Популярные сообщения

На носу вторая половина 2009 года, точнее даты не помню. На тот момент мой брат (далее Олег) работал менеджером по продажам в одном крупном магазине напольных покрытий, а я трудился front-end разработчиком на благо почившего недавно TimeOut.ru. На одном из семейных советов Олег поведал мне свою печаль, что устал работать на дядю и хочет свое. И тут кажется, что наши пути должны были сойтись, но нет, этого не произошло. Правило “не делай бизнес с родственниками и друзьями” – тогда было незыблемо.
Олег нашел партнера в лице сидящего через стол менеджера по продажам, затем была найдена фирма “интернет-магазин за 20 тысяч рублей” и дело сдвинулось с мертвой точки. Т.е. как сдвинулось? Сайт был создан, но его нужно наполнять, поддерживать, продвигать, развивать, решать возникающие технические сложности и прочее, прочее, прочее. А когда двум работающим людям заниматься сайтом? Правильно, по ночам. Тут же появились ночные фотосессии товаров, забивание этих товаров в каталог сайта, составление к ним описаний и прочая контентная работа.
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