Кстати, не все знают любопытный факт о наших крепостных крестьянах. После отмены Александром Вторым крепостного права многие из них пытались наниматься батраками на хутора. Но владельцы хуторов помещичьих крестьян на работу не брали: привычка халтурить так сильно въедалась в характер крепостных, что они банально не выдерживали нормальной интенсивной работы.
В общем, не будет напрягаться человек, не имеющий такой привычки. По крайней мере, до тех пор, пока жизнь не приставит ему гаечный ключ к горлу и не поставит перед выбором: «работай как следует или голодай».
Комментарии 11
Миф 4. Богатые воруют деньги у бедных
С одной стороны, это утверждение не менее смешно, чем утверждение «культуристы воруют мышцы у дистрофиков».
)) бугага
Купил за доллар яблоко, помыл, продал за 2. Купил 2 яблока и т.д.
А миллионером стал, когда женился на дочери миллиардера.
Известно, что зарплата от качества и количества труда не зависит.
А ленивые люди изобретают.
Поэтому - хочешь сей, а хочешь куй!
Текст по ссылке мне не понравился. Высокомерный и с каким-то презрением к соотечественникам.
Он что их - копать Беломорканал заставить хочет? Вручную?
Извините. Наши люди умеют и хотят работать. А зарплату и налоги придумывают отнюдь не они. А вот такие странные высокомерные люди, считающие почему-то себя умными...
А Вы?
Вы хотите много работать за маленькую зарплату?
Делать что-то бессмысленное?
Вы не считаете, что никто не хочет работать. И я так не считаю.
Ребёнок рождается с жаждой деятельности. Органической.
Так почему же Вы тогда соглашаетесь с мнением человека высокомерно рассуждающего о том, что никто ничего делать не хочет ни за какие деньги?
Мир устроен так, что часть людей имеет столько денег, что ликвидировать их невозможно. Поэтому они надувают пустые пузыри, которые лопаются, вызывая кризисы. А увеличить оплату труда тех, кто работает под их руководством не хотят, чтобы "не избаловать". В результате то, что производится, покупать некому. Потому что одним это уже не нужно, а у других не хватает на это денег.
А разум включить и уравновесить систему - не позволяет нечто, которое называется жадностью. Прикрытое высокомерными пустыми рассуждениями о том, что никто работать не хочет.
Вот такая простенькая арифметика...