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ИТОГИ: заходите-критикуйте-предлагайте

19.12.2011 21:35 9 3 477 просмотров
Благодарим всех кто принял участие в обсуждении нового сайта Банка.
В итоге, мы выбрали двух победителей:
Алексей Кормилкин-за активность и глубокое исследование сайта. Алексей сделал презентацию со скриншотами, а так же протестировал работу он-лайн консультантов, прислав детальный отчет (примеры реальных переговоров: вопросов-ответов)

Вадим Логинов -за профессиональные и конструктивные замечания. PR служба, маркетинг банка и я подписаны на блог Вадима и с удовольствием читаем новости из области банковского маркетинга. Спасибо Вам, Вадим!
Вот и сам приз, который на этой неделе доставим нашим победителям! С Наступающим Новым Годом!

Комментарии 9

Вадим Логинов  (vnloginov)
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Надия, хотел бы поблагодарить за Вашу высокую оценку!
В свою очередь очень интересно и приятно работать, когда на рынке есть структуры с таким высоким уровнем маркетинговой активности и открытости. И такие профессиональные руководители как Вы. Буду благодарен за Ваш автограф на книге. Желаю деловых и творческих успехов Банку, маркетингу и PR и Вам лично!
Алексей Кормилкин  (akormilkin)
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Надия, от имени своей семьи и себя хочу сказать лично Вам и Вашим коллегам большое спасибо за подарок! Вино охарактеризовано супругой как отменное, но а книгу оценила непьющая часть семейства ( включая и меня )).
На самом деле хочу отметить, что все найденные мной замечания - это мелочи, исправление которых сделает работу с сайтом чуть удобнее, но не намного, процентов на 5-10, не больше. Все это потому, что в действительности сотрудники Банка проделали огромную работу по развитию сайта. И сделали эту работу на совесть. Банк сделал очень мощный рывок со старта в правильном направлении и, согласно принципу Парето, за 20% времени в проекте "новый web сайт" сделал больше 80% работы. Оставшиеся 20% можно и не делать. А можно и сделать, ведь стремление к совершенству почти также прекрасно, как само СОВЕРШЕНСТВО!

И напоследок, Новогодний тост за то, чтобы в Банке всегда были и были любимы Творцы!!!
Ведь говоря словами Говарда Рорка: "Творец, отвергнутый, гонимый, преследуемый, эксплуатируемый, упорно шел своим путем, вперед и вперед, и тащил за собой все человечество."
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Алексей, спсаибо за добрый и трогательный комментарий. Первые чувства, возникшие после прочтения вашего комментария: Как много светлых, добрых и отзывчивых людей вокруг! В 2010 году один из пользователей портала банки.ру прислал мне подарок с рождением дочери -детский альбом, сделанный своими руками! Это было неожиданно и растрогало меня до слез ( несмотря на то, что я женщина и блондинка -плачу редко:)). Вот такая удивительная штука -жизнь!
Вячеслав Фарат  (Mix1000)
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Здраствуите!!!А себе можно такой сделать????Личный!!!Чтоб там не брюс был а я???
юлия алексеева  (alekceevaqaz)
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между мной и банком траст был заключен кредитный договор№03-287906 от 15.05.2012г.я своевременно вносила все платежи согласно графика платежей через банкомат банка траст.один платеж за 15.12.2012г.не прошел через банкомат.но чек с реквизитами и поступлениями на счет выдал.я приезжала в пермь так как в нашем городе нет филиала привозила все копии платежей писала заявления чтоб разобрались.на данный момент так и не разобрались.звоню в пермь говорят дело на рассмотрении.а звонки с москвы из службы взыскании долгов только давят чтоб оплатила якобы задолжность.слушать даже не хотят что и как с москвы в пермь даже документы о моем долги не присылают..вообщем и москва и пермь даже между собой разобратся не могут.(сейчас я отправила заказное письмо в москву с уведомлением и со всеми копиями платежей.если не будет ответа.буду обращатся в банковский надзор.)
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