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НЕ БОЯТЬСЯ БЫТЬ ...

10.01.2012 22:23 10 4 450 просмотров
Не бояться быть смешным и чаще улыбаться!
Оказывается именно этим правилом руководствуется Брюс Уиллис (рекламное лицо нашего Банка). Еще с детства Брюс не боялся быть смешным,будучи заикающимся ребенком, он превратил свой недостаток в преимущество (забавные истории из жизни голливудской звезды читайте в нашем новом номере корпоративной газеты  http://www.trust.ru/press/newspaper )
По-моему, в первый рабочий день нового года стоит приобрести привычку успешных людей -чаще смеяться и не бояться быть смешным! Ученые же тем временем считают, что когда мы видим смеющегося или улыбающегося человека, у нас тоже поднимается настроение и улучшается физическое состояние smile:)
Когда я хочу от души посмеяться, то смотрю вот это видео 
http://www.youtube.com/watch?v=kmYh9bEGhMs
Возможно, вы видели этот ролик: мужчина заходит в вагон метро,где сидят уставшие и мрачные пассажиры, и ... начинает смеяться. Видео демонстрирует как плохое настроение можно изменить, всего лишь наблюдая за тем, как кто-то смеется, заражая смехом весь вагон.
Здоровый юмор и улыбка уместны даже в ситуациях, требующих от нас деловой серьезности.
Это видео напоминает мне о ценности улыбки, особенно, когда встречаешься с людьми, уж слишком "отягощенными" своей серьезностью и/или своим высоким социальным статусом.
Умение не относится к самим себе уж слишком серьезно - это талант, которым не каждый обладает. 
А что улучшает настроение ВАМ? 
[img]http://t16_for_web-6.jpg[/img]

Комментарии 10

Mephistophilus  (Desperado17)
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Поделись улыбкою своей и она к тебе еще не раз вернется
Mephistophilus  (Desperado17)
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Напомнило! Пришел как то на работу не как обычно а с сурьезным таким лицом так мне в упрек: че такой серьезный то не улыбаешься как обычно, улыбнись (а то обычно я всем говорю улыбнись)мне говорят, я говорит когда я посмотрю на тебя- мне тоже улыбаться захочется. "Пришлось" улыбнутся.
Сергей Савельев  (kev)
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Вспомнил пару фраз:
1. Улыбайтесь - это всех раздражает;
2. Умное лицо - это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь господа, улыбайтесь.
Алексей Кормилкин  (akormilkin)
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Каждый вспоминает с улыбкой то, что ближе ему..

мне ближе всего вот это: http://www.youtube.com/watch?v=9PmAsEsVeVU )))

И часто вспоминается:

"О вы, которых ожидает
Отечество от недр своих
И видеть таковых желает,
Каких зовет от стран чужих,
О, ваши дни благословенны!
Дерзайте ныне ободренны
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать"

p.s.
Наши Брюсы посмешнее их будут )))
В  (Cheerokee)
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Здравствуйте, Надия! Хочется сделать приятное вашему банку честно выполняющему обязательства, хотя бы это будет совет который принесет ему несколько тысяч-миллионов рублей.
Вчера ФАС признала 3 скотских банка виновными в нарушении закона о конкуренции из-за отказа принимать вклады под кризисные ставки: http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=3523756

Предлагаю банку Траст подать в суд на этих ублюдков и возместить часть затрат? отсудив у них )))))
]:->
Александр Арефьев  (banki2004)
#
Надия, добрый день! Вот что у меня получилось после прочтения этого post-а

Не бойся казаться смешным
И глупым не бойся казаться
И, может, тогда для Души
Любимым ты сможешь остаться...
А всё напускное - уйдёт
И смелется новым мгновеньем
Увидишь, как солнце встаёт,
Споёшь в унисон настроенью...
Накроешь бесхитростный стол,
И в колу плеснёшь из бутылки...
И влюбишься в горы и в дол
Отведаешь рису без вилки...
И снова рванёшь на восток
Навстречу лучам восходящим...
Почувствуешь в Будущем прок,
Легко закусив Настоящим...

Всего наилучшего
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Александр, спасибо за стихи!
Красиво, трогательно...
"Не бойся казаться смешным
И глупым не бойся казаться
И, может, тогда для Души
Любимым ты сможешь остаться... "
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