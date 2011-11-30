Я продолжаю сотрудничество с www.banki.ru или ответ на пост "Я прекращаю сотрудничество на банки.ру 

Сам пост: http://www.banki.ru/blog/ivanov/2221.php "
Я веду блог более 2-х лет и могу себя назвать в этом смысле "старейшиной" или даже первооткрывателем "персональных" блогов на банки.ру.
Портал развивается и не стоит на месте. Как живой организм-вдыхает и выдыхает. Кто-то уходит, кто-то приходит.
Я не могу назвать "попсой" работу портала: актуальные новости, интересные интервью, нестандартные проекты - открытые блоги, к ответу, народный рейтинг...
Изменения в разделе "блоги" абсолютно естетственны, если ты хочешь создать интерактивную площадку. А иначе, это новости на "Первом", где выступают "знающие", остальные при этом должны по ту сторону экрана сидеть открыв рот.
" Разонравился портал"- это мнение. Если продолжать в этой логике: "А мне нравится!"
Да, приятные в жизни люди Филипп и Елена, при этом неангажированно строят свой бизнес и вовсе "непопсово".
Я убедилась в этом на собственном примере. Елена брала у меня интервью в июле этого года,см ссылку http://www.banki.ru/news/video/?id=3054682
Мы иногда встречаемся в клубе Forbes Women,списываемся на FB,но несмотря на добрые отношения, Елена задавала острые и неприятные вопросы. Я сидела и думала:"ничего себе, могла бы и предупредить о вопросах.." Однако, учитывая профессиональную сторону портала, я понимала, что если бы меня предупредили бы о вопросах, то не было бы актуальности интервью (а это уже вопрос профессионализма). Как говорится, дружба дружбой, а профессионализм дороже.
Мы все разные: банкиры, клиенты, в целом люди. Этим и хороша, на мой взгляд, площадка портала.
Комментарии 42
Я давно читаю Ваш блог, но написать раньше не решалась. Приятно, что Вы спокойно восприняли изменения. Хотя я в этом не сомневалась.
Я думала - а что же будет, когда всем разрешат вести блог? Думала, в блогеры ломанутся сотни-тысячи. Боялась, что будет трудно разобраться в этом изобилии и уследить за всем!
А вот запустили сервис - а очереди в блогеры не стоит. Не понимаю, почему!
Ведь это так интересно делиться своими размышлениями, жизненными историями и находками!
И очень грустно, что Сергей Иванов решил уйти. (Может, передумает?)
Есть такой психологический зажим - страх перед чистым листом.
У меня раньше такое было.
И справиться с ним не так уж и просто.
Мне помог один человек здесь на форуме. Он сказал - пиши так, как будто пишешь письмо другу. Я обещала, что напишу отзыв, но не могла решиться на это недели 2.
И написала практически под давлением обещания. С трудом.
Начинала с трудом - а теперь вот остановиться не могу!
Вот как бывает!
В любом случае публичность это некоторые ограничения, и не вся "правда" будет написана на этом портале.. ну или не всеми...., хотя скажу честно на этом портале я всего читаю несколько блогов, один из них этот. Почему? наверное он из банковской сферы (т.к. на портале блоги пишут разные люди) ближе к "земле", к реальностям, хотя иногда.... ))), но все одно интересно. Зная систему, я был удивлен что Надия Черкасова завела блог, а главное, что нет модерации. Нет, конечно она есть, но в виде цензуры и это нормально. Т.е. в принципе, руководитель высшего звена банковской сферы обсуждает в режиме, почти on-line проблемы обычных клиентов с клиентами и т.д..... для системы это нонсенс 2 года назад. Хотя клиентская политика НБ Траст сама по себе можно сказать нонсен, у меня не проходит ощущение, что Траст впереди планеты всей. Те новшества, которые Траст реализует и короткие сроки... ну не могу назвать еще такой же банк. Есть с чем сравнивать, причем если другие пытаются глупо скопировать евромодели или т.п, а потом их уже на скаку редактировать под наши реалии, а иногда и нет, то Траст делает современно, технологично и для нас. Нет, я не хвалю банк, есть конечно недоработки и т.д... Но... вы знаете... вот вспомнил, я являюсь клиентом многих банков, но вот один из топовых банков разработал продукт кредитная карта, а к ней еще карту чтоб погашать кредитную карту )))) это пример глупости копирования или перетягивания евровзглядов или стандартов.
Не совсем понял запись в блоге Президента Русского Торгового Банка - я ухожу....
Понял конечно, только вот зачем все расписывать, скользкие намеки и т.д.. ?
Просто ушел, и написал ребят я теперь на ФБ. а так лично по мне скользотой попахивает.
Колхоз дело добровольное. Простому посетителю я думаю все одно... ихмо..
хм.. позволил вольность мыслям...
Так вот.. о самом портале ничего и не написал.... а что можно о доме написать? Дом он и в Африке Дом. Для меня данный портал как дом с большой семьей, сам в нём давно, с эпохи зарождения и могу написать только доброе и хорошее )). я не помню, мне известного случая, чтобы не возможно было решить с администрацией или редакцией.
"И взлетела птичка выше остальных, обожгла крылья и упала на самое дно самого глубокого ущелья. Дак выпьем же за то, чтобы ни при каких обстоятельствах не отрываться от коллектива".
Или:
"Мистер Твистер бывший министр
Мистер Твистер делец и банкир
Владелец заводов газет пароходов
Решил на досуге объехать мир"
Помните чем все закончилось?
Мнить себя небожителем неконструктивно. Ты же человек. И вокруг такие же люди.
Сегодня я по работе общаюсь с несколькими долларовыми миллионерами. До того тоже считал их небожителями.
Но потом практика показала они такие же люди. И порой очень трудно при первом знакомстве понять, что это миллионер. Они и выглядят также. Один из них при знакомстве сказал: "Здраствуйте, Я Миша!" Никто из них не считает, что я ниже их (по крайней мере мне так кажется).
Насчет блогов. Пока их открывала администрация сайта я тоже мечтал завести блог.
Когда наконец появилась ссылка "Создать блог" задумался а о чем писать, а главное когда?
Мне придумали профессию "IT-офтальмолог". Автоматизирую бизнес-процессы, после чего у людей открываются глаза на многие вещи. Все слабые места бизнеса становятся видны. Люди часто говорят мне спасибо. И очередь на лечение на две недели. А в сутках 24 часа.
Поэтому пока нету блога. Но возможно скоро появится, есть пара мыслей.
А я только учусь!
А вот Ваш блог почитала бы.
Да любого знакомого почитала бы! Потому что очень интересно, какую тему выбирает человек! Это как сказки! Выбор темы многое говорит о человеке!
И это жгуче интересно!!!
Вобщем Бог ему судья пусть уходит.
Хотя я бы не стала делать это демонстративно. Конечно, если бы не хотела в глубине души, чтобы меня остановили.
Вот тогда бы я нашумела от души.
Не люблю сжигать мосты.
Потому что мосты - они не мои. Они общие.
В свою очередь я очень редко с кем-то расстаюсь.
Тут человек принял решение и уходит. Дак не нужно его останавливать у таких решений бывают последствия и пусть он их прочувствует по полной. Может быть вернется, а может и нет...
Во всяком случае люди которые расставались со мной бывало и возвращались
Я не сказала, что это они так считают. У них тоже есть чувства. И мне понятно необидно, что они хотят понимания! Им тоже оно надо!
Экспромтом лучше.
Частное аргументированное мнение, всегда достойно уважения.
PS зато какая активность читателей banki.ru
Вы правы, веду блог исключительно для популяризации Банка и ничего обидного. Я открыто об этом написала в своем первом сообщении два года назад, представляю Банк ТРАСТ, поэтому я здесь ( о ТРАСТе, о макроэкономической ситуации и крайне редко о собственных наблюдениях...). Банки.ру -профессиональная площадка. Другая цель -показать клиентам Банка, что первое лицо и топ-менеджмент реагирует на обратную связь, что банк прислушивается к мнению клиентов, а не находится где-то далеко за высоким забором с охраной.
Собственные мысли частного лица отражаю на FВ.
это как царь, шут и сброд всякий?
приму на заметку...
И кто Вам уважаемая сказал что мы все разные?
Я знаю банкира, он клиент своего банка, но для Вас он будет -"люди в целом"
так как Вы с ним незнакомы.
Вот так кто-то выстраивает социальные пирамиды, а кто-то удивляется чужой глупости.
Пожалуйста,попросите сотрудников филиала сделать перила на входной лестнице в банк,вот честное слово,я вынуждена была отказаться от РКО в банке лишь потому,что нет перил,а у меня больные ноги.
С надеждой на понимание
Центральная улица Пятигорска, на которой расположен офис, находится в стадии подготовки к реставрации, т.о. Администрация никакие проекты не согласовывает до принятия единого решения. Сейчас есть только один вариант:
с торца здания есть второй вход, там чуть круче лестница, но есть перила