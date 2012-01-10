Не бояться быть смешным и чаще улыбаться!Оказывается именно этим правилом руководствуется Брюс Уиллис (рекламное лицо нашего Банка). Еще с детства Брюс не боялся быть смешным,будучи заикающимся ребенком, он превратил свой недостаток в преимущество (забавные истории из жизни голливудской звезды читайте в нашем новом номере корпоративной газеты http://www.trust.ru/press/newspaper )По-моему, в первый рабочий день нового года стоит приобрести привычку успешных людей -чаще смеяться и не бояться быть смешным! Ученые же тем временем считают, что когда мы видим смеющегося или улыбающегося человека, у нас тоже поднимается настроение и улучшается физическое состояниеКогда я хочу от души посмеяться, то смотрю вот это видеоВозможно, вы видели этот ролик: мужчина заходит в вагон метро,где сидят уставшие и мрачные пассажиры, и ... начинает смеяться. Видео демонстрирует как плохое настроение можно изменить, всего лишь наблюдая за тем, как кто-то смеется, заражая смехом весь вагон.Здоровый юмор и улыбка уместны даже в ситуациях, требующих от нас деловой серьезности.Это видео напоминает мне о ценности улыбки, особенно, когда встречаешься с людьми, уж слишком "отягощенными" своей серьезностью и/или своим высоким социальным статусом.Умение не относится к самим себе уж слишком серьезно - это талант, которым не каждый обладает.А что улучшает настроение ВАМ?[img]http://t16_for_web-6.jpg[/img]