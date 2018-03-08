Оплата ЖКУ (способы и карты)

Оптимальные системы для оплаты ЖКУ:
1)сайты поставщика услуг мсс, как правило, 4900. Может взиматься комиссия. Надо проверять.
2)сторонние сервисы при наличии Вашего поставщика там:
https://dom.gosuslugi.ru/#!/main (необходима регистрация на Госуслугах), мсс 4900. (Введена комиссия, либо оплата с вылетом из грейса) При оплате ЖКУ через ГИС ЖКХ теперь комиссия 1,1% (мин. 39 руб.) или с виртуального кошелька без комиссии. Но залить с карты в кошель будет судя по всему как перевод средств. Проводится операция как услуги почты России , а не Dom.gosuslugi.ru .
https://pay.kvartplata.ru/pk/login.action с 01 сентября 2018 года возможна комиссия 1% (мин. 25 руб.), при оплате по ЕЛС без комиссии. (регистрация по номеру телефона), мсс 4900, есть возможность добавления поставщика через соответствующий запрос, подробности здесь: https://www.banki.ru/blog/bhuma/9195.php
https://payment.mts.ru/ без комиссии, но поставщиков совсем мало.
Информация от пользователей:
Платите в МТС-Деньги любой картой которая дает кэшбек по ЖКХ плюс 1% МТС нальет на кэшбек-счет. Предварительно надо конечно в ЛК МТС подключиться к программе МТС Cashback. Наверно надо уточнить, что в МТС-Деньги без комсы оплата ЕПД и Мосэнергосбыта так что вся схема актуально только для Москвы
https://vp.ru/ с комиссией 1,2%, возможность оплаты по свободным реквизитам (комиссию надо уточнять).
https://www.tinkoff.ru/payments/categories/kommunalnie-platezhi/. Оплата картами сторонних банков.
(Рекомендации могут быть не точными, надо проверять конкретно по своим поставщикам).
Ранее были рекомендации (Лучше на данный ресурс войти с другого телефона не привязанного к ИБ Тинькофф,
сейчас по ряду поставщиков оплата другими картами возможна сразу в ИБ Тинькофф, по другим поставщикам предлагается к оплате только карта Тинькофф.).
Если входить по телефону привязанному к ИБ Тинькофф, то Вы попадаете в ИБ Тинькофф и оплата может пройти через карту стороннего банка, либо через карту Тинькофф..
При оплате платежа надо быть внимательным. Операция в основном проходит с мсс 4900, но может быть и мсс 6538. Внимательно читать полученное смс-сообщение о подтверждении платежа. Если в сообщении указан поставщик услуг, то будет мсс 4900.
Примеры:
ОПЛАТА ЖКУ через Тинькофф
"Если при оплате на сайте спрашивает код подтверждения.
===Магазин: Tinkoff Bank
Дата: 22.11.17
Номер карты: **** **** **** ===
СМС приходит
===Никому не сообщайте! Tinkoff Bank (000,00 RUB), Код подтверждения ХХХХХХ===
Тогда это перевод Tinkoff Bank МСС 6538
Если при оплате на сайте спрашивает код подтверждения
===Магазин: Ergosbyt. TINKOFF
Дата: 22.11.17
Номер карты: **** **** **** ====
СМС приходит
===Никому не сообщайте! Ergosbyt. TINKOFF (000,00 RUB), Код подтверждения ХХХХХХ===
Тогда покупка в магазине Ergosbyt. TINKOFF MCC 4900
Для ЕПД Москвы это смс вида -
===Никому не сообщайте! ZhKU Moscow. TINKOFF (000,00 RUB), Код подтверждения ХХХХХХ===
Это покупка и MCC 4900
Если смс поступает с указанием Вашего поставщика услуг (управляющей компании), то это правильный платеж с мсс 4900.
Банки начисляющие кэшбэк за оплату ЖКУ:
-Кредитная карта Большой cashback от ОТПбанка КБ 7%
-карта Тепло и Кэшбэк от Восточного КБ 5% (кредитная и дебетовая), по Теплу КБ доступен к компенсации через 30 дней, по Кэшбэку сразу после обработки операции.
-карты Хоум КБ 1% (дебетовая), 2% (Кредитная), также можно оплатить ЖКУ непосредственно в ИБ банка, если поставщик присутствует в базе данных. КБ в рубли превращается через день после обработки операции покупки.
-карта ВсёСразу от Райфа КБ до 3,9% (дебетовая), КБ до 5%(кредитная), но надо долго копить и иметь соответствующие обороты.
-Мультикарта от ВТБ КБ 2% должны быть соответствующие обороты
-Доходная от Альфы (выпуск карты прекращен) КБ 2%, Cash Back Альфа-Банка - 1%, карты Перекресток Альфа-банка (дебет 1%, кредит 2%),
-Пятерочка от Почта банка 1%,
-Россельхозбанк 1%,
-Tinkoff AllAirlines - 2%.
-карта Максимум УБРиР, По УБРиР-овской кредитке "120 дней без процентов" наливают 1% кэшбека рублями.
-Рокетбанк - КБ 1%.
-Карта Мудрость МКБ (на 1 квартал 2019 года при выборе соответствующей категории повышенный КБ 5%). Баллы необходимо накопить, т.к. мин. сумма компенсации 1000 баллов.
Соответствующая тема https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=13&TID=184221&PAGEN_1=134#forum-message-list
Комментарии 18
Второй (резервный) вариант - ТБ бесплатным межбанком по реквизитам поставщика, только по рабочим дням.
3.2. Банк не начисляет бонусы за следующие расходные и приходные операции, совершенные с использованием Карты:
любые операции пополнения Карты Клиента;
получение денежных средств в банкоматах и в кассах кредитных организаций;
расходные операции с использованием Карты в других кредитных организациях, а также приравненные к ним операции, список которых размещен на сайте Банка;
перевод денежных средств c Карты Клиента (в том числе банковские переводы, переводы по реквизитам карты другого банка и другие типы переводов);
оплата товаров (работ, услуг) в разделе «Платежи и переводы» Интернет-Банка и/или Мобильного Банка, кроме оплаты услуг контрагентов раздела платежей Транспорт;
платежи и переводы по пополнению «Виртуального и/или Электронного кошелька» или иных электронных денежных средств;
операции со следующими МСС: 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 4900, 6012, 6050, 6051, 6211, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6540, 7299, 7311, 7372, 7399, 7995, 8999.
Как получать 5% каши за все платежи, в т.ч. за ЖКХ? Пополняем Жабу с Птицы (с подключённой категорией интернет-покупки) через Али MCC 5399, сразу получаем 5% каши на Птицу, а любые покупки потом оплачиваем с Жабы. Плюс ещё бонусом идут дополнительные мегабайты на Жабе +10 МБ за каждые потраченные с Жабы 100 рублей. На мой взгляд самая годная схема на сегодняшний день.
Осталось узнать - что такое Жаба и Птица?
может автор блога в курсе?
Пример с ТБ - сам ТБ каши не дает по МСС 4900
3.2. Банк не начисляет бонусы за следующие расходные и приходные операции, совершенные с использованием Карты:
любые операции пополнения Карты Клиента;
получение денежных средств в банкоматах и в кассах кредитных организаций;
расходные операции с использованием Карты в других кредитных организациях, а также приравненные к ним операции, список которых размещен на сайте Банка;
перевод денежных средств c Карты Клиента (в том числе банковские переводы, переводы по реквизитам карты другого банка и другие типы переводов);
оплата товаров (работ, услуг) в разделе «Платежи и переводы» Интернет-Банка и/или Мобильного Банка, кроме оплаты услуг контрагентов раздела платежей Транспорт;
платежи и переводы по пополнению «Виртуального и/или Электронного кошелька» или иных электронных денежных средств;
операции со следующими МСС: 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 4900, 6012, 6050, 6051, 6211, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6540, 7299, 7311, 7372, 7399, 7995, 8999.
Вот это да, загадка так загадка
может автор блога в курсе?
В данном случае Птица - это не киви. Это чайка.
В данном случае Птица - это не киви. Это чайка.
Полагаю, что это бонусы от Бим-бом-банка.
Осталось ли что-нибудь, чтобы без комиссии и с КБ??
Город стал платным, Через Тиньков не удается оплатить картой стороннего банка (по крайней мере используя карту ВТБ).
Осталось ли что-нибудь, чтобы без комиссии и с КБ??
Только что привязанной к тиньку "Пользой" от хомякуса оплатил ЖКУ через тиньковский и-банк. Комиссии нет, но каша 1% есть.
Город стал платным, Через Тиньков не удается оплатить картой стороннего банка (по крайней мере используя карту ВТБ).
Осталось ли что-нибудь, чтобы без комиссии и с КБ??
Только что привязанной к тиньку "Пользой" от хомякуса оплатил ЖКУ через тиньковский и-банк. Комиссии нет, но каша 1% есть.
Да, действительно через Тинькофф возможно оплатить платеж по ряду поставщиков, но увы, не по всем. От чего это зависит не понятно.