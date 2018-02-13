Популярные сообщения

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kissed by fire 13.02.2018 00:00 cat in the rain
Формула безопасности
Дай предложил интересную методику определения безопасных банков, основанную на качестве активов: при величине качественных активов, таких как: депозит+кор.счёт в ЦБ + средства на бирже + ОФЗ, превышающей размер обязательств перед кредиторами, и при одновременном отсутствии большого объёма внебалансовых обязательств, таких как выданные гарантии — при ликвидации банка все обязательства кредиторов гарантированно покрываются качественными активами. Рассмотрим, почему данная методика неэффективна — то есть, почему с помощью данной методики не представляется возможным сделать верные выводы о безопасности банков. Дай приводит следующее описание методики (я изменила данные на взятые из новой отчётности за декабрь, опубликованной 1 февраля): «В чём главное достоинство банка с точки зрения его кредиторов? В том, что в случае отзыва лицензии он сможет погасить все свои обязательства перед кредиторами. Поэтому под безопасным банком будем понимать банк, при ликвидации которого (по любым причинам) все обязательства кредиторов гарантированно покрываются качественными активами, в которых нет сомнений. Читать далее
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kissed by fire 07.02.2018 00:00 cat in the rain
Как перестать фотографировать и начать беспокоиться
Slavic написал, что преобладание заголовков с военной тематикой — ненормальность, внимание к эффектным заголовкам — искусственное, и привлекающие внимание заголовки относятся к жёлтой прессе. Но если допустить что привлекающие внимание заголовки свидетельствуют о желтизне, то и заголовок раздела "Сводки с театра военных действий" (как и одноимённый заголовок статьи Максима Осадчего, положенной в основу обсуждения) также следовало бы отнести к жёлтой прессе. Как мы видим по заголовкам в портфолио Максима — эффектные заголовки с военной тематикой успешны: ▼ Татарское «побоище» ▼ Битва за розницу ▼ Рынок облигаций как минное поле и т.д. Эффектные заголовки — отличный способ акцентировать внимание на важной информации. Например, статья Максима в журнале Forbes от 26.07.17 называется "Последний фокус «Югры»: Банк России мог не оценить подарок Алексея Хотина", в то время как посвящённая этому же информационному поводу заметка в блоге Sergio Fedossini от 19. Читать далее
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kissed by fire 22.01.2018 00:00 cat in the rain
Дом-2. Месть Максима.
Возможно ли найти логическое объяснение того, что Максим в субботу вечером удалил моё сообщение о санации Промсвязьбанка за 17 декабря, находившееся более чем за 60 страниц до текущей дискуссии: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OOwfBH4Jq4IJ:www.banki.ru/forum/%3FPAGE_NAME%3Dread%26FID%3D83%26TID%3D202894%26MID%3D6131148+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ru#message6131148 , #7158, 17.12.17 00:00 ? В данном сообщении содержится статья из финансово-экономического издания "Экономика и жизнь" ( свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-30543 ) . Статья касается перехода большинства российских частных банков под контроль государства. Максим в интервью БИЗНЕС Online в августе выразил мнение аналогичное приведённому в статье, подчёркивая что негосударственный банкинг в РФ обречён. Теперь Максим, вероятно, вдохновлён мнением Сергея–SVGS, посвятившего мне субботнее сообщение на ветке "Оргвопросы". В этом сообщении Сергей пишет, что ни одна ветка форума не является моей собственностью, и у меня в принципе никогда не было права размещать сообщения на ветке " Читать далее
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kissed by fire 19.01.2018 00:00 cat in the rain
О моих отношениях с Максимом (пятничное) ❤❤❤
Вчера я получила сообщение от Максима, в котором он просил моё согласие на то чтобы он опубликовал моё письмо с предложением перевести деньги на карту. Я ответила что с удовольствием. В этом я поддерживаю Максима, при условии что это будет реальный скрин переписки, а не фейк сделанный ради продолжения шоу. 31 декабря Максим публично обвинил меня в том что я предлагаю взятки за размещение информации на форуме: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WcE1BsRiaN8J:www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=83&TID=202894&MID=6165810#message6165810 , #8310, 31.12.2017 21:28 . Ощутила себя Сечиным. Эта ситуация достойна того чтобы описать её подробно. 25 декабря Максим запретил обсуждать банки с отозванными лицензиями — несмотря на противоречие данного запрета Правилам сайта и контенту старт-поста ветки. 26 декабря в личной переписке я просила Максима разрешить мне обсуждать ситуацию по Югре, но Максим написал, что данное обсуждение девальвирует ветку. Читать далее
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kissed by fire 17.01.2018 00:00 cat in the rain
О наведении "чистоты" на форуме "Горячие новости банков"
Становится в тренде цитировать сообщения, которые Максим Осадчий удаляет в разделе "Горячие новости банков" при наведении так называемой "чистоты". Максим с 25 декабря удаляет не только все мои сообщения в режиме online, но и сообщения многих посетителей о причинах отсутствия моего постинга — например, сообщение Zmey18 ( кэш: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5Ug6aQLRLcEJ:www.banki.ru/forum/%3FPAGE_NAME%3Dmessage%26FID%3D83%26TID%3D338674%26MID%3D6183946+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru#message6183946 , #131, 12.01.18 00:15 ) , и другие. Некоторые сообщения, удалённые Максимом без объяснения причин: ▼ О санации банка Открытие ( кэш: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7YwpcvYkhNQJ:www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6149501#message6149501 , #7840, 25.12.17 08:00 ) ; ▼ О результатах оздоровления БС по итогам 2017 года и прогнозах на будущее ( кэш: http://webcache. Читать далее
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kissed by fire 10.01.2018 00:00 cat in the rain
Mad world
https://www.youtube.com/watch?v=u1ZvPSpLxCg All around me are familiar faces Worn out places Worn out faces Bright and early for their daily races Going nowhere Going nowhere And their tears are filling up their glasses No expression No expression Hide my head I want to drown my sorrow No tomorrow No tomorrow And I find it kind of funny I find it kind of sad The dreams in which I'm dying are the best I've ever had I find it hard to tell you 'Cause I find it hard to take When people run in circles it's a very very Mad world Mad world Mad world Mad world Children waiting for the day they feel good Happy birthday Happy birthday Made to feel the way that every child should Sit and listen Sit and listen Went to school and I was very nervous No one knew me No one knew me Hello, teacher, tell me what's my lesson? Look right through me Look right through me And I find it kind of funny I find it kind of sad The dreams in which I'm dying are the best I've ever had I find it hard to tell you 'Cause I find it hard to take When people run in circles it's a very very Mad world Mad world Mad world Mad world And I find it kind of funny I find it kind of sad The dreams in which I'm dying are the best I've ever had I find it hard to tell you 'Cause I find it hard to take When people run in circles it's a very very Mad world Mad world Halargian world Mad world / Tears For Fears
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kissed by fire 01.01.2018 00:00 cat in the rain
Для техподдержки.
Это пост для ТП: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=10&TID=189936&MID=5676068 . http://img-fotki.yandex.ru/get/58321/376027223.9a/0_132b97_79f84668_orig.png # Антон Уральский
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kissed by fire 01.01.2018 00:00 cat in the rain
Лучше умереть стоя, чем жить на коленях.
          Явление седьмое   Кулигин. Вот вам ваша Катерина. Делайте с ней что хотите! Тело ее здесь, возьмите его; а душа теперь не ваша: она теперь перед судией, который милосерднее вас! (Кладет на землю и убегает.)   Кабанов (бросается к Катерине). Катя! Катя!   Кабанова. Полно! Об ней и плакать-то грех!   Кабанов. Маменька, вы ее погубили! вы, вы, вы...   Кабанова. Что ты? Аль себя не помнишь! Забыл, с кем говоришь!   Кабанов. Вы ее погубили! Вы! Вы!   Кабанова (сыну). Ну, я с тобой дома поговорю. (Низко кланяется народу.) Спасибо вам, люди добрые, за вашу услугу!           Все кланяются.   Кабанов. Хорошо тебе, Катя! А я-то зачем остался жить на свете да мучиться! (Падает на труп жены.) http://img-fotki.yandex.ru/get/6712/376027223.ec/0_13b0c5_6231352b_orig.jpg
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kissed by fire 29.12.2017 13:00 cat in the rain
О двойных стандартах на форуме "Горячие новости банков"
Максим, я прошу Админа, исполнившего ночью модераторские действия по удалению этого поста, объяснить, на каких основаниях это было сделано, учитывая следующее: 1. Упоминание о Югре не является нарушением правил ветки, по причине того что на ней и теперь продолжают упоминаться банки с отозванными лицензиями. Например, это Русский Международный Банк: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6157371 2. Даже если сообщения о Югре являются оффтопом, в соответствии с Правилами сайта допустимы 1–2 сообщения в рамках оффтопа. Об этом написал Гектор, и его многие поддержали: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6153789 3. В удалённом посте обсуждается не только Югра, но и Промсвязьбанк. Лицензия Промсвязьбанка не отозвана. Почему нельзя упоминать Промсвязьбанк? Почему другие сообщения с обсуждением ПСБ и его владельца сохранены: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6158973 ? Читать далее
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kissed by fire 23.08.2017 22:00 cat in the rain
*Uncensored*
МОБ, Траст, Уралсиб, друзья Путина пострадавшие от западных санкций, #ВесьМирНаш, нефть по 80—50—30, продолжение банкета, Ездят такси но нам нечем платить, И нам незачем ехать, мы гуляем одни https://www.youtube.com/watch?v=cUDv9DEfxAc
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kissed by fire 17.05.2017 00:00 cat in the rain
2956
Результаты стресс-тестирования на основе отчетности по РСБУ и МСФО Как мы видим по данным РСБУ: http://kuap.ru/banks/2956/balances/ — отток средств юрлиц из данного банка составил 3.2 млрд рублей за 1 квартал 2017 года. Эти средства руководство банка взяло из высоколиквидных активов, кредитов банков и заложив часть облигаций (суммарно 2.56 + 0.39 + 0.47 = 3.42 млрд рублей). Юрлица изъяли средства с депозитов, и это ухудшило ситуацию с ликвидностью в банке. Мы видим по данным РСБУ: http://kuap.ru/banks/2956/balances/ — высоколиквидные активы сократились на 40% за 1 квартал 2017 года, банк показывает убыток 950 млн за февраль–март 2017 года. Далее мы смотрим по данным РСБУ: http://kuap.ru/banks/2956/balances/ — на выданные кредиты юрлицам и проценты к получению. Процентов к получению очень много — более 7% от выданных кредитов, банк занимает 4-ое место в антирэнкинге по начисленным, но не полученным процентам среди банков, не находящихся на санации и банков, в которые не введена ВА: http://analizbankov. Читать далее
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kissed by fire 13.05.2017 00:00 cat in the rain
О Почте России... :):):)
Посхта доставляет. Почта России на фоне скандала с Дмитрием Страшновым показала «фееричную» способность к языкам http://img-fotki.yandex.ru/get/62142/376027223.a0/0_13327c_8a844369_orig.jpg Национальный оператор почтовой связи вновь заставил расхохотаться интернет. На этот раз сотрудники ФГУП «Почта России» поразили знанием английского языка. Вообще, с иностранным проблемы далеко не только у Почты. Но именно ее работники умудрились довести ситуацию до абсурда. А винить, вероятно, стоит кадровую проблему в организации, которую должен был решить «эффективный менеджер» Дмитрий Страшнов. ▼ Лет ми спик фром май Почта Кто не помнит, как несколько лет назад тогда еще министр спорта Виталий Мутко продемонстрировал потрясающее знание английского языка. А, главное, потрясающее произношение. Фраза «лет ми спик фром май харт» стала интернет-мемом и, вообще, эти слова многое говорят о России. Но спич министра явно был не импровизацией, а хорошо продуманным перфомансом. Читать далее
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kissed by fire 01.05.2017 00:00 cat in the rain
☆★☆★☆ Вся правда PRO... ОФЗ-н :):):) ☆★☆★☆
Хорошей иллюстрацией к всенародной ОФЗ-ации народных масс является фраза Никиты Хрущева на XXI съезде партии, (тогда в 1957 году подошел срок погашения процентных займов 1927-го) : «Миллионы советских людей добровольно высказались за отсрочку на 20–25 лет выплат по старым государственным займам. Этот факт раскрывает нам такие новые черты характера, такие моральные качества нашего народа, которые немыслимы в условиях эксплуататорского строя». ▼ Минфин призывает россиян вытащить деньги из-под подушки и вложить в облигации ▼ Власть обворует россиян по схеме 25-летней давности ▼ Минфин готовится привлечь деньги «из-под подушек» ▼ Вместо депозита. Можно ли верить в новые народные облигации госзайма? ▼ Силуанову рассказали, что можно найти под подушками граждан — не деньги ▼ Закрома из-под подушки. Как россиян заставят прокредитовать правительство ▼ Минфин решил вытащить «из-под подушек» россиян триллион рублей ▼ Читать далее
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kissed by fire 18.02.2017 00:00 cat in the rain
На форуме Banki.ru уже год не могут починить flash player
В честь прошедшего Дня святого Валентина — корпоратив для влюблённых в банковский бизнес: видео про суровые будни сотрудников банков (6+). Бабуля-уголовница пришла в банк за деньгами: https://www.youtube.com/watch?v=8s98S9WE4Dk Как дедуля 5 миллионов пенсии получил: https://www.youtube.com/watch?v=lwGIUDNH_kE Собеседование на должность директора банка: https://www.youtube.com/watch?v=M6lXSicwxBQ Как работник банка общается с клиентами: https://www.youtube.com/watch?v=-MFcB8Xs2tE Парикмахер пришел брать кредит в банк: https://www.youtube.com/watch?v=5oRwe-kpGow Ещё из всей коллекции нравятся эти: Что делать если в банке нет долларов Где лучше хранить пин код от банковской карты Беременная женщина решила ограбить банк Дедушка решил сдать редкие монеты в банк Для чего мужчина принес валюту в банк Как пригласить на свидание работницу банка Почему нельзя напиваться на корпоративе
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kissed by fire 20.01.2017 23:00 cat in the rain
Прогнозы Супера на 2017
1. По рублю ждем либо вмешательство ЦБ, Правительства, еще кого-то для остановки его укрепления при подходе к 53% от той цифры что еженедельно публикует Второй Эшелон (на текущий момент это 50.1 рублей за доллар, но скоро опубликуют М2 на 31 декабря и эта цифра сильно вырастит). Либо того момента пока не начнет падать нефть. А дальше полетим на 100, а то и все 120% от того что публикует Второй Эшелон. 2. По нефти. Буровые в США просто на 2 месяца запаздывают за ценой на нефть, а она подскочила перед 1 декабрем. Время в принципе уже подходит. Но рынок пока этого предпочитает не замечать. Возможно и в этот раз не заметит. Тогда следующий рубеж — это добыча нефти в США. Она растет, по неделькам например прибавила уже 0.5 млн баррелей за 3 месяца, но и тут пока рынок закрывает глаза. Возможно не получится закрывать глаза в тот момент когда добыча превысит психологическую отметку в 9 млн баррелей (тут можно месяц ждать, т.к. EIA старается посильней занизить добычу в США, а ограничитель в виде месячных данных с цифрой более 9 млн баррелей выйдет только в конце февраля с отчетом за декабрь). Читать далее
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kissed by fire 30.12.2016 00:00 cat in the rain
FINAL CALL 12/16
14 декабря вышли данные по исполнению федерального бюджета за очередной месяц — ноябрь. 1. В апреле — августе 2016 года из Резервного фонда изъяли 1170 млрд рублей, а его размер в долларовом эквиваленте сократился до 32,2 млрд долларов. 2. Доходы бюджета за ноябрь составили 994 млрд рублей. Помесячно доходы бюджета теперь выглядят так: Январь 2015 года: 1316 млрд рублей Февраль 2015 года: 961 млрд рублей Март 2015 года: 1159 млрд рублей Апрель 2015 года: 1112 млрд рублей Май 2015 года: 811 млрд рублей Июнь 2015 года: 1260 млрд рублей Июль 2015 года: 1175 млрд рублей Август 2015 года: 1164 млрд рублей Сентябрь 2015 года: 1185 млрд рублей Октябрь 2015 года: 1194 млрд рублей Ноябрь 2015 года: 837 млрд рублей Декабрь 2015 года: 1278 млрд рублей Январь 2016 года: 1088 млрд рублей Февраль 2016 года: 752 млрд рублей Март 2016 года: 1068 млрд рублей Апрель 2016 года: 999 млрд рублей Май 2016 года: 736 млрд рублей (рекордно низкие) Июнь 2016 года: 1223 млрд рублей Июль 2016 года: 1100 млрд рублей Август 2016 года: 1176 млрд рублей Сентябрь 2016 года: 1151 млрд рублей Октябрь 2016 года: 1147 млрд рублей Ноябрь 2016 года: 994 млрд рублей Доходы бюджета за последние 12 месяцев составили 12712 млрд рублей (12. Читать далее
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kissed by fire 01.12.2016 00:00 cat in the rain
FINAL CALL 11/16
15 ноября вышли данные по исполнению федерального бюджета за очередной месяц — октябрь. 1. В апреле — августе 2016 года из Резервного фонда изъяли 1170 млрд рублей, а его размер в долларовом эквиваленте сократился до 32,2 млрд долларов. 2. Доходы бюджета за октябрь составили 1147 млрд рублей — при том что по нашему прогнозу они должны были составить 1099 млрд рублей. Т.е. доходы обогнали наши прогнозы на 48 млрд рублей. Это случилось из-за более сокращения отставания от графика доходов 2015 года. Помесячно доходы бюджета теперь выглядят так: Январь 2015 года: 1316 млрд рублей Февраль 2015 года: 961 млрд рублей Март 2015 года: 1159 млрд рублей Апрель 2015 года: 1112 млрд рублей Май 2015 года: 811 млрд рублей Июнь 2015 года: 1260 млрд рублей Июль 2015 года: 1175 млрд рублей Август 2015 года: 1164 млрд рублей Сентябрь 2015 года: 1185 млрд рублей Октябрь 2015 года: 1194 млрд рублей Ноябрь 2015 года: 837 млрд рублей Декабрь 2015 года: 1278 млрд рублей Январь 2016 года: 1088 млрд рублей Февраль 2016 года: 752 млрд рублей Март 2016 года: 1068 млрд рублей Апрель 2016 года: 999 млрд рублей Май 2016 года: 736 млрд рублей (рекордно низкие) Июнь 2016 года: 1223 млрд рублей Июль 2016 года: 1100 млрд рублей Август 2016 года: 1176 млрд рублей Сентябрь 2016 года: 1151 млрд рублей Октябрь 2016 года: 1147 млрд рублей Доходы бюджета за последние 12 месяцев составили 12555 млрд рублей (12. Читать далее
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kissed by fire 08.11.2016 17:00 cat in the rain
FINAL CALL 10/16
17 октября вышли данные по исполнению федерального бюджета за очередной месяц — сентябрь. 1. В апреле и мае из Резервного фонда изъяли первые 780 млрд рублей. В августе из Резервного фонда изъяли 390 млрд рублей, а его размер в долларовом эквиваленте сократился до 32,2 млрд долларов. 2. Доходы бюджета за сентябрь составили 1151 млрд рублей — при том что по нашему прогнозу они должны были составить 1083 млрд рублей. Т.е. доходы обогнали наши прогнозы на 68 млрд рублей. Это случилось из-за более сокращения отставания от графика доходов 2015 года. 3. Расходы бюджета за сентябрь составили 1209 млрд рублей. Это меньше суммы в 1610 млрд рублей, которую Минфину было бы достаточно тратить равномерно в оставшиеся до конца года месяцы (исходя из данных за август). Помесячно доходы бюджета теперь выглядят так: Январь 2015 года: 1316 млрд рублей Февраль 2015 года: 961 млрд рублей Март 2015 года: 1159 млрд рублей Апрель 2015 года: 1112 млрд рублей Май 2015 года: 811 млрд рублей Июнь 2015 года: 1260 млрд рублей Июль 2015 года: 1175 млрд рублей Август 2015 года: 1164 млрд рублей Сентябрь 2015 года: 1185 млрд рублей Октябрь 2015 года: 1194 млрд рублей Ноябрь 2015 года: 837 млрд рублей Декабрь 2015 года: 1278 млрд рублей Январь 2016 года: 1088 млрд рублей Февраль 2016 года: 752 млрд рублей Март 2016 года: 1068 млрд рублей Апрель 2016 года: 999 млрд рублей Май 2016 года: 736 млрд рублей (рекордно низкие) Июнь 2016 года: 1223 млрд рублей Июль 2016 года: 1100 млрд рублей Август 2016 года: 1176 млрд рублей Сентябрь 2016 года: 1151 млрд рублей Доходы бюджета за последние 12 месяцев составили 12602 млрд рублей (12. Читать далее
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kissed by fire 17.10.2016 00:00 cat in the rain
3065 /И вновь продолжается бой/
▼ АСВ: более 5 тыс. вкладчиков ВПБ могут недосчитаться своих вкладов ▼ Вкладчики ВПБ сообщают о проблемах с получением страхового возмещения ▼ Вкладчики Военно-Промышленного Банка подготовили коллективное обращение в Генпрокуратуру Deko0685 @ 10.10.2016 09:42 Пришёл, в реестре нет, написал заявление.(( вклад от 30.08 tonytony @ 10.10.2016 10:15 в реестре сумма меньше в 50 раз, вклад пополнение в марте, про поломку базы 29.08 была лапша у соседа пропал вклад 800 тр dtr59 @ 10.10.2016 10:49 Вклад февраль 2015, в реестре есть, сумма не совпадает, миллиона трехсот нету. gros2004 @ 10.10.2016 10:55 Аналогичная ситуация, вклад пролонгирован 28 марта 2016 . должно быть 1410000, предложили 58000 . Написал несогласие. Ждите , говорят месяц, и звоните в АСВ. xetmor @ 10.10.2016 13:06 Отчет: открывал вклад в апреле на 1 300 000 через интернет-банк. Комфортный онлайн. Перевод безналом с тинькова. Читать далее
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kissed by fire 04.10.2016 13:00 cat in the rain
226 /то о чём молчит Лурк/
▼ Клиенты РосинтерБанка сообщают о неучтенных суммах по вкладам ▼ В РосинтерБанке не оказалось 5 млрд рублей населения ▼ РосинтерБанк перед отзывом лицензии уничтожил АБС kseniayui @ 03.10.2016 12:44 Меня нет в реестре, написала заявление о несогласии в ВТБ 24. В очереди стояло около 90 чел. Передо мной 3 не оказалось в реестре. Открывали после июля месяца Klebebander @ 03.10.2016 12:54 Попал в ДО Коломна, в реестре нет, написал заявление о несогласии, сказали отправляют раз в неделю. Есть смысл писать в АСВ заказным письмом? каблук @ 03.10.2016 13:10 Россельхоз у м.Красносельская, утром было свободно. В реестр не вошло пополнение от 31.08 LERA2 @ 03.10.2016 13:44 Пополняла счет 27.08.16. Документ не сохранился, в реестре нет. Подала заявление в АСВ через ВТБ24. Найдут меня? % на свои 300 т. за 2,5 месяца получила 94 руб. Как действовать? в АСВ можно лично обращаться, писать, ехать? Dimniks @ 03. Читать далее
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kissed by fire 25.09.2016 00:00 cat in the rain
FINAL CALL 09/16
12 сентября вышли данные по исполнению федерального бюджета за очередной месяц — август. 1. В апреле и мае из Резервного фонда изъяли первые 780 млрд рублей. В июне и июле дефицит бюджета оказался ниже прогнозов и не трогали Резервный фонд. В августе из Резервного фонда изъяли 390 млрд рублей, а его размер в долларовом эквиваленте сократился до 32,2 млрд долларов. 2. Доходы бюджета за август составили 1176 млрд рублей — при том что по нашему прогнозу они должны были составить 1046 млрд рублей. Т.е. доходы обогнали наши прогнозы на 130 млрд рублей. Это случилось из-за более сокращения отставания от графика доходов 2015 года. 3. Расходы бюджета за август составили 1173 млрд рублей. Это меньше суммы в 1522 млрд рублей, которую Минфину было бы достаточно тратить равномерно в оставшиеся до конца года месяцы (исходя из данных за июль). Помесячно доходы бюджета теперь выглядят так: Январь 2015 года: 1316 млрд рублей Февраль 2015 года: 961 млрд рублей Март 2015 года: 1159 млрд рублей Апрель 2015 года: 1112 млрд рублей Май 2015 года: 811 млрд рублей Июнь 2015 года: 1260 млрд рублей Июль 2015 года: 1175 млрд рублей Август 2015 года: 1164 млрд рублей Сентябрь 2015 года: 1185 млрд рублей Октябрь 2015 года: 1194 млрд рублей Ноябрь 2015 года: 837 млрд рублей Декабрь 2015 года: 1278 млрд рублей Январь 2016 года: 1088 млрд рублей Февраль 2016 года: 752 млрд рублей Март 2016 года: 1068 млрд рублей Апрель 2016 года: 999 млрд рублей Май 2016 года: 736 млрд рублей (рекордно низкие) Июнь 2016 года: 1223 млрд рублей Июль 2016 года: 1100 млрд рублей Август 2016 года: 1176 млрд рублей Доходы бюджета за последние 12 месяцев составили 12636 млрд рублей (12. Читать далее
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kissed by fire 20.09.2016 10:00 cat in the rain
Новости по итогам отчётности за август 2016 г.
Нарушители нормативов ЦБ в августе (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия, и тех, у кого сейчас ВА, не обсуждаем): http://analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2016&mon=9 Региональный Коммерческий Банк (Н1.0 — 5 дней; Н1.1 — 5 дней; Н1.2 — 5 дней; Н7 — 5 дней), Центркомбанк (Н1 — 4 дня; Н12 — 4 дня), ББР Банк (Н1.1 — 3 дня), РНКО Вест (Н16.1 — 23 дня). РНКО Вест нарушает Н16.1 с 2014. Центркомбанк нарушает нормативы 6-й месяц подряд. 5 кредитных организаций не предоставили свою отчётность в Банк России, что отмечено в «Обзоре по банковскому сектору РФ»: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9227917 За август 135-ю форму отчётности (нормативы) на сайте ЦБ не раскрыли «Русский Стандарт», Финпромбанк, АйМаниБанк, «Балтийский» (на санации), и МФК. АйМаниБанк не раскрывает форму 2-й месяц подряд, а остальные уже давно. ========================================================= В Военно-Промышленный Банк введена ВА. Читать далее
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kissed by fire 10.09.2016 00:00 cat in the rain
Об идеализме в бэнкинге...
                      Тот, кто порабощён, — всё равно что привязан к господину                       и не знает, куда он влечётся по горестному пути.                       Так и скупец, жадный до богатства, которое властвует над всем.                       Бежит скупец, но мира не обретает —                       о ум ослеплённый, неспособный видеть, как безумно его стремление! Читать далее
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kissed by fire 25.08.2016 00:00 cat in the rain
FINAL CALL 08/16
15 августа вышли данные по исполнению федерального бюджета за очередной месяц — июль. 1. В апреле и мае из Резервного фонда изъяли первые 780 млрд рублей, а его размер в долларовом эквиваленте сократился до 38,6 млрд долларов. 2. Доходы бюджета за июль составили 1100 млрд рублей — при том что по нашему прогнозу они должны были составить 1049 млрд рублей. Т.е. доходы обогнали наши прогнозы на 51 млрд рублей. 3. Расходы бюджета за июль составили 1106 млрд рублей. Это меньше суммы в 1453 млрд рублей, которую Минфину было бы достаточно тратить равномерно в оставшиеся до конца года месяцы (исходя из данных за июнь). Помесячно доходы бюджета теперь выглядят так: Январь 2015 года: 1316 млрд рублей Февраль 2015 года: 961 млрд рублей Март 2015 года: 1159 млрд рублей Апрель 2015 года: 1112 млрд рублей Май 2015 года: 811 млрд рублей Июнь 2015 года: 1260 млрд рублей Июль 2015 года: 1175 млрд рублей Август 2015 года: 1164 млрд рублей Сентябрь 2015 года: 1185 млрд рублей Октябрь 2015 года: 1194 млрд рублей Ноябрь 2015 года: 837 млрд рублей Декабрь 2015 года: 1278 млрд рублей Январь 2016 года: 1088 млрд рублей Февраль 2016 года: 752 млрд рублей Март 2016 года: 1068 млрд рублей Апрель 2016 года: 999 млрд рублей Май 2016 года: 736 млрд рублей (рекордно низкие) Июнь 2016 года: 1223 млрд рублей Июль 2016 года: 1100 млрд рублей Доходы бюджета за последние 12 месяцев составили 12624 млрд рублей (12. Читать далее
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kissed by fire 19.08.2016 17:00 cat in the rain
Новости по итогам отчётности за июль 2016 г.
Нарушители нормативов ЦБ в июле (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия, и тех, у кого сейчас ВА, не обсуждаем): http://analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2016&mon=8 Центркомбанк (Н1 — 7 дней; Н12 — 27 дней), РНКО Вест (Н16.1 — 21 день). РНКО Вест нарушает Н16.1 с 2014. Центркомбанк нарушает нормативы 5-й месяц подряд. 14 кредитных организаций не предоставили свою отчётность в Банк России, что отмечено в «Обзоре по банковскому сектору РФ»: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9158242 За июль 135-ю форму отчётности (нормативы) на сайте ЦБ не раскрыли «Русский Стандарт», Финпромбанк, АйМаниБанк, «Балтийский» (на санации), и МФК. Из них Финпромбанк не раскрывает форму 3-й месяц подряд, АйМаниБанк — 1-й месяц, а остальные уже давно. ========================================================= Банки, отключённые от системы БЭСП (банки, находящиеся на санации, не обсуждаем): РУБанк, Межрегиональный Почтовый Банк. Читать далее
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kissed by fire 10.08.2016 13:00 cat in the rain
В синем море, в белой пене...
Полгода падения, или поиск «второго дна» В первом полугодии 2016 г. кризис усилился: экономическая активность возобновила снижение, опустившись к середине года ниже минимальных с начала текущего кризиса значений. Падение наблюдалось почти во всех видах экономической деятельности. Сокращение спроса в экономике лишь ускорилось. За два квартала ВВП сократился примерно на 1,6% (относительно IV квартала прошлого года), а в целом в 2016 г. падение ВВП составит около 1,5%. Всего с начала кризиса экономика потеряла примерно 5,5% ВВП. Во второй половине 2015 г. на фоне прекращения отвесного падения ВВП и улучшения динамики многих макропоказателей стало распространено мнение о том, что «дно» кризиса пройдено, экономика адаптировалась к внешним условиям (низкие цены на нефть и взаимные санкции) и выходит на траекторию устойчивого, пускай и относительно скромного, роста. Первое полугодие 2016 г. показало, что завершилась лишь первая, самая острая фаза приспособления экономики к «новой нормальности»: после «отскока» во втором полугодии 2015 г. Читать далее
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kissed by fire 28.07.2016 23:00 cat in the rain
Web 1.0
Сеть «Релком» (сокращение от Reliable Communications) начала работу летом 1990 года на базе «Института атомной энергии им. И. В. Курчатова» в Москве. Сеть «Демос» в 1990 году внедрила систему электронной почты. 19 сентября 1990 года «Релком» и «Демос» регистрируют домен «.su» (Soviet Union — Советский Союз). В нём, изначально заточенным под электронную почту, не предполагалось разнообразие имён — в основном регистрировались домены с названиями городов, организаций и учебных заведений. В 1992–1993 годах — появляется российский рынок интернет-провайдеров, организуются выделенные каналы на Запад, включающие оптический и спутниковый. Всего в зоне «.su» было зарегистрировано несколько тысяч доменов. 7 апреля 1994 года домен «.su» был заморожен, и его заменил домен «.ru». В 1994 создан первый сайт с доменом «.ru» — 1-9-9-4.ru В «те времена» из-за отсутствия электронных денег, и надобности отправлять документы по почте, домен .ru зарегистрировать мог не каждый даже после того, как стала возможной их коммерческая регистрация (до сентября 1996 года домены в зоне . Читать далее
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kissed by fire 16.07.2016 00:00 cat in the rain
О четвёртом измерении в экономике РФ...
13 июля вышли данные по исполнению федерального бюджета за очередной месяц — июнь. 1. В апреле и мае из Резервного фонда изъяли первые 780 млрд рублей, а его размер в долларовом эквиваленте сократился до 38,6 млрд долларов. 2. Доходы бюджета за июнь составили 1223 млрд рублей — они оказались наибольшими с начала года. 3. Расходы бюджета за июнь составили 1252 млрд рублей. Это меньше суммы в 1420 млрд рублей, которую Минфину было бы достаточно тратить равномерно в оставшиеся до конца года (исходя из данных за май). Помесячно доходы бюджета теперь выглядят так: Январь 2015 года: 1316 млрд рублей Февраль 2015 года: 961 млрд рублей Март 2015 года: 1159 млрд рублей Апрель 2015 года: 1112 млрд рублей Май 2015 года: 811 млрд рублей Июнь 2015 года: 1260 млрд рублей Июль 2015 года: 1175 млрд рублей Август 2015 года: 1164 млрд рублей Сентябрь 2015 года: 1185 млрд рублей Октябрь 2015 года: 1194 млрд рублей Ноябрь 2015 года: 837 млрд рублей Декабрь 2015 года: 1278 млрд рублей Январь 2016 года: 1088 млрд рублей Февраль 2016 года: 752 млрд рублей Март 2016 года: 1068 млрд рублей Апрель 2016 года: 999 млрд рублей Май 2016 года: 736 млрд рублей (рекордно низкие). Читать далее
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kissed by fire 15.07.2016 00:00 cat in the rain
Об отдыхе...
Накануне Нового 2016 года глава Ростуризма Олег Сафонов рекомендовал избавиться от стереотипа отдыхать на заграничных морях. Пришло время оценить какие успехи импортозамещения были достигнуты в сфере туризма. Туристам предложили прошагать в кандалах по Сибири. Это один из объявленных сейчас новых маршрутов экзотического туризма. Поход в образе декабристов по Сибирскому тракту — такой проект придумали в Омске. В общем, всё как советовал Захер-Мазох — через боль можно обрести новые впечатления и опыт: «Есть натуры сверхчувственные, которые находят наслаждения в страданиях». Те, кто любит опасные ситуации, но без садомазохизма, могут попробовать себя в военном туризме: оборонные предприятия в поисках денег стали предлагать маршруты со стрельбой и солдатской кашей. Теперь этой модой заинтересовались и такие серьёзные игроки, как «Уралвагонзавод» — там желающих обещают покатать на танке Т–90. Правда, пока в роли таких туристов выступали лишь важные чиновники — да и то не очень удачно. Читать далее
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