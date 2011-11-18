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Черепаха

18.11.2011 19:44 17 1 464 просмотра
А тем временем у нас появилась черепаха
. Пока зеленая красотка живет в глубоком блюдце, но уже в понедельник её ждет новоселье.

UPD:
http://www.banki.ru/blog/catsmeatman/2159.php

Комментарии 17

Першинг  (Першинг)
#
Какая хорошенькая! А что она ест?
А она плавать умеет?
А какого она размера?
А какая будет, когда вырастет?
А она не убежит из блюдца?
Поздравляю!
Голубев Павел  (catsmeatman)
#
Пока ест непонятный корм.
Плавать умеет.
Фотку выложу попозже.
За выходные - не убежала.
Спасибо.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Ух ты!
Молодцы, красивая и полезная животинка, когда подрастёт.
У меня один знакомый дембель 20 лет назад две пепельницы из черепашек привёз с Каспия, одной до сих пор пользуюсь! smile:-D
Там ещё скорпиончик под лаком был, но он "провалился" и только контуры остались...
Бггг

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Кстати, я бы на месте программистов в качестве символа для отдела всё таки белку приобрёл! smile:-D
Она как то шустрее будет, что ли...
Першинг  (Першинг)
#
А подписки когда чинить будем?
В понедельник?
Анжелика Жукова  (Mirovaja)
#
А мясо криля - это ее рацион на выходные?)) Я бы осторожно ее в понедельник из блюдца вытаскивала. Погрызет!
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
В обед сходим в Ереван.

Нааааармальный у вас обед... smile:-D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Требую фото Василия Савинова, как следующей зверушки smile:D
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