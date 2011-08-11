"Крутой орешек" против "Инфляшек"

Банк опубликовал первую серию комиксов с вымышленным героем Буилом в летнем номере газеты ТРАСТ ( http://www.trust.ru/about/newspaper/files/trust_14_full.pdf ).
Буил спасает мир и борется с инфляшками. Тема сбережения доходов населением и защита от инфляции беспокоит многих клиентов. Мы решили, что в такой форме возможно обсуждение инфляционных процессов.
Эти комиксы буквально взбудоражили интернет-сообщество- идею и воплощение обсудили на самых популярных рекламных форумах, мнения разные. А что думаете вы?
Новые приключения Буила выйдут в осеннем номере газеты.
P.S . Хит продаж в мае- вклад "Крутой Орешек" - вновь предлагается клиентам в августе. Акция действует до 31 августа ( http://trust.ru/private_person/deposit/vklad/nut/ )
12 августа 10.01 час : прочла первые комментарии:
комиксы - не являются новой рекламной кампанией Банка, комиксы - это раздел в нашей газете для клиентов как анекдоты, судоку, кроссворды, полезные советы в дорогу и т п.... It's a joke! Мы посмеялись над собой и с юмором отнеслись к себе и нашему герою.
Хорошего настроения!
Комментарии 43
9.75% - это неплохой процент ... но я свои деньги совсем недавно под 10.5% положил ...
ИМХО. Сделали тяп-ляп, детали не прорисованы, цветовая гамма не соблюдается. Рано " в печать" отдали.
Дети у меня такое очень любят. Там правда больше про любовь,
а тут про "все в траст"
тем более банками. А ведь такие креативные штуки очень хорошо продвигают услуги. У вас получилось легко и с юмором. Сюжеты понятны,
дают абсолютно четкий импульс. Я не спец, но как обывателя качество картинок меня устраивает. Что еще надо?
P.S. Слоган "Убей инфляшку" - прекрасен )))
И доход стабильно част -
Поскорей убей Инфляжку -
Вклад откройте в банке "Траст"
Комиксы Траста меня, честно скажу, вообще выворачивают наизнанку, просто тошнит! Противно ото всего: взяли известных "героев" и дали им другие имена, нарисовано все неестественно, а от второго комикса я вообще в шоке.
Оставим первый комикс в покое: сюжет привычно-маразматический, его многие в током виде эксплуотируют. Но вот второй! В нем есть мат (на английском), главный герой - склеротик, что собралась делать операционист "за 10 минут" - намек на что?, набор Супергероя (очень похожий на автомобильную аптечку) - уже в продаже?, в России (видимо ГУМ) бокорезы стали стоить 15000 руб. - видимо их инопланетного сплава! (а зачем тогда нужен сам набор?), провода можно резать только бокорезами из Супернабора - ножницами неразрежутся?, что "пили и курили" спасенные?, все-таки Брюс что то еще быстро сделал, судя по последнему слайду. Короче "косяки" и маразм в каждом слайде! Я это бы назвал - "финансовым одурманиванием". Куда смотрели PR-щики банка, когда утверждали эти "10 минут..."?
К комиксам Траста нужна приписка <Беременным, гипертоникам, слабонервным и тонким эстетам – не смотреть> Да это субъективизм чистой воды. Меня «творчество» траста улыбнуло. Из серии dont worry, be happy. Можно конечно разобрать каждый кадр по фрейду или приложить к реальности и найти 10 отличий. Вопрос – зачем? Будем проще – будем happy
В "Траст" пошёл и вклад открыл....
Закон жанра - любой нестандарт будоражит. От меня Трасту "зачот", не даете соскучиться.
Ждем продолжения комиксов, а также новых воплощений, не думали о видео, например?
Отсюда любое маркетинговое решение несет в себе массу противоречий. Если выбран все-таки путь совмещения, то тут нужно очень точно находить грань. Выбор рекламным лицом Брюса Уиллиса - очень хорошо ложится в цель. Дальше - движение по лезвию ножа...
Что касается конкретно приведенных комиксов. Инструмент хороший, реализацию можно и нужно выводить на уровень повыше и по сценарной цасти и визуализации(те самые 20%, которые дадут 80% добавленного эффекта). Пример лакшери-комикса для "крутых" - аниме вставка в фильм Тарантино Kill Bill.
http://www.nordea.ru/about/news/index.php?ELEMENT_ID=3816
Видел тысячи годовых отчетов, но похожий встречал только у Yahoo.
Неоднозначно: Потому что годовой отчет. Потому что Нордеа.