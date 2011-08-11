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"Крутой орешек" против "Инфляшек"

11.08.2011 17:04 43 5 460 просмотров
Банк опубликовал первую серию комиксов с вымышленным героем Буилом в летнем номере газеты ТРАСТ ( http://www.trust.ru/about/newspaper/files/trust_14_full.pdf ).

Буил спасает мир и борется с инфляшками. Тема сбережения доходов населением и защита от инфляции беспокоит многих клиентов. Мы решили, что в такой форме возможно обсуждение инфляционных процессов.
Эти комиксы буквально взбудоражили интернет-сообщество- идею и воплощение обсудили на самых популярных рекламных форумах, мнения разные. А что думаете вы?
Новые приключения Буила выйдут в осеннем номере газеты.

P.S . Хит продаж в мае- вклад "Крутой Орешек" - вновь предлагается клиентам в августе. Акция действует до 31 августа ( http://trust.ru/private_person/deposit/vklad/nut/ )

12 августа 10.01 час : прочла первые комментарии:
комиксы - не являются новой рекламной кампанией Банка, комиксы - это раздел в нашей газете для клиентов как анекдоты, судоку, кроссворды, полезные советы в дорогу и т п.... It's a joke! Мы посмеялись над собой и с юмором отнеслись к себе и нашему герою.
Хорошего настроения!

Комментарии 43

Евгений Большаков  (JohnBMW)
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"вымышленный герой Буил" мне кого-то сильно напоминает smile:D
9.75% - это неплохой процент ... но я свои деньги совсем недавно под 10.5% положил smile:oops: ...
user135773  (user135773)
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Правильно, не одному же Капитану Норду банковский мир спасать, давно надо было ему друга нарисовать.

ИМХО. Сделали тяп-ляп, детали не прорисованы, цветовая гамма не соблюдается. Рано " в печать" отдали.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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Навеяло аналогию с 96-м , когда Семья опубликовала первую серию триллеров с невымышленным героем Зюганычем в первом номере газеты "Не дай бог!"
Константин  (jFinder)
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Я так понимаю Буил держит в руках "билеты банка приколов". Собственно как и на всех изображениях подобных купюр, встречающихся на сайте банка Траст smile;)
Шарухин Антон  (toshik80)
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А мне навеяло аналогию с малышками Winx.
Дети у меня такое очень любят. Там правда больше про любовь,
а тут про "все в траст"
Виталий  (Vllo)
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Отписался от рассылки.
Helen@  (Helen@)
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Надия, сама по себе идея с комиксами отличная. Странно, что в России подобные рекламные ходы используются не так часто,
тем более банками. А ведь такие креативные штуки очень хорошо продвигают услуги. У вас получилось легко и с юмором. Сюжеты понятны,
дают абсолютно четкий импульс. Я не спец, но как обывателя качество картинок меня устраивает. Что еще надо?
P.S. Слоган "Убей инфляшку" - прекрасен )))
сеятель эквиобусов  (сеятель эквиобусов)
#
Лилу - меркантильная чувиха, Орешег - совсем сбрендил, деньги в Траст не понесу.
сеятель эквиобусов  (сеятель эквиобусов)
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Обращает на себя внимание картинка, где сотрудница банка говорит «Ваш документ». Орешег ей улыбается и делает комплимент «мне нравятся твои проценты» и всё такое, а она при этом куда смотрит? Она смотрит на бабки. О чём она думает? Она думает не о том, что к ней пришёл сам Орешег, а о выполнении плана по привлечению. Спрашивается, зачем устанавливать такие планы?
Алексей Борякин  (Brein)
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Чтобы с кофе была чашка,
И доход стабильно част -
Поскорей убей Инфляжку -
Вклад откройте в банке "Траст"
Олег Трегубов  (TreOV)
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Идея с комиксами не нова, ее использовали разные банки, например, Уралсиб, лет десять назад. У меня тогда они вызвывали двоякие чувства: вроде как комиксы для детей, которые еще толком читать не умеют, вот им и картинки рисуют, а тут комиксы про банк для взрослых... Чувствовал себя "дебилом", смотря на эти комиксы Уралсиба.
Комиксы Траста меня, честно скажу, вообще выворачивают наизнанку, просто тошнит! Противно ото всего: взяли известных "героев" и дали им другие имена, нарисовано все неестественно, а от второго комикса я вообще в шоке.
Оставим первый комикс в покое: сюжет привычно-маразматический, его многие в током виде эксплуотируют. Но вот второй! В нем есть мат (на английском), главный герой - склеротик, что собралась делать операционист "за 10 минут" - намек на что?, набор Супергероя (очень похожий на автомобильную аптечку) - уже в продаже?, в России (видимо ГУМ) бокорезы стали стоить 15000 руб. - видимо их инопланетного сплава! (а зачем тогда нужен сам набор?), провода можно резать только бокорезами из Супернабора - ножницами неразрежутся?, что "пили и курили" спасенные?, все-таки Брюс что то еще быстро сделал, судя по последнему слайду. Короче "косяки" и маразм в каждом слайде! Я это бы назвал - "финансовым одурманиванием". Куда смотрели PR-щики банка, когда утверждали эти "10 минут..."?
Vitalios  (Vitalios)
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Цитата
Комиксы Траста меня, честно скажу, вообще выворачивают наизнанку, просто тошнит! Противно ото всего: взяли известных "героев" и дали им другие имена, нарисовано все неестественно, а от второго комикса я вообще в шоке.


К комиксам Траста нужна приписка <Беременным, гипертоникам, слабонервным и тонким эстетам – не смотреть> smile:) Да это субъективизм чистой воды. Меня «творчество» траста улыбнуло. Из серии dont worry, be happy. Можно конечно разобрать каждый кадр по фрейду или приложить к реальности и найти 10 отличий. Вопрос – зачем? Будем проще – будем happy smile:)
Алексей Борякин  (Brein)
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Как советовал Буил -
В "Траст" пошёл и вклад открыл....
Vadim.  (Vadim.)
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//Эти комиксы буквально взбудоражили интернет-сообщество//

Закон жанра - любой нестандарт будоражит. От меня Трасту "зачот", не даете соскучиться.
Ждем продолжения комиксов, а также новых воплощений, не думали о видео, например?
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Надия, хочу поделиться своим мнением. Маркетологам ТРАСТа не позавидуешь - довольно сложная задача позиционирования. Своеобразный дуализм присутствует: тут и задача продвигаться в розницу и одновременно наличие исторического "груза" позиционирования на состоятельную ЦГ.
Отсюда любое маркетинговое решение несет в себе массу противоречий. Если выбран все-таки путь совмещения, то тут нужно очень точно находить грань. Выбор рекламным лицом Брюса Уиллиса - очень хорошо ложится в цель. Дальше - движение по лезвию ножа...
Что касается конкретно приведенных комиксов. Инструмент хороший, реализацию можно и нужно выводить на уровень повыше и по сценарной цасти и визуализации(те самые 20%, которые дадут 80% добавленного эффекта). Пример лакшери-комикса для "крутых" - аниме вставка в фильм Тарантино Kill Bill.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Вадим, спасибо за комментарии, с маркетологами обсудим. Идея с комиксами нам сразу понравилась, но решили потестировать в рамках пока газеты. Над повышением уровня поработаем...как Вы понимаете, коллегами делегировано самим определять тексты и сюжеты без включения правления или 1х лиц банка. Насчет текстов согласна, доработаем. Однако, тему комиксов -продолжим.
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Надия, в эту пятницу с удовольствием посмотрел на Первом программу «Ночной показ» Гордона по фильму Рашида Нугманова «Игла Remix» (в прокате в прошлом году не успел). В нем, если Вам довелось его посмотреть, также много эстетики комикса. Мне лично очень понравилось. Кстати, рисовала комиксы очень модная сейчас арт-группа Doping Pong. Порекомендуйте для воодушевления вашим маркетологам посмотреть фильм, обсуждение и их работы. Может пригодится.
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Да, холодные скандинавы отожгли с любовными историями.
Видел тысячи годовых отчетов, но похожий встречал только у Yahoo.
Неоднозначно: Потому что годовой отчет. Потому что Нордеа.
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