Работа

Кстати, не все знают любопытный факт о наших крепостных крестьянах. После отмены Александром Вторым крепостного права многие из них пытались наниматься батраками на хутора. Но владельцы хуторов помещичьих крестьян на работу не брали: привычка халтурить так сильно въедалась в характер крепостных, что они банально не выдерживали нормальной интенсивной работы.



В общем, не будет напрягаться человек, не имеющий такой привычки. По крайней мере, до тех пор, пока жизнь не приставит ему гаечный ключ к горлу и не поставит перед выбором: «работай как следует или голодай».