В "Олимпийском" закончился час назад концерт Роджера Уотерса (одного из основателей PINK FLOYD).
Роджер Уотерс привез в Москву свое знаменитое шоу "The Wall Live", приуроченое к 30-летию альбома "The Wall".
Грандиозное шоу!
Насыщенно видео и звуковыми спецэффектами. Другими словами, это масштабный и полноценный фильм с реальными и мульт-героями, демонстрируемый на декорации в виде стены.
Меня зацепила часть,где появляются подряд разные слова: iTEACH,iPAY,iPROFIT, BIG BROTHER/MOTHER IS WATCHING YOU и разбивающийся самолет об стену, который вылетает из зала из-под купола стадиона...и маленький человечек, сдавленный со всех сторон глухой стеной...
P.S. в течение шоу на стене появляется даже одна фраза по-русски:"Никогда, блин" как перевод с "No f****g way"...интересно, данный перевод был "цензурирован" ? или был доброй шуткой?
Комментарии 47
big brother is watching you
Со "Стеной" у меня только романтические воспоминания...Я только перешел в шестой класс,в новую школу... И был у нас молодой преподаватель физики,который нам на лабораторных The WALL ставил на катушечном "Маяке"... Дааа...Восторг... Hey teacher, leave the kids alone.... Но сейчас...Я не уверен,что это правильно... А вы Надия ?
All in all you're just another brick in the wall... Я не согласен... Это не правда. Все в твоих руках/мозгах...
Альбом "Wall" о "стенах" равнодушия и непонимания.
В этой песне речь идет о "стене" непонимания/безразличия между учителями и учениками. Уотерс имеет в виду, что дети - не солдаты, их не нужно муштровать, им нужно предоставить свободу. Недопонимание между целями учителей и интересами учеников складывается по кирпичику в стену непонимания.
Тогда, Вам нравилось, что преподаватель ставил музыку прямо на уроке, тогда, Вы считали, что это правильно. И не было никакой "стены" между вами. А сейчас своим
И, вот что получается: есть Pink Floyd, а есть Роджер Уотерс. Да, раньше они были одним целым, но сейчас Уотерс отдельная музыкальная единица.
Сорри за дотошность, старый черт один из любимых исполнителей:)
Скорее всего демонстрировался фильм начала 80-ых "Стена" Алана Паркера,с Бобом Гелдофом в главной роли,это даже не фильм по большому счёту,а большой видеоклип в современном понимании. Обычно из этого фильма демонстрируются кадры на концертах,на музыкальных ТВ каналах нарезки делают из этого же фильма.
Я тоже был на концерте и даже никогда не мечтал, что буду на подобном шоу! Но это осуществилось. Очень понравилось и звук был очень хороший.
PS: Young Lust играет...
Тоже хотел попасть на Уотерса, но, за 2 дня простудился и не смог.(((
Pink Floyd - одна из любимых групп. А ведь жаль еще и потому, что это заключительное мировое турне "Стены" и вроде как самого Роджера тоже.
Хотя, если бы знаменитые лондонские музыканты - бывшие студенты-архитекторы помирились и проехались по миру с шоу "Dark Side Of The Moon/Wish You were Here" (ИМХО лучше Стены) думаю аудиторию собрали бы широчайшую! Может НБ "ТРАСТ" инициирует проведение хотя бы такого концерта в России?! ))))))))))
Вот например 23 марта Deep Purple, пусть и всего с 2-я оригинальными музыкантами, собрали полный Олимпийский - сам видел.
Было бы отличное продолжение рекламной компании с Брюсом, причем более направленной, так как в нашей стране ТАКУЮ музыку в основном слушают люди, так сказать, не простые (в хорошем смысле, не поймите не правильно), даже скорее необычные, чему Вы, Надия, являетесь прямым доказательством. Браво!
П.С. в этом году, в Москве, будем еще как минимум пара хороших концертов:
02.06.2011 - WhiteSnake и 17.06.2011 - Carlos Santana
Я иду!
02.06.2011 - WhiteSnake и 17.06.2011 - Carlos Santana
Я иду!
Еще будет Scorpions - говорят прощальное турне
А Стенка - действительно незабываемый концерт, у меня дети которые родились позже премьеры были в полном восторге от московского концерта.
И такого широкого экрана я еще никогда не видел - IMAX отдыхает
Моё мнение,что зритель в массе своей не уделяет большого внимания кто сейчас возглавляет Пинк Флойд.
Все хотят увидеть шоу,а оно у них всегда высокого уровня.
One Of These Days
Run Like Hell
С уважением, Валерий
Мне так же пришлось месяц назад столкнуться с автоматом, который звонит из компании АКАДОна мой мобильный через день ( тарелка ТВ,в компании плохо видимо налажен учет...так как я никогда не получала от них услуги в кредит и вообе пользовалась услугой 2 года назад по факту оплаты...). Спасибо моему брату, ему хватило терпения многократно позвонить в компанию и разобраться в ситуации
С уважением, Наталья))
Надеюсь Вы меня помните... ООО "ЕС" Новосибирск. Прежде всего хочу поздравить Вас с рождение дочки. Пускай растет здоровая, красивая и умная. А у меня новая эпопея с вашим банком... в марте я решил (идиот, не надо было трогать ничего) установить Интернет-банк. До сих пор ( ) он не работает, уже второй месяц все платежки делаются через операторов - соответственно плачу я вашему банку втридорога. Станецкая на этом ресурсе не стала решать вопрос, написав мне отписку, в службе техподдержки сегодня сказали, что (уже в 4 раз) надо перегенерировать ключи. Мое мнение (личное), что банк экспериментирует на мне новое психологическое оружие (задолбатель-3000). Сначала выяснилось, что ИБ не работает с Win7, через месяц мне позвонил некий молодой человек и по телефону мы вместе все настроили (как я понял ПО банка довели до ума), но факт остается фактом - до сих пор не работает ничего и я не могу подписать ни одной платежки. Может у вас получится перегенерировать мне ключи так, чтобы они заработали В прошлый раз - только у вас и получилось
Надия, советую обратить внимание на доходы директора по ИТ. Я так думаю его отката за клиент-банк и интернет-банк от BSS ему хватит до конца жизни, ибо такое дерьмо можно согласовать только за ОЧЕНЬ большие деньги. На будущее: лучше тратьте деньги не на привлечение новых клиентов, а на удержание старых... даже не представляете сколько людей я уже отговорил от Вашего банка. Установка клиент-банка - 1,5 месяца. Установка Интернет-банка - 2 месяца (и это только начало) дорогого стоит. Привлечь 10000 клиентов ума много не надо, а вот удержать - да. Идете по простому пути? (судя по начальнику клиентского сервиса из Альфа-банка - самого ужасного банка в плане клиентского сервиса - клиент вам вообще не интересен) Если это так - то так и скажите - чего скрывать то? Судя по хамству кассиров, операционистов и т.д. - Ваш банк создан для издевательства над клиентом. Вы можете сотню Уиллисов пригласить (кстати последний потерял всякое мое уважение - опустился на уровень бомжа привокзального за рекламу такого банка), но кроме как разового всплеска не получите. Сходите в Абсолютбанк, Газпромбанк... поучитесь работать. Я уже не говорю про качественный уровень европейских банков (не путать с их российскими выродками) в Европе... уж не до хорошего... Вы говорите: станем первыми... Предположим станете и что? На год? Как Тинькофф? Посмотрите на опыт Русского стандарта, Хоум кредита... им уже никакой ребрендинг не поможет.
Кстати мои друзья в Барнауле при вопросе: "Что скажете про банк Траст?" - ответили: "Дерьмо". Без обид. Просто делайте выводы.
А кому (не умному человеку), если не секрет, пришло в голову сделать новосибирское отделение (Новосибирск город с 1 500 000 официального населения) при Барнаульском филиале? (Барнаул - 600 000 человек) У Вас нет, случаем, Московского отделения магаданского филиала? Была бы корпоративная преемственность. что ли
В общем понимаю, что идиотизм имеет системный характер (именно идиотизм, т.к. ключ для получения ключа звучит как бы это помягче сказать...). Буду пока не выздоровею буду присылать людей с бумажными платежками... надеюсь банк не будет требовать платежку для создания платежки? и не запросит подпись о подписании подписью
мне сообщили, что Ваша проблема решена и Вы уже имеете возможность
пользоваться интернет-банкингом для юридических лиц в полном объеме.
Кстати, если в процессе работы с Траст-Онлайн у вас возникнут какие-либо замечания
или предложения, в разделе "Друзья банка" вы можете написать об этом,
все предложения рассматриваются сотрудниками, ответственными
за развитие этого направления