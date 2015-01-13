Популярные сообщения

Голубев Павел catsmeatman Создание интернет-магазина. Предыстория. На носу вторая половина 2009 года, точнее даты не помню. На тот момент мой брат (далее Олег) работал менеджером по продажам в одном крупном магазине напольных покрытий, а я трудился front-end разработчиком на благо почившего недавно TimeOut.ru. На одном из семейных советов Олег поведал мне свою печаль, что устал работать на дядю и хочет свое. И тут кажется, что наши пути должны были сойтись, но нет, этого не произошло. Правило “не делай бизнес с родственниками и друзьями” – тогда было незыблемо. Олег нашел партнера в лице сидящего через стол менеджера по продажам, затем была найдена фирма “интернет-магазин за 20 тысяч рублей” и дело сдвинулось с мертвой точки. Т.е. как сдвинулось? Сайт был создан, но его нужно наполнять, поддерживать, продвигать, развивать, решать возникающие технические сложности и прочее, прочее, прочее. А когда двум работающим людям заниматься сайтом? Правильно, по ночам. Тут же появились ночные фотосессии товаров, забивание этих товаров в каталог сайта, составление к ним описаний и прочая контентная работа. Читать далее 1

Голубев Павел catsmeatman Новостной виджет Banki.ru У Банки.ру есть виджет для яндекса, с помощью которого можно читать новости прямо с главной страницы yandex.ru. Для установки виджета достаточно перейти по ссылке http://www.yandex.ru/?add=34&from=shared 7

Голубев Павел catsmeatman Черепаха Part II Тем временем, животное заботливо переехало в 20-ти литровый аквариум, принесенный Филиппом, за что ему отдельное спасибо. Фото ниже. Фотобанк Banki.ru Фотограф: http://www.banki.ru/profile/index.php?UID=110914 P.S. Попутно увеличили размер загружаемых фоток в бложек до 2 Mb. 5

Голубев Павел catsmeatman Черепаха А тем временем у нас появилась черепаха . Пока зеленая красотка живет в глубоком блюдце, но уже в понедельник её ждет новоселье. UPD: http://www.banki.ru/blog/catsmeatman/2159.php 3