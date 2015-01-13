Популярные сообщения

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Голубев Павел 13.01.2015 13:50 catsmeatman
Создание интернет-магазина. Предыстория.
На носу вторая половина 2009 года, точнее даты не помню. На тот момент мой брат (далее Олег) работал менеджером по продажам в одном крупном магазине напольных покрытий, а я трудился front-end разработчиком на благо почившего недавно TimeOut.ru. На одном из семейных советов Олег поведал мне свою печаль, что устал работать на дядю и хочет свое. И тут кажется, что наши пути должны были сойтись, но нет, этого не произошло. Правило “не делай бизнес с родственниками и друзьями” – тогда было незыблемо. Олег нашел партнера в лице сидящего через стол менеджера по продажам, затем была найдена фирма “интернет-магазин за 20 тысяч рублей” и дело сдвинулось с мертвой точки. Т.е. как сдвинулось? Сайт был создан, но его нужно наполнять, поддерживать, продвигать, развивать, решать возникающие технические сложности и прочее, прочее, прочее. А когда двум работающим людям заниматься сайтом? Правильно, по ночам. Тут же появились ночные фотосессии товаров, забивание этих товаров в каталог сайта, составление к ним описаний и прочая контентная работа. Читать далее
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Голубев Павел 17.05.2012 17:43 catsmeatman
Новостной виджет Banki.ru
У Банки.ру есть виджет для яндекса, с помощью которого можно читать новости прямо с главной страницы yandex.ru. Для установки виджета достаточно перейти по ссылке http://www.yandex.ru/?add=34&from=shared
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Голубев Павел 24.11.2011 14:15 catsmeatman
Черепаха Part II
Тем временем, животное заботливо переехало в 20-ти литровый аквариум, принесенный Филиппом, за что ему отдельное спасибо. Фото ниже. Фотобанк Banki.ru Фотограф: http://www.banki.ru/profile/index.php?UID=110914 P.S. Попутно увеличили размер загружаемых фоток в бложек до 2 Mb.
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Голубев Павел 18.11.2011 19:44 catsmeatman
Черепаха
А тем временем у нас появилась черепаха . Пока зеленая красотка живет в глубоком блюдце, но уже в понедельник её ждет новоселье. UPD: http://www.banki.ru/blog/catsmeatman/2159.php
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Голубев Павел 16.11.2011 10:06 catsmeatman
Работа
Кстати, не все знают любопытный факт о наших крепостных крестьянах. После отмены Александром Вторым крепостного права многие из них пытались наниматься батраками на хутора. Но владельцы хуторов помещичьих крестьян на работу не брали: привычка халтурить так сильно въедалась в характер крепостных, что они банально не выдерживали нормальной интенсивной работы. В общем, не будет напрягаться человек, не имеющий такой привычки. По крайней мере, до тех пор, пока жизнь не приставит ему гаечный ключ к горлу и не поставит перед выбором: «работай как следует или голодай».
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Голубев Павел 07.11.2011 11:37 catsmeatman
Это 5!.
Это 5!. http://cs10424.vkontakte.ru/u1823520/143117580/z_58f5423e.jpg
12 Комментировать
Голубев Павел 27.10.2011 23:38 catsmeatman
Мистер Малой "Буду пАгибать мАлодым" 1992
Раньше были времена, а теперь...
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Голубев Павел 24.10.2011 13:15 catsmeatman
Нужно 2-а спец. тега в форме к...
Нужно 2-а спец. тега в форме коментов. 1 - ссыль на пользователя !!! 2 - ссыль на банк. Hello, JJ!
12 Комментировать

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