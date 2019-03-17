БОНУСНАЯ ПРОГРАММА «ТВОЙ КЭШБЭК» В РАМКАХ БОНУСНЫХ ПРОГРАММ БАНКА:
«КЭШБЭК», «Автокарта бонус», «Тепло», «Карта дальневосточника», «Просто ТНС Энерго», «CashBack бонус», «CashBack 10% бонус», «Спортивная».
https://www.vostbank.ru/upload/iblock/6a4/Usloviya-aktsii-TVOY-KESHBEK-s-11.03.2019.pdf
Подключение Бонусной категории осуществляется в ИБ.
Подключить единовременно можно только одну Бонусную категорию.
Возможна смена категории со следующего месяца, для этого надо до конца месяца переключиться на новую категорию.
Ранее подключенная Бонусная категория отключается с момента вступления в силу новой Бонусной категории, т.е. с первого числа.
Ежемесячно на выбор доступна одна из пяти Бонусных категорий.
ЗА РУЛЕМ
10% лимит 10 000 - Автозаправки (5172; 5541; 5542; 5983)
3% лимит 5 000 - такси,каршеринг, парковки,штрафы ГИБДД (4121;7523; 7512; 3351; 3355; 3357; 3364; 3366; 3374; 3381; 3386; 3387;3389 -3391; 3393; 3395; 3405; 3409; 3420; 3429; 3441; 7519; 9222; 9399; 9311
1% - Другие бонусные операции по карте
ТЕПЛО
5% лимит 20 000 - ЖКХ, аптеки, общественный транспорт (МСС 4900; 5122; 5912; 4111; 4112; 4131; 4214
Код ФСГ: 2000; 2010; 2020; 2030; 2040; 2050; 2070; 2080 3030; 3040; 3050)
1% - Другие бонусные операции по карте
ОТДЫХ
10% лимит 10 000 - Театры и Кинотеатры (7832; 7922; 7929; 7841)
5% лимит 20 000 - Рестораны, бары, кафе (5811; 5812; 5813; 5814)
1% - Другие бонусные операции по карте
ОНЛАЙН ПОКУПКИ
10% лимит 5 000 - фильмы, музыка и книги (Интернет – операция 5815; 5942; 5968; 5735; 5817; 5192; 7841; 7829; 5994)
5% лимит 20 000 - Одежда и обувь (Интернет – операция 5137; 5300; 5311; 5331; 5611; 5621; 5631; 5641; 5651; 5655; 5661; 5681; 5691; 5699; 5931; 5948; 5941)
1% - Другие бонусные операции
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
2% - Все бонусные операции
Максимальный размер общей суммы Бонусных Операций для начисления Баллов за один календарный месяц = 100 000 руб.
Кроме того ограничения на оплату на отдельные категории повышенного КБ (3-10%) см. выше.
Лимит начисления бонусов считается за календарный месяц по дате авторизации.
Кэшбэк не начисляется на следующие операции:
Начисление Бонусных рублей производится Банком при совершении Участником следующих видов Бонусных Операций:
- перевод денежных средств со Счета с использованием Карты в счет оплаты товаров или услуг (расчеты по Карте в торгово-розничной сети) в размере не менее 100 руб. за одну операцию;
- перевод денежных средств со Счета с использованием Карты в счет оплаты товаров или услуг в сети Интернет в размере не менее 100 руб. за одну операцию;
- перевод денежных средств со Счета через Интернет – банк и Мобильный банк в счет оплаты товаров или услуг ЖКХ, услуг связи в размере не менее 100 руб. за одну операцию (При оплатах через ИБ/МБ операция оплаты выпадает из грейс-периода по большинству продуктов).
Начисление Бонусных рублей производится по определенным коэффициентам из расчета 1Рубль = 1 Бонус в течение 1 (одного) рабочего дня со дня обработки Банком операции.
Начисленные Бонусные рубли имеют ограничение по сроку действия – 2 года
Бонусы округляются до целого числа в меньшую сторону. Например при КБ 5% за покупки 100 руб. и за 119 руб. будет начислено 5 бонусов.
Перевод бонусов в рубли:
Бонусы становятся доступными к использованию с момента их начисления. Доступность Бонусов к компенсации будет отображена в системе Интернет-Банк.
Бонусами можно возместить только полную стоимость покупки от 100 руб. - в течение 90 дней со дня совершения операции оплаты.
Для компенсации доступны не более 50 (пятидесяти) последних операций, по которым прошло начисление Бонусных рублей.
В ИБ при открытии вкладки карты - переходя по ссылке "Условия бонусной программы" можно увидеть историю начисления бонусов и где отмечены покупки, которые можно компенсировать. Так как компенсировать можно только полную стоимость покупки, то на крупные покупки придется долго копить баллы, поэтому выгоднее чередовать крупные и мелкие покупки.
Сумма компенсированных бонусов практически сразу зачисляется на счет карты, увеличивает доступный остаток и уменьшает сумму кредитной задолженности по карте.
Есть в Бонусной программе в 7 разделе неприятный пункт:
7.1. Банк производит Процедуру Аннулирования Бонусных рублей по следующим основаниям:
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7.1.7. В случае выявления Банком признаков использования карты с целью злоупотребления правом на получение Бонусных рублей, в том числе отсутствия операций по переводу денежных средств со Счета с использованием Карты в счет оплаты товаров или услуг, отличных от Бонусных операций, предусматривающих начисление бонусов по повышенным коэффициентам и (или) значительное превышение сумм Бонусных операций, предусматривающих начисление бонусов по повышенным коэффициентам, над суммой всех других расходных операций по карте.
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