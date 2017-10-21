Совкомбанк - оплата услуг ЖКХ с КБ 5% (с 30 ноября КБ отменен)

КБ отменен с 30 ноября 2017 года
Ссылка на сайт банка https://sovcombank.ru/retail/sovkomline/moj_pomoshhnik/
ССылка на ветку Дебетовая карта Совкомбанка к счету Мой доход на сайте банки.ру
https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=13&TID=317989&PAGEN_1=271#forum-message-list
ВНИМАНИЕ
С 30 ноября 2017 г. КБ за оплату услуг ЖКХ будет отменен
При каждой оплате коммунальных услуг Вам обратно на счет будут возвращаться 5% от суммы платежа (но не более 1 000 рублей в месяц)
Согласно ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ КБ 5% начисляется за оплату услуг ЖКХ по созданному шаблону. Оплата возможна с любого счета (Мой доход, Халва 40817 - счет карты, Всегда под рукой 423.. - счет вклада и др.)
Виды Услуг ЖКХ для начисления КБ:
Коммунальные услуги
Антенна
Газ
Горячая вода, отопление
Домофон
Квартплата
Холодная вода
Электроэнергия
Чтобы воспользоваться данной услугой необходимо открыть любой счет и с него оплачивать услуги ЖКХ.
Есть три способа оплаты ЖКУ в ИБ Совкомбанка с любого счёта для получения КБ 5%: Каждый выбирает приемлемый для себя.
1. В разделе КВАРТПЛАТА - если Ваш поставщик есть в базе данных, то выбираете его из этого раздела.
Шаблон фактически готов, заполняете свои данные (лицевой счет, дату и сумму) сохраняя свой шаблон.
комиссия от 0% до 2% в зависимости от региона и поставщика услуг.
2. В разделе КВАРТПЛАТА можно оплатить платеж в адрес любого поставщика услуг, для этого надо выбрать: Оплата ЖКХ - РФ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ЖКХ (ПОДСТАВЛЯЕТСЯ ИЗ ФОРМЫ ПРИЕМА ПЛАТЕЖА)
Формируете любой платеж, подставляя реквизиты в предложенную форму. Также сохраняя шаблон.
В данном случае комиссия 40 руб.
По оплате по реквизитам ЕПД в Москве этот метод не подходит. Как оплатить ЕПД
см. пост #8189 http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=13&TID=317989&PAGEN_1=328
3. В разделе Перевод организации можно оплатить платеж в адрес любого поставщика услуг, формируете платеж по свободным реквизитам. Заполняете предложенный шаблон, затем надо указать период оплаты и лицевой счет из квитанции. Обязательно сделать пометку "Перевод для оплаты услуг ЖКХ - ДА"
- комиссия 0,5%, но в некоторых регионах мин 70 руб, если платить с текущего/карточного счёта 40817;
- комиссия 2,9% при оплате со счета кредитной карты;
- без комиссии, если платить со счёта вклада 423....
- комиссия 0,5%, если платить со счета "Халва".
При оплате через систему Город (это раздел КВАРТПЛАТА) комиссию берет Город, и она всегда будет (от 0% до 2% в зависимости от поставщика услуг) при оплате с любого счета (Мой доход, вклад, Халва и др.),
При оплате через "Платежи ЖКХ - РФ" комиссия всегда 40 рублей с любого счета.
При оплате по свободным реквизитам (раздел ПЕРЕВОД ОРГАНИЗАЦИИ) - комиссия банка и она зависит от счета оплаты (вклад - 0%, текущий счет - 0,5% в некоторых регионах мин. 70 руб., по Халве - 0,5%).
Назначение платежа произвольно пишется. Пример моих оплат: "Коммунальные услуги ТБО", "Свет", "Электроэнергия", "Вода" и т.д.
Комиссия за платеж показывается до момента оплаты платежа, если она не устраивает, то просто платеж не подтверждаем.
Главное сохранить шаблон платежа (поставив галку) до момента, либо в момент оплаты. На текущий момент в Интернет-банке нет возможности сохранить шаблон без перехода к оплате. Но можно воспользоваться кнопкой оплатить с сохранением шаблона, получить код подтверждения, и не вводить его. Тогда шаблон будет сохранен.
Присвоить ему имя. В дальнейшем оплачивать по нему, изменяя дату и сумму.
Чтобы стать клиентом Совкомбанка достаточно обратиться в любой офис банка для открытия счета "Мой доход".
При перечисление зарплаты/пенсии начисляется 5,5% годовых, при отсутствии зачислений - 0% годовых.
Вам откроют счет Мой доход и выдадут синюю карту моментальной выдачи. Подключат к ИБ. Выдают Акт регистрации учетной записи ИБ с логином, пароль поступит в смс.
Некоторые офисы ставят преграды в открытии данного счета для оплаты ЖКХ.
Но можно обойтись открытием счета для других целей:
- открыть текущий счет для перевода зарплаты (открывают без особых вопросов). На руки выдают заявление для работодателя на перевод зарплаты и синюю карту. Открывают счет Мой доход.
- открыть текущий счет, для последущего открытия счета вклада в ИБ (пояснив, что хочу открыть вклад в ИБ, т.к. там дополнительные 0,3%, либо пополнить вклад позднее наличными либо переводом средств во вклад из другого банка). Выдают синюю карту. Открывают счет Мой доход.
Платить за услуги ЖКХ можно с любого счета.
Счет можно пополнять межбанком, либо наличными в терминалах, вытягиванием с другого банка с2с.
Входящий межбанк зачисляют в 7:00, 11:30, 14:30, 16:30, 18:50, но учитывая, что филиал Центральный расположен в Бердске Новосибирской области, практически только первый рейс успевает и то не всегда зачисляться текущим днем. Быстрое пополнение наличкой в терминале, либо с2с (зачисление от 15-20 минут до 2-х и более часов). Перевод с2с надо делать в ИБ в разделе Перевод с карты на карту. Переводы с2с бесплатные в обе стороны.
Со счета Мой доход можно бесплатно снимать синей картой в банкоматах любых банков до 999 т.р. в месяц (дневной лимит на снятие не установлен, только месячный).
Можно открыть вклад Всегда под рукой https://sovcombank.ru/retail/deposits/vklad-vsegda-pod-rukoy-c/ и с него платить без комиссии. Не снижаемый остаток по вкладу 30 т.р. Открывается на 2 года под 5% годовых, можно без потери закрыть через год.
При открытии вкладов через Интернет-банк ставка повышается на 0,3% годовых.
При условии безналичных расчётов по карте «Халва» (на сумму от 5000 рублей) в каждом отчётном периоде ставка по вкладу увеличивается на 0,5% годовых. Если безналичные расчёты по карте «Халва» не производились на указанную сумму в течение хотя бы одного отчётного периода, ставка не повышается. Отчётным периодом считается месяц, прошедший с даты (числа) открытия вклада. Не распространяется на вклады открытые через Интернет-банк.
По условиям (практикой это не подтверждается) пополнить вклад можно только не более первоначальной суммы, зафиксированной на 10 день со дня открытия вклада.
Если у Вас комиссия 0,5% без мин. 70 руб. , то смысла открывать данный вклад нет.
Если комиссия мин. 70 руб., то можно рассмотреть вариант открытия данного вклада.
Каждый для себя просчитывает удобный вариант оплаты со вклада без комиссии, либо со счета с комиссией от 0 руб. и более.
После 15 октября появилась возможность оформить карту Халва на новых условиях и со счета Халвы можно оплачивать ЖКХ с комиссией 0,5%.
Первый год пользования услугой без каких-либо условий. Затем надо открыть счет срочного вклада либо оформить кредит.
Оформление карты беспроцентной рассрочки "Халва" также будет основанием для продления срока выплаты вознаграждения на 12 месяцев.
Из условий ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ
Если держатель Карты в течение 12 месяцев с момента подключения услуги «Мой
Помощник», не оформил потребительский кредит или не открыл срочный вклад в Банке,
Вознаграждение за проведение операций по оплате услуг через Дистанционные каналы
обслуживания отключается без дополнительного уведомления Клиента. В случае если в
текущем периоде выплаты Вознаграждения Клиент оформил кредит/открыл вклад, то срок
действия выплаты Вознаграждения пролонгируется на год.
Все действия по учету Вознаграждения по услуге «Мой Помощник»,
причитающееся Клиенту в соответствии с настоящими Условиями, исчисляется за каждый
календарный месяц и выплачивается Банком в течение десяти рабочих дней в следующем
за истекшим календарным месяцем.
После 15 октября появилась возможность оформить карту Халва на новых условиях и со счета Халвы можно оплачивать ЖКХ с комиссией 0,5%.
Все дополнения/изменения буду постепенно добавлять. Если у кого есть какие-то добавления, изменения, корректировки прошу в комментариях дополнить. Буду благодарна.
Комментарии 12
для того , чтобы получать кэшбэк , недостаточно открыть счёт "Мой доход" ? нужно именно открыть срочный вклад/взять кредит? наличие карты Халва засчитывается за взятие кредита?
Здесь ответ ПБ о том, что оформление карты Халва продлевает получение КБ по оплате ЖКХ на 12 месяцев.
http://sovcombank.copiny.com/question/details/id/626423
А есть какая-то практика по пролонгированию КБ? Конкретно: почти кончается год, делаешь вклад, выплата кб пролонгируется на год. Через короткое количество дней закрываешь вклад. Пролонгация отменяется или всё в силе и ждать конца года?
Открытие вклада на любой срок является условием пролонгации действия услуги Мой помощник на 1 год. Можно открыть вклад "Максимальный доход" на 1 месяц и услуга будет продлена. Если вклад закрыть через несколько дней - в условиях программы лояльности не предусмотрены критерии отключения от программы. Мое мнение, если вклад был открыт значит условие выполнено, услуга продлена на год, значит она должна действовать независимо от дальнейших действий, т.е. от закрытия вклада. Случаев отключения от услуги пока не наблюдалось, хотя она и действует около 2-х лет.
...
3. Перевод организации
..
Назначение платежа произвольно пишется. Пример моих оплат: "Коммунальные услуги ТБО", "Свет", "Электроэнергия", "Вода" и т.д.
Подскажите, а что насчет домашнего Телефона, Интернета, кабельного ТВ, услуг Охраны?
(которых нет в Приложении №4 к Условиям программы лояльности)
Можно ли провести их по этой схеме? И если да - как писать Назначение платежа ? (Зависит ли от него получение КБ ?)
В программе лояльности есть четкий список услуг, за которые начисляется вознаграждение:
"Коммунальные услуги
Антенна
Газ
Горячая вода, отопление
Домофон
Квартплата
Холодная вода
Электроэнергия"
За домашний телефон, интернет, кабельное ТВ - пользователи сайта отписывались, что КБ начисляется, если указать в назначении платежа Антенна. Услуг Охраны - вряд ли получится оплатить с КБ. Зависит ли начисление Кб от назначения платежа уверенно сказать не могу. Я не знаю по какому принципу банк отслеживает назначение платежа, по всей видимости какие-то алгоритмы заложены в программном обеспечении. А как есть на самом деле - это большой вопрос и разгадать его сложно не являясь сотрудником Совкомбанка, ответственным за данную программу.
На сегодняшний день операторы пока сами не разобрались...
Ходят упорные слухи (подкреплённые общением со службой поддержки), что каши за оплату ЖКХ по шаблонам в Совкомбанке с 01.11.2017 больше не насыпают! ((
На сегодняшний день операторы пока сами не разобрались...
На сайте банка восстановлена информация по программе от 16 октября, программа с 01 ноября удалена и есть ответ ПБ, что программа действует http://sovcombank.copiny.com/question/details/id/629943/page/3#first-comment
В будущем программа будет изменена, обещают заранее выложить ее на сайте и в офисах.
Как будет - большой ????? Пока пользуемся.
И на счёт оплаты за кабельное ТВ - решил для пробы начать с него (остальные ЖКУ оплачиваю "Космосом") и в октябре создал шаблон, в назначении платежа так и написал - "Абонентская плата за кабельное телевидение", а где просят выбрать категорию - поставил "ЖКХ" или т.п., и сегодня увидел, что кэшбэш пришёл как положено 5% (-0,5% комса).