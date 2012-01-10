Не бояться быть смешным и чаще улыбаться!
Оказывается именно этим правилом руководствуется Брюс Уиллис (рекламное лицо нашего Банка). Еще с детства Брюс не боялся быть смешным,будучи заикающимся ребенком, он превратил свой недостаток в преимущество (забавные истории из жизни голливудской звезды читайте в нашем новом номере корпоративной газеты http://www.trust.ru/press/newspaper )
По-моему, в первый рабочий день нового года стоит приобрести привычку успешных людей -чаще смеяться и не бояться быть смешным! Ученые же тем временем считают, что когда мы видим смеющегося или улыбающегося человека, у нас тоже поднимается настроение и улучшается физическое состояние
Когда я хочу от души посмеяться, то смотрю вот это видео
http://www.youtube.com/watch?v=kmYh9bEGhMs
Возможно, вы видели этот ролик: мужчина заходит в вагон метро,где сидят уставшие и мрачные пассажиры, и ... начинает смеяться. Видео демонстрирует как плохое настроение можно изменить, всего лишь наблюдая за тем, как кто-то смеется, заражая смехом весь вагон.
Здоровый юмор и улыбка уместны даже в ситуациях, требующих от нас деловой серьезности.
Это видео напоминает мне о ценности улыбки, особенно, когда встречаешься с людьми, уж слишком "отягощенными" своей серьезностью и/или своим высоким социальным статусом.
Умение не относится к самим себе уж слишком серьезно - это талант, которым не каждый обладает.
А что улучшает настроение ВАМ?
[img]http://t16_for_web-6.jpg[/img]
Комментарии 10
1. Улыбайтесь - это всех раздражает;
2. Умное лицо - это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь господа, улыбайтесь.
мне ближе всего вот это: http://www.youtube.com/watch?v=9PmAsEsVeVU )))
И часто вспоминается:
"О вы, которых ожидает
Отечество от недр своих
И видеть таковых желает,
Каких зовет от стран чужих,
О, ваши дни благословенны!
Дерзайте ныне ободренны
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать"
p.s.
Наши Брюсы посмешнее их будут )))
Вчера ФАС признала 3 скотских банка виновными в нарушении закона о конкуренции из-за отказа принимать вклады под кризисные ставки: http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=3523756
Предлагаю банку Траст подать в суд на этих ублюдков и возместить часть затрат? отсудив у них )))))
]:->
Не бойся казаться смешным
И глупым не бойся казаться
И, может, тогда для Души
Любимым ты сможешь остаться...
А всё напускное - уйдёт
И смелется новым мгновеньем
Увидишь, как солнце встаёт,
Споёшь в унисон настроенью...
Накроешь бесхитростный стол,
И в колу плеснёшь из бутылки...
И влюбишься в горы и в дол
Отведаешь рису без вилки...
И снова рванёшь на восток
Навстречу лучам восходящим...
Почувствуешь в Будущем прок,
Легко закусив Настоящим...
Всего наилучшего
Красиво, трогательно...
"Не бойся казаться смешным
И глупым не бойся казаться
И, может, тогда для Души
Любимым ты сможешь остаться... "