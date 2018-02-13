Популярные сообщения

Нарушители нормативов ЦБ в июле (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия, и тех, у кого сейчас ВА, не обсуждаем): http://analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2016&mon=8
Центркомбанк (Н1 — 7 дней; Н12 — 27 дней), РНКО Вест (Н16.1 — 21 день).
РНКО Вест нарушает Н16.1 с 2014. Центркомбанк нарушает нормативы 5-й месяц подряд. 14 кредитных организаций не предоставили свою отчётность в Банк России, что отмечено в «Обзоре по банковскому сектору РФ»: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9158242 За июль 135-ю форму отчётности (нормативы) на сайте ЦБ не раскрыли «Русский Стандарт», Финпромбанк, АйМаниБанк, «Балтийский» (на санации), и МФК. Из них Финпромбанк не раскрывает форму 3-й месяц подряд, АйМаниБанк — 1-й месяц, а остальные уже давно.
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Банки, отключённые от системы БЭСП (банки, находящиеся на санации, не обсуждаем):
РУБанк, Межрегиональный Почтовый Банк.
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