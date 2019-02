В "Олимпийском" закончился час назад концерт Роджера Уотерса (одного из основателей PINK FLOYD).Роджер Уотерс привез в Москву свое знаменитое шоу "The Wall Live", приуроченое к 30-летию альбома "The Wall".Грандиозное шоу!Насыщенно видео и звуковыми спецэффектами. Другими словами, это масштабный и полноценный фильм с реальными и мульт-героями, демонстрируемый на декорации в виде стены.Меня зацепила часть,где появляются подряд разные слова: iTEACH,iPAY,iPROFIT, BIG BROTHER/MOTHERIS WATCHING YOU и разбивающийся самолет об стену, который вылетает из зала из-под купола стадиона...и маленький человечек, сдавленный со всех сторон глухой стеной...P.S. в течение шоу на стене появляется даже одна фраза по-русски:"Никогда, блин" как перевод с "No f****g way"...интересно, данный перевод был "цензурирован" ? или был доброй шуткой?