Нарушители нормативов ЦБ в июле (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия, и тех, у кого сейчас ВА, не обсуждаем): http://analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2016&mon=8
Центркомбанк (Н1 — 7 дней; Н12 — 27 дней), РНКО Вест (Н16.1 — 21 день).
РНКО Вест нарушает Н16.1 с 2014. Центркомбанк нарушает нормативы 5-й месяц подряд. 14 кредитных организаций не предоставили свою отчётность в Банк России, что отмечено в «Обзоре по банковскому сектору РФ»: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9158242 За июль 135-ю форму отчётности (нормативы) на сайте ЦБ не раскрыли «Русский Стандарт», Финпромбанк, АйМаниБанк, «Балтийский» (на санации), и МФК. Из них Финпромбанк не раскрывает форму 3-й месяц подряд, АйМаниБанк — 1-й месяц, а остальные уже давно.
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Банки, отключённые от системы БЭСП (банки, находящиеся на санации, не обсуждаем):
РУБанк, Межрегиональный Почтовый Банк.
http://analizbankov.ru/index.php?group_type=cbl&GroupId=5
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В июле «Современный Коммерческий Инновационный Банк» допустил задержку исполнения платёжных поручений по открытым счетам других банков (счета ЛОРО) (тех, у кого отозвана лицензия, не обсуждаем) http://analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1 Об этом свидетельствуют обороты по счёту 90904 «Не оплаченные в срок расчётные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации».
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Банки, капитал которых на 1 августа был менее разрешённого минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, не обсуждаем): Олма-Банк, Гринкомбанк http://analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
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Кредитные рейтинги российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств можно посмотреть здесь: http://analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Банки с отозванными рейтингами от Эксперт РА можно найти здесь: http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА есть также здесь: http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
а от АК&M здесь: http://akmrating.ru/ru/ratings/index/3
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Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь: http://analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2016&mon=8
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!) Лидеры, попавшие в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, и банки с ВА не обсуждаем): Финпромбанк, ББР Банк, РостФинанс, Металлург, Уральский Банк Реконструкции и Развития, «Анелик РУ», Башкомснаббанк, Олма-Банк, Татфондбанк.
Лидируют в антирэнкинге по нормативу мгновенной ликвидности Н2: СМБ-Банк, МБСП, банк РМП, Металлургический Коммерческий Банк, РостФинанс http://analizbankov.ru/rating.php?PokId=3&orderby=Sum
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь: http://analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2016&mon=8 В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1 раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности http://analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
Полезная таблица: рэнкинг банков по недосозданным резервам http://analizbankov.ru/rating.php?PokId=5917&orderby=Sum&DESC=1 Лидируют ФК Открытие и Еврофинанс Моснарбанк.
Самые убыточные с начала года банки можно посмотреть здесь: http://analizbankov.ru/rating.php?PokId=5141&DESC=1 Среди банков, не находящихся на санации, лидирует, как обычно, Югра.
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Новости банков и ЦБ за последний месяц:
1. ТЭМБР-Банк связан с банком БФГ-Кредит (лицензия отозвана) через акционеров:
http://www.allbanks.ru/banks/russia/centre/moscow/173689/
2. РУбанк связан с Инвестбанком (лицензия отозвана) через акционеров/руководство:
http://www.banki.ru/banks/bank/rostov-universal/
3. RAEX отозвало рейтинг В++ с негативным прогнозом банка «Славия» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9115847
4. НРА понизило рейтинг Солид Банка до «ВВВ+» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9115860
5. «Миръ» приостановил пополнение вкладов: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9117585
Представитель банка сообщил, что проблема решена, в это же время появилось сообщение от клиента о введении ограничений: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9134207#comments
6. Доля госбанков превысила 60% рынка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9117865
7. Обыски и проблемы с обслуживанием клиентов в ТЭМБР-Банке http://1prime.ru/finance/20160804/826337646.html
Банк упоминался в нашем блоге в отчётности за январь 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/7435.php (N 4)
5 августа ТЭМБР-Банк восстановил телекоммуникации и проводит все платежи: http://ria.ru/economy/20160805/1473688277.html
8. RAEX подтвердило рейтинги Идея Банка и материнского Форус Банка, изменив прогноз на «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9127783
9. RAEX подтвердило на уровне «В++» и отозвало рейтинг Заубер Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9127930
10. RAEX подтвердило банку «Агросоюз» рейтинг «A», снизив подуровень http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9130337
11. Банк «Югра» конвертирует в акции суборды собственников на 550 млн долларов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9135631 — пока на уровне баянов об IPO
12. RAEX подтвердило на уровне «А» и отозвало рейтинг Земкомбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9152285
13. РУБанк отключён от системы БЭСП с 16/08 http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9153684
14. Витабанк не выполнил 2-ю часть РЕПО на 41,8 млн руб. 17/08: http://moex.com/a144 (судя по сумме, технический косяк)
15. АйМаниБанк продолжает продавать кредитный портфель
Банк «Александровский» купил у АйМаниБанка часть портфеля автокредитов: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9086107
«Российский Капитал» купил часть портфеля автокредитов АйМаниБанка: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9152835
16. Собственники АйМаниБанка докапитализировали его акциями российского эмитента http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9161615
17. "Проблемы в Финпромбанке — продолжение": http://kuap.ru/articles/10673/ (Мы помним о зеркальных счетах ЛОРО/НОСТРО ФПБ и АйМани)
Появились отзывы в НР, что ФПБ не проводит платежи с 11 августа: http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10011689/
Комментарии ФПБ: http://bankir.ru/novosti/20160819/finprombank-prokommentiroval-prichiny-zaderzhek-ispolneniya-platezhei-10120561/
ФПБ надеется на санацию в сентябре http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9164978
18. RAEX понизило рейтинг банка «Пересвет» до «А+» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9165133
19. RAEX понизило до «B» и отозвало рейтинг банка «Развитие» http://raexpert.ru/releases/2016/Aug19/
20. РУБанк приостановил проведение кассовых операций http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9167308
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