На форуме Banki.ru уже год не могут починить flash player

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18.02.2017 00:00 2 1 026 просмотров
В честь прошедшего Дня святого Валентина — корпоратив для влюблённых в банковский бизнес: видео про суровые будни сотрудников банков (6+).

Бабуля-уголовница пришла в банк за деньгами:

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Как дедуля 5 миллионов пенсии получил:

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Собеседование на должность директора банка:

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Как работник банка общается с клиентами:

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Парикмахер пришел брать кредит в банк:

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Комментарии 2

Lari$$an$  (Lari$$an$)
#
smile:D smile:D smile:D Забрала всё себе, спасибо!
Мефистокл Бильдербергский  (Jon Snow)
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У нас тоже сисадмин выкладывал фотки после корпоратива, теперь я понял, за что его уволили smile:D .
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