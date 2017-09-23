Кредитная карта "Тепло" Восточного банка (c 04/02/2019 выпуск карт не осуществляется)

Важные изменения
Информация об изменениях в Тарифах по Кредитным картам
С 04.02.2019 закрываются продажи кредитных продуктов КК «Cashback», КК «Автокарта», КК «Спортивная», КК «Тепло», КК «Карта дальневосточника», КК «Стандарт», КК «Большой беспроцент».
С 28.01.2019 введена плата за оформление основной именной карты, которая взимается в случае, если ранее не взималась по основной карте.
Восточный банк
с 24.09.2018 меняет ПРАВИЛА Бонусной программы «Тепло»!
https://www.vostbank.ru/client/credit-card/teplo/
4.5. Максимальный размер общей суммы Бонусных операций для начисления Бонусных рублей в категории
«ЖКХ» = 20 000 руб.
«Услуги связи» = 5 000 руб.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Тепло" Восточного банка.
Ссылки на
сайт банка https://www.vostbank.ru/client/credit-card/teplo/
ветка на форуме https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=11&TID=329874&PAGEN_1=33#forum-message-list
ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
Подать заявку на выпуск карты можно на сайте банка, будет предварительное одобрение и приглашение в офис для оформления карты. Карту ТЕПЛО можно получить только в офисе.
(Бывают моменты, что одобряют другую карту не Тепло и доставляют ее с курьером. Не соглашайтесь на такой вариант. См. ниже ***)
В офисе повторно заполняется анкета с указанием всех данных, места работы, рабочего телефона, также просят заполнить информацию о 3-х контактных лицах, обычно близких родственников с номерами телефонов. В большинстве случаев не звонят, но иногда и звонят, уточняют информацию о заемщике. Минут через 10-15 (и более) приходит смс об одобрении кредитной заявки, либо отказ. Если пришло одобрение на другую карту, а на ТЕПЛО нет, требуйте повторной отправки заявки на ТЕПЛО. Итак продолжайте - пока не получите решения о выдаче карты ТЕПЛО. Это подтверждено практикой форумчан. ТЕПЛО в последнее время редко одобряют с первого раза.
Оформляется договор кредитования в конце договора идет раздел Заявление о присоединении к Договору комплексного банковского обслуживания (ДКБО), в котором указано кодовое слово. Бывает, что кодовое слово просто выдают на руки на бумажке, либо говорят устно. Не забываем про него.
До 31 декабря 2019г. карту можно оформить по акции Приведи друга! (см. ниже подробности акции).
НАВЯЗЫВАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
Если не заказывали страховку, то обращайте внимание, чтобы Вам не дали на подпись лист со страховкой.
Навязывают услугу стоимостью 450 рублей за проверку кредитной истории. Всегда надо читать, что подписываете. От страховки отказываться надо сразу, если написать заявление после - то только спустя год отключат. При оформлении карты идет подключение к коллективному договору страхования, от которого отключают по заявлению только через год. Страховка (если она подключена) начисляется в размере 0,99% от суммы остатка задолженности на конец отчетного периода. Что бы не платить страховку необходимо задолженность (по счету карты) на отчетную дату вывести в ноль, т.е. восстановить кредитный лимит на конец отчетного месяца (дата договора). Получается, если по карте будет короткий грейс-период 30 дней, тогда не будет начислений за страховку.
В последнее время появилась вторая страховка и называется она "услуга Программа страхования рисков держателей кредитных банковских карт и оплату услуги 100 руб единовременно." Приходит смс с текстом - "вы подключены к программе страхования банковских карт.Сумма комиссии 100 руб в месяц".
От данной страховки можно отказаться, написав заявление на отказ в офисе банка.
Часто к кредитной карте ТЕПЛО выдают кредитную карту ПРОСТО КАРТА, карта бесплатная, но при снятии наличных будет комиссия 30 руб. в день. Может иногда выручить, позволяет занять деньги на несколько дней под 30 руб. в день.
При оформлении карты ТЕПЛО выдается карта МИР Instant issue.
Согласно тарифам банка за ее оформление взимается комиссия 800 руб. за счет кредитного лимита в момент первой оплаты по карте. Если операций по карте не было, то комиссия не взимается.
C 28 января 2019 года введена комиссия 800 руб. за выпуск основной именной карты Мир Классическая..
Комиссия не взимается в случае, если плата была списана по ранее выпущенной к Счету карте. В случае если произведён перевыпуск
карты в связи с окончанием срока, либо в связи с утратой, и до перевыпуска плата за оформление не была списана ранее, то
данная плата будет списана при совершении первой расходной операции по перевыпущенной карте
Выпуск дополнительной карты Мир Классическая/ UnionPay Classic - без комиссии.
Выпуск дополнительной Карты возможен как Клиенту, так и сторонним лицам старше 14 лет. Выпуск дополнительной карты не
влечёт закрытия основной карты.
Заявления на выпуск нужной карты (основной именной карты ]МИР Классическая], дополнительной карты Мир Классическая/ UnionPay Classic необходимо подать в офисе. Данное заявление выдается на руки.
В заявлении указывается место доставки карты (офис банка либо домашний адрес). Карта пересылается обычным письмом, отследить ее передвижение нельзя. Через 1-2 недели письмо с картой появляется в почтовом ящике. Лучше заказать с доставкой в офис, быстрее приходит (до 7 дней в зависимости от региона). Именная карта появляется в ИБ сразу в момент ее выпуска, увидеть ее можно, если в ИБ в меню/настройки выбрать видимость неактивных карт.
В некоторых офисах при подаче заявки на выпуск основной именной карты, неименную сразу блокируют.
Комиссия не взимается: за перевыпуск карты в связи с утратой, если утраченная карта не активирована.
При получении основной карты Мир классическая, необходимо заблокировать (если не была ранее заблокирована) МИР Instant issue и кредитный лимит перенести на Мир классическая. Активация/блокировка карты/перевод лимита происходит в офисе, либо по телефону ГЛ. Но можно и самостоятельно в ИБ перевести лимит с неименной карты на именную через заявление.
СМС-информирование
СМС-информирование первый месяц бесплатное. При получении именной карты смс-информирование подключается автоматически. Бесплатное месяц с даты открытия счета. Так что не забываем отключить платное смс (лучше не ранее следующего дня) после получения именной карты и получения смс о его подключении. Отключить можно звонком на ГЛ, через чат в ИБ, либо отправкой СМС на номер 7243 с текстом OFF****, где **** - последние 4 цифры номера карты, на которой хотите отключить СМС.
Грейс период по карте до 56 дней, начинается с даты, следующей за датой договора. Честный.
Уменьшение кредитного лимита
Для уменьшения лимита кредитования необходимо подать заявление по форме изменения инд.условий кредитования либо через офис, либо путем отправки емейла на "качеству_да" с приложением скана заявления по форме:
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=11&TID=329874&MID=6931197#message6931197
НАЛИЧНЫЕ И БЕЗНАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Надо четко разграничить наличные и безналичные операции.
Безналичные операции - в грейс периоде.
Согласно приложения 1 к Общим условия кредитования счета
"2. Безналичные операции – для целей настоящих Общих условий:
2.4. Для Договоров кредитования, заключенных с 14.06.2016 г. по иным Тарифным планам:
- операции по оплате товаров и/или услуг, осуществляемые с использованием Кредитной карты в POS-терминалах, на сайтах Интернет-магазинов;
- операции по оплате услуг поставщиков, осуществляемые с использованием Кредитной карты в Платежных терминалах и Банкоматах Банка или сторонних банков;
- операции по переводу денежных средств на иные банковские счета, осуществляемые с использованием Кредитной карты в Платѐжных терминалах и Банкоматах Банка или сторонних банков;
- операции по переводу средств в оплату услуг поставщиков в Сервисе «SMS-банк»;
- операции по списанию комиссий (в том числе комиссий за SMS информирование, за выпуск/перевыпуск карты, за просмотр баланса/минивыписку, за выдачу карты, иных комиссий)."
Остальные операции считаются наличными.
Наличные операции не попадают в грейс период, кроме того взимается комиссия 4,9% от суммы плюс 399 руб.
К наличным операциям банк относит все операции с наличными деньгами, с2с, переводы в ИБ, оплата услуг из ИБ за телефон, ЖКХ и др.
За оплату через интернет банк и мобильное приложение сотовой связи, услуг ЖКХ комиссия 4,9% плюс 399 руб. не начисляется, но будет вылет из грейс-периода, соответственно на сумму данных оплат будут начислены проценты за пользование кредитными средствами. При этом остальные покупки остаются в грейсе. Негрейсовая операция погашается после грейсовых операций.
Способы оплаты ЖКХ и сотовой связи для получения КБ
Сайты поставщиков услуг,
https://dom.gosuslugi.ru/#!/main (появилась комиссия, либо оплата через кошелек, но мсс переводной).
https://www.kvartplata.ru/room/pk/login.action (возможна комиссия, описание см. https://www.banki.ru/blog/bhuma/9195.php)
https://www.tinkoff.ru/payments/categories/kommunalnie-platezhi/ (внимательно проверять содержимое смс-информирования см. описание ниже),
https://oplata.vtb24.ru/ (оплата сотовых).
ИБ Восточки (кредитными средствами - будет вылет из грейса, поэтому надо платить собственными средствами).
При оплате по свободным реквизитам в ИБ выбираем меню "квартплата", затем "оплата ЖКХ-РФ", заполняем поля, при вводе ИНН подтягиваются реквизиты поставщика. Комиссии нет.
Есть другие сервисы-прокладки, но я ими не пользуюсь.
БОНУСНАЯ ПРОГРАММА
КБ начисляется за покупки при оплате картой в торговых точках, либо реквизитами карты (на сайтах поставщиков).
При оплате через ИБ КБ начисляется, но операция приравнивается к наличной операции и вылет этой операции из грейс-периода.
КБ 5% начисляется на следущие МСС:
4.3.1. Принадлежность операции по переводу денежных средств:
- к категории «ЖКХ» определяется по МСС «ЖКХ»: 4900;
- к категории «Услуги связи» определяется по МСС «Услуги связи»: 4812; 4814; 4815;
- к категории «Общественный транспорт» определяется по МСС «Общественный
транспорт»: 4111; 4112; 4131; 4214.
- к категории «Аптеки» определяется по МСС «Аптеки»: 5122; 5912.
По остальным покупкам КБ 1%, кроме исключительных.
Максимальный размер общей суммы Бонусных Операций для начисления Баллов за один календарный месяц = 100 000 руб.
Максимальный размер общей суммы Бонусных операций для начисления Бонусных рублей в категории:
- «ЖКХ» = 20 000 руб.
- «Услуги связи» = 5 000 руб.
Баллы округляются до целого числа в меньшую сторону (т.е. за 20 руб. и за 39 руб. в повышенных категориях, за 100 руб. и 199 руб. в обычных будет начислен 1 бонус).
В категориях с повышенным начислением бонусов выгодно платить 20, 40, 60 и т.д.
в обычных категориях - 100, 200, 300 и. т.д.
Перевод баллов в рубли:
Баллы становятся доступными к использованию через 30 календарных дней после совершения конкретной операции покупки. Доступность Баллов к компенсации будет отображена в системе Интернет-Банк.
Баллами можно возместить только полную стоимость операции по оплате товаров или услуг в категории «ЖКХ», «Услуги связи», «Общественный транспорт» и «Аптеки», произведенной с использованием Карты - в течение 90 дней со дня совершения операции оплаты.
В ИБ при открытии вкладки карты MIR CLASSIC переходя по ссылке "Условия бонусной программы" можно увидеть историю начисления баллов и где отмечены покупки, которые можно компенсировать. Так как компенсировать можно только полную стоимость покупки, то на крупные покупки придется долго копить баллы, поэтому выгоднее чередовать крупные и мелкие покупки.
Сумма компенсированных баллов практически сразу зачисляется на счет карты, увеличивает доступный остаток и уменьшает сумму кредитной задолженности по карте.
Чуть ниже в комментариях приведен пример (на суммах и датах покупки) возможной компенсации баллов в рубли.
Ссылка на Правила бонусной программы:
https://www.vostbank.ru/upload/iblock/1e1/Pravila-bonusnoy-programmy-Teplo-c-24_09_2018.pdf
СПОСОБЫ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА
Удобный способ погашения кредита (кредит погашается сразу)
1) Межбанком на счет карты. (При регулярных переводах от третьего лица возможна блокировка счета карты).
2) Наличными через терминал/банкомат.
3) Наличными в кассу.
4) Через Приложение Просто кредит https://www.vostbank.ru/client/transfer/mobilnoe-prilozhenie-prosto-kredit/
Погашение кредита через сайт банка https://www.vostbank.ru/source/payment_page.php с комиссией 1,5% мин. 50 руб.
При пополнении карты с2с кредит сразу не погашается, необходимо дождаться обработки не ранее 2-3 дней.
Особенности перевода средств между счетом карты и картой.
Зачисление средств на счет карты автоматически не увеличивает остаток средств на карте если не была сделана соответствующая настройка в офисе.
Можно оформить заявку (через офис, Чат либо ГЛ) на автоперевод средств со счета карты на карту.
Либо самостоятельно сделать данный перевод по заявлению в ИБ-карта-Заявления- выбрать соответствующие поля в предложенной форме. Также можно часть денег с карты перевести на счет.
Проконтролируйте (при первом поступлении средств межбанком, либо через терминал/кассу), как У Вас: настроен ли перевод автоматически, либо необходимо каждый раз делать самому через перевод.
Если нет настроек,
- пополнение карты через терминал, кассу погашают кредит, но на карту деньги не поступят.
- межбанк сразу погашает кредит, но на карту деньги не поступят.
Собственные деньги на счете
На собственные средства начисляется 4% на остаток от 10К до 500К, 2% на остаток свыше 500К.
Комиссия за снятие наличных и перевод по заявление в ВСП за счет собственных средств не взимается.
Внутрибанковские переводы в ИБ: (советы форумчан)
Если у вас перевод на свои счета, то пользуйтесь погашением кредита (в выпадающей вкладке просто выбирайте нужные счета) или Перевод себе. Не нужно использовать Перевод на счет. Если переводите другому, то переводите на счет Сейф (открывается в ИБ за пару минут), а оттуда - на нужный счет.
До 31 декабря 2019г. действует акция ПРИВЕДИ ДРУГА!
Мой код 110037919 для друзей!
https://www.vostbank.ru/client/service/akcii_i_bonusi/privedi-druga/
При оформлении карты надо ввести код друга, потратить в первый месяц 20000 руб. и 500 рублей будут зачислены на счет. Обязательно тратить кредитные деньги. Трата своих денег в подсчет 20 т.р. не входит. Поэтому делаем оплаты кредитными на 20 т.р. и только как операция покупки будет обработана (переведена в статус задолженности по карте) можно вносить свои деньги в погашение кредита и далее уже пользоваться своими деньгами.
При заказе карты на сайте банка введите код друга в специальное окошко на первой странице заявки.
При обращении в офис необходимо сразу сказать, что оформление по коду друга и проконтролировать, чтобы код ввели вначале оформления заявки. Даже если Вы уже оставляли заявку на сайте, в офисе заявка повторно заполняется. Если вдруг (такое случается) операционист забыл ввести код при оформлении заявки, требуйте повторного оформления и отправки заявки.
Также можно требовать повторного отправления заявки, если Вам поступило предложение с навязанными дополнительными услугами, которые Вы не заказывали.
Пин-код
Смена пин-кода в устройствах банка 50 руб.
Смена пинкода по карте - бесплатно - через мобприложение! (информация в комментариях в блогу от 25.12.18)
Бесплатно ПИН можно поменять в тумбах Юникредита, КЕБа, Промсвязьбанка, УБРиР, ВТВ и др.
Возникают проблемы с пин-кодом, у некоторых пользователей карты:
-при проведении первых трех покупок пин-код не определялся. С четвертой покупки все заработало.
"Активировал по телефону, записал продиктованный автоинформатором пин-код, запросил баланс в банкомате. Но это не спасло от уже описываемых здесь проблем с ошибкой ПИН-кода при оплате в торговых точках. После трёх ошибок дальше пошло как по маслу."
-"А у меня писал терминал - "неверный пин-код" Я в пяти местах пробовал, думал бракованная карта.
Догадался протереть ластиком, снялся серый налет и карта прочиталась без проблем".
Схема голосового меню: https://www.vostbank.ru/help/skhema-golosovogo-menyu-ivr/
Из опыта форумчан:
Не пугайтесь, если при совершении первых покупок в разделе кредит появится сумма основного долга и сумма начисленных процентов с указанием срока их уплаты. Получается, что банк заранее предупреждает клиента сколько придется заплатить по карте, если пользоваться кредитными деньгами не в грейс. При оплате задолженности в грейс проценты не начисляются.
Личный опыт по оплате ЖКХ в ИБ Восточки:
КБ начисляют за оплату любыми средствами, заемными и собственными. Можно оплачивать за ЖКХ и сотовую связь через ИБ Восточки без комиссии. КБ начисляется практически сразу.
НО оплачивать собственными средствами.
При оплате заемными средствами без комиссии, но вылет из грейса с начислением процентов по ставке как за наличные операции. Вылет только этой операции, остальные покупки остаются в грейсе. Поэтому нет смысла сразу погашать эту задолженность, если она составляет малую долю в общей задолженности по карте. НЕгрейсовая операция погашается в последнюю очередь. И если надо ее погасить, то придется выводить карту в ноль, т.е. погасить всю задолженность.
За негрейсовую операцию сразу начисляются проценты (до конца расчетного периода). На следующий день они появляются в составе обязательного платежа к оплате по сроку и при первом поступлении средств на счет карты сумма начисленных процентов погашается частично (за факт. кол-во дней пользования кредитными средствами).
МСС по отдельным операциям
- Оплата Дом.Ру бонусируется 1%
" Пополнение на сайте Тройки - путешествия с начислением 1%, пополнение через терминал метро - транспорт с 5%.
Привязка карты к Яндексу (Личного опыта не имею, подтвердить либо опровергнуть приведенные примеры не могу. В одном случае говорится, что операция привязки карты списание 1,01 руб. попадает в грейс, в другом - вылет из грейса.
"Из грейса не вылетите. В ИБ так и отображается как перевод, в ЯДе как пополнение с банковской карты... Рубль так и останется на ЯДе и назад на тепло не отвалится..... Погасил со всеми прочими задолженностями длинным грейсом в сентябре еще. Последствий нет.
Списание 1.01 происходит только при привязке карты к кошельку
(Если это было отдельной самостоятельной операцией)
При этом кошелек пополняется на 1 рубль (1 коп. - комиссия ЯДа)
Вылета из грейса по Теплу не происходит (хоть и стоит "перевод" возле платежа)".
ССылка:
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=11&TID=329874&MID=6106185#message6106185
А здесь идет описание, про начисление % по привязке к Яндексу.
"Владимир Пчелинцев (BobBee)
02.01.2018 23:10 #
Привязал карту к Яндекс.Деньгам, было отражено,как перевод 1.01, с вылетом из грейса и начислением процентов. Вот так вот. Инфа дана неверная. Я бы даже сказал, вообще зверство! У меня после этого все покупки с начислением бонусов эти бонусы банком постепенно обнулялись. Жесть! Написал четыре обращения в банк, да он чихать хотел! Только после отзыва на форуме этого сайта пообещали разобраться."
ОПЛАТА ЖКУ через Тинькофф
"Если при оплате на сайте спрашивает код подтверждения.
===Магазин: Tinkoff Bank
Дата: 22.11.17
Номер карты: **** **** **** ===
СМС приходит
===Никому не сообщайте! Tinkoff Bank (000,00 RUB), Код подтверждения ХХХХХХ===
Тогда это перевод Tinkoff Bank МСС 6538
Если при оплате на сайте спрашивает код подтверждения
===Магазин: Ergosbyt. TINKOFF
Дата: 22.11.17
Номер карты: **** **** **** ====
СМС приходит
===Никому не сообщайте! Ergosbyt. TINKOFF (000,00 RUB), Код подтверждения ХХХХХХ===
Тогда покупка в магазине Ergosbyt. TINKOFF MCC 4900
Пока 100% надо проверять..."
Ссылка:
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=11&TID=329874&MID=6073232#message6073232
Для ЕПД Москвы это смс вида -
===Никому не сообщайте! ZhKU Moscow. TINKOFF (000,00 RUB), Код подтверждения ХХХХХХ===
MCC 4900
НЕПРИЯТНЫЕ МОМЕНТЫ
Хочу обратить внимание на существующий БАГ в работе программ банка:
Не пугайтесь, если Вам придет смс от банка: (из описаний с сайта банки.ру)
"Уважаемый Клиент! Вы отключены от Бонусной Программы Тепло. Начисление Баллов прекращено. Благодарим за активное участие в Программе. Будем рады видеть Вас снова! ПАО КБ "Восточный", т. 8 800 100 7 100".
В тот день из ИБ исчез счёт кредитной карты и сама карта, вместо них отображались нули. Доступен был только просмотр информации о задолженности...
Уже через день карта и счёт успешно вернулись в ИБ вместе со всеми ранее начисленными бонусами... Маринка на ГЛ по итогам рассмотрения моего обращения сообщила, что смс об отключении от программы пришло в автоматическом режиме в результате процедуры её переподключения.
*** Из опыта форумчан одобрение другой карты:
"После заполнения заявки по карте отзвонился юноша, который сказал, что теперь можно все сделать без визита в офис, сугубо по телефону. Согласился. Юноша уточнил какие-то данные (требуемый лимит, места работ, з/пл, телефоны) и через некоторое время сообщил, что заявка "на карту с кешбеком" одобрена и предложил ее доставить курьером завтра в определенное время. Снова согласился."
"Курьера отменяйте и идите ножками в отделение. Там ваша заявка уже будет видна. Только требуйте сразу Тепло. Отправят заявку на доработку и придет либо одобрение на Тепло, либо на другую карту.
Сейчас вам одобрили другую кредитку - Тепло не привозят курьером.
Такова "фишка" Восточного - одобряют тот продукт, который считают нужным и не уведомляют об этом заявителя. По телефону ничего узнать не получится, только на месте при общении с живым менеджером.
Я с третьего раза получил - сначала по телефону одобрили другую карту, на следующий день в отделении тоже не то, и через пару дней все-таки дали Тепло."
Алгоритм получения карты
"Вообще общий алгоритм такой: приходите, говорите что вам нужна кредитная карта тепло, при этом никакие дополнительные услуги: кредитная история, страховка, а также другие кредитные карты, в том числе карта Просто, вам не нужны. У маринки сразу наступает понимание, что самостоятельно ставить вам галки - плохая идея, раз вы вообще знаете такие слова. Дальше она заполняет ваши данные, получает результат, где либо вам дают без всяких левых доп. услуг,
либо...
У меня все было по этому алгоритму. После часа ожидания пришел отказ".
Вывод: не пугайтесь подключения страховки, либо заплатите за нее 0,99%, и Ваш КБ будет не 5%, а 4,01%.
Либо оплатите задолженность на конец отчетного периода и страховки не будет.
Шанс получения карты увеличивается.
kachestvu_da@express-bank.ru
Комментарии 101
От страховки отказываться надо сразу, если написать заявление после - то только спустя год отключат. 0.9% в месяц от суммы задолженности.
Оплата сотовой связи через интернет банк и мобильное приложение - это б/нал операция и кэшбэк начисляется, но грейс-период нарушается и идут %.
От страховки отказываться надо сразу, если написать заявление после - то только спустя год отключат. 0.9% в месяц от суммы задолженности.
Спасибо за уточнение по сотовой связи и добавление о страховке.
Это получается, что чтобы оплатить баллами, например, единый на 60 поездок в Москве нужно накопить баллов на 1700р.? А срок жизни баллов какой?
Как понять, что баллами возмещается только полная стоимость операции? И при чём тут 90 дней?
Это получается, что чтобы оплатить баллами, например, единый на 60 поездок в Москве нужно накопить баллов на 1700р.? А срок жизни баллов какой?
Начисленные Баллы имеют ограничение по сроку действия – 2 года.
Баллами покупки не оплачиваются. Вам сначала надо будет оплатить с карты 1700 руб. за единый. И только затем появится возможность компенсировать данную сумму, при накоплении 1700 б.. Либо баллы уже накоплены, либо ждать их накопления. Но ждать не более 90 дней. Если покупка сделана 10 сентября, то ее можно компенсировать баллами не позднее 08 декабря.
Совет: делать покупки (оплачивать сотовую связь ...) на мелкие суммы и появится возможность быстрее их компенсировать.
bhuma, если я правильно понимаю, то баллами можно компенсировать оплату товаров или услуг только в категории «ЖКХ», «Услуги связи», «Общественный транспорт» и «Аптеки». Не пойму, причём тут 90 дней, если срок жизни баллов 2 года? Почему надо использовать баллы в период 90 дней после покупки? Что с баллами происходит, если в период 90 дней баллы не удалось реализовать? Их что, надо обязательно привязывать к определённой покупке (в моём примере к покупке проездного)?
Вы правильно понимаете, компенсировать можно оплату в повышенных категориях.
Баллы ни куда не денутся, они действительны 2 года.
90 дней это относится к совершенной покупке, которую Вы хотели бы компенсировать. Баллами можно компенсировать любую покупку, но сумма этой покупки не должна быть больше суммы накопленных баллов. Покупка доступна для компенсации в течение 90 дней.
Пример: 10.09. оплата ЖКХ 10000 руб. КБ 500 б
11.09. Аптека 1100 ------ 55 б
25.10. Связь 1000 ------ 50 б
16.11. ЖКХ 8000 ------ 400 б
16.12. Общ. тр. 2000 ------ 100 б
Итого у Вас накоплено 1105 баллов
У вас есть две покупки на 1000 и 1100 руб. которые по сумме подходят под компенсацию баллов, но по сроку покупка 1100 руб.(она совершена более 90 дней до момента компенсации баллов) не подходит, ее компенсировать нельзя. Компенсировать можно покупку на 1000 руб.
105 баллов у Вас остаются, можно совершить новую покупку на 105 руб. и ее компенсировать.
Также надо учитывать "Баллы становятся доступными к использованию через 30 календарных дней после совершения конкретной операции покупки. Доступность Баллов к компенсации будет отображена в системе Интернет-Банк."
bhuma, кошмар, как всё сложно. Спасибо за пример, стало немного понятнее. Получается компенсировать баллами можно только регулярные траты из повышенных категорий КБ? Значит часть такой регулярной траты нельзя компенсировать баллами и надо обязательно подбирать стоимость траты под 100% баллов, да и ещё надо попасть в 90 дневный период?
Учитывая, что часть покупки компенсировать нельзя, поэтому оплачивайте телефон на сайте поставщика на мелкие суммы и по мере появления баллов к компенсации обменивайте их на данные мелкие покупки.
Я когда приводила пример, были затруднения с подставкой дат покупок, учитывая 90 дней для компенсации покупки и 30 дней доступности компенсации баллов.
Подскажите, пожалуйста. КБ начисляется, если оплачиваешь услугу с сайта поставщика. А если у поставщика нет сайта (мелкое ТСЖ), возможно ли оплачивать такую услугу, например с сайта "Все платежи" или подобные и получить КБ?
Если эти сайты присваивают покупке мсс 4900, то КБ будет. Я не пользуюсь такими сайтами, поэтому не могу дать четкого ответа. Можете данный вопрос задать на ветке обсуждения карты ТЕПЛО http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=11&TID=329874&PAGEN_1=33#forum-message-list
Оплата сотовой связи через интернет банк и мобильное приложение - это б/нал операция и кэшбэк начисляется, но грейс-период нарушается и идут %.
От страховки отказываться надо сразу, если написать заявление после - то только спустя год отключат. 0.9% в месяц от суммы задолженности.
Подтвердите, пожалуйста, при оплате сотовой через ИБ и МП взимается ли комиссия 4,9% от суммы плюс 399 руб. (как за наличку) или все-таки нет данной комиссии, просто вылет из грейса.
Из грейса вылетает только данная операция и на нее считаются %, остальные операции остаются в грейсе? Правильно я понимаю?