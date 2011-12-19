ИТОГИ: заходите-критикуйте-предлагайте

Благодарим всех кто принял участие в обсуждении нового сайта Банка.
В итоге, мы выбрали двух победителей:
Алексей Кормилкин-за активность и глубокое исследование сайта. Алексей сделал презентацию со скриншотами, а так же протестировал работу он-лайн консультантов, прислав детальный отчет (примеры реальных переговоров: вопросов-ответов)
Вадим Логинов -за профессиональные и конструктивные замечания. PR служба, маркетинг банка и я подписаны на блог Вадима и с удовольствием читаем новости из области банковского маркетинга. Спасибо Вам, Вадим!
Вот и сам приз, который на этой неделе доставим нашим победителям! С Наступающим Новым Годом!
Комментарии 9
В свою очередь очень интересно и приятно работать, когда на рынке есть структуры с таким высоким уровнем маркетинговой активности и открытости. И такие профессиональные руководители как Вы. Буду благодарен за Ваш автограф на книге. Желаю деловых и творческих успехов Банку, маркетингу и PR и Вам лично!
На самом деле хочу отметить, что все найденные мной замечания - это мелочи, исправление которых сделает работу с сайтом чуть удобнее, но не намного, процентов на 5-10, не больше. Все это потому, что в действительности сотрудники Банка проделали огромную работу по развитию сайта. И сделали эту работу на совесть. Банк сделал очень мощный рывок со старта в правильном направлении и, согласно принципу Парето, за 20% времени в проекте "новый web сайт" сделал больше 80% работы. Оставшиеся 20% можно и не делать. А можно и сделать, ведь стремление к совершенству почти также прекрасно, как само СОВЕРШЕНСТВО!
И напоследок, Новогодний тост за то, чтобы в Банке всегда были и были любимы Творцы!!!
Ведь говоря словами Говарда Рорка: "Творец, отвергнутый, гонимый, преследуемый, эксплуатируемый, упорно шел своим путем, вперед и вперед, и тащил за собой все человечество."