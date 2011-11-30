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Я продолжаю сотрудничество с www.banki.ru или ответ на пост "Я прекращаю сотрудничество на банки.ру 

30.11.2011 21:48 42 4 356 просмотров
Сам пост: http://www.banki.ru/blog/ivanov/2221.php "
Я веду блог более 2-х лет и могу себя назвать в этом смысле "старейшиной" или даже первооткрывателем "персональных" блогов на банки.ру.
Портал развивается и не стоит на месте. Как живой организм-вдыхает и выдыхает. Кто-то уходит, кто-то приходит. 
Я не могу назвать "попсой" работу портала: актуальные новости, интересные интервью, нестандартные проекты - открытые блоги, к ответу, народный рейтинг...
Изменения в разделе "блоги" абсолютно естетственны, если ты хочешь создать интерактивную площадку. А иначе, это новости на "Первом", где выступают "знающие", остальные при этом должны по ту сторону экрана сидеть открыв рот.
" Разонравился портал"- это мнение. Если продолжать в этой логике: "А мне нравится!"
Да, приятные в жизни люди Филипп и Елена, при этом неангажированно строят свой бизнес и вовсе "непопсово".
 Я убедилась в этом на собственном примере. Елена брала у меня интервью в июле этого года,см ссылку   http://www.banki.ru/news/video/?id=3054682
Мы иногда встречаемся в клубе Forbes Women,списываемся на FB,но несмотря на добрые отношения, Елена задавала острые и неприятные вопросы. Я сидела и думала:"ничего себе, могла бы и предупредить о вопросах.." Однако, учитывая  профессиональную сторону портала, я понимала, что если бы меня предупредили бы о вопросах, то не было бы актуальности интервью (а это уже вопрос профессионализма). Как говорится, дружба дружбой, а профессионализм дороже.

Мы все разные: банкиры, клиенты, в целом люди. Этим и хороша, на мой взгляд, площадка портала.

Комментарии 42

Першинг  (Першинг)
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Раньше блогеры казались мне небожителями. smile:)
Я давно читаю Ваш блог, но написать раньше не решалась. Приятно, что Вы спокойно восприняли изменения. Хотя я в этом не сомневалась. smile:)

Я думала - а что же будет, когда всем разрешат вести блог? Думала, в блогеры ломанутся сотни-тысячи. smile:) Боялась, что будет трудно разобраться в этом изобилии и уследить за всем!

А вот запустили сервис - а очереди в блогеры не стоит. Не понимаю, почему!
Ведь это так интересно делиться своими размышлениями, жизненными историями и находками!

И очень грустно, что Сергей Иванов решил уйти. (Может, передумает?)
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Тамара, я думаю, что есть большая разница между словом и делом, то есть между желанием и фактическим ведением блога. Это как в жизни, есть разница между умными и успешными, одни рассуждают что и как делать, а другие просто делают.
Першинг  (Першинг)
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Вы знаете, я тоже так думала раньше.
Есть такой психологический зажим - страх перед чистым листом.
У меня раньше такое было.
И справиться с ним не так уж и просто.
Мне помог один человек здесь на форуме. Он сказал - пиши так, как будто пишешь письмо другу. Я обещала, что напишу отзыв, но не могла решиться на это недели 2.
И написала практически под давлением обещания. С трудом.
Начинала с трудом - а теперь вот остановиться не могу! smile:D
Вот как бывает! smile:)
sotnik  (sotnik)
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"Он сказал - пиши так, как будто пишешь письмо другу." - настоящему другу можно многое написать, здесь, я не думаю...
В любом случае публичность это некоторые ограничения, и не вся "правда" будет написана на этом портале.. ну или не всеми...., хотя скажу честно на этом портале я всего читаю несколько блогов, один из них этот. Почему? наверное он из банковской сферы (т.к. на портале блоги пишут разные люди) ближе к "земле", к реальностям, хотя иногда.... smile:)))), но все одно интересно. Зная систему, я был удивлен что Надия Черкасова завела блог, а главное, что нет модерации. Нет, конечно она есть, но в виде цензуры и это нормально. Т.е. в принципе, руководитель высшего звена банковской сферы обсуждает в режиме, почти on-line проблемы обычных клиентов с клиентами и т.д..... для системы это нонсенс 2 года назад. Хотя клиентская политика НБ Траст сама по себе можно сказать нонсен, у меня не проходит ощущение, что Траст впереди планеты всей. Те новшества, которые Траст реализует и короткие сроки... ну не могу назвать еще такой же банк. Есть с чем сравнивать, причем если другие пытаются глупо скопировать евромодели или т.п, а потом их уже на скаку редактировать под наши реалии, а иногда и нет, то Траст делает современно, технологично и для нас. Нет, я не хвалю банк, есть конечно недоработки и т.д... Но... вы знаете... вот вспомнил, я являюсь клиентом многих банков, но вот один из топовых банков разработал продукт кредитная карта, а к ней еще карту чтоб погашать кредитную карту smile:))))) это пример глупости копирования или перетягивания евровзглядов или стандартов.

Не совсем понял запись в блоге Президента Русского Торгового Банка - я ухожу....
Понял конечно, только вот зачем все расписывать, скользкие намеки и т.д.. ?
Просто ушел, и написал ребят я теперь на ФБ. а так лично по мне скользотой попахивает.
Колхоз дело добровольное. Простому посетителю я думаю все одно... ихмо..

хм.. позволил вольность мыслям...
sotnik  (sotnik)
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p.s. прочитал пост.... как-то всё о Трасте получилось...хвальба одна... хотя, как вы пишет, писал как другу, мысли, хотя и не думал писать этот пост....
Так вот.. о самом портале ничего и не написал.... а что можно о доме написать? Дом он и в Африке Дом. Для меня данный портал как дом с большой семьей, сам в нём давно, с эпохи зарождения и могу написать только доброе и хорошее smile:))). я не помню, мне известного случая, чтобы не возможно было решить с администрацией или редакцией.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Sotnik, т к мы с Вами списывались по почте, то еще стоит добавить, что Вы не являетесь сотрудником Банка smile:)
Шарухин Антон  (toshik80)
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Вспоминается цитата из старого советского фильма:
"И взлетела птичка выше остальных, обожгла крылья и упала на самое дно самого глубокого ущелья. Дак выпьем же за то, чтобы ни при каких обстоятельствах не отрываться от коллектива".
Или:
"Мистер Твистер бывший министр
Мистер Твистер делец и банкир
Владелец заводов газет пароходов
Решил на досуге объехать мир"
Помните чем все закончилось?

Мнить себя небожителем неконструктивно. Ты же человек. И вокруг такие же люди.
Сегодня я по работе общаюсь с несколькими долларовыми миллионерами. До того тоже считал их небожителями.
Но потом практика показала они такие же люди. И порой очень трудно при первом знакомстве понять, что это миллионер. Они и выглядят также. Один из них при знакомстве сказал: "Здраствуйте, Я Миша!" Никто из них не считает, что я ниже их (по крайней мере мне так кажется).
Насчет блогов. Пока их открывала администрация сайта я тоже мечтал завести блог.
Когда наконец появилась ссылка "Создать блог" задумался а о чем писать, а главное когда?
Мне придумали профессию "IT-офтальмолог". Автоматизирую бизнес-процессы, после чего у людей открываются глаза на многие вещи. Все слабые места бизнеса становятся видны. Люди часто говорят мне спасибо. И очередь на лечение на две недели. А в сутках 24 часа.
Поэтому пока нету блога. Но возможно скоро появится, есть пара мыслей.
Першинг  (Першинг)
#
Антон, ну я же не про себя! Я про "взрослых" блогеров. Которые были на сайте, когда я только пришла! smile:)
А я только учусь!
А вот Ваш блог почитала бы.
Да любого знакомого почитала бы! Потому что очень интересно, какую тему выбирает человек! Это как сказки! Выбор темы многое говорит о человеке!
И это жгуче интересно!!!
Шарухин Антон  (toshik80)
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Тамара а я Вас и не имел ввиду. Я про того самого блогера, которому соседи не по душе... Прямо Мистер Твистер-2
Вобщем Бог ему судья пусть уходит.
Першинг  (Першинг)
#
Антон, а мне всегда жалко, когда кто-то уходит. Кто-то обижен. Люди не смогли договориться. Это грустно.
Хотя я бы не стала делать это демонстративно. Конечно, если бы не хотела в глубине души, чтобы меня остановили.
Вот тогда бы я нашумела от души.
Не люблю сжигать мосты.
Потому что мосты - они не мои. Они общие.
Шарухин Антон  (toshik80)
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Расставание оно конечно грустно. Однако я не знаю как у других но в моей жизни расставания как правило приводили к знакомству с еще более интересными людьми и довольно быстро забывались.
В свою очередь я очень редко с кем-то расстаюсь.
Тут человек принял решение и уходит. Дак не нужно его останавливать у таких решений бывают последствия и пусть он их прочувствует по полной. Может быть вернется, а может и нет...
Во всяком случае люди которые расставались со мной бывало и возвращались
Першинг  (Першинг)
#
Агтон, но ведь это же я их считала небожителями!
Я не сказала, что это они так считают. У них тоже есть чувства. И мне понятно необидно, что они хотят понимания! Им тоже оно надо!
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
<< Я сидела и думала:"ничего себе, могла бы и предупредить о вопросах" >>

Экспромтом лучше. smile:)
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Надия, спасибо на добром слове! Оно действительно очень доброе и подзаряжает энергией. Спасибо!
Дмитрий Корнеев  (kodv07)
#
Зарисовки из истории "Отбытие Ивана IV в Александровскую слободу ... а к нему неоднократные посольства бояр, с мольбами "Вернись - отец наш".
Частное аргументированное мнение, всегда достойно уважения.

PS зато какая активность читателей banki.ru smile:)
Костя  (Kosty)
#
Честно, не в обиду, может меня за банят ) Но, есть блоги, которые несут какое то зерно смысла, жизненного опыта и интересных наблюдений, которые можно применить или наоборот поспорить с мнением, но в любом случае, это интересно. Есть блоги, которые созданы исключительно ради пиара, смысл читать рекламный буклет. Интересно, когда писатель не позиционирует себя с компанией и говорит свое мнение и неважно где он работает.
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Костя, я не удаляю комментарии.
Вы правы, веду блог исключительно для популяризации Банка и ничего обидного. Я открыто об этом написала в своем первом сообщении два года назад, представляю Банк ТРАСТ, поэтому я здесь ( о ТРАСТе, о макроэкономической ситуации и крайне редко о собственных наблюдениях...). Банки.ру -профессиональная площадка. Другая цель -показать клиентам Банка, что первое лицо и топ-менеджмент реагирует на обратную связь, что банк прислушивается к мнению клиентов, а не находится где-то далеко за высоким забором с охраной.
Собственные мысли частного лица отражаю на FВ.
Maria Ivanova  (fiamma)
#
Интересно, какие острые вопросы Вам задали в этом интервью? можно процитировать?
Кирилл Кириллов  (mayya)
#
наверное, можно было б при разговоре с Надией не крутиться вокруг капитала в стиле 'недоброжелателей' траста, может быть об это идет речь?
George Av  (GeorgeAv)
#
Интересно, последняя фраза - банкиры, клиенты и люди в целом
это как царь, шут и сброд всякий?
приму на заметку...

И кто Вам уважаемая сказал что мы все разные?
Я знаю банкира, он клиент своего банка, но для Вас он будет -"люди в целом"
так как Вы с ним незнакомы.
Вот так кто-то выстраивает социальные пирамиды, а кто-то удивляется чужой глупости.
Katerina Ivanova  (kavmina)
#
Надия,вы меня извините,пожалуйста,может мне не следовало обращаться в ваш блог по простому житейскому вопросу,может это как-то не этично,но все же для меня и многих посетителей филиала банка в Пятигорске это актуально.
Пожалуйста,попросите сотрудников филиала сделать перила на входной лестнице в банк,вот честное слово,я вынуждена была отказаться от РКО в банке лишь потому,что нет перил,а у меня больные ноги.
С надеждой на понимание
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Katerina, мы подумаем как организовать удобный доступ в отделение в Пятигорске.
Katerina Ivanova  (kavmina)
#
Огромное спасибо! и дальнейшего процветания банку "ТРАСТ"
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Katerina, банк сейчас заканчивает реализацию проекта по оборудования входов в офисы пандусами для инвалидов. К сожалению, в Пятигорске мы не можем провести реконструкцию входа в офис.
Центральная улица Пятигорска, на которой расположен офис, находится в стадии подготовки к реставрации, т.о. Администрация никакие проекты не согласовывает до принятия единого решения. Сейчас есть только один вариант:
с торца здания есть второй вход, там чуть круче лестница, но есть перила smile:)
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