Кредитная карта "Восторг" Восточного банка. Кэшбэк до 10% на выбранную категорию.

Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Восторг" Восточного банка.
Ссылки на сайт банка https://www.vostbank.ru/client/credit-card/kreditnaya-karta-vostorg/
Ветка на банки.ру https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=11&TID=359838
ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
Подать заявку на выпуск карты можно только в отделении банка.
При заказе через сайт банка возможно одобрение другой карты не Восторг. Не соглашайтесь на доставку карты курьером. (Привозят любой другой продукт, только не Восторг).
Для получения карты нужен только паспорт.
Заполняется анкета с указанием всех данных, места работы, рабочего телефона, также просят заполнить информацию о 3-х контактных лицах, обычно близких родственников с номерами телефонов. В большинстве случаев не звонят, но иногда и звонят, уточняют информацию о заемщике. Минут через 10-15 (и более) приходит смс об одобрении кредитной заявки, либо отказ.
Если пришло одобрение на другую карту, а на Восторг нет, требуйте повторной отправки заявки на Восторг.
Кредитный лимит 10 000-300 000 руб.
Часто приходит одобрение на две карты: Восторг и какую-то другую. Соглашайтесь. После оформления другую карту можно будет закрыть, либо положить на полку и ей не пользоваться. Комиссия не списывается.
Оформляется договор кредитования, в конце договора идет раздел Заявление о присоединении к Договору комплексного банковского обслуживания (ДКБО).
Кодовое слово приходит в смс.
В ИБ заходим по кодовому слову. Логин и пароль придумываем сами.
Пишем заявление на отправку ежемесячной выписки на адрес эл. почты.
Карту можно оформить по акции Приведи друга! (см. ниже подробности акции).
НАВЯЗЫВАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
Возможно подключение страховок.
Если не заказывали страховку, то обращайте внимание, чтобы Вам не дали на подпись лист со страховкой. Особое внимание обращайте на галки проставленные в документах.
Как правило подключают одну или две страховки.
Первая страховка - страхования рисков держателей кредитных банковских карт. Комиссия в размере 100 руб. в месяц.
От данной страховки можно отказаться, написав заявление на отказ в офисе банка.
Вторая страховка - идет подключение к коллективному договору страхования. Страховка (если она подключена) начисляется в размере 0,99% от суммы остатка задолженности на конец отчетного периода. Чтобы не платить страховку необходимо задолженность (по счету карты) на отчетную дату вывести в ноль, т.е. восстановить кредитный лимит на конец отчетного месяца (дата договора), т.е. пользоваться картой в короткий грейс-период 30 дней, тогда не будет начислений за страховку.
Эта страховка отключается после написания заявления на отказ от нее, но комиссия оплачивается в течение года.
При подключении/отключении страховок приходит смс "вы подключены/отключены к программе страхования ...".
Оформление карты
При оформлении карты Восторг выдается основная карта Visa Instant Issue.
Комиссия за ее оформление не взимается.
Если нужна именная карта, то сразу же в офисе надо подать заявление на выпуск основной карты Visa Classic. Можно и позже заказать именную карту.
Комиссия за ее обслуживание не взимается.
При получении именной карты, необходимо заблокировать (если не была ранее заблокирована) неименную карту и кредитный лимит перенести на именную карту. Активация/блокировка карты/перевод лимита происходит в офисе, либо по телефону ГЛ. Но можно и самостоятельно в ИБ перевести лимит с неименной карты на именную через заявление.
К счету можно заказать дополнительную карту Visa Classic / МИР классическая/
UnionPay Classic/ комиссия за выпуск которой 1000 руб.
Выпуск дополнительной Карты возможен как Клиенту, так и сторонним лицам старше 14 лет. Выпуск дополнительной карты не влечёт закрытия основной карты. (Будет к счету две карты).
В заявлении на выпуск карт указывается место доставки карты (офис банка либо домашний адрес). Карта пересылается обычным письмом, отследить ее передвижение нельзя. Через 1-2 недели письмо с картой появляется в почтовом ящике. Лучше заказать с доставкой в офис, быстрее приходит (до 7 дней в зависимости от региона). Именная карта появляется в ИБ сразу в момент ее выпуска, увидеть ее можно, если в ИБ в меню/настройки выбрать видимость неактивных карт.
Пин-код
Смена PIN-кода в устройствах Банка 50 руб.
СМС-информирование
СМС-информирование первый месяц бесплатное. Далее взимается комиссия - 99 руб.
При получении карты (неименной, именной) смс-информирование подключается автоматически. Так что не забываем отключить платное смс (лучше не ранее следующего дня) после получения карты и получения смс о его подключении. Отключить можно звонком на ГЛ, через чат в ИБ, либо отправкой СМС на номер 7243 с текстом OFF****, где **** - последние 4 цифры номера карты, на которой хотите отключить СМС.
Льготный период кредитования До 90 дней, начинается с даты, следующей за датой договора. (Беспроцентный период До 90 дней на все покупки и снятие наличных). Но не забываем, что за снятие наличных есть комиссия (см. ниже).
Ежемесячно необходимо погасить МОП (Часть основного долга, подлежащая уплате в составе МОП 1%, мин. 500 руб., либо сумма основного долга (если менее 500 руб.) ???????????????????? (из практического опыта по карте Большой беспроцент с грейс-периодом 180 дней).
СПОСОБЫ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА
Удобный способ погашения кредита (кредит погашается сразу)
1) Межбанком на счет карты. (При регулярных переводах от третьего лица возможна блокировка счета карты).
2) Наличными через терминал/банкомат.
3) Наличными в кассу.
4) Через Приложение Просто кредит https://www.vostbank.ru/client/transfer/mobilnoe-prilozhenie-prosto-kredit/
5) Погашение кредита через сайт банка https://www.vostbank.ru/source/payment_page.php с комиссией 1,5% мин. 50 руб.
Особенности перевода средств между счетом карты и картой.
Зачисление средств на счет карты автоматически не увеличивает остаток средств на карте, если не была сделана соответствующая настройка в офисе.
Можно оформить заявку (через офис, Чат либо ГЛ) на автоперевод средств со счета карты на карту.
Либо самостоятельно сделать данный перевод по заявлению в ИБ-карта-Заявления- выбрать соответствующие поля в предложенной форме. Также можно часть денег с карты перевести на счет.
Проконтролируйте (при первом поступлении средств межбанком, либо через терминал/кассу), как у Вас: настроен ли перевод автоматически, либо необходимо каждый раз делать самому через перевод.
Если нет настроек,
- пополнение карты через терминал, кассу погашают кредит, но на карту деньги не поступят.
- межбанк сразу погашает кредит, но на карту деньги не поступят.
Лимиты и комиссии
Лимит на снятие наличных 100 т.р. - в день; 1000 т.р. - в месяц.
Плата за снятие наличных в кассах и банкоматах Банка
За счет собственных средств Не взимается
За счет лимита кредита 4,9 % от суммы плюс 399 руб.
Плата за снятие наличных в кассах и банкоматах других банков
За счет собственных средств 90 руб.
За счет лимита кредита 4,9 % от суммы плюс 399 руб.
Плата за перевод (в том числе регулярный) по заявлению клиента в ВСП Банка
За счет собственных средств Не взимается
За счет лимита кредита 4,9 % от суммы плюс 399 руб.
Тарифы за обслуживание в дистанционных сервисах «Интернет-банк», «Мобильный банк»
Плата за перевод внутри Банка, на счет в другой банк 4,9%, плюс 399 руб.
БОНУСНАЯ ПРОГРАММА
Согласно Правилам Бонусной программы «КЭШБЭК»
см. https://www.banki.ru/blog/bhuma/10240.php
До 31 декабря 2019г. действует акция ПРИВЕДИ ДРУГА!
Мой код 110037919 для друзей!
https://www.vostbank.ru/client/service/akcii_i_bonusi/privedi-druga/
При оформлении карты надо ввести код друга, потратить в первый месяц 20000 руб. и 500 рублей будут зачислены на счет. Обязательно тратить кредитные деньги. Трата своих денег в подсчет 20 т.р. не входит. Поэтому делаем оплаты кредитными на 20 т.р. и только как операция покупки будет обработана (переведена в статус задолженности по карте) можно вносить свои деньги в погашение кредита и далее уже пользоваться своими деньгами.
При обращении в офис необходимо сразу сказать, что оформление по коду друга и проконтролировать, чтобы код ввели вначале оформления заявки. Если вдруг (такое случается) операционист забыл ввести код при оформлении заявки, требуйте повторного оформления и отправки заявки.
Для решения возникших проблем по начислению бонусов и др. лучше отправить обращение на kachestvu_da@vostbank.ru
Горячая линия на банки.ру На ваши вопросы отвечает эксперт банка «Восточный»
https://www.banki.ru/services/questions-answers/?id=10895267
Схема голосового меню: https://www.vostbank.ru/help/skhema-golosovogo-menyu-ivr/
Из опыта форумчан:
Не пугайтесь, если при совершении первых покупок в разделе кредит появится сумма основного долга и сумма начисленных процентов с указанием срока их уплаты. Получается, что банк заранее предупреждает клиента сколько придется заплатить по карте, если пользоваться кредитными деньгами не в грейс. При оплате задолженности в грейс проценты не начисляются.
Возможно есть какие неточности, буду рада всем советам по уточнению информации.
Комментарии 2
Восторг - грейс-период 90 дней, против 56 дней у Кэшбэка.
У Восторга грейс-период на все операции, в т.ч. на снятие наличных (но за снятие/перевод наличных будет комиссия). Есть операции, которые у Восточки приравнены к наличным (оплата ЖКХ, сотовой связи через ИБ, может еще какие-то операции есть, я не в курсе), по Кэшбэку они не в грейс, а по Восторгу будут в грейс.
Но маленький кредитный лимит Восторга от 10 т.р. не позволяет в полной мере пользоваться длинным грейсом до 90 дней, - это большой минус карты.
В остальном вроде все одинаково. Может я что-то упустила?