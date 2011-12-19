ИТОГИ: заходите-критикуйте-предлагайте

Благодарим всех кто принял участие в обсуждении нового сайта Банка.В итоге, мы выбрали двух победителей:Алексей Кормилкин-за активность и глубокое исследование сайта. Алексей сделал презентацию со скриншотами, а так же протестировал работу он-лайн консультантов, прислав детальный отчет (примеры реальных переговоров: вопросов-ответов)Вадим Логинов -за профессиональные и конструктивные замечания. PR служба, маркетинг банка и я подписаны на блог Вадима и с удовольствием читаем новости из области банковского маркетинга. Спасибо Вам, Вадим!Вот и сам приз, который на этой неделе доставим нашим победителям! С Наступающим Новым Годом!