateg/ . Комиссия 2%.Стягивание С2С с карты собственных средств без комиссии.Снятие наличных со счета с комиссией 1,5% мин. 150 руб. (согласно тарифам банка п 5.2.9.)При покупках в иностранной валюте - курс иностранной валюты определяется по курсуКэшбэк - 7% в выбранных категориях:«Путешествия»«Рестораны и развлечения»,«Авто»«Семейная»«Все для ремонта»«Шопинг и красота»- 1% на остальные покупкиНачисление Бонусов производится Банком при совершении Участником Бонусной Операции в ТСПс использованием Карты.Максимальный размер начисляемых Бонусов за один календарный месяц составляетБонусов (Лимит считается по дате авторизации).КБ начисляется в т.ч. и за оплату покупок собственными деньгами.5411 Grocery Stores, Supermarkets [Бакалейные магазины, супермаркеты]5499 Miscellaneous Food Stores – Convenience Stores, Markets, Specialty Stores5641 Children’s and Infant’s Wear Stores [Детская одежда, включая одежду для самых маленьких]5945 Hobby, Toy, and Game Shops [Магазины игрушек]8351 Child Care Services4119 Ambulance Services [Служба скорой помощи]5912 Drug Stores and Pharmacies [Аптеки]5975 Hearing Aids Sales and Supplies [Слуховые аппараты – распродажа, услуги, магазины]5976 Orthopedic Goods – Prosthetic Devices [Ортопедические товары]8011 Doctors [Доктора — нигде ранее не классифицируемые]8021 Dentists, Orthodontists [Дантисты, ортодантисты]8031 Osteopaths [Osteopathic врачи, терапевты]8041 Chiropractors [Хиропрактики]8042 Optometrists, Ophthalmologist [Оптометристы, офтальмологи ]8043 Opticians, Eyeglasses [Оптика, Оптические Товары, и Очки]8044 То же что 8043, но уже не используется8049 Chiropodists, Podiatrists [Ортопеды]8050 Nursing/Personal Care [Уход и Средства Персонального обслуживания]8062 Hospitals [Больницы]8071 Medical and Dental Labs [Зубные и Медицинские Лаборатории]8099 Medical Services [Практикующие врачи, Медицинские Услуги]5122 Drugs, Drug Proprietaries, and Druggist Sundries [Лекарства, их распространители, аптеки]4900 Utilities – Electric, Gas, Heating Oil, Sanitary, Water [Коммунальные услуги – электричество, газ, санитария, вода]• По операциям на сумму менее 100 рублей;• по операциям получения наличных денежных средств (в том числе в банкоматах, кассах банков или других пунктах выдачи наличных);• по всем операциям, связанным с перечислением средств на счета Банка и других банков;• по операциям с финансовыми организациями и транзакциям в пользу страховых компаний и паевых фондов;• по операциям по оплате ставок и пари (в том числе на бегах и иных соревнованиях), прав на участие в розыгрышах призов либо иных поощрений;• по операциям, связанным с пополнением электронных кошельков;• по операциям по оплате членских и других взносов в благотворительные, политические организации, гражданские ассоциации;• по операциям по оплате ставок и пари в казино, тотализаторах и других игорных заведениях;• по операциям по покупке дорожных чеков, акций и иных ценных бумаг, драгоценных металлов, лотерейных билетов;• по операциям по покупке иностранной валюты;• по операциям по осуществлению денежных переводов;• по операциям в пользу ломбардов;• по операциям, по которым впоследствии был осуществлен возврат средств• по операциям в ТСП со следующими МСС- кодами: 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 5933, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6211, 6300, 6532, 6533, 6536, 6537, 6538, 6540, 7299, 7311, 7321, 7372, 7399, 7995, 8398, 8651, 8999, 9222, 9223, 9311, 9399.осуществляется с зачислением денежных средств на Счет карты ежемесячно 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.В истории операций значится Сумма зеленым цветом в графе "Приход" с заголовком "МСС можно посмотреть только после обработки операции:в выписке по карте/детализация операции, где указан не привычный 4-х значный цифровой код, а указана Категория торговой точкиВ гугле или яндексе можете по нему (в кавычках) найти соответствующий цифровой код.В данных по карте Финансовая информация есть строка Собственные средства, там можно увидеть сумму ( - ххх руб.)Это странная ОТП-шная фишка: вначале покупки идут в холд, потом попадают в этот "остаток" и затем окончательно перебрасываются в "общую задолженность". Если не делать покупок несколько рабочих дней, то "остаток" тоже в 0 превращается.Необходимо позвонить на горячую линию по номеру 88002007001 или 0707 с мобильного. Прослушайте свою финансовую информацию и далее выбирайте пункт "" для соединения с оператором.Льготный период кредитования:Первые наброски по карте. По мере появления новой информации буду добавлять/корректировать данные сведения. Буду рада ценным советам, что добавить, а что можно убрать.