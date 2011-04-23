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The WALL

23.04.2011 23:58 47 4 346 просмотров
В "Олимпийском" закончился час назад концерт Роджера Уотерса (одного из основателей PINK FLOYD).
Роджер Уотерс привез в Москву свое знаменитое шоу "The Wall Live", приуроченое к 30-летию альбома "The Wall".
Грандиозное шоу!
Насыщенно видео и звуковыми спецэффектами. Другими словами, это масштабный и полноценный фильм с реальными и мульт-героями, демонстрируемый на декорации в виде стены.
Меня зацепила часть,где появляются подряд разные слова: iTEACH,iPAY,iPROFIT, BIG BROTHER/MOTHER smile:o IS WATCHING YOU и разбивающийся самолет об стену, который вылетает из зала из-под купола стадиона...и маленький человечек, сдавленный со всех сторон глухой стеной...

P.S. в течение шоу на стене появляется даже одна фраза по-русски:"Никогда, блин" как перевод с "No f****g way"...интересно, данный перевод был "цензурирован" ? или был доброй шуткой? smile:D

Комментарии 47

Надия Черкасова  (cherkasova)
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выкинула сеть...пришлось второй раз заходить, чтобы дописать...
big brother is watching you
Сергей Демидов  (mr.petrov82)
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Надия!!!! Возвращаясь к одному из ваших предыдущих постов - о Брюсе Уиллисе как лице банка. По-моему, с такой модельной внешностью именно ВЫ могли бы стать его лицом - заметьте это привлекло внимание многих домохозяек и успешных леди в ваш банк. А я бы с радостью сотрудничал с Вами в меру моих профессиональных способностейsuperjob
CreditWay  (CreditWay)
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No fucking way... WARNING ! детям до.... smile:D
Со "Стеной" у меня только романтические воспоминания...Я только перешел в шестой класс,в новую школу... И был у нас молодой преподаватель физики,который нам на лабораторных The WALL ставил на катушечном "Маяке"... Дааа...Восторг... Hey teacher, leave the kids alone.... Но сейчас...Я не уверен,что это правильно... А вы Надия ?

All in all you're just another brick in the wall... Я не согласен... Это не правда. smile:) Все в твоих руках/мозгах... smile;)
user135773  (user135773)
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Цитата
All in all you're just another brick in the wall... Я не согласен... Это не правда.

Альбом "Wall" о "стенах" равнодушия и непонимания.

В этой песне речь идет о "стене" непонимания/безразличия между учителями и учениками. Уотерс имеет в виду, что дети - не солдаты, их не нужно муштровать, им нужно предоставить свободу. Недопонимание между целями учителей и интересами учеников складывается по кирпичику в стену непонимания.

Тогда, Вам нравилось, что преподаватель ставил музыку прямо на уроке, тогда, Вы считали, что это правильно. И не было никакой "стены" между вами. А сейчас своим
Цитата
Я не согласен...
Вы, только что положили очередной кирпичик в "стену"smile:)
Аслан Керимов  (elbrus5642)
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Перевод был цензурирован с доброй шуткой! А главное что Вам понравилось и можете поделиться впечатлениями с нами! Не каждому удается такое!
user135773  (user135773)
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В 1985 Уотерс объявил о распаде группы. Противостояние Гилмора с Уотерсом об использовании имени «Pink Floyd» перешло в судебный процесс. Но в итоге права на использование названия «Pink Floyd» перешли к Гилмору, Мэйсону и Райту, которые возобновили под этим именем концертную деятельность и запись новых альбомов.

И, вот что получается: есть Pink Floyd, а есть Роджер Уотерс. Да, раньше они были одним целым, но сейчас Уотерс отдельная музыкальная единица.

Сорри за дотошность, старый черт один из любимых исполнителей:)
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Понимаю... Я так и написала в тексте Роджер Уотерс... просто, думаю, что многим будет понятнее о чем речь, если все же в начале упоминуть Pink Floyd...
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
ваша дотошность пошла мне на пользу, см пост, я внесла изменения... спасибо
user135773  (user135773)
#
Теперь, все "ок" smile;)
user135773  (user135773)
#
без запятой smile:wall:
_bell  (_bell)
#
почем были билеты?
user135773  (user135773)
#
фан зона - 6к (с наценкой).
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Цитата
Насыщенно видео и звуковыми спецэффектами. Другими словами, это масштабный и полноценный фильм с реальными и мульт-героями,демонстрируемый на декорации в виде стены.

Скорее всего демонстрировался фильм начала 80-ых "Стена" Алана Паркера,с Бобом Гелдофом в главной роли,это даже не фильм по большому счёту,а большой видеоклип в современном понимании. Обычно из этого фильма демонстрируются кадры на концертах,на музыкальных ТВ каналах нарезки делают из этого же фильма.
Роман  (romael)
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Добрый день!
Я тоже был на концерте и даже никогда не мечтал, что буду на подобном шоу! Но это осуществилось. Очень понравилось и звук был очень хороший.

PS: Young Lust играет...
Сергей Нестеров  (student1589)
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на каких концертах вы ещё были в за последний год?)
Антон Сучков  (Proud4)
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Надия, по доброму Вам завидую!

Тоже хотел попасть на Уотерса, но, за 2 дня простудился и не смог.(((
Pink Floyd - одна из любимых групп. А ведь жаль еще и потому, что это заключительное мировое турне "Стены" и вроде как самого Роджера тоже.

Хотя, если бы знаменитые лондонские музыканты - бывшие студенты-архитекторы помирились и проехались по миру с шоу "Dark Side Of The Moon/Wish You were Here" (ИМХО лучше Стены) думаю аудиторию собрали бы широчайшую! Может НБ "ТРАСТ" инициирует проведение хотя бы такого концерта в России?! ))))))))))

Вот например 23 марта Deep Purple, пусть и всего с 2-я оригинальными музыкантами, собрали полный Олимпийский - сам видел.

Было бы отличное продолжение рекламной компании с Брюсом, причем более направленной, так как в нашей стране ТАКУЮ музыку в основном слушают люди, так сказать, не простые (в хорошем смысле, не поймите не правильно), даже скорее необычные, чему Вы, Надия, являетесь прямым доказательством. Браво!

П.С. в этом году, в Москве, будем еще как минимум пара хороших концертов:
02.06.2011 - WhiteSnake и 17.06.2011 - Carlos Santana
Я иду!
peterp  (peterp)
#
П.С. в этом году, в Москве, будем еще как минимум пара хороших концертов:
02.06.2011 - WhiteSnake и 17.06.2011 - Carlos Santana
Я иду!
Еще будет Scorpions - говорят прощальное турне smile:( smile:cry:

А Стенка - действительно незабываемый концерт, у меня дети которые родились позже премьеры были в полном восторге от московского концерта.
И такого широкого экрана я еще никогда не видел - IMAX отдыхает smile:D
Павел Малиновский  (Pavelsuhorukov)
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Надия, добры день! Не так давно отправил документы по инвест проекту по сложной иерархической лестнице вашего банка, через руководителя Пермского филиала, но полагаю, что эти документы надолго увязнут в компьютерах промежуточных с точки зрения принятия решения специалистов. Прошу вас помочь с координацией, не могли бы вы меня адресовать к лицу или группе лиц ответственных за принятие подобных решений. Спасибо!
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Павел, направите информации по проекту на ящик nadya185@mail.ru
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
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Цитата
Если бы знаменитые лондонские музыканты - бывшие студенты-архитекторы помирились и проехались по миру с шоу "Dark Side Of The Moon/Wish You were Here" (ИМХО лучше Стены) думаю аудиторию собрали бы широчайшую!

Моё мнение,что зритель в массе своей не уделяет большого внимания кто сейчас возглавляет Пинк Флойд.
Все хотят увидеть шоу,а оно у них всегда высокого уровня.
One Of These Days
Run Like Hell
Валерий Сергеевич  (vocker)
#
Надия! Приветствую. В нашей организации когда-то работала сотрудница, которая взяла кредит в вашем банке. При определенных обстоятельствах ее пришлось уволить. Я так понимаю что кредит она оплачивает с просрочками или вовсе не выплачивает я не знаю, это ее дело. Но почему нам на !РАБОЧИЙ! телефон каждый час названивает с скрытого номера с банка траст робот и говорит чтобы мы погасили кредит?! Я что ли должен погасить ее кредит, или директор должен за нее гасить? Наш рабочий телефон здесь причем? Ваши ребята что-то попутали. У нас и так звонков много, у нас круглосуточная диспетчерская служба аварийных комиссаров в Краснодаре. Разберитесь пожалуйста.
С уважением, Валерий
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Валерий,пришлите детальное инфо на ящик nadya185@mail.ru (номер телефона и ФИО бывшего сотрудника).
Мне так же пришлось месяц назад столкнуться с автоматом, который звонит из компании АКАДОна мой мобильный через день ( тарелка ТВ,в компании плохо видимо налажен учет...так как я никогда не получала от них услуги в кредит и вообе пользовалась услугой 2 года назад по факту оплаты...). Спасибо моему брату, ему хватило терпения многократно позвонить в компанию и разобраться в ситуации smile:wall:
Наталья Туркина  (nhwatali)
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Здравствуйте, Надия! По вашим интервью складывается впечатление, что нижегородскую бизнес-элиту вы оцениваете весьма трезво. А каково ваше мнение окачестве обучения в Альма матер применительно к банковской сфере, тем более, что учились вы вероятнее всего в одном выпуске с покойным г-ном Давыдовым - который был явно не последним в этой свере человеком.
С уважением, Наталья))
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Наталья, я училась в Нижегородском Университете с 1989 по 1994 гг, время было переходное: первые два курса была политэкономия и военная кафедра...даже дипломную работу я печатала на машинке (компьютерный класс был 1 раз в неделю, кроме кнопок F1-F12 ничему и не научили...) Практически все студенты параллельно где-то работали и я в том числе... Главное было вне университета: читали Кортасара,Маркеса и Хармса, репродукции Сальвадора Дали и еврпейское кино кино типа Жене "Деликатесы" и Блие "Вальсирующие" и т.п...). По сути, в университет я приходила сдавать экзамены... Все время я проводила со своими друзьями, которые учились на архитектуре в Строительном Институте и по сей день с ними дружу и раз в неделю по субботам встречаюсь ( все живем в Москве...так сложилось, к счастью). Одна из моих близких студенческих подруг сейчас известная телеведущая Аврора, вторая подруга так же многого достигла в области маркетинга,зовут Катя. Мне повезло, я нашла в те годы друзей на всю жизнь! А учеба... была странная и переходная.
EugeneRoyal  (EugeneRoyal)
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Надия, здравствуйте.
Надеюсь Вы меня помните... ООО "ЕС" Новосибирск. Прежде всего хочу поздравить Вас с рождение дочки. Пускай растет здоровая, красивая и умная. А у меня новая эпопея с вашим банком... в марте я решил (идиот, не надо было трогать ничего) установить Интернет-банк. До сих пор ( smile:D ) он не работает, уже второй месяц все платежки делаются через операторов - соответственно плачу я вашему банку втридорога. Станецкая на этом ресурсе не стала решать вопрос, написав мне отписку, в службе техподдержки сегодня сказали, что (уже в 4 раз) надо перегенерировать ключи. Мое мнение (личное), что банк экспериментирует на мне новое психологическое оружие (задолбатель-3000). Сначала выяснилось, что ИБ не работает с Win7, через месяц мне позвонил некий молодой человек и по телефону мы вместе все настроили (как я понял ПО банка довели до ума), но факт остается фактом - до сих пор не работает ничего и я не могу подписать ни одной платежки. smile:) Может у вас получится перегенерировать мне ключи так, чтобы они заработали smile:D В прошлый раз - только у вас и получилось smile:D smile:D smile:D
Надия, советую обратить внимание на доходы директора по ИТ. Я так думаю его отката за клиент-банк и интернет-банк от BSS ему хватит до конца жизни, ибо такое дерьмо можно согласовать только за ОЧЕНЬ большие деньги. На будущее: лучше тратьте деньги не на привлечение новых клиентов, а на удержание старых... даже не представляете сколько людей я уже отговорил от Вашего банка. Установка клиент-банка - 1,5 месяца. Установка Интернет-банка - 2 месяца (и это только начало) дорогого стоит. Привлечь 10000 клиентов ума много не надо, а вот удержать - да. Идете по простому пути? (судя по начальнику клиентского сервиса из Альфа-банка - самого ужасного банка в плане клиентского сервиса - клиент вам вообще не интересен) Если это так - то так и скажите - чего скрывать то? Судя по хамству кассиров, операционистов и т.д. - Ваш банк создан для издевательства над клиентом. Вы можете сотню Уиллисов пригласить (кстати последний потерял всякое мое уважение - опустился на уровень бомжа привокзального за рекламу такого банка), но кроме как разового всплеска не получите. Сходите в Абсолютбанк, Газпромбанк... поучитесь работать. Я уже не говорю про качественный уровень европейских банков (не путать с их российскими выродками) в Европе... уж не до хорошего... Вы говорите: станем первыми... Предположим станете и что? На год? Как Тинькофф? Посмотрите на опыт Русского стандарта, Хоум кредита... им уже никакой ребрендинг не поможет.
Кстати мои друзья в Барнауле при вопросе: "Что скажете про банк Траст?" - ответили: "Дерьмо". Без обид. Просто делайте выводы.
А кому (не умному человеку), если не секрет, пришло в голову сделать новосибирское отделение (Новосибирск город с 1 500 000 официального населения) при Барнаульском филиале? (Барнаул - 600 000 человек) У Вас нет, случаем, Московского отделения магаданского филиала? Была бы корпоративная преемственность. что ли smile:D
EugeneRoyal  (EugeneRoyal)
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Только что общался с представителем клиентской службы. У меня теперь отсутствует понимание работы банка. Мне сказали, что мне необходимо прийти в банк, чтобы получить (ВНИМАНИЕ!!!) КЛЮЧ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КЛЮЧА банка. Слава Богу, что у меня на таможне не требуют визу для получения визы smile:o Только вот писал я заявление о получении ключа. а не для получения ключа для получения ключа.
В общем понимаю, что идиотизм имеет системный характер (именно идиотизм, т.к. ключ для получения ключа звучит как бы это помягче сказать...). Буду пока не выздоровею буду присылать людей с бумажными платежками... надеюсь банк не будет требовать платежку для создания платежки? smile:D и не запросит подпись о подписании подписью smile:ura:
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Уважаемый EugeneRoyal, добрый день,
мне сообщили, что Ваша проблема решена и Вы уже имеете возможность
пользоваться интернет-банкингом для юридических лиц в полном объеме.
Кстати, если в процессе работы с Траст-Онлайн у вас возникнут какие-либо замечания
или предложения, в разделе "Друзья банка" вы можете написать об этом,
все предложения рассматриваются сотрудниками, ответственными
за развитие этого направления
EugeneRoyal  (EugeneRoyal)
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Надия, очередной раз большое СПАСИБО Вам. Очень порадовала скорость решения вопроса, а так же то, что мне не пришлось писать каких-либо заявлений об очередной смене ключа. Жаль только то, что на протяжении 2-х месяцев никто не смог решить этот вопрос. Мне не ясно почему служба поддержки дает противоположны ответы на вопросы, почему минимальный срок рассмотрения жалобы 10 дней, почему руководитель клиентской службы не может ничем помочь и только председатель правления банка решает мои вопросы. Мне, конечно, импонирует наличие Вашего внимания к моей скромной персоне, но ведь это в корне неверно (на мой взгляд). Прошу Вас не обижаться на мои иногда резкие высказывания, но честное слово уже нет никакого терпения. Даже сегодня Вам сообщили, что моя проблема решена - на самом деле я сам (вопреки всем прогнозам сотрудника банка, действуя вопреки всем его рекомендациям) настроил интернет-банк (прослушайте разговор, если они у вас пишутся). Мне говорят, что у меня не выйдет заренистрировать ключ с компьютера, отличного от компьютера, с которого производилась первая часть регистрации - у меня получается. Мне говорят, что менять путь к ключу не надо - я меняю и все работает). Я понимаю, что обучение сотрудников САМОЕ сложное из того, что приходится делать в любой компании, но неужели нельзя сделать памятки? Ведь судя по ответам ваших сотрудников - они "плавают" в этом интернет-банке. Если пожелаете, то я в ответ на Вашу отзывчивость отплачу своей и напишу для вашего интернет-банка профессиональное по установке и настройке его, которое просто не даст сделать "не так", ведь сейчас я знаю интернет-банк как свои пять пальцев.
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