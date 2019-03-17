БОНУСНАЯ ПРОГРАММА «ТВОЙ КЭШБЭК» В РАМКАХ БОНУСНЫХ ПРОГРАММ БАНКА:«КЭШБЭК», «Автокарта бонус», «Тепло», «Карта дальневосточника», «Просто ТНС Энерго», «CashBack бонус», «CashBack 10% бонус», «Спортивная».Подключение Бонусной категории осуществляется в ИБ.Подключить единовременно можно толькоБонусную категорию.Возможна, для этого надо до конца месяца переключиться на новую категорию.Ранее подключенная Бонусная категория отключается с момента вступления в силу новой Бонусной категории, т.е. с первого числа.Ежемесячно на выбор доступна одна из пяти Бонусных категорий.10% лимит 10 000 - Автозаправки (5172; 5541; 5542; 5983)3% лимит 5 000 - такси,каршеринг, парковки,штрафы ГИБДД (4121;7523; 7512; 3351; 3355; 3357; 3364; 3366; 3374; 3381; 3386; 3387;3389 -3391; 3393; 3395; 3405; 3409; 3420; 3429; 3441; 7519; 9222; 9399; 93111% - Другие бонусные операции по карте5% лимит 20 000 - ЖКХ, аптеки, общественный транспорт (МСС 4900; 5122; 5912; 4111; 4112; 4131; 4214Код ФСГ: 2000; 2010; 2020; 2030; 2040; 2050; 2070; 2080 3030; 3040; 3050)1% - Другие бонусные операции по карте10% лимит 10 000 - Театры и Кинотеатры (7832; 7922; 7929; 7841)5% лимит 20 000 - Рестораны, бары, кафе (5811; 5812; 5813; 5814)1% - Другие бонусные операции по карте10% лимит 5 000 - фильмы, музыка и книги (Интернет – операция 5815; 5942; 5968; 5735; 5817; 5192; 7841; 7829; 5994)5% лимит 20 000 - Одежда и обувь (Интернет – операция 5137; 5300; 5311; 5331; 5611; 5621; 5631; 5641; 5651; 5655; 5661; 5681; 5691; 5699; 5931; 5948; 5941)1% - Другие бонусные операции2% - Все бонусные операцииМаксимальный размер общей суммы Бонусных Операций для начисления Баллов за один календарный месяц =руб.Кроме того ограничения на оплату на отдельные категории повышенного КБ (3-10%) см. выше.Лимит начисления бонусов считаетсяна следующие операции:производится Банком при совершении Участником следующих видов Бонусных Операций:- перевод денежных средств со Счета с использованием Карты в счет оплаты товаров или услуг (расчеты по Карте в торгово-розничной сети) в размере не менее 100 руб. за одну операцию;- перевод денежных средств со Счета с использованием Карты в счет оплаты товаров или услуг в сети Интернет в размере не менее 100 руб. за одну операцию;- перевод денежных средств со Счета через Интернет – банк и Мобильный банк в счет оплаты товаров или услуг ЖКХ, услуг связи в размере не менее 100 руб. за одну операцию (При оплатах через ИБ/МБ операция оплаты выпадает из грейс-периода по большинству продуктов).Начисление Бонусных рублей производится по определенным коэффициентам из расчета 1Рубль = 1 Бонус в течениеНачисленные Бонусные рубли имеют ограничениеБонусы округляются до целого числа в меньшую сторону. Например при КБ 5% за покупки 100 руб. и за 119 руб. будет начислено 5 бонусов.Бонусы становятся доступными к использованию с момента их начисления. Доступность Бонусов к компенсации будет отображена в системе Интернет-Банк.Бонусами можно возместить только полную стоимость покупки от 100 руб. - в течение 90 дней со дня совершения операции оплаты.Для компенсации доступны, по которым прошло начисление Бонусных рублей.В ИБ при открытии вкладки карты - переходя по ссылке "Условия бонусной программы" можно увидеть историю начисления бонусов и где отмечены покупки, которые можно компенсировать. Так как компенсировать можно только полную стоимость покупки, то на крупные покупки придется долго копить баллы, поэтому выгоднее чередовать крупные и мелкие покупки.Сумма компенсированных бонусов практически сразу зачисляется на счет карты, увеличивает доступный остаток и уменьшает сумму кредитной задолженности по карте.Есть в Бонусной программе в 7 разделе неприятный пункт:7.1. Банк производит Процедуру Аннулирования Бонусных рублей по следующим основаниям:...7.1.7. В случае выявления Банком признаков использования карты с целью злоупотребления правом на получение Бонусных рублей, в том числе отсутствия операций по переводу денежных средств со Счета с использованием Карты в счет оплаты товаров или услуг, отличных от Бонусных операций, предусматривающих начисление бонусов по повышенным коэффициентам и (или) значительное превышение сумм Бонусных операций, предусматривающих начисление бонусов по повышенным коэффициентам, над суммой всех других расходных операций по карте.